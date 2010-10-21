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[Индекс номера 4 (16.01.2018)]

 Информация 
Выборы президента России

МАУ «Информационный центр «Норильские новости» СООБЩАЕТ РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ К выборам Президента Российской Федерации (18 марта 2018 года).

Размещение информации в газете «ЗАПОЛЯРНАЯ ПРАВДА»
Учредитель – Администрация города Норильска
Газета выходит по вторникам, четвергам и пятницам (8 полос)
тираж 3600 экземпляров
Формат А3 (размер газеты 297*420 мм, размер полосы (печатной области) 257*377 мм

Размещение информации в газете «зпПЛЮС»
Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»
Газета выходит по средам и пятницам (8 полос)
тираж 60 000 экземпляров
Формат А3 (размер газеты 297*420 мм размер полосы (печатной области) 277*380 мм

Размещение информации
на сайте газеты «ЗАПОЛЯРНАЯ ПРАВДА» gazetazp.ru
Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»
Размещение статичного баннера в течение одной недели
Размещение динамичного баннера в течение одной недели (до 5 слайдов)
Изготовление статичного баннера – 5 000 руб. без учета НДС (5900 руб. с учетом НДС).
Изготовление динамичного баннера – 7 000 руб. без учета НДС (8260 руб. с учетом НДС).

Расценки на печать газет в типографии
МАУ «Информационный центр «Норильские новости»
Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»

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Статьи текущего номера:
 
Комиссия по делам несовершеннолетних отметила столетие. Праздничное мероприятие для сотрудников всех сфер, занятых в работе по профилактике детских правонарушений, прошло в конференц–зале публичной библиотеки.

Городские подробности 
Норильчане смогут сами выбрать, какая городская территория будет благоустроена в этом году.

Актуально 
Медведи–шатуны, бешеные волки, лисы и песцы — в последние годы в Норильск все чаще наведываются эти незваные гости. Почему городские улицы становятся такими притягательными для дикого зверья, мы спросили у Владимира Ларина — кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Музея истории освоения и развития НПР.

Парк культуры 
Норильчане отметили 70–летие со дня рождения выдающегося поэта, почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева.

Спорт–тайм 
В новом году МФК «Норильский никель» провел уже три встречи в Суперлиге, в двух из которых оказался сильнее, а в одной уступил. При этом посредственность норильчан становится все более очевидной. Если в матчах с «Автодором», заведомо слабым соперником, хозяева площадки, хоть и не без труда, но смогли насладиться вкусом победы — 2:0 и 4:3, то в игре с «Синарой», способной дать бой, выглядели неубедительно и уступили — 2:5.

Информация 
МАУ «Информационный центр «Норильские новости» СООБЩАЕТ РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ К выборам Президента Российской Федерации (18 марта 2018 года).

Новости:
 16 января 2018 
19:08 Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысяч, пытаясь приобрести новогодний подарок
19:03 Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы
18:56 Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается
18:40 Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений
18:10 В Норильске после новогодних каникул продолжает работу Школа актерского мастерства в рамках конкурса юных чтецов «Живая классика»
16:49 В Норильске семьи с низким доходом могут претендовать на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Соответствующие заявления принимает Пенсионный фонд России
16:31 «Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее.
15:25 В Норильске родительская плата за детские сады с 1 января вырастет, но менее чем на 5%. Соответствующее постановление подписал глава города.
13:06 «Братья Ч.» возвращаются. Спектакль режиссера Тимура Насирова из Новосибирска, поставленный с норильскими артистами по пьесе Елены Греминой, снова включен в репертуар.
12:38 В Норильске освятили рудник «Заполярный».
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