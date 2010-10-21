[Индекс номера 4 (16.01.2018)]



Информация

Выборы президента России

МАУ «Информационный центр «Норильские новости» СООБЩАЕТ РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ К выборам Президента Российской Федерации (18 марта 2018 года).



Размещение информации в газете «ЗАПОЛЯРНАЯ ПРАВДА» Учредитель – Администрация города Норильска Газета выходит по вторникам, четвергам и пятницам (8 полос) тираж 3600 экземпляров Формат А3 (размер газеты 297*420 мм, размер полосы (печатной области) 257*377 мм

Размещение информации в газете «зпПЛЮС» Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости» Газета выходит по средам и пятницам (8 полос) тираж 60 000 экземпляров Формат А3 (размер газеты 297*420 мм размер полосы (печатной области) 277*380 мм

Размещение информации на сайте газеты «ЗАПОЛЯРНАЯ ПРАВДА» gazetazp.ru Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости» Размещение статичного баннера в течение одной недели Размещение динамичного баннера в течение одной недели (до 5 слайдов) Изготовление статичного баннера – 5 000 руб. без учета НДС (5900 руб. с учетом НДС). Изготовление динамичного баннера – 7 000 руб. без учета НДС (8260 руб. с учетом НДС).

Расценки на печать газет в типографии МАУ «Информационный центр «Норильские новости» Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Учредитель – Администрация города НорильскаГазета выходит по вторникам, четвергам и пятницам (8 полос)тираж 3600 экземпляровФормат А3 (размер газеты 297*420 мм, размер полосы (печатной области) 257*377 ммУчредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»Газета выходит по средам и пятницам (8 полос)тираж 60 000 экземпляровФормат А3 (размер газеты 297*420 мм размер полосы (печатной области) 277*380 ммУчредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»Изготовление статичного баннера – 5 000 руб. без учета НДС (5900 руб. с учетом НДС).Изготовление динамичного баннера – 7 000 руб. без учета НДС (8260 руб. с учетом НДС).Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»

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