[Индекс номера 36 (15.03.2018)]



Школьный двор

До встречи с президентом!

Пять норильских педагогов, призеров муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2018», будут представлять наш город на региональном этапе в Красноярске.



Евгений Филатов, Антон Бабурин, Ольга Петренко, Алексей Стефанишин, Роман Плотников В край отправятся: учитель математики Евгений Филатов (гимназия № 1), учитель начальных классов Ольга Петренко (школа № 14), физкультурники Антон Бабурин (гимназия № 7) и Алексей Стефанишин (школа № 45), преподаватель английского и немецкого языков Роман Плотников (школа № 20). Состязания на звание лучшего учителя края пройдут в Красноярске со 2 по 6 апреля. Конкурсные испытания в том году состоят из компетентностного задания, коммуникативных боев, мастер–классов. Кроме того, учителям предстоит участвовать в групповом решении кейсов: им будет описана конкретная проблемная ситуация в школе, а они должны совместно найти выход из нее. В понедельник в методическом образовательном центре Норильска прошла встреча за круглым столом, где наших педагогов–призеров начали готовить к краевым испытаниям. – Вы должны уметь работать как в команде, так и поодиночке, грамотно излагать свои мысли, аргументированно доказывать, смело дискутировать, уметь зажечь и заинтересовать аудиторию, где–то даже влюбить в себя, — напутствовала нынешних конкурсантов победитель норильского этапа «Учителя года — 2017» Светлана Юдина, преподаватель русского языка из лицея № 3. Состязания в крае пройдут в несколько этапов: после первого из 120 участников останется 60, после второго — 30, после третьего жюри определит десятку финалистов и одного абсолютного победителя, который отправится на общероссийский этап в Москву. – Испытания на таком высоком уровне способствуют профессиональному и личностному росту конкурсантов. Учителя примут участие в дебатах, выполнят индивидуальные задания, напишут эссе на заданную тему, а также разработают образовательный проект. Логика, блестящие гуманитарные способности, сила, напор, юмор — в нашей команде, состоящей преимущественно из представителей сильного пола, представлено все. Думаю, краевое жюри по достоинству оценит норильских преподавателей, — уверена директор норильского филиала Института повышения квалификации работников образования Красноярского края Оксана Витвар. *** Стоит отметить, что двое из финалистов муниципального этапа «Учителя года — 2018» — выпускники норильского педагогического колледжа, воспитавшего немало профессионалов. 33–летний Алексей Стефанишин, окончивший НПК в 2004 году, решительно настроен на победу в краевом этапе. – Мне дочь сказала: папа, тебе надо поздороваться с президентом... — улыбается Алексей, рассказывая о том, как в семье отреагировали на его участие в конкурсе столь высокого уровня. — Как я могу ее подвести? Придется до Москвы добраться, и до самого Кремля. Что ж, в каждой шутке есть только доля шутки. У харизматичного, целеустремленного преподавателя физической культуры из кайерканской школы № 45 есть все шансы на победу в крае. Отец троих детей умеет увлечь за собой школьников. Чего стоили открытый урок и мастер–класс, проведенные им в Норильске на местном этапе конкурса. Ольга Петренко тоже окончила наше педучилище, только на 10 лет раньше, чем Алексей, — в 1994–м, и сразу, по ее словам, окунулась «как в омут с головой в малышовую педагогику». Говорит, в НПК были очень опытные наставники: – Нам столько дали в колледже, и потом, на практике, все это абсолютно пригодилось. Обожаю детей и всячески стараюсь помочь им усваивать школьную программу. Позже Ольга получила высшее образование в Кубанском педагогическом университете, уже более 10 лет она руководит методическим объединением в родной школе № 14. Свое участие в «Учителе года» Ольга Николаевна оценивает весьма скромно: – Я ведь реалистка и довольно критично к себе отношусь, так что еду в Красноярск скорее набраться опыта, для погружения в атмосферу, крайне полезную для профессионального обновления и роста. К слову, оба наших героя благодарят своих преподавателей и особенно экс–директора Норильского педагогического колледжа легендарного Геннадия Георгиевича Фадеева за данную им путевку в жизнь.

Марина Хорошевская Фото Ирины Яринской

Наравне со взрослыми Школьники могут успешно участвовать в решении многих городских проблем наравне со взрослыми, уверены организаторы образовательного фестиваля «Наш город», цель которого — научить ребят правильно «вливаться» в социальную жизнь.

Это мероприятие является частью проекта «Школа городских компетенций», к реализации которого в партнерстве с Фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив «Норникель» приступил в 2015 году в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Его участниками стали школьные команды Норильска и Дудинки. В этом году свои делегации представили 16 школ. Четыре дня фестиваля были насыщенны и динамичны: ребят ждали тренинги знакомства и работы в группах, практикумы по социальному проектированию, исследовательские квесты, подготовка и презентации собственных проектов, созданных по итогам посещения различных учреждений города. Успели школьники и задать свои сто важных вопросов взрослым: были организованы встречи с Андреем Колиным, начальником управления общего и дошкольного образования администрации Норильска; Дмитрием Дубровым, ректором НГИИ; Геннадием Шкарупилым, начальником отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «НН»; Романом Столяровым, замдиректора молодежного центра Норильска. Темы, которые подростки обсуждали с руководителями, самые разные: о финансовой помощи проектам, о проблемах в отрасли образования и о многом другом. Взрослые были честны в своих ответах и общались со школьниками на равных. Завершился фестиваль дискуссией «Десять причин посетить наш город» и практикумом, где ребят научили правильно защищать свои будущие проекты. На их воплощение им отводится полтора месяца. Команды, которые представят лучшие проекты и успешно их защитят, отправятся в Миасс, где пройдет летняя программа «Полевая академия проектного менеджмента». Наши школьники встретятся там со сверстниками из Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы, ведь проект работает во всех городах присутствия «Норникеля». Общее направление работы — небольшие исследования, затрагивающие социальные проблемы города. По словам Натальи Дунаевой, и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», главным итогом программы будут как реальные проекты ребят, так и активная жизненная позиция школьников, позволяющая им самостоятельно решать выявленные проблемы: – Это могут быть небольшие шаги, которые способствуют существенному улучшению жизни на территории. Такая работа учит ребят быть ответственными, бережно относиться к окружающей среде. Кстати, чтобы дать возможность детям реализовать свои идеи практически, вот уже два года в программе «Мир новых возможностей» есть номинация New polis, направленная на поддержку молодежных проектов. В этом году победили пять проектов очень разной тематики, то есть пять школ получили деньги на их реализацию. Согласна с ней и Марина Шкробова, кандидат педагогических наук, представитель комитета гражданских инициатив Фонда Кудрина: – Мы ориентируем ребят на поиск социальных партнеров в большом городе, чтобы рассказать им о своих проектах и все узнать об этих организациях, договориться о сотрудничестве. И они смогли это сделать! Кроме того, мы советуем подросткам присмотреться к профессиям, востребованным в этих организациях. Так что этот проект помогает им развить навыки, которые могут пригодиться в любой сфере: умение работать в команде, договариваться, быть лидерами и брать на себя ответственность, выступать публично. Мы оптимистично оцениваем тот труд, который проделали норильские и дудинские команды. Получилось очень интересно, ребята работали с открытым сердцем, за что им огромное спасибо.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В край отправятся: учитель математики Евгений Филатов (гимназия № 1), учитель начальных классов Ольга Петренко (школа № 14), физкультурники Антон Бабурин (гимназия № 7) и Алексей Стефанишин (школа № 45), преподаватель английского и немецкого языков Роман Плотников (школа № 20).Состязания на звание лучшего учителя края пройдут в Красноярске со 2 по 6 апреля. Конкурсные испытания в том году состоят из компетентностного задания, коммуникативных боев, мастер–классов. Кроме того, учителям предстоит участвовать в групповом решении кейсов: им будет описана конкретная проблемная ситуация в школе, а они должны совместно найти выход из нее.В понедельник в методическом образовательном центре Норильска прошла встреча за круглым столом, где наших педагогов–призеров начали готовить к краевым испытаниям.– Вы должны уметь работать как в команде, так и поодиночке, грамотно излагать свои мысли, аргументированно доказывать, смело дискутировать, уметь зажечь и заинтересовать аудиторию, где–то даже влюбить в себя, — напутствовала нынешних конкурсантов победитель норильского этапа «Учителя года — 2017» Светлана Юдина, преподаватель русского языка из лицея № 3.Состязания в крае пройдут в несколько этапов: после первого из 120 участников останется 60, после второго — 30, после третьего жюри определит десятку финалистов и одного абсолютного победителя, который отправится на общероссийский этап в Москву.– Испытания на таком высоком уровне способствуют профессиональному и личностному росту конкурсантов. Учителя примут участие в дебатах, выполнят индивидуальные задания, напишут эссе на заданную тему, а также разработают образовательный проект. Логика, блестящие гуманитарные способности, сила, напор, юмор — в нашей команде, состоящей преимущественно из представителей сильного пола, представлено все. Думаю, краевое жюри по достоинству оценит норильских преподавателей, — уверена***Стоит отметить, что двое из финалистов муниципального этапа «Учителя года — 2018» — выпускники норильского педагогического колледжа, воспитавшего немало профессионалов. 33–летний, окончивший НПК в 2004 году, решительно настроен на победу в краевом этапе.– Мне дочь сказала: папа, тебе надо поздороваться с президентом... — улыбается Алексей, рассказывая о том, как в семье отреагировали на его участие в конкурсе столь высокого уровня. — Как я могу ее подвести? Придется до Москвы добраться, и до самого Кремля.Что ж, в каждой шутке есть только доля шутки. У харизматичного, целеустремленного преподавателя физической культуры из кайерканской школы№ 45 есть все шансы на победу в крае. Отец троих детей умеет увлечь за собой школьников. Чего стоили открытый урок и мастер–класс, проведенные им в Норильске на местном этапе конкурса.тоже окончила наше педучилище, только на 10 лет раньше, чем Алексей, — в 1994–м, и сразу, по ее словам, окунулась «как в омут с головой в малышовую педагогику». Говорит, в НПК были очень опытные наставники:– Нам столько дали в колледже, и потом, на практике, все это абсолютно пригодилось. Обожаю детей и всячески стараюсь помочь им усваивать школьную программу.Позже Ольга получила высшее образование в Кубанском педагогическом университете, уже более 10 лет она руководит методическим объединением в родной школе № 14.Свое участие в «Учителе года» Ольга Николаевна оценивает весьма скромно:– Я ведь реалистка и довольно критично к себе отношусь, так что еду в Красноярск скорее набраться опыта, для погружения в атмосферу, крайне полезную для профессионального обновления и роста.К слову, оба наших героя благодарят своих преподавателей и особенно экс–директора Норильского педагогического колледжа легендарного Геннадия Георгиевича Фадеева за данную им путевку в жизнь.Это мероприятие является частью проекта «Школа городских компетенций», к реализации которого в партнерстве с Фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив «Норникель» приступил в 2015 году в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Его участниками стали школьные команды Норильска и Дудинки. В этом году свои делегации представили 16 школ.Четыре дня фестиваля были насыщенны и динамичны: ребят ждали тренинги знакомства и работы в группах, практикумы по социальному проектированию, исследовательские квесты, подготовка и презентации собственных проектов, созданных по итогам посещения различных учреждений города. Успели школьники и задать свои сто важных вопросов взрослым: были организованы встречи сАндреем Колиным, начальником управления общего и дошкольного образования администрации Норильска; Дмитрием Дубровым, ректором НГИИ; Геннадием Шкарупилым, начальником отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «НН»; Романом Столяровым, замдиректора молодежного центра Норильска. Темы, которые подростки обсуждали с руководителями, самые разные: о финансовой помощи проектам, о проблемах в отрасли образования и о многом другом. Взрослые были честны в своих ответах и общались со школьниками на равных. Завершился фестиваль дискуссией «Десять причин посетить наш город» и практикумом, где ребят научили правильно защищать свои будущие проекты. На их воплощение им отводится полтора месяца.Команды, которые представят лучшие проекты и успешно их защитят, отправятся в Миасс, где пройдет летняя программа «Полевая академия проектного менеджмента». Наши школьники встретятся там со сверстниками из Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы, ведь проект работает во всех городах присутствия «Норникеля». Общее направление работы — небольшие исследования, затрагивающие социальные проблемы города.По словам, главным итогом программы будут как реальные проекты ребят, так и активная жизненная позиция школьников, позволяющая им самостоятельно решать выявленные проблемы:– Это могут быть небольшие шаги, которые способствуют существенному улучшению жизни на территории. Такая работа учит ребят быть ответственными, бережно относиться к окружающей среде. Кстати, чтобы дать возможность детям реализовать свои идеи практически, вот уже два года в программе «Мир новых возможностей» есть номинация New polis, направленная на поддержку молодежных проектов. В этом году победили пять проектов очень разной тематики, то есть пять школ получили деньги на их реализацию.Согласна с ней и– Мы ориентируем ребят на поиск социальных партнеров в большом городе, чтобы рассказать им о своих проектах и все узнать об этих организациях, договориться о сотрудничестве. И они смогли это сделать! Кроме того, мы советуем подросткам присмотреться к профессиям, востребованным в этих организациях. Так что этот проект помогает им развить навыки, которые могут пригодиться в любой сфере: умение работать в команде, договариваться, быть лидерами и брать на себя ответственность, выступать публично. Мы оптимистично оцениваем тот труд, который проделали норильские и дудинские команды. Получилось очень интересно, ребята работали с открытым сердцем, за что им огромное спасибо.

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