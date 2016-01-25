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[Индекс номера 36 (15.03.2018)]

 Невредно знать 
В добрый час!

Чтобы пристроить в хорошие руки вещи, ставшие ненужными вам, но способные еще послужить другим, надо немного постараться. И в этом читателям поможет «Заполярная правда».

Конечно, самый простой способ — «итальянский»: отнести все лишнее к мусорному контейнеру. Но! У каждого из нас есть многое, чем можно и даже нужно поделиться с теми, кому в данный момент гораздо хуже, чем тебе. Об этом стоит помнить, тем более что сделать доброе дело совсем нетрудно.
Итак, самый верный путь — отдать вещи благотворительным организациям или в церковь для передачи нуждающимся. Второй — отвезти в государственные пункты помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Третий — откликнуться на объявление в газете или в Сети.

Адреса
Если вы хотите дать вещам вторую жизнь и принести пользу людям, вам лучше всего обратиться в организации, которые на постоянной основе помогают нуждающимся. Вот некоторые из них.
Комплексный центр социального обслуживания населения оказывает малообеспеченным семьям натуральную помощь в виде взрослой и детской одежды и обуви, бывшей в употреблении.
Как дарителям, так и просителям следует обращаться по адресу: Норильск, ул. Комсомольская, 49в, 3–й этаж, каб. № 8, 9, 10, 13, 40 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок 46–55–37.
Центр милосердия города Норильска готов принять от дарителей вещи или предметы быта по предварительному согласованию с оператором телефона милосердия 400–112. Подопечные центра — пациенты хосписа, попавшие в беду горожане, одинокие пожилые люди.
Гуманитарный склад «Лавка чудес» находится на ул. Московской, 7. Работает он с 8 утра до 15 часов дня. Выходные дни — суббота и воскресенье.
Телефон для справок 40–01–12.
В «Лавке чудес» принимают детское питание с приемлемым сроком годности, детские вещи для выписки из роддома, для грудничков и малышей до 4–5 лет из малообеспеченных и многодетных семей. Одеяла, коляски, ходунки, памперсы — все это можно приносить сюда.
Благотворительный магазин «Сундук» принимает вещи, предметы быта, посуду, обувь, постельное белье по адресу: Норильск, ул. Дзержинского, 3а. Часы работы: понедельник–пятница с 16.00 до 19.00, суббота — выходной день, воскресенье с 14.00 до 19.00.
Телефоны для справок: 89135023641; 89050926969.
Вынужденным переселенцам, мигрантам и бездомным помогают в местной общественной организации «Семья» по адресу: Талнах, ул. Строителей, 31, 2–й подъезд, 1–й этаж. Телефон 33–04–40. Приемный день — суббота.
– У нас очень большой поток людей и вещей. Наши волонтеры самостоятельно сортируют приносимое добро и передают разным категориям нуждающихся — от одиноких мам до жителей таймырских поселков, беженцев с Украины и других лиц, испытывающих материальные затруднения, — рассказали «Заполярке» в пункте приема вещей. — В ход идет все пригодное к употреблению, чистое, теплое. Мы живем на Севере, так что куртки, пуховики, свитера, шапки разбирают в первую очередь. Не стоит нести нам грязную и рваную одежду, также мы не берем вещи, на которых есть шерсть животных.
В храмы Норильска, Талнаха и Кайеркана тоже можно отдавать вещи, однако для начала о том, что именно необходимо в данный момент, лучше узнать у женщин, работающих в церковных лавках.

Нужные вещи
Имейте в виду, что бездомные нуждаются в первую очередь в мужской одежде и обуви, потому что бездомных мужчин значительно больше, чем женщин. Большие размеры — самые ходовые. Вещи должны быть чистыми, целыми, готовыми к использованию. И, конечно, практичными: туфли на каблуке или вечернее платье вряд ли кому–то понадобятся.
Как понять, пригодится ли ваш дар кому–либо вообще? Попробуйте нарисовать воображаемый портрет человека, которому они могут достаться — скажет ли он вам спасибо? Ведь иногда нам бывает жалко выбросить что–то явно бесполезное только потому, что с этой вещью очень много связано. Абажур дырявый, но под ним любила сидеть ваша бабушка. Детская блузка вся в пятнах, но 30 лет назад вы пошли в ней в первый класс. А уж как вам дорог одноухий и безглазый заяц — верный друг детства! Как ни тяжело, но придется признать, что эти дорогие нашему сердцу предметы для других — просто старая рухлядь, которую настала пора выбросить. Так что сейчас — совет для тех, кто уже собрал тюк видавшей виды одежды, обуви, посуды и множества «маленьких полезных штучек». Аккуратно разложите содержимое и хорошенько подумайте. Уверены, вы очень скоро придете к выводу, что часть этих вещей нужно сразу отнести на помойку, а именно:
все дырявое, поеденное молью, с застарелыми пятнами; сломанные игрушки; рваные, истертые и разрисованные книжки; посуда с отбитыми краями и трещинами; техника в нерабочем состоянии; нижнее белье, старомодные шляпки и тяжелые пальто — драповые, с меховыми и искусственными воротниками.
К остальному тоже присмотритесь как можно придирчивей: по вещам, которые мы предлагаем другим, можно определить, как мы на самом деле относимся к людям. Поэтому все грязное нужно постирать, а то и погладить, пуговицу, где не хватает, — пришить. Особенно внимательно отнеситесь к детским вещам. Если вам трудно представить, что это наденут или с этим будут играть ваши дети или дети ваших друзей — значит, остальных ребятишек такой «подарок» тоже не порадует.
Еще раз напомним: все вещи должны быть чистыми, целыми и готовыми к использованию. Желательно, чтобы они были рассортированы и аккуратно разложены по пакетам. Можно даже написать, где что лежит: тем самым вы сильно облегчите работу волонтерам.
Все собрали? Ну, в добрый час!

Марина Хорошевская
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