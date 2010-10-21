МАУ «Информационный центр «Норильские новости» СООБЩАЕТ РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ К выборам Президента Российской Федерации (18 марта 2018 года).
Размещение информации в газете «ЗАПОЛЯРНАЯ ПРАВДА»
Учредитель – Администрация города Норильска
Газета выходит по вторникам, четвергам и пятницам (8 полос)
тираж 3600 экземпляров
Формат А3 (размер газеты 297*420 мм, размер полосы (печатной области) 257*377 ммРазмещение информации в газете «зпПЛЮС»
Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»
Газета выходит по средам и пятницам (8 полос)
тираж 60 000 экземпляров
Формат А3 (размер газеты 297*420 мм размер полосы (печатной области) 277*380 мм Размещение информации на сайте газеты «ЗАПОЛЯРНАЯ ПРАВДА» gazetazp.ru
Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»Размещение статичного баннера в течение одной неделиРазмещение динамичного баннера в течение одной недели (до 5 слайдов)
Изготовление статичного баннера – 5 000 руб. без учета НДС (5900 руб. с учетом НДС).
Изготовление динамичного баннера – 7 000 руб. без учета НДС (8260 руб. с учетом НДС).Расценки на печать газет в типографии МАУ «Информационный центр «Норильские новости»
Учредитель – МАУ «Информационный центр «Норильские новости»www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда