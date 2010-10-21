[Индекс номера 4 (16.01.2018)]



Спорт–тайм

С переменным успехом

В новом году МФК «Норильский никель» провел уже три встречи в Суперлиге, в двух из которых оказался сильнее, а в одной уступил. При этом посредственность норильчан становится все более очевидной. Если в матчах с «Автодором», заведомо слабым соперником, хозяева площадки, хоть и не без труда, но смогли насладиться вкусом победы — 2:0 и 4:3, то в игре с «Синарой», способной дать бой, выглядели неубедительно и уступили — 2:5.



Игра на нервах В 11–м туре в гости к никельщикам приехал дебютант лиги — смоленский «Автодор», в двухматчевом противостоянии с которым от подопечных Александра Соколова ждали только побед. И северяне, следует признать, со своей задачей справились, хотя приложили для этого немало усилий. Первый матч закончился чистой победой — 2:0. Счет открыл Константин Чащин, который на третьей минуте результативным ударом завершил атаку партнера по команде. А уже на седьмой минуте два Сергея — Сергеев и Сытин — реализовали выход на ворота, точку в котором поставил последний из них. Несмотря на старания обеих команд, до финальной сирены результат на табло так и не изменился. Примечательно, что победа над «Автодором» стала первой, одержанной норильчанами дома в этом сезоне Суперлиги. Во второй встрече голов получилось больше. На 14–й минуте смолянин Пула открыл счет. На это норильчане, поймав своих визави на ошибке, ответили результативным ударом в исполнении Чащина на 22–й минуте. А через минуту хозяева и вовсе вышли вперед: контратаку своей команды точным ударом по воротам завершил Павел Сучилин — 2:1. После перерыва командам довольно долго не удавалось поразить цель, хотя на то были все предпосылки. Тем не менее на 36–й минуте «Норникель» сооружает прекрасную комбинацию, которую завершает все тот же Чащин и таким образом оформляет дубль. Осознавая плачевность ситуации, «Автодор» идет ва–банк и меняет вратаря на пятого полевого игрока, что и приносит ему дивиденды. Сначала Сергей Давыдов на 39–й, а затем и Пула на 46–й минутах поражают ворота хозяев, и счет становится равным. Однако последнее слово в игре остается за «Норильским никелем»: в результате ошибки соперника мяч оказывается у Сергеева, который за минуту до конца игры и поражает пустые ворота — 4:3.

Сильный соперник «Синара» — не «Автодор». Понимали это и игроки «Норникеля», которым предстояло помериться силами с опытнейшим бойцом лиги. При этом до отчетного 12–го тура история противостояний норильской и екатеринбургской команд насчитывает 60 матчей, в которых 32 победы — на счету «Синары» и только 13 — у «Норильского никеля». Разница забитых и пропущенных мячей, естественно, также в пользу уральцев — 217:159. А последнюю победу над ними норильчане одержали в марте 2016 года (3:2). Как и «Автодор», «Синару» северяне принимали у себя дома, что, в общем–то, должно было психологически их как–то поддержать. Но этого не произошло. Гости чувствовали себя довольно уверенно, а если и совершали ошибки, то хозяева упускали эти моменты. Однако стоит отметить, что временами инициатива переходила и к норильчанам, а в некоторых случаях даже казалось, что наша команда способна зацепиться за ничью. Свое преимущество над соперником «Синара» показала только на 12–й минуте: после розыгрыша углового Валерий Демин не оставил шансов голкиперу северян Василию Белову, точным ударом направив мяч прямиком в «девятку». На 22–й минуте счет увеличился, и вновь после розыгрыша углового, но на этот раз постарался Чащин, срезавший снаряд в собственные ворота. Спустя минуту Белову пришлось доставать и третий мяч, и вновь после стандарта: гости мастерски разыграли штрафной: забил Прудников — 0:3. Во второй 25–минутке после всех стараний «Норильскому никелю» все же удалось сократить отставание: гол провел Сытин на 33–й минуте — 1:3. После этого мяч долго не пересекал линию ворот, пока, наконец, Сергеев на 45–й минуте сильным и точным ударом не сократил отставание до минимума — 2:3. Казалось, что в матче появилась интрига, но буквально в следующей атаке «Синара» вновь поразила цель: на этот раз отличился Сергей Абрамов — 2:4. Никельщики не хотели мириться с поражением и, как и следовало ожидать, выпустили на площадку пятого полевого игрока. До поры до времени эта мера казалась оправданной — у хозяев было несколько шансов забить, но в итоге случилось ожидаемое: перехват мяча — и гол в пустые ворота, забитый голкипером Дмитрием Путиловым за минуту до игры, — 2:5. На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил, что матч разделился на две части. При этом он подчеркнул, что тяжело играть с соперником, одним из главных оружий которого являются стандартные положения. – И первый мяч четко разыграли, и второй, и третий, и счет стал 0:3. И здесь проявляется истинное лицо команды, характер, становится понятным, не развалится ли она, не упадет ли в яму. Мы не развалились. Считаю, что во втором тайме мы смогли перебороть, в первую очередь, самих себя. При счете 2:3 нам чего–то не хватило. Соперник же сыграл четко, а мы пропустили мяч. Считаю, что одна из причин проигрыша — моя вина, поскольку я не нашел для команды нужных слов, — прокомментировал Александр Соколов. В свою очередь игрок «Норникеля» Исмаил Гибадуллин признался, что для его клуба игра с самого начала была сложной: – Соперник оказался быстрее, мобильнее, использовал свободные зоны, раз за разом выходил один на один с вратарем. Надо отдать должное нашему вратарю Василию Белову — он нас здорово выручал. Хорошо, что получилось во втором тайме забить гол. Это помогло вернуть нас в игру, мы сократили счет до минимума. Но затем случился небольшой казус, и соперник сразу нас за это наказал. При игре в пять полевых пытались спасти матч, но не получилось. По итогам 11–го и 12–го туров «Норильский никель» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 29 очков. В следующем туре норильчане встретятся с «Политехом», который сейчас на восьмом месте. Игра пройдет 17 февраля в Норильске. Следует отметить, что в понедельник, после подписания номера в печать, «Норильский никель» провел первую полуфинальную игру Кубка России. Соперником северян выступила вся та же «Синара». Ответный матч состоится 11 марта в Екатеринбурге. В другой полуфинальной паре встречаются «КПРФ» и «Газпром–Югра». Михаил Туаев Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»

Настоящие бойцы Норильчане привезли пять медалей с первенства Красноярского края по боксу среди юношей 2004–2005 г. р., прошедшего в Зеленогорске. В весовой категории 38,5 кг Богдан Ковальчук занял второе место, проведя три боя. В первом выиграл у боксера из Минусинска, во втором — у соперника из Ачинска, а в финале уступил спортсмену из Назарово со счетом 1:2. В категории 41,5 кг выступили сразу двое норильчан. Игорь Большаков первый бой выиграл у ачинского боксера, во втором победил красноярца. В третьем поединке, очень упорном и зрелищном, пришлось сойтись со своим земляком, Данилом Горяниковым. В результате Игорь выиграл со счетом 2:1. Данил, в свою очередь, на пути к финалу провел три победных боя, поочередно одолев боксеров из Ачинска, Енисейска и Дивногорска. Первое место в своей категории (44,5 кг) занял еще один норильчанин Игорь Пряников, который провел три боя и во всех показал превосходство над соперниками из Зеленогорска и Красноярска. Пятый норильчанин, Александр Сидельников, выступавший в категории 48 кг, занял второе место. В первом бою Александр выиграл у боксера из Сосновоборска. А вот в финале, к сожалению, уступил красноярцу. Тем не менее тренеры оценивают выступление норильчанина хорошо, отмечая лишь недостаток активных атак для уверенной победы над соперником. – Парни выступили очень достойно, проявили настоящие бойцовские качества и огромную волю к победе. Из пяти человек все пятеро вышли в финал. Два первых места, три вторых. С такими ребятами очень приятно работать, — отметил Максим Трофимов, тренер ДЮСШ № 4, тренирующий четверых из пяти спортсменов. Теперь боксеры готовятся к первенству Сибири, которое пройдет в Омске с 12 по 17 февраля. Эти старты будут отбором на мартовское первенство России, оно состоится в Анапе.

Подготовила Татьяна Сергеева Фото Максима Трофимова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В 11–м туре в гости к никельщикам приехал дебютант лиги — смоленский «Автодор», в двухматчевом противостоянии с которым от подопечных Александра Соколова ждали только побед. И северяне, следует признать, со своей задачей справились, хотя приложили для этого немало усилий.Первый матч закончился чистой победой — 2:0. Счет открыл Константин Чащин, который на третьей минуте результативным ударом завершил атаку партнера по команде. А уже на седьмой минуте два Сергея — Сергеев и Сытин — реализовали выход на ворота, точку в котором поставил последний из них. Несмотря на старания обеих команд, до финальной сирены результат на табло так и не изменился. Примечательно, что победа над «Автодором» стала первой, одержанной норильчанами дома в этом сезоне Суперлиги.Во второй встрече голов получилось больше. На 14–й минуте смолянин Пула открыл счет. На это норильчане, поймав своих визави на ошибке, ответили результативным ударом в исполнении Чащина на 22–й минуте. А через минуту хозяева и вовсе вышли вперед: контратаку своей команды точным ударом по воротам завершил Павел Сучилин — 2:1.После перерыва командам довольно долго не удавалось поразить цель, хотя на то были все предпосылки. Тем не менее на 36–й минуте «Норникель» сооружает прекрасную комбинацию, которую завершает все тот же Чащин и таким образом оформляет дубль. Осознавая плачевность ситуации, «Автодор» идет ва–банк и меняет вратаря на пятого полевого игрока, что и приносит ему дивиденды. Сначала Сергей Давыдов на 39–й, а затем и Пула на 46–й минутах поражают ворота хозяев, и счет становится равным. Однако последнее слово в игре остается за «Норильским никелем»: в результате ошибки соперника мяч оказывается у Сергеева, который за минуту до конца игры и поражает пустые ворота — 4:3.«Синара» — не «Автодор». Понимали это и игроки «Норникеля», которым предстояло помериться силами с опытнейшим бойцом лиги. При этом до отчетного 12–го тура история противостояний норильской и екатеринбургской команд насчитывает 60 матчей, в которых 32 победы — на счету «Синары» и только 13 — у «Норильского никеля». Разница забитых и пропущенных мячей, естественно, также в пользу уральцев — 217:159. А последнюю победу над ними норильчане одержали в марте 2016 года (3:2).Как и «Автодор», «Синару» северяне принимали у себя дома, что, в общем–то, должно было психологически их как–то поддержать. Но этого не произошло. Гости чувствовали себя довольно уверенно, а если и совершали ошибки, то хозяева упускали эти моменты. Однако стоит отметить, что временами инициатива переходила и к норильчанам, а в некоторых случаях даже казалось, что наша команда способна зацепиться за ничью.Свое преимущество над соперником «Синара» показала только на 12–й минуте: после розыгрыша углового Валерий Демин не оставил шансов голкиперу северян Василию Белову, точным ударом направив мяч прямиком в «девятку». На 22–й минуте счет увеличился, и вновь после розыгрыша углового, но на этот раз постарался Чащин, срезавший снаряд в собственные ворота. Спустя минуту Белову пришлось доставать и третий мяч, и вновь после стандарта: гости мастерски разыграли штрафной: забил Прудников — 0:3.Во второй 25–минутке после всех стараний «Норильскому никелю» все же удалось сократить отставание: гол провел Сытин на 33–й минуте — 1:3. После этого мяч долго не пересекал линию ворот, пока, наконец, Сергеев на 45–й минуте сильным и точным ударом не сократил отставание до минимума — 2:3. Казалось, что в матче появилась интрига, но буквально в следующей атаке «Синара» вновь поразила цель: на этот раз отличился Сергей Абрамов — 2:4. Никельщики не хотели мириться с поражением и, как и следовало ожидать, выпустили на площадку пятого полевого игрока. До поры до времени эта мера казалась оправданной — у хозяев было несколько шансов забить, но в итоге случилось ожидаемое: перехват мяча — и гол в пустые ворота, забитый голкипером Дмитрием Путиловым за минуту до игры, — 2:5.На послематчевой пресс–конференцииотметил, что матч разделился на две части. При этом он подчеркнул, что тяжело играть с соперником, одним из главных оружий которого являются стандартные положения.– И первый мяч четко разыграли, и второй, и третий, и счет стал 0:3. И здесь проявляется истинное лицо команды, характер, становится понятным, не развалится ли она, не упадет ли в яму. Мы не развалились. Считаю, что во втором тайме мы смогли перебороть, в первую очередь, самих себя. При счете 2:3 нам чего–то не хватило. Соперник же сыграл четко, а мы пропустили мяч. Считаю, что одна из причин проигрыша — моя вина, поскольку я не нашел для команды нужных слов, — прокомментировал Александр Соколов.В свою очередьпризнался, что для его клуба игра с самого начала была сложной:– Соперник оказался быстрее, мобильнее, использовал свободные зоны, раз за разом выходил один на один с вратарем. Надо отдать должное нашему вратарю Василию Белову — он нас здорово выручал. Хорошо, что получилось во втором тайме забить гол. Это помогло вернуть нас в игру, мы сократили счет до минимума. Но затем случился небольшой казус, и соперник сразу нас за это наказал. При игре в пять полевых пытались спасти матч, но не получилось.По итогам 11–го и 12–го туров «Норильский никель» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 29 очков. В следующем туре норильчане встретятся с «Политехом», который сейчас на восьмом месте. Игра пройдет 17 февраля в Норильске.Следует отметить, что в понедельник, после подписания номера в печать, «Норильский никель» провел первую полуфинальную игру Кубка России. Соперником северян выступила вся та же «Синара». Ответный матч состоится 11 марта в Екатеринбурге. В другой полуфинальной паре встречаются «КПРФ» и «Газпром–Югра».В весовой категории 38,5 кг Богдан Ковальчук занял второе место, проведя три боя. В первом выиграл у боксера из Минусинска, во втором — у соперника из Ачинска, а в финале уступил спортсмену из Назарово со счетом 1:2.В категории 41,5 кг выступили сразу двое норильчан. Игорь Большаков первый бой выиграл у ачинского боксера, во втором победил красноярца. В третьем поединке, очень упорном и зрелищном, пришлось сойтись со своим земляком, Данилом Горяниковым. В результате Игорь выиграл со счетом 2:1. Данил, в свою очередь, на пути к финалу провел три победных боя, поочередно одолев боксеров из Ачинска, Енисейска и Дивногорска.Первое место в своей категории (44,5 кг) занял еще один норильчанин Игорь Пряников, который провел три боя и во всех показал превосходство над соперниками из Зеленогорска и Красноярска.Пятый норильчанин, Александр Сидельников, выступавший в категории 48 кг, занял второе место. В первом бою Александр выиграл у боксера из Сосновоборска. А вот в финале, к сожалению, уступил красноярцу. Тем не менее тренеры оценивают выступление норильчанина хорошо, отмечая лишь недостаток активных атак для уверенной победы над соперником.– Парни выступили очень достойно, проявили настоящие бойцовские качества и огромную волю к победе. Из пяти человек все пятеро вышли в финал. Два первых места, три вторых. С такими ребятами очень приятно работать, — отметил, тренирующий четверых из пяти спортсменов.Теперь боксеры готовятся к первенству Сибири, которое пройдет в Омске с 12 по 17 февраля. Эти старты будут отбором на мартовское первенство России, оно состоится в Анапе.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















