[Индекс номера 4 (16.01.2018)]



Парк культуры

Помните Бариева

Норильчане отметили 70–летие со дня рождения выдающегося поэта, почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева.



Примечательно, что встреча в публичной библиотеке началась с показа видеофильма, который несколько лет назад на студии «Перемена» создали юные норильчане под руководством Николая Надежина — выпускника Центра литературного творчества. Из воспоминаний известных коллег по литературному цеху, съемок давних лет с участием самого Юрия Бариева сложился очень точный портрет удивительного человека и поэта. Юрий Бариев Особо запомнились слова Сергея Лузана, который заметил, что городское литературное объединение «Надежда», которым 20 лет при «Заполярной правде» руководил Юрий Бариев, общими усилиями очень высоко подняло творческую планку, без всяких поблажек графоманам. На основе этого и была создана своя писательская организация, наших литераторов стали признавать в стране и за рубежом. А имя Юрия Бариева, автора современного перевода «Слова о полку Игореве», в юбилейном издании стоит рядом с именами Тараса Шевченко, Василия Жуковского, Марины Цветаевой... А вот звездной болезни у ведущего норильского поэта вообще не было, он адекватно воспринимал свое литературное дело как работу души. Сердце дрогнуло, когда на экране возник сам поэт, рассказывающий о работе над антологией норильской поэзии «Гнездовье вьюг», редактором и составителем которой он стал по долгу чести: «Очень рад, что я выполнил долг перед своими друзьями и перед теми, кого уже нет в живых, прошедшими Норильлаг... Я собирал их произведения на протяжении всей жизни...». На экране мы увидели и переданные в Музей Норильска вдовой поэта рукописи, семейные фотографии, личные вещи — от печатной машинки и часов с гравировкой, подаренных друзьями, до решения властей о присвоении Юрию Бариеву звания почетного гражданина города Норильска, увы, уже посмертно, в октябре 1998 года. Хранятся бесценные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством поэта, и в музее Центра литературного творчества в публичной библиотеке. Руководитель Союза писателей Таймыра Татьяна Шайбулатова, которая вела вечер, точно заметила, что есть особые люди, которых всегда надо помнить. И очень важно, чтобы те норильчане, кто лично знал Юрия Бариева, как можно больше рассказывали о нем, чтобы имя Бариева не забылось. И таких людей немало пришло на юбилейный вечер памяти. Сказал свое слово и собрат по перу известный норильский поэт и журналист Алексей Тыцких, которому на вечере вручили найденную в архиве рекомендацию в Союз писателей, подписанную рукой Юрия Бариева. Алексей Тыцких: — Бывает подвиг тихий, который творится в течение всей жизни. Речь об особом отношении Юрия Бариева к слову, к речи. Он писал на двух языках — русском и татарском, искал глубинное родство между ними. Его жизнью, конечно, были и семья, друзья, литобъединение, наши застолья, но главное — годы литературной работы, перевод «Слова о полку Игореве», сур из Корана... Поэты — народ эгоистичный, как правило, не очень любят конкурентов, тех, кто пользуется большей популярностью. Но он радовался успехам и удачам каждого. Он собрал стихи лучших норильских поэтов в единое «Гнездовье вьюг», чтобы все были прочитаны и узнаны. И он всегда сострадал, соучаствовал — в этом его особенность. С поэтическим посвящением Юрию Бариеву пришла любительница поэзии Ирина Пономаренко, которая рассказала о том, что тридцать лет назад, приехав в Норильск, прочла стихи Юрия Бариева в городской газете, а потом не раз видела его в автобусе во время поездки на работу. Он всегда был окружен людьми, с которыми вел оживленные беседы. Однажды в больнице, уже после ухода Юрия Бариева, она познакомилась с его женой Софьей, которая не расставалась с книгой перевода «Слова о полку Игореве», в издание которого в серии «Библиотека «Норильского никеля» она вложила так много сил. Организаторы встречи представили издания поэтических книг Юрия Бариева и публикации о его творчестве, создали и видеоальбом, который «пролистали» под песню, написанную известным норильским композитором Борисом Вершининым на стихи Юрия Бариева: «Праздник бесконечного света. Солнца диск над городом вновь. Это заполярное лето. Это к нам приходит любовь...». Самое известное стихотворение Юрия Бариева о любви «Молитва» и его письма из армии к будущей жене Соне прочел Константин Комаров из литобъединения, который так обликом напомнил самого Бариева. Со слезами слушала эти строки дочь поэта Наталья Бариева, которая живет в Норильске, воспитывает младшую дочь. Старший внук Никита, рождению которого успел порадоваться Юрий Адыгамович, учится в Санкт–Петербурге. И очень жаль, что в октябре года минувшего не стало сына Юрия и Софьи Бариевых — Дениса... А председатель Общества защиты жертв политических репрессий Елизавета Обст, оказывается, знала Юрия Бариева с детства: Наталья Бариева у книжной выставки в честь ее отца — С Юрой мы познакомились в начале 1960–х в драмкружке при Доме пионеров, как раз ставили новогоднюю сказку. Юра был медведем, а я — зайцем. Он был постарше, и мы на него смотрели с воодушевлением и даже чуть–чуть побаивались, он уже тогда слыл поэтом. Наш руководитель, артист норильского театра Иванов, просил его почитать стихи, и мы слушали с раскрытыми ртами. Когда Юрий стал знаменитым, то оставался таким же скромным. Мы редко виделись во взрослой жизни, но я следила за его творчеством. И всегда была гордость, что среди коренных норильчан есть такой талантливый человек. Строки его стихов есть и на мемориальной часовне на «Норильской Голгофе». Пусть память его будет вечна для последующих поколений норильчан. А фильм, который нам показали на встрече, — почаще демонстрируют в школах. Ведь Юрий Бариев — это символ любви не только к норильской поэзии, литературе, но и к нашему городу с такой непростой судьбой. Лариса Оглоблина, музыкальный руководитель КЦСОН, которая прочла свое стихотворение в память о Юрии Бариеве, поделилась: — В 1984–м я юной девочкой пришла в литобъединение «Надежда», которым руководил Юрий Бариев. Там собирались очень необычные люди — большие поэты с невероятной интуицией. Память о них осталась на всю жизнь. Юрий Адыгамович вдохновляет меня и сегодня — очень хочется привлечь детей к его поэзии, а книга «Гнездовье вьюг» всегда у меня на столе, она на все времена, я нахожу там ответы на многие жизненные вопросы. Я задумала поставить с нашими воспитанниками поэтический спектакль, который хотелось бы показать и в 4–й гимназии, где учился Юрий Бариев. Пришла на встречу и Светлана Масленникова (Ягафарова), которая в прошлые годы заведовала библиотекой на Солнечном проезде, 2, она автор первого библиографического издания, посвященного творчеству Юрия Бариева: — Когда меня в 1983–м привез в Норильск муж, то я с ужасом подумала: за какие грехи людей собрали в этом холоде? А потом встретила таких талантливых людей, рядом с которыми было тепло и комфортно. Одним из них и был Юрий Бариев, истинный друг, как старший брат, живущий поэзией. Я была уверена, что Бариев — самый гармоничный человек из местной творческой среды: у него была жена, самая красивая женщина в городе, хорошая семья, дом, работа. Я сейчас далека от богемной жизни, но помню, что воздух в Норильске во времена Бариева звенел от поэзии, а сейчас я этого не чувствую... Мне не очень хотелось идти на вечер, но здесь вдруг поняла, что соскучилась по Бариеву. Нас подружило то, что он как человек книжный очень любил библиотеки Норильска, и это было взаимно. Он был самым большим другом нашей библиотеки, старался почаще приходить, чтобы полистать книжки, поговорить о литературе. Я теперь всех литераторов того времени вспоминаю через призму его характеристик. Он был настоящим философом и о каждом человеке находил главные слова. И он был честен. Если Сергей Лузан мог припечатать, критикуя чьи–то вирши, то от Бариева было достаточно тихих слов, а иногда и молчания... Он был настоящим мужчиной, понимал, что надо семью содержать, работал до последнего часа, умер на тяжелой работе, хотя многие считали, что поэты — исключительно небожители. Художник Юрий Афонов рассказал, что по просьбе Сони Бариевой в 1997 году написал портрет поэта к его 50–летию. Бариев тогда позировал под мощной лампой, даже неважно себя почувствовал. Пришлось дописывать без него... Художник заметил, что хотел бы написать сегодня новый портрет поэта. А известный переводчик Лариса Фоменко, которая встречалась со многими знаменитыми людьми норильской культуры, предложила сделать сборник, хотя бы в самиздате, с воспоминаниями особых встреч норильчан с Юрием Бариевым, и это был бы более полный портрет нашего замечательного земляка. Автор этих строк прочла в завершение вечера стихотворение Юрия Бариева, которое он написал своему брату Равилю. Моя коллега по «Заполярке» Светлана Гунина, зная о предстоящем вечере, поделилась, что ее отец работал в НПОПАТ с братом Бариева, который в свое время очень обиделся за эти стихи... Светлана, тогда еще ученица 4–й гимназии, в апреле 1999 года читала их на открытии мемориальной доски на доме на Севастопольской, 7Б, где жил Юрий Бариев. Осталось тайной, почему был обижен брат, но стихи получились хоть и жесткими, но, по сути, очень точными. Судите сами. И не забывайте Юрия Бариева... Не смерть страшна – страшней забвенье. Страшней безденежья, обид. И можешь ночью взрезать вены – никто не вспомнит. Ты забыт. Друзья для пущего спокойства вычеркивают адрес твой. Душа твоя имеет свойство Вселять в других разлад с собой. Не смерть страшна. Успокоенье страшней, быть может, во стократ, страшней вражды, страшней забвенья... Не забывай об этом, брат.

Ирина Даниленко Фото автора и из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Примечательно, что встреча в публичной библиотеке началась с показа видеофильма, который несколько лет назад на студии «Перемена» создали юные норильчане под руководством Николая Надежина — выпускника Центра литературного творчества. Из воспоминаний известных коллег по литературному цеху, съемок давних лет с участием самого Юрия Бариева сложился очень точный портрет удивительного человека и поэта.Особо запомнились слова Сергея Лузана, который заметил, что городское литературное объединение «Надежда», которым 20 лет при «Заполярной правде» руководил Юрий Бариев, общими усилиями очень высоко подняло творческую планку, без всяких поблажек графоманам. На основе этого и была создана своя писательская организация, наших литераторов стали признавать в стране и за рубежом. А имя Юрия Бариева, автора современного перевода «Слова о полку Игореве», в юбилейном издании стоит рядом с именами Тараса Шевченко, Василия Жуковского, Марины Цветаевой... А вот звездной болезни у ведущего норильского поэта вообще не было, он адекватно воспринимал свое литературное дело как работу души.Сердце дрогнуло, когда на экране возник сам поэт, рассказывающий о работе над антологией норильской поэзии «Гнездовье вьюг», редактором и составителем которой он стал по долгу чести: «Очень рад, что я выполнил долг перед своими друзьями и перед теми, кого уже нет в живых, прошедшими Норильлаг... Я собирал их произведения на протяжении всей жизни...». На экране мы увидели и переданные в Музей Норильска вдовой поэта рукописи, семейные фотографии, личные вещи — от печатной машинки и часов с гравировкой, подаренных друзьями, до решения властей о присвоении Юрию Бариеву звания почетного гражданина города Норильска, увы, уже посмертно, в октябре 1998 года. Хранятся бесценные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством поэта, и в музее Центра литературного творчества в публичной библиотеке.Руководитель Союза писателей Таймыра, которая вела вечер, точно заметила, что есть особые люди, которых всегда надо помнить. И очень важно, чтобы те норильчане, кто лично знал Юрия Бариева, как можно больше рассказывали о нем, чтобы имя Бариева не забылось. И таких людей немало пришло на юбилейный вечер памяти.Сказал свое слово и собрат по перу известный норильский поэт и журналист Алексей Тыцких, которому на вечере вручили найденную в архиве рекомендацию в Союз писателей, подписанную рукой Юрия Бариева.— Бывает подвиг тихий, который творится в течение всей жизни. Речь об особом отношении Юрия Бариева к слову, к речи. Он писал на двух языках — русском и татарском, искал глубинное родство между ними. Его жизнью, конечно, были и семья, друзья, литобъединение, наши застолья, но главное — годы литературной работы, перевод «Слова о полку Игореве», сур из Корана... Поэты — народ эгоистичный, как правило, не очень любят конкурентов, тех, кто пользуется большей популярностью. Но он радовался успехам и удачам каждого. Он собрал стихи лучших норильских поэтов в единое «Гнездовье вьюг», чтобы все были прочитаны и узнаны. И он всегда сострадал, соучаствовал — в этом его особенность.С поэтическим посвящением Юрию Бариеву пришла любительница поэзии, которая рассказала о том, что тридцать лет назад, приехав в Норильск, прочла стихи Юрия Бариева в городской газете, а потом не раз видела его в автобусе во время поездки на работу. Он всегда был окружен людьми, с которыми вел оживленные беседы. Однажды в больнице, уже после ухода Юрия Бариева, она познакомилась с его женой Софьей, которая не расставалась с книгой перевода «Слова о полку Игореве», в издание которого в серии «Библиотека «Норильского никеля» она вложила так много сил.Организаторы встречи представили издания поэтических книг Юрия Бариева и публикации о его творчестве, создали и видеоальбом, который «пролистали» под песню, написанную известным норильским композитором Борисом Вершининым на стихи Юрия Бариева: «Праздник бесконечного света. Солнца диск над городом вновь. Это заполярное лето. Это к нам приходит любовь...». Самое известное стихотворение Юрия Бариева о любви «Молитва» и его письма из армии к будущей жене Соне прочелиз литобъединения, который так обликом напомнил самого Бариева. Со слезами слушала эти строки дочь поэта, которая живет в Норильске, воспитывает младшую дочь. Старший внук Никита, рождению которого успел порадоваться Юрий Адыгамович, учится в Санкт–Петербурге. И очень жаль, что в октябре года минувшего не стало сына Юрия и Софьи Бариевых — Дениса...А председатель Общества защиты жертв политических репрессий, оказывается, знала Юрия Бариева с детства:— С Юрой мы познакомились в начале 1960–х в драмкружке при Доме пионеров, как раз ставили новогоднюю сказку. Юра был медведем, а я — зайцем. Он был постарше, и мы на него смотрели с воодушевлением и даже чуть–чуть побаивались, он уже тогда слыл поэтом. Наш руководитель, артист норильского театра Иванов, просил его почитать стихи, и мы слушали с раскрытыми ртами. Когда Юрий стал знаменитым, то оставался таким же скромным. Мы редко виделись во взрослой жизни, но я следила за его творчеством. И всегда была гордость, что среди коренных норильчан есть такой талантливый человек. Строки его стихов есть и на мемориальной часовне на «Норильской Голгофе». Пусть память его будет вечна для последующих поколений норильчан. А фильм, который нам показали на встрече, — почаще демонстрируют в школах. Ведь Юрий Бариев — это символ любви не только к норильской поэзии, литературе, но и к нашему городу с такой непростой судьбой., музыкальный руководитель КЦСОН, которая прочла свое стихотворение в память о Юрии Бариеве, поделилась:— В 1984–м я юной девочкой пришла в литобъединение «Надежда», которым руководил Юрий Бариев. Там собирались очень необычные люди — большие поэты с невероятной интуицией. Память о них осталась на всю жизнь. Юрий Адыгамович вдохновляет меня и сегодня — очень хочется привлечь детей к его поэзии, а книга «Гнездовье вьюг» всегда у меня на столе, она на все времена, я нахожу там ответы на многие жизненные вопросы. Я задумала поставить с нашими воспитанниками поэтический спектакль, который хотелось бы показать и в 4–й гимназии, где учился Юрий Бариев.Пришла на встречу и, которая в прошлые годы заведовала библиотекой на Солнечном проезде, 2, она автор первого библиографического издания, посвященного творчеству Юрия Бариева:— Когда меня в 1983–м привез в Норильск муж, то я с ужасом подумала: за какие грехи людей собрали в этом холоде? А потом встретила таких талантливых людей, рядом с которыми было тепло и комфортно. Одним из них и был Юрий Бариев, истинный друг, как старший брат, живущий поэзией. Я была уверена, что Бариев — самый гармоничный человек из местной творческой среды: у него была жена, самая красивая женщина в городе, хорошая семья, дом, работа. Я сейчас далека от богемной жизни, но помню, что воздух в Норильске во времена Бариева звенел от поэзии, а сейчас я этого не чувствую... Мне не очень хотелось идти на вечер, но здесь вдруг поняла, что соскучилась по Бариеву. Нас подружило то, что он как человек книжный очень любил библиотеки Норильска, и это было взаимно. Он был самым большим другом нашей библиотеки, старался почаще приходить, чтобы полистать книжки, поговорить о литературе. Я теперь всех литераторов того времени вспоминаю через призму его характеристик. Он был настоящим философом и о каждом человеке находил главные слова. И он был честен. Если Сергей Лузан мог припечатать, критикуя чьи–то вирши, то от Бариева было достаточно тихих слов, а иногда и молчания... Он был настоящим мужчиной, понимал, что надо семью содержать, работал до последнего часа, умер на тяжелой работе, хотя многие считали, что поэты — исключительно небожители.Художникрассказал, что по просьбе Сони Бариевой в 1997 году написал портрет поэта к его 50–летию. Бариев тогда позировал под мощной лампой, даже неважно себя почувствовал. Пришлось дописывать без него... Художник заметил, что хотел бы написать сегодня новый портрет поэта. А известный переводчик, которая встречалась со многими знаменитыми людьми норильской культуры, предложила сделать сборник, хотя бы в самиздате, с воспоминаниями особых встреч норильчан с Юрием Бариевым, и это был бы более полный портрет нашего замечательного земляка.Автор этих строк прочла в завершение вечера стихотворение Юрия Бариева, которое он написал своему брату Равилю. Моя коллега по «Заполярке» Светлана Гунина, зная о предстоящем вечере, поделилась, что ее отец работал в НПОПАТ с братом Бариева, который в свое время очень обиделся за эти стихи... Светлана, тогда еще ученица 4–й гимназии, в апреле 1999 года читала их на открытии мемориальной доски на доме на Севастопольской, 7Б, где жил Юрий Бариев. Осталось тайной, почему был обижен брат, но стихи получились хоть и жесткими, но, по сути, очень точными. Судите сами. И не забывайте Юрия Бариева...

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