[Индекс номера 36 (15.03.2018)]



Норильские ценности

Виражи

Из Пхенчхана, где проходят Паралимпийские игры, пришли хорошие новости: Валерий Редкозубов завоевал первую для российской команды медаль в горнолыжном спорте — он взял бронзу в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения. Норильчанам успехи земляка особенно приятны. А мы расскажем о том, как развивался местный горнолыжный спорт и какие еще склоны, кроме горы Отдельной, расчерчивались орнаментами скоростных спусков и слаломов.



Горнолыжникам для занятий, по сути, нужны только горы, а их вокруг Норильска предостаточно. И потому норильские спортсмены всю историю сами мастерили подъемники, подгоняли снаряжение, перешивали одежду. Настоящий горнолыжный спорт в Норильске начался, конечно, не на Гудчихе и не на Шмидтихе. После открытия Талнаха, еще в первой половине 1960–х годов именно туда, на склоны горы Отдельной, потянулись любители горных лыж и туризма. Поначалу даже отсутствие капитального моста через Норилку их не останавливало, да и до горы, пока не отсыпали дорогу на Талнах, приходилось добирались на электричке. И уж, конечно, ни о каких подъемниках и ратраках тогда не было и речи. Лишь в 1977 году на склоне Отдельной был установлен стационарный бугельный подъемник ВЛ–1000, приобретенный окружным советом ДСО «Труд». Строили его всем горнолыжным миром. Гора Отдельная. 1974 год ...Горнолыжники в Норильске появились в начале 1950–х. На сборы и соревнования выезжали Лев Синев (он же тренер–общественник), Вячеслав Жильцов, Владимир Толомеев, Энгельсина Федорова. Однако первые официальные соревнования прошли в 1955 году на восточном склоне горы Шмидтихи. Уже на следующий год мы спускались с самой шапки Гудчихи по склону 2200 метров, который я считаю более «интересным» для занятий горнолыжным спортом, чем склон талнахской Сабли, не говоря уж о шмидтихском. Склоны Гудчихи приняли норильских горнолыжников на последующие полтора десятка лет... Из воспоминаний норильского спортсмена Валерия Ивановича Деревцова Рядом находился еще один талнахский склон, который тоже осваивали горнолыжники — Сабля — радость и боль норильского горнолыжного спорта. Склон имеет очень хорошую протяженность — 2200 метров, плавный спуск, профиль для установки различных тренировочных и соревновательных трасс. Как говорят сами спортсмены, Сабля отвечает всем требованиям Международной лыжной федерации для проведения соревнований по горнолыжному спорту. На ней можно проводить всероссийские и даже международные состязания. Увы, но нужной для этого инфраструктуры у нас нет. Старый подъемник, поставленный еще в 1980–х годах, давно не работает... Таким образом, сейчас в Норильске функционирует только горнолыжный комплекс горы Отдельной, открывшийся после реконструкции в 2005 году. Вот как вспоминает о своем горнолыжном детстве Александр Редкозубов, тренер–преподаватель по горнолыжному спорту ДЮСШ по зимним видам спорта, брат чемпиона Валерия Редкозубова: – Мы жили с родителями под Талнахом, в поселке Геологов, и горнолыжка была совсем рядом — рукой подать. Дома стояли практически у подножия Отдельной. Мы с братом смотрели на катающихся и осенью 1977 года пошли записываться в горнолыжную секцию. Мне было девять лет, брату — семь. Подъемник состоял из мотора и троса, за который нужно было цепляться крючками, зато пользоваться им можно было бесплатно. А когда он ломался, мы всей секцией бежали его чинить, толпой натягивая трос. Нормального инвентаря, конечно, не было — катались на том, что выдавали, современная молодежь увидела бы — не поверила: кожаные ботинки, лыжи старые, Polsport. Но зато мы их холили и лелеяли так, как нынешние горнолыжники даже представить себе не могут. Спортивную одежду шили за собственные деньги: родители покупали материал, искали блат у портних. Подъемник горнолыжного клуба «Вираж» в Кайеркане.1980-е годы Первые свои лыжи я купил уже в 1986 году — немецкие Volkl — они стоили 500 рублей, притом что материковкая зарплата была 120 рублей — бешеные деньги. Но я к тому времени уже учился в физкультурном техникуме в Мончегорске на специализации «горные лыжи». Норильчан там было немало, человек семь–восемь. Выпускались мы тренерами, преподавателями физкультуры. После техникума я вернулся в Норильск, устроился тренером здесь же, на нашей горнолыжке. С ней связана вся моя жизнь. Была в Норильске и еще одна горнолыжка, только неофициальная, самодеятельная. Клуб «Вираж» появился в Кайеркане в середине 1970–х годов и успешно просуществовал до 1996 года, пока на базе не случился пожар. Этой самодеятельной горнолыжке тоже есть чем гордиться: с ее склона «въехал» в большой спорт Евгений Пронашко, тренер юниорской сборной России по сноуборду. – Я жил в Кайеркане до 15 лет. В 1979 году пришел в «Вираж», и с тех пор горные лыжи всегда со мной. Находилась наша база на горе за терриконом, возле заброшенных зданий угольной шахты, идти туда надо было километра три пешком. Клуб организовал Юрий Николаевич Мигунов, он был нашим тренером, но при этом у него была основная работа — в котельной, а горным лыжам он посвящал все свое свободное время. Вокруг него собрались ребята, тоже увлекшиеся этим спортом. Сообща они поставили самодельную канатку: электродвигатель, колесо от шахтного подъемника, трос; а в заброшенном здании устроили базу с раздевалкой. В клубе занимались 20–30 ребят разных возрастов. Снаряжение было свое, да еще Юрий Николаевич брал в талнахской ДЮСШ списанный инвентарь, который мы потом сами подшаманивали. «Убитые» ботинки, еще кожаные, на шнурках, начищали гуталином, сами шили штаны из болоньевых курток, красили их серебрянкой, наносили через трафарет звезды, на токарные очки пришивали резинки. Болгарские лыжи «Младость» тогда были высшим шиком. Они появились в магазине «Олимпиец» в 1983–1984 годах, стоили 80 рублей — и если тебе удавалось их купить, то считалось, что ты поймал бога за бороду. Весной Юрий Николаевич организованно возил нас на горнолыжку в Талнах на заказном автобусе. Это были супервыезды — весь день мы соревновались или просто катались. Там мы знакомились с ребятами из ДЮСШ. В 1985 году, скооперировавшись с ними, я поехал в Мончегорск поступать в физкультурный техникум. А «Вираж» в 1990–х распался: Юрий Николаевич перебрался на материк, и некому стало заниматься клубом. Я же сначала работал тренером в Якутии, в 2002 году приехал в Москву, там встал на сноуборд. С 2006 года тренирую юниорскую сборную России по сноуборду. Склон горнолыжной базы в Талнахе. 2007 год Давно планирую организовать спортивные сборы для своих ребят в Норильске, на талнахской горнолыжной базе. Я уже и в календарь заложил эту поездку. В Талнахе отличная гора, и спорт там нужно развивать. Ну а Сабля даже для международных соревнований годится, включая этапы Кубка мира, конечно, если создать там подходящие условия. А это может оказаться вполне реальным, если учитывать тенденции в отечественном спорте: раньше мы чаще всего тренировались за границей, в Альпах, а в последние годы упор делается на российские базы — экономия средств. Получается, что в апреле–мае нам, по большому счету, и поехать–то некуда, кроме Эльбруса. И Норильск в этом плане отлично подошел бы горнолыжникам. Надеюсь, мы еще здесь покатаемся.

Светлана Гунина Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Горнолыжникам для занятий, по сути, нужны только горы, а их вокруг Норильска предостаточно. И потому норильские спортсмены всю историю сами мастерили подъемники, подгоняли снаряжение, перешивали одежду.Настоящий горнолыжный спорт в Норильске начался, конечно, не на Гудчихе и не на Шмидтихе. После открытия Талнаха, еще в первой половине 1960–х годов именно туда, на склоны горы Отдельной, потянулись любители горных лыж и туризма. Поначалу даже отсутствие капитального моста через Норилку их не останавливало, да и до горы, пока не отсыпали дорогу на Талнах, приходилось добирались на электричке. И уж, конечно, ни о каких подъемниках и ратраках тогда не было и речи. Лишь в 1977 году на склоне Отдельной был установлен стационарный бугельный подъемник ВЛ–1000, приобретенный окружным советом ДСО «Труд». Строили его всем горнолыжным миром.Рядом находился еще один талнахский склон, который тоже осваивали горнолыжники — Сабля — радость и боль норильского горнолыжного спорта. Склон имеет очень хорошую протяженность — 2200 метров, плавный спуск, профиль для установки различных тренировочных и соревновательных трасс. Как говорят сами спортсмены, Сабля отвечает всем требованиям Международной лыжной федерации для проведения соревнований по горнолыжному спорту. На ней можно проводить всероссийские и даже международные состязания. Увы, но нужной для этого инфраструктуры у нас нет. Старый подъемник, поставленный еще в 1980–х годах, давно не работает... Таким образом, сейчас в Норильске функционирует только горнолыжный комплекс горы Отдельной, открывшийся после реконструкции в 2005 году.Вот как вспоминает о своем горнолыжном детстве, брат чемпиона Валерия Редкозубова:– Мы жили с родителями под Талнахом, в поселке Геологов, и горнолыжка была совсем рядом — рукой подать. Дома стояли практически у подножия Отдельной. Мы с братом смотрели на катающихся и осенью 1977 года пошли записываться в горнолыжную секцию. Мне было девять лет, брату — семь.Подъемник состоял из мотора и троса, за который нужно было цепляться крючками, зато пользоваться им можно было бесплатно. А когда он ломался, мы всей секцией бежали его чинить, толпой натягивая трос.Нормального инвентаря, конечно, не было — катались на том, что выдавали, современная молодежь увидела бы — не поверила: кожаные ботинки, лыжи старые, Polsport. Но зато мы их холили и лелеяли так, как нынешние горнолыжники даже представить себе не могут. Спортивную одежду шили за собственные деньги: родители покупали материал, искали блат у портних.Первые свои лыжи я купил уже в 1986 году — немецкие Volkl — они стоили 500 рублей, притом что материковкая зарплата была 120 рублей — бешеные деньги. Но я к тому времени уже учился в физкультурном техникуме в Мончегорске на специализации «горные лыжи». Норильчан там было немало, человек семь–восемь. Выпускались мы тренерами, преподавателями физкультуры. После техникума я вернулся в Норильск, устроился тренером здесь же, на нашей горнолыжке. С ней связана вся моя жизнь.Была в Норильске и еще одна горнолыжка, только неофициальная, самодеятельная. Клуб «Вираж» появился в Кайеркане в середине 1970–х годов и успешно просуществовал до 1996 года, пока на базе не случился пожар. Этой самодеятельной горнолыжке тоже есть чем гордиться: с ее склона «въехал» в большой спорт– Я жил в Кайеркане до 15 лет. В 1979 году пришел в «Вираж», и с тех пор горные лыжи всегда со мной. Находилась наша база на горе за терриконом, возле заброшенных зданий угольной шахты, идти туда надо было километра три пешком. Клуб организовал Юрий Николаевич Мигунов, он был нашим тренером, но при этом у него была основная работа — в котельной, а горным лыжам он посвящал все свое свободное время. Вокруг него собрались ребята, тоже увлекшиеся этим спортом. Сообща они поставили самодельную канатку: электродвигатель, колесо от шахтного подъемника, трос; а в заброшенном здании устроили базу с раздевалкой. В клубе занимались 20–30 ребят разных возрастов.Снаряжение было свое, да еще Юрий Николаевич брал в талнахской ДЮСШ списанный инвентарь, который мы потом сами подшаманивали. «Убитые» ботинки, еще кожаные, на шнурках, начищали гуталином, сами шили штаны из болоньевых курток, красили их серебрянкой, наносили через трафарет звезды, на токарные очки пришивали резинки. Болгарские лыжи «Младость» тогда были высшим шиком. Они появились в магазине «Олимпиец» в 1983–1984 годах, стоили 80 рублей — и если тебе удавалось их купить, то считалось, что ты поймал бога за бороду.Весной Юрий Николаевич организованно возил нас на горнолыжку в Талнах на заказном автобусе. Это были супервыезды — весь день мы соревновались или просто катались. Там мы знакомились с ребятами из ДЮСШ. В 1985 году, скооперировавшись с ними, я поехал в Мончегорск поступать в физкультурный техникум. А «Вираж» в 1990–х распался: Юрий Николаевич перебрался на материк, и некому стало заниматься клубом. Я же сначала работал тренером в Якутии, в 2002 году приехал в Москву, там встал на сноуборд. С 2006 года тренирую юниорскую сборную России по сноуборду.Давно планирую организовать спортивные сборы для своих ребят в Норильске, на талнахской горнолыжной базе. Я уже и в календарь заложил эту поездку. В Талнахе отличная гора, и спорт там нужно развивать. Ну а Сабля даже для международных соревнований годится, включая этапы Кубка мира, конечно, если создать там подходящие условия. А это может оказаться вполне реальным, если учитывать тенденции в отечественном спорте: раньше мы чаще всего тренировались за границей, в Альпах, а в последние годы упор делается на российские базы — экономия средств. Получается, что в апреле–мае нам, по большому счету, и поехать–то некуда, кроме Эльбруса. И Норильск в этом плане отлично подошел бы горнолыжникам. Надеюсь, мы еще здесь покатаемся.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















