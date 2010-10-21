[Индекс номера 4 (16.01.2018)]



Городские подробности

Сделаем город лучше!

Норильчане смогут сами выбрать, какая городская территория будет благоустроена в этом году.



Администрация Норильска в лице управления городского хозяйства (УГХ) приглашает норильчан принять участие в опросе, в ходе которого из предлагаемого перечня (см. ниже) горожане и организации Норильска должны выбрать городской участок, который будет включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы». На реализацию этого проекта из федерального бюджета предусмотрено 19 652,0 тыс. рублей. Напомним: подобное голосование проводится в городе уже не впервые. Так, в 2016 году в нем приняли участие 18 123 норильчанина, из них: в Центральном районе — 10 336 жителей, в Талнахе — 4667, в Кайеркане — 3120. При подведении итогов опроса выяснилось, что 63% респондентов согласились с предложениями муниципалитета по благоустройству набережной озера Долгое. Помимо этого в результате опроса были определены адреса асфальтировки дворов, установки детских площадок и многое другое. А после проведенного в прошлом году аналогичного опроса и отбора предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год» члены общественной комиссии по развитию городской среды назвали территорию в районе Ленинского проспекта, 37, наиболее подходящей для создания городского парка. В этом году, как и раньше, принять участие в отборе могут все желающие. Для этого необходимо заполнить заявление (размещено на сайте города www.norilsk–city.ru) и направить его в электронной форме на адрес управления городского хозяйства (ugh@norilsk–city.ru) либо принести самостоятельно: ул. Севастопольская, 7. Задать интересующие вопросы можно по телефону 43–70–50 (доб. 2302) ответственному специалисту УГХ Елене Федоровой (адрес электронной почты FedorovaEG@norilsk–city.ru). Предложения принимаются до 9 февраля. Отдать свой голос необходимо лишь за один вариант. К 16 февраля общественной комиссией по развитию городской среды будет сформирован список общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Финал голосования состоится 18 марта, в день выборов президента РФ. Результаты опроса горожан будут известны 20 марта. Перечень объектов, предлагаемых к обустройству

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Администрация Норильска в лице управления городского хозяйства (УГХ) приглашает норильчан принять участие в опросе, в ходе которого из предлагаемого перечня (см. ниже) горожане и организации Норильска должны выбрать городской участок, который будет включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы». На реализацию этого проекта из федерального бюджета предусмотрено 19 652,0 тыс. рублей.Напомним: подобное голосование проводится в городе уже не впервые. Так, в 2016 году в нем приняли участие 18 123 норильчанина, из них: в Центральном районе — 10 336 жителей, в Талнахе — 4667, в Кайеркане — 3120. При подведении итогов опроса выяснилось, что 63% респондентов согласились с предложениями муниципалитета по благоустройству набережной озера Долгое. Помимо этого в результате опроса были определены адреса асфальтировки дворов, установки детских площадок и многое другое. А после проведенного в прошлом году аналогичного опроса и отбора предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год» члены общественной комиссии по развитию городской среды назвали территорию в районе Ленинского проспекта, 37, наиболее подходящей для создания городского парка.В этом году, как и раньше, принять участие в отборе могут все желающие. Для этого необходимо заполнить заявление (размещено на сайте города) и направить его в электронной форме на адрес управления городского хозяйства () либо принести самостоятельно: ул. Севастопольская, 7. Задать интересующие вопросы можно по телефону 43–70–50 (доб. 2302) ответственному специалисту УГХ Елене Федоровой (адрес электронной почты).Предложения принимаются до 9 февраля. Отдать свой голос необходимо лишь за один вариант. К 16 февраля общественной комиссией по развитию городской среды будет сформирован список общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Финал голосования состоится 18 марта, в день выборов президента РФ. Результаты опроса горожан будут известны 20 марта.

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