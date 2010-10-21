[Индекс номера 4 (16.01.2018)]



Актуально

Опасные гости

Медведи–шатуны, бешеные волки, лисы и песцы — в последние годы в Норильск все чаще наведываются эти незваные гости. Почему городские улицы становятся такими притягательными для дикого зверья, мы спросили у Владимира Ларина — кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Музея истории освоения и развития НПР.



Владимир Ларин – Владимир Владимирович, еще свежа в памяти норильчан история с бешеным волком, в новогодние каникулы по соцсетям гуляли видеоролики с песцами и лисами. Чем вызвано нынешнее нашествие диких животных? – Все закономерно — оно вызвано бескормицей. Пища песца — это лемминги, а основной корм у лис — мыши–полевки. По всей видимости, в минувшем сезоне среди таймырских грызунов прошел мор, в чем тоже нет ничего необычного, это происходит периодически. Плюс общий фактор, влияющий на мышкование таких животных, как песец, лисы, — снежный покров. Чем выше сугробы, тем сложнее добираться до грызунов, сидящих под снегом. У нас уже сейчас выпало осадков больше средней нормы. А если нет естественного корма, звери идут на запах — и приходят к городским помойкам. Конечно, обычно здоровое животное держится подальше от человека, но голод — не тетка. Бывает же что, спасаясь от волка, олень может прибежать к палатке туриста за помощью. Что касается больных, зараженных животных, то они тем более не видят преграды в городской черте. Бешенство и дикование — это две разные болезни, вызванные разным вирусом. Дикование не передается человеку, чего не скажешь о бешенстве. Но поведение зараженного зверя схожее: бежит куда ни попадя, кусает, кого встретит на пути, без страха заходит в город. Специалисты ежегодно напоминают: будьте осторожны, отгоняйте от себя животных, не кормите их и не гладьте. Песец только выглядит как милый пушистик, он может быть заразен, а бешенство — смертельная болезнь. Лиса еще крупнее песца, а значит — опаснее. За нынешние новогодние каникулы шестерых человек покусали песцы, и еще одного — лиса. Вы видели эти ролики, что «ходят» по соцсетям? Один мужчина держит зверя как кошку прямо у лица, там до горла — десять сантиметров. А ведь наиболее опасными считаются укусы в районе шеи и головы. С этих мест вирус бешенства способен быстрее мигрировать в головной мозг, в результате инкубационный период, а также первая фаза заболевания проходят практически молниеносно. Другой герой ролика спокойно наблюдает, как его собака нападает на песца, видимо, возможное бешенство его не беспокоит. Причем во всех роликах с участием песцов и лис фигурируют взрослые. А что говорить о детях... Они ведь тоже могут с удовольствием «поиграть» с пушистой зверушкой, а потом просто не сказать родителям, что она их укусила. – Сколько живу в Норильске, всегда была уверена, что кто–кто, но волки нам не грозят. Специалисты утверждали, что если сам волк того не захочет, то человек его никогда не увидит. Так что же это было? – И вы совершенно правильно думали. История с волком в городе — это вообще интереснейший случай, супернеобычный. Для начала, надо сказать, уверенности, что это действительно волк, не было. Генетическая экспертиза не проводилась, так что опираемся на мнение специалистов, которые видели животное. Сейчас уже можно сделать вывод, что это скорее всего не волк, а волчонок–сеголетка, ему месяцев семь было. Мое предположение, основанное опять же на слухах: в сентябре на ближнем конце озера Лама застрелили волчицу, с ней вроде были два волчонка, которые убежали. Возможно, это один из них, возможно, он остался без обоих родителей, то есть без стаи. И тогда такой, по человеческим меркам, ребенок вынужден сам себе искать пропитание. Вообще–то для обычного здорового волка его поведение совершенно ни в какие ворота не лезет. Во–первых, такого возраста волчишка еще должен ходить вместе с родителями с полгода точно, только следующим летом он станет независимым. Во–вторых, у нас на Таймыре ни один волк «в трезвом уме» не то что в город не зайдет, но даже зарево огней обойдет десятой дорогой. А здесь все наоборот, что более чем странно. Почему? Мы можем предполагать: стаи с ним нет, крупная добыча ему одному не по зубам, а тут как раз в тундре миграция песцов. Волки охотно жрут песцов, да и собак, кстати, тоже. Вот за песцами наш волчишка, наверное, и пришел на городскую свалку, от них же, я думаю, он и подхватил бешенство, а потом принял странное решение поселиться в подвале дома и питаться собаками. Вообще–то жаль, что такой феноменальный и очень опасный случай толком остался неизученным. Волк — очень умная тварь, его интеллект выше, чем у овчарки, у него замечательно развиты все органы чувств, и он сделает все, чтобы с человеком не пересекаться. Этот волчонок в чем–то тоже вел себя хитро, но вирус бешенства, наверное, повлиял на его поведение. – Высказывалось предположение, что это был не волк, а какой–то гибрид волка и собаки, и потому он не боялся города и людей. Возможно ли это? – Действительно, есть много разных собачье–волчьих гибридов, есть даже одомашненные породы, получившиеся от такой смеси, их выведением еще в Третьем рейхе занимались. Но если бы такой гибрид жил в норильской квартире, об этом бы возвестила мгновенная реакция на волка всех окрестных собак, такое не скроешь. Скрещивание же в условиях дикой природы я исключаю. На материке такие случаи бывают: когда популяция волка почти выбита охотниками, оставшиеся в живых особи начинают воспринимать собаку не как добычу, а как полового партнера, так и появляются гибриды. Но у нас на Таймыре дикого волка хватает для развития популяции. – А если посмотреть на проблему более глобально. В город все чаще приходят песцы, лисы, медведи, теперь вот волк. Почему такая странная тенденция? И что бы вы могли порекомендовать как специалист? – Есть простая закономерность — природа не терпит пустоты. Еще три десятка лет тому назад Таймыр был промысловым районом. Территория была поделена между штатными охотниками «Госпромхоза», работники рыбзавода ловили рыбу и тоже ставили путики. В хорошие, урожайные годы Таймыр давал до 17 тысяч шкурок белого песца. Сейчас промысла практически нет: на мясо бьют оленя, ловят рыбу, соболя на юге Таймыра еще добывают, но и то «из любви к искусству». Пушной промысел, охотничья жизнь в тундре — это слишком сложно для современного человека. Вот песец, а также другое зверье и плодится. А когда популяция чересчур велика — появляются болезни. Главный ветеринарный врач Норильска Иван Шалаев, кстати, еще осенью предупреждал о бешенстве на территории Таймыра. Конечно, и раньше бывали случаи, когда в северные таймырские поселки прибегал бешеный волк. Но чтобы в центре города собак душить — такого еще не было. Могу лишь сказать, что бойцы Росгвардии — молодцы, блестяще сработали. На нашем волчишке мы «заработали» карантин в отдельном районе города. Срок карантина определит губернатор, обычно ограничения снимаются, если в течение двух месяцев после последнего случая не будет обнаружено ни одного животного с диагнозом «бешенство». Моя рекомендация: нам в Норильске нужна своя служба, которая занималась бы и бездомными собаками–кошками, и подключалась бы в случаях с дикими животными. Такая организация должна серьезно контролироваться администрацией города. Сейчас говорят, что конкурс на отлов животных выиграл подрядчик из Красноярска. Я уверен, что дистанционно эту деятельность осуществлять невозможно, как ни крути. Хорошо, что с волком справилась Росгвардия. Но кто должен решать проблему других диких гостей — сейчас неясно.

Беседовала Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Все закономерно — оно вызвано бескормицей. Пища песца — это лемминги, а основной корм у лис — мыши–полевки. По всей видимости, в минувшем сезоне среди таймырских грызунов прошел мор, в чем тоже нет ничего необычного, это происходит периодически. Плюс общий фактор, влияющий на мышкование таких животных, как песец, лисы, — снежный покров. Чем выше сугробы, тем сложнее добираться до грызунов, сидящих под снегом. У нас уже сейчас выпало осадков больше средней нормы. А если нет естественного корма, звери идут на запах — и приходят к городским помойкам. Конечно, обычно здоровое животное держится подальше от человека, но голод — не тетка. Бывает же что, спасаясь от волка, олень может прибежать к палатке туриста за помощью.Что касается больных, зараженных животных, то они тем более не видят преграды в городской черте. Бешенство и дикование — это две разные болезни, вызванные разным вирусом. Дикование не передается человеку, чего не скажешь о бешенстве. Но поведение зараженного зверя схожее: бежит куда ни попадя, кусает, кого встретит на пути, без страха заходит в город.Специалисты ежегодно напоминают: будьте осторожны, отгоняйте от себя животных, не кормите их и не гладьте. Песец только выглядит как милый пушистик, он может быть заразен, а бешенство — смертельная болезнь. Лиса еще крупнее песца, а значит — опаснее. За нынешние новогодние каникулы шестерых человек покусали песцы, и еще одного — лиса. Вы видели эти ролики, что «ходят» по соцсетям? Один мужчина держит зверя как кошку прямо у лица, там до горла — десять сантиметров. А ведь наиболее опасными считаются укусы в районе шеи и головы. С этих мест вирус бешенства способен быстрее мигрировать в головной мозг, в результате инкубационный период, а также первая фаза заболевания проходят практически молниеносно. Другой герой ролика спокойно наблюдает, как его собака нападает на песца, видимо, возможное бешенство его не беспокоит.Причем во всех роликах с участием песцов и лис фигурируют взрослые. А что говорить о детях... Они ведь тоже могут с удовольствием «поиграть» с пушистой зверушкой, а потом просто не сказать родителям, что она их укусила.– И вы совершенно правильно думали. История с волком в городе — это вообще интереснейший случай, супернеобычный. Для начала, надо сказать, уверенности, что это действительно волк, не было. Генетическая экспертиза не проводилась, так что опираемся на мнение специалистов, которые видели животное. Сейчас уже можно сделать вывод, что это скорее всего не волк, а волчонок–сеголетка, ему месяцев семь было. Мое предположение, основанное опять же на слухах: в сентябре на ближнем конце озера Лама застрелили волчицу, с ней вроде были два волчонка, которые убежали. Возможно, это один из них, возможно, он остался без обоих родителей, то есть без стаи. И тогда такой, по человеческим меркам, ребенок вынужден сам себе искать пропитание.Вообще–то для обычного здорового волка его поведение совершенно ни в какие ворота не лезет. Во–первых, такого возраста волчишка еще должен ходить вместе с родителями с полгода точно, только следующим летом он станет независимым. Во–вторых, у нас на Таймыре ни один волк «в трезвом уме» не то что в город не зайдет, но даже зарево огней обойдет десятой дорогой. А здесь все наоборот, что более чем странно.Почему? Мы можем предполагать: стаи с ним нет, крупная добыча ему одному не по зубам, а тут как раз в тундре миграция песцов. Волки охотно жрут песцов, да и собак, кстати, тоже. Вот за песцами наш волчишка, наверное, и пришел на городскую свалку, от них же, я думаю, он и подхватил бешенство, а потом принял странное решение поселиться в подвале дома и питаться собаками. Вообще–то жаль, что такой феноменальный и очень опасный случай толком остался неизученным. Волк — очень умная тварь, его интеллект выше, чем у овчарки, у него замечательно развиты все органы чувств, и он сделает все, чтобы с человеком не пересекаться. Этот волчонок в чем–то тоже вел себя хитро, но вирус бешенства, наверное, повлиял на его поведение.– Действительно, есть много разных собачье–волчьих гибридов, есть даже одомашненные породы, получившиеся от такой смеси, их выведением еще в Третьем рейхе занимались. Но если бы такой гибрид жил в норильской квартире, об этом бы возвестила мгновенная реакция на волка всех окрестных собак, такое не скроешь. Скрещивание же в условиях дикой природы я исключаю. На материке такие случаи бывают: когда популяция волка почти выбита охотниками, оставшиеся в живых особи начинают воспринимать собаку не как добычу, а как полового партнера, так и появляются гибриды. Но у нас на Таймыре дикого волка хватает для развития популяции.– Есть простая закономерность — природа не терпит пустоты. Еще три десятка лет тому назад Таймыр был промысловым районом. Территория была поделена между штатными охотниками «Госпромхоза», работники рыбзавода ловили рыбу и тоже ставили путики. В хорошие, урожайные годы Таймыр давал до 17 тысяч шкурок белого песца. Сейчас промысла практически нет: на мясо бьют оленя, ловят рыбу, соболя на юге Таймыра еще добывают, но и то «из любви к искусству». Пушной промысел, охотничья жизнь в тундре — это слишком сложно для современного человека. Вот песец, а также другое зверье и плодится. А когда популяция чересчур велика — появляются болезни. Главный ветеринарный врач Норильска Иван Шалаев, кстати, еще осенью предупреждал о бешенстве на территории Таймыра.Конечно, и раньше бывали случаи, когда в северные таймырские поселки прибегал бешеный волк. Но чтобы в центре города собак душить — такого еще не было. Могу лишь сказать, что бойцы Росгвардии — молодцы, блестяще сработали. На нашем волчишке мы «заработали» карантин в отдельном районе города. Срок карантина определит губернатор, обычно ограничения снимаются, если в течение двух месяцев после последнего случая не будет обнаружено ни одного животного с диагнозом «бешенство».Моя рекомендация: нам в Норильске нужна своя служба, которая занималась бы и бездомными собаками–кошками, и подключалась бы в случаях с дикими животными. Такая организация должна серьезно контролироваться администрацией города. Сейчас говорят, что конкурс на отлов животных выиграл подрядчик из Красноярска. Я уверен, что дистанционно эту деятельность осуществлять невозможно, как ни крути. Хорошо, что с волком справилась Росгвардия. Но кто должен решать проблему других диких гостей — сейчас неясно.

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