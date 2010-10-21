[Индекс номера 4 (16.01.2018)]



Дела семейные

Комиссия по делам несовершеннолетних отметила столетие. Праздничное мероприятие для сотрудников всех сфер, занятых в работе по профилактике детских правонарушений, прошло в конференц–зале публичной библиотеки.



Датой образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав считается 14 января, когда В. И. Ленин подписал Декрет о создании комиссии для несовершеннолетних. С годами сфера деятельности комиссии расширялась, уточнялись функции и полномочия, но основная цель — координация и организация работы по профилактике преступности, правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности — оставалась неизменной. В нашем городе эта служба существует на протяжении 62 лет. В муниципальном образовании город Норильск создано четыре комиссии. Сегодня комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав координируют деятельность учреждений, занимающихся проблемами детей. Основная их цель — социальная реабилитация и адаптация детей, находящихся в конфликте с законом, детей, подвергшихся жестокому обращению со стороны родителей, а также работа с родителями, уклоняющимися от выполнения своих обязанностей. Заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, поздравляя сотрудников сферы с праздником, отметила: — Мы по праву можем гордиться работой наших специалистов, они в любое время суток готовы прийти на помощь каждому ребенку, который в этом нуждается. Благодаря слаженному межведомственному взаимодействию на территории города у нас выстроена отличная работа. Наталья Плотникова, депутат НГСД, представитель уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае по г. Норильску, присоединилась к поздравлениям: — Я знаю, с чем сталкиваются специалисты комиссии по делам несовершеннолетних в своей работе, которая связана с огромными душевными тратами, потому что помочь ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, вытащить из провальной ситуации семью очень тяжело. Я считаю, что у нас на защите прав ребенка стоят все службы, которые работают с детьми, и они совершают большое дело. Сейчас на учете в КДН Норильска состоят 117 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 61 семья, где родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности и допускают жестокое обращение с детьми. — Я считаю, что к 100–летнему юбилею мы подошли очень достойно, самое главное — то, что снизились подростковая преступность, количество несовершеннолетних, совершивших преступления, а также привлеченных к административной ответственности. КДН выступает партнером в реализации грантовых программ, участвует в разработке и реализации новых методик работы, которые сегодня внедряются на территории края, — подводя итоги, отметила начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Норильска, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Кравченко. — Несмотря на большой коллектив, который работает с детьми, нет межведомственной разобщенности, и все специалисты работают как единый организм. По словам Ирины Кравченко, любая проблема идет из семьи, поэтому, когда родителям кажется, что они обеспечили ребенку бытовой комфорт и их семья считается благополучной, они ошибаются. Благополучие — это постоянное участие в жизни ребенка, знание его окружения, готовность помочь ему, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Как показывает практика, все противоправные деяния дети совершают потому, что не находят понимания в семье, либо потому, что им не привили какие–то нормы поведения, либо они хотят быть лидерами среди сверстников, тем самым требуя внимая к себе, либо попадают в плохую компанию, а родители спохватываются поздно. — Дети склонны ошибаться, и комиссии при рассмотрении материалов уделяют большое внимание характеристикам подростка, его семье, насколько она способна самостоятельно справиться с ситуацией. Если же мы понимаем, что родители не в состоянии это сделать, мы ставим их на учет в КДН для проведения дальнейшей профилактической работы, — пояснила Ирина Кравченко. Как правило, дети и семьи состоят на учете в течение года. Если есть положительная динамика, с учета ребенок снимается. Реабилитационная программа включает в себя работу с психологом, меры социальной поддержки, оказание при необходимости моральной и материальной помощи, организацию досуга и летнего отдыха. В реабилитации задействованы все структуры, входящие в состав системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а это целый ряд учреждений: ОМВД по г. Норильску, сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, органы опеки и попечительства. Главная их задача — защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Датой образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав считается 14 января, когда В. И. Ленин подписал Декрет о создании комиссии для несовершеннолетних.С годами сфера деятельности комиссии расширялась, уточнялись функции и полномочия, но основная цель — координация и организация работы по профилактике преступности, правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности — оставалась неизменной.В нашем городе эта служба существует на протяжении62 лет. В муниципальном образовании город Норильск создано четыре комиссии.Сегодня комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав координируют деятельность учреждений, занимающихся проблемами детей. Основная их цель — социальная реабилитация и адаптация детей, находящихся в конфликте с законом, детей, подвергшихся жестокому обращению со стороны родителей, а также работа с родителями, уклоняющимися от выполнения своих обязанностей., поздравляя сотрудников сферы с праздником, отметила:— Мы по праву можем гордиться работой наших специалистов, они в любое время суток готовы прийти на помощь каждому ребенку, который в этом нуждается. Благодаря слаженному межведомственному взаимодействию на территории города у нас выстроена отличная работа., присоединилась к поздравлениям:— Я знаю, с чем сталкиваются специалисты комиссии по делам несовершеннолетних в своей работе, которая связана с огромными душевными тратами, потому что помочь ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, вытащить из провальной ситуации семью очень тяжело. Я считаю, что у нас на защите прав ребенка стоят все службы, которые работают с детьми, и они совершают большое дело.Сейчас на учете в КДН Норильска состоят 117 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 61 семья, где родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности и допускают жестокое обращение с детьми.— Я считаю, что к 100–летнему юбилею мы подошли очень достойно, самое главное — то, что снизились подростковая преступность, количество несовершеннолетних, совершивших преступления, а также привлеченных к административной ответственности. КДН выступает партнером в реализации грантовых программ, участвует в разработке и реализации новых методик работы, которые сегодня внедряются на территории края, — подводя итоги, отметила. — Несмотря на большой коллектив, который работает с детьми, нет межведомственной разобщенности, и все специалисты работают как единый организм.По словам Ирины Кравченко, любая проблема идет из семьи, поэтому, когда родителям кажется, что они обеспечили ребенку бытовой комфорт и их семья считается благополучной, они ошибаются. Благополучие — это постоянное участие в жизни ребенка, знание его окружения, готовность помочь ему, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Как показывает практика, все противоправные деяния дети совершают потому, что не находят понимания в семье, либо потому, что им не привили какие–то нормы поведения, либо они хотят быть лидерами среди сверстников, тем самым требуя внимая к себе, либо попадают в плохую компанию, а родители спохватываются поздно.— Дети склонны ошибаться, и комиссии при рассмотрении материалов уделяют большое внимание характеристикам подростка, его семье, насколько она способна самостоятельно справиться с ситуацией. Если же мы понимаем, что родители не в состоянии это сделать, мы ставим их на учет в КДН для проведения дальнейшей профилактической работы, — пояснила Ирина Кравченко.Как правило, дети и семьи состоят на учете в течение года. Если есть положительная динамика, с учета ребенок снимается. Реабилитационная программа включает в себя работу с психологом, меры социальной поддержки, оказание при необходимости моральной и материальной помощи, организацию досуга и летнего отдыха. В реабилитации задействованы все структуры, входящие в состав системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а это целый ряд учреждений: ОМВД по г. Норильску, сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, органы опеки и попечительства. Главная их задача — защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

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