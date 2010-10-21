Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 4 (16.01.2018)]

Дела семейные

Комиссия по делам несовершеннолетних отметила столетие. Праздничное мероприятие для сотрудников всех сфер, занятых в работе по профилактике детских правонарушений, прошло в конференц–зале публичной библиотеки.

Датой образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав считается 14 января, когда В. И. Ленин подписал Декрет о создании комиссии для несовершеннолетних.
С годами сфера деятельности комиссии расширялась, уточнялись функции и полномочия, но основная цель — координация и организация работы по профилактике преступности, правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности — оставалась неизменной.
В нашем городе эта служба существует на протяжении
62 лет. В муниципальном образовании город Норильск создано четыре комиссии.
Сегодня комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав координируют деятельность учреждений, занимающихся проблемами детей. Основная их цель — социальная реабилитация и адаптация детей, находящихся в конфликте с законом, детей, подвергшихся жестокому обращению со стороны родителей, а также работа с родителями, уклоняющимися от выполнения своих обязанностей.
Заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, поздравляя сотрудников сферы с праздником, отметила:
— Мы по праву можем гордиться работой наших специалистов, они в любое время суток готовы прийти на помощь каждому ребенку, который в этом нуждается. Благодаря слаженному межведомственному взаимодействию на территории города у нас выстроена отличная работа.
Наталья Плотникова, депутат НГСД, представитель уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае по г. Норильску, присоединилась к поздравлениям:
— Я знаю, с чем сталкиваются специалисты комиссии по делам несовершеннолетних в своей работе, которая связана с огромными душевными тратами, потому что помочь ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, вытащить из провальной ситуации семью очень тяжело. Я считаю, что у нас на защите прав ребенка стоят все службы, которые работают с детьми, и они совершают большое дело.
Сейчас на учете в КДН Норильска состоят 117 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 61 семья, где родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности и допускают жестокое обращение с детьми.
— Я считаю, что к 100–летнему юбилею мы подошли очень достойно, самое главное — то, что снизились подростковая преступность, количество несовершеннолетних, совершивших преступления, а также привлеченных к административной ответственности. КДН выступает партнером в реализации грантовых программ, участвует в разработке и реализации новых методик работы, которые сегодня внедряются на территории края, — подводя итоги, отметила начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Норильска, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Кравченко. — Несмотря на большой коллектив, который работает с детьми, нет межведомственной разобщенности, и все специалисты работают как единый организм.
По словам Ирины Кравченко, любая проблема идет из семьи, поэтому, когда родителям кажется, что они обеспечили ребенку бытовой комфорт и их семья считается благополучной, они ошибаются. Благополучие — это постоянное участие в жизни ребенка, знание его окружения, готовность помочь ему, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Как показывает практика, все противоправные деяния дети совершают потому, что не находят понимания в семье, либо потому, что им не привили какие–то нормы поведения, либо они хотят быть лидерами среди сверстников, тем самым требуя внимая к себе, либо попадают в плохую компанию, а родители спохватываются поздно.
— Дети склонны ошибаться, и комиссии при рассмотрении материалов уделяют большое внимание характеристикам подростка, его семье, насколько она способна самостоятельно справиться с ситуацией. Если же мы понимаем, что родители не в состоянии это сделать, мы ставим их на учет в КДН для проведения дальнейшей профилактической работы, — пояснила Ирина Кравченко.
Как правило, дети и семьи состоят на учете в течение года. Если есть положительная динамика, с учета ребенок снимается. Реабилитационная программа включает в себя работу с психологом, меры социальной поддержки, оказание при необходимости моральной и материальной помощи, организацию досуга и летнего отдыха. В реабилитации задействованы все структуры, входящие в состав системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а это целый ряд учреждений: ОМВД по г. Норильску, сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, органы опеки и попечительства. Главная их задача — защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

Марина Андриюк
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Комиссия по делам несовершеннолетних отметила столетие. Праздничное мероприятие для сотрудников всех сфер, занятых в работе по профилактике детских правонарушений, прошло в конференц–зале публичной библиотеки.

Городские подробности 
Норильчане смогут сами выбрать, какая городская территория будет благоустроена в этом году.

Актуально 
Медведи–шатуны, бешеные волки, лисы и песцы — в последние годы в Норильск все чаще наведываются эти незваные гости. Почему городские улицы становятся такими притягательными для дикого зверья, мы спросили у Владимира Ларина — кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Музея истории освоения и развития НПР.

Парк культуры 
Норильчане отметили 70–летие со дня рождения выдающегося поэта, почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева.

Спорт–тайм 
В новом году МФК «Норильский никель» провел уже три встречи в Суперлиге, в двух из которых оказался сильнее, а в одной уступил. При этом посредственность норильчан становится все более очевидной. Если в матчах с «Автодором», заведомо слабым соперником, хозяева площадки, хоть и не без труда, но смогли насладиться вкусом победы — 2:0 и 4:3, то в игре с «Синарой», способной дать бой, выглядели неубедительно и уступили — 2:5.

Информация 
МАУ «Информационный центр «Норильские новости» СООБЩАЕТ РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ К выборам Президента Российской Федерации (18 марта 2018 года).

Новости:
 16 января 2018 
19:08 Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысяч, пытаясь приобрести новогодний подарок
19:03 Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы
18:56 Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается
18:40 Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений
18:10 В Норильске после новогодних каникул продолжает работу Школа актерского мастерства в рамках конкурса юных чтецов «Живая классика»
16:49 В Норильске семьи с низким доходом могут претендовать на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Соответствующие заявления принимает Пенсионный фонд России
16:31 «Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее.
15:25 В Норильске родительская плата за детские сады с 1 января вырастет, но менее чем на 5%. Соответствующее постановление подписал глава города.
13:06 «Братья Ч.» возвращаются. Спектакль режиссера Тимура Насирова из Новосибирска, поставленный с норильскими артистами по пьесе Елены Греминой, снова включен в репертуар.
12:38 В Норильске освятили рудник «Заполярный».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх