[Индекс номера 40 (20.03.2018)]



Выбор сделан

Выборы президента Российской Федерации состоялись. Владимир Путин, набрав подавляющее число голосов избирателей, сохранил за собой пост главы государства. При этом явка по стране составила 67,4%, в Норильске — рекордные 67,13%.



По итогам всенародных выборов президента России, в которых участвовало восемь кандидатов, уверенную победу в первом туре одержал Владимир Путин, набравший 76,67% голосов избирателей. За ним расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,79%, на третьем месте оказался Владимир Жириновский (ЛДПР) — 5,66%. Следом идут Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 1,67%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,04%, Борис Титов («Партия роста») — 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68% и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65%. Что касается норильчан, то действующего президента поддержала наибольшая часть избирателей — 75,86%. Еще 11,18% горожан проголосовали за Павла Грудинина, 7,91% — за Владимира Жириновского, 1,26% — за Ксению Собчак. Остальные кандидаты получили меньше одного процента голосов. На выборах президента Норильск не только поставил рекорд в своей избирательной истории, но и обеспечил самый высокий процент явки среди городов края. Несмотря на пургу и метель, больше половины горожан пришли на избирательные участки. Столь ответственный подход норильчан к главным выборам страны показался подозрительным красноярскому «Патриоту России» Ивану Серебрякову, который засомневался в точности итогов голосования: «Мы все видели фотографии, видели, как люди идут голосовать в сильную метель. Так вот, в такую неблагоприятную погоду на 18 часов явка в Норильске составила 59%, итоговая — около 65%. В Норильске высокой явки не было никогда, и не верится, что такой всплеск объясняется ростом гражданской активности. Напомню, этот город всегда «славился» самой низкой явкой в крае», — процитировало политика агентство «Красноярские новости». Что касается самого Красноярска, там активность была куда ниже, чем в Норильске. Только Свердловский район перешагнул 60–процентный рубеж, остальные районы Красноярска немного не дотянули до этого показателя. Средний процент явки в столице края составил 57,64%. Низкой по сравнению со всем краем явкой отметился и город «Русала» Ачинск. Там — 59,8% проголосовавших. Итоги выборов показали, что абсолютное большинство жителей России и края в частности поддерживают политическую позицию Владимира Путина. Выборы–2018 в Норильске прошли на всех 73 избирательных участках, которые, как и положено, открылись ровно в 8.00. Поток посетителей на них хлынул с самого утра, заметно увеличившись к полудню. Многие шли целыми семьями, с детьми. Закрылись участки в 20.00. Одним из первых норильчан, исполнивших свой гражданский долг, стал глава Норильска Ринат Ахметчин. Он проголосовал на избирательном участке № 597 в школе № 1, выразив надежду на то, что и остальные горожане примут активное участие в выборе будущего России и Норильска. И надежда эта целиком и полностью оправдалась: уже поздно вечером градоначальник поблагодарил избирателей за то, что они сумели показать на выборах единство и сплоченность. – Огромное спасибо всем норильчанам, торговым предприятиям, автотранспортникам, работавших в очень непростых условиях, сотрудникам правоохранительных органов, которые пресекли несколько эксцессов, произошедших на избирательных участках, действуя профессионально и вежливо, — сказал Ринат Ахметчин. «Север никогда не останется без внимания» К 12 часам дня явка избирателей в Норильске составила 16,4%. В это же время на 601–й избирательный участок, расположенный в гимназии № 1, прибыли председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Дмитрий Свиридов: – Я традиционно голосую в Норильске, на своем избирательном участке. Меня радует, что сегодня, несмотря на плохую погоду, уже достаточно много людей пришли на выборы. Конечно, интерес к этому событию велик, ведь мы не только выбираем лидера страны, но и определяем курс развития нашего государства. Я с большой надеждой смотрю в будущее. Невзирая на все трудности — введение санкций и прочие недружелюбные выпады в адрес России, у нас есть все условия для того, чтобы обеспечить рост благосостояния россиян. Я уверен, что вскоре наши показатели в самых основных отраслях экономики и производства станут еще выше — в этом смысле северяне делают огромную работу, и именно поэтому Север никогда не останется без внимания главы государства. Будучи избранным от Норильска и Таймыра, я хочу, чтобы северные территории, которые являются гарантом развития нашего края и всей страны, продолжали движение вперед. Александр Пестряков: – Я неоднократно участвовал на выборах различного уровня — и в качестве кандидата, и в качестве избирателя, и знаю, что норильчанам небезразлично их будущее. Сегодня мы активно голосуем, в том числе за обновление Норильска, формирование комфортной городской среды. Мы живем в эпоху, когда граждане могут сами выбирать главу государства, и те, кто это право игнорируют, на мой взгляд, не могут считать себя причастными к успехам нашей страны. Голоса миллионов К 15.00 уже более 42% норильчан отдали свои голоса на выборах. Среди них — и 81–летняя Тамара Кирпиченко. Несмотря на больные ноги, пенсионерка, проработавшая долгие годы в Норильске, в том числе инженером монтажной организации, воспитателем в детском саду и смотрителем в картинной галерее, пришла на избирательный участок, хотя по закону могла проголосовать на дому. – Впервые я участвовала в выборах, когда была еще совсем молодой. С тех пор, конечно, многое изменилось. Но я по–прежнему хожу голосовать. А как же иначе? Если я не проголосую, то, получается, что я посторонний для своей страны человек? Нет, я таким быть не желаю, — говорит Тамара Ивановна. Для студентки Светланы Голубоцкой, внучки известного норильского художника Ивана Голубоцкого, автора герба Кайеркана, нынешние выборы, напротив, стали первыми. Девушке исполнилось 18 лет, и она уверена, что ее голос также важен для Родины: – Мне важно знать, каким будет дальнейший путь России, кто будет ею руководить, поэтому я постаралась сделать осознанный выбор. Могу сказать, что многие из моих друзей–сверстников также пришли на избирательные участки, поскольку и они прекрасно понимают, что участие в выборах — это одна из основных обязанностей гражданина и его неотъемлемое право. Василий Зозуля, сотрудник НТЭК, родился и рос на Украине. С 1996 года он живет и работает в Норильске. Мужчина уверен, что правильно сделанный выбор, тем более в масштабах всей страны, способен повлиять на судьбы миллионов людей. Именно поэтому у Василия не возникло сомнений — на выборы идти надо. – Каждый раз мы выбираем надежду на самое лучшее. Мы надеемся, что наш выбор будет правильным. Учитывая нынешнее состояние дел в мире, то, с каким давлением сталкивается наша страна, хочется выбрать лидера, который сможет отстаивать наши интересы на мировой арене. Наш сегодняшний выбор — это будущее нашей страны, будущее наших детей. Учитывая горький опыт девяностых и то, что с нашего молчаливого согласия была разрушена такая великая страна, как Советский Союз, мы не должны допустить повторения ошибок прошлого, позволить, чтобы то же самое произошло и с Россией, — говорит Василий. — Я сравнивал предвыборные программы кандидатов в президенты, внимательно следил за теледебатами и пришел к выводу, что, по большому счету, претенденты на власть не скупились на популистские заявления. Некоторые из них откровенно играли на публику. Думаю, они рассчитывали на поддержку людей, которые живут сиюминутными интересами. То, что на данный момент в нашей стране наблюдается определенная стабильность, на мой взгляд, является большим плюсом. Мы живем без основательных потрясений, и можете мне поверить, насколько это важно. А то, что у нас еще не все так гладко в экономике и других сферах, я надеюсь, что это временное явление, и все у нас будет хорошо. Вместе мы - сила На брифинге, который после голосования состоялся в администрации города, Ринат Ахметчин сообщил журналистам, что по состоянию на 23.00 местного времени выборы в Норильске можно считать состоявшимися. Он отметил, что все территориальные комиссии отработали качественно и профессионально. Кроме того, в день выборов 25 депутатов НГСД вели прием граждан по личным вопросам — в течение дня в их адрес поступило 141 обращение. В свою очередь председатель территориальной избирательной комиссии Евгений Волик заверил, что, за исключением получения одной жалобы, которая была оперативно рассмотрена, голосование прошло спокойно, организованно и строго в рамках закона. Говоря о нововведениях, которые появились на нынешних выборах, он в качестве примера привел возможность голосования по месту нахождения — раньше это было возможно только по уважительной причине. – Раньше такая практика у нас никогда не применялась. Сейчас же любой избиратель, зная, что на момент выборов он будет находиться далеко от дома, мог прийти на любой избирательный участок в России и в странах, где при наших консульствах были организованы избирательные участки. Хочу отметить, что это действительно дало положительный эффект. Только в Норильске было обработано порядка восьми тысяч таких заявлений, что, безусловно, также повлияло на общее количество проголосовавших, — сказал Евгений Волик. — Как и раньше, члены избирательных комиссий приезжали на дом к гражданам, которые в силу состояния здоровья не смогли самостоятельно посетить избирательные участки. – Норильчане проявили высокую гражданскую сознательность на выборах президента России, и за это я им признателен, — резюмировал Ринат Ахметчин.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На выборах президента Норильск не только поставил рекорд в своей избирательной истории, но и обеспечил самый высокий процент явки среди городов края. Несмотря на пургу и метель, больше половины горожан пришли на избирательные участки. Столь ответственный подход норильчан к главным выборам страны показался подозрительным красноярскому «Патриоту России» Ивану Серебрякову, который засомневался в точности итогов голосования:«Мы все видели фотографии, видели, как люди идут голосовать в сильную метель. Так вот, в такую неблагоприятную погоду на 18 часов явка в Норильске составила 59%, итоговая — около 65%. В Норильске высокой явки не было никогда, и не верится, что такой всплеск объясняется ростом гражданской активности. Напомню, этот город всегда «славился» самой низкой явкой в крае», — процитировало политика агентство «Красноярские новости».Что касается самого Красноярска, там активность была куда ниже, чем в Норильске. Только Свердловский район перешагнул 60–процентный рубеж, остальные районы Красноярска немного не дотянули до этого показателя. Средний процент явки в столице края составил 57,64%. Низкой по сравнению со всем краем явкой отметился и город «Русала» Ачинск. Там — 59,8% проголосовавших.Итоги выборов показали, что абсолютное большинство жителей России и края в частности поддерживают политическую позицию Владимира Путина.Выборы–2018 в Норильске прошли на всех 73 избирательных участках, которые, как и положено, открылись ровно в 8.00. Поток посетителей на них хлынул с самого утра, заметно увеличившись к полудню. Многие шли целыми семьями, с детьми. Закрылись участки в 20.00.Одним из первых норильчан, исполнивших свой гражданский долг,. Он проголосовал на избирательном участке № 597 в школе № 1, выразив надежду на то, что и остальные горожане примут активное участие в выборе будущего России и Норильска. И надежда эта целиком и полностью оправдалась: уже поздно вечером градоначальник поблагодарил избирателей за то, что они сумели показать на выборах единство и сплоченность.– Огромное спасибо всем норильчанам, торговым предприятиям, автотранспортникам, работавших в очень непростых условиях, сотрудникам правоохранительных органов, которые пресекли несколько эксцессов, произошедших на избирательных участках, действуя профессионально и вежливо, — сказал Ринат Ахметчин.К 12 часам дня явка избирателей в Норильске составила 16,4%. В это же время на 601–й избирательный участок, расположенный в гимназии № 1, прибыли председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.– Я традиционно голосую в Норильске, на своем избирательном участке. Меня радует, что сегодня, несмотря на плохую погоду, уже достаточно много людей пришли на выборы. Конечно, интерес к этому событию велик, ведь мы не только выбираем лидера страны, но и определяем курс развития нашего государства. Я с большой надеждой смотрю в будущее. Невзирая на все трудности — введение санкций и прочие недружелюбные выпады в адрес России, у нас есть все условия для того, чтобы обеспечить рост благосостояния россиян. Я уверен, что вскоре наши показатели в самых основных отраслях экономики и производства станут еще выше — в этом смысле северяне делают огромную работу, и именно поэтому Север никогда не останется без внимания главы государства. Будучи избранным от Норильска и Таймыра, я хочу, чтобы северные территории, которые являются гарантом развития нашего края и всей страны, продолжали движение вперед.– Я неоднократно участвовал на выборах различного уровня — и в качестве кандидата, и в качестве избирателя, и знаю, что норильчанам небезразлично их будущее. Сегодня мы активно голосуем, в том числе за обновление Норильска, формирование комфортной городской среды. Мы живем в эпоху, когда граждане могут сами выбирать главу государства, и те, кто это право игнорируют, на мой взгляд, не могут считать себя причастными к успехам нашей страны.К 15.00 уже более 42% норильчан отдали свои голоса на выборах. Среди них — и 81–летняя Тамара Кирпиченко. Несмотря на больные ноги, пенсионерка, проработавшая долгие годы в Норильске, в том числе инженером монтажной организации, воспитателем в детском саду и смотрителем в картинной галерее, пришла на избирательный участок, хотя по закону могла проголосовать на дому.– Впервые я участвовала в выборах, когда была еще совсем молодой. С тех пор, конечно, многое изменилось. Но я по–прежнему хожу голосовать. А как же иначе? Если я не проголосую, то, получается, что я посторонний для своей страны человек? Нет, я таким быть не желаю, — говорит Тамара Ивановна.Длявнучки известного норильского художника Ивана Голубоцкого, автора герба Кайеркана, нынешние выборы, напротив, стали первыми. Девушке исполнилось 18 лет, и она уверена, что ее голос также важен для Родины:– Мне важно знать, каким будет дальнейший путь России, кто будет ею руководить, поэтому я постаралась сделать осознанный выбор. Могу сказать, что многие из моих друзей–сверстников также пришли на избирательные участки, поскольку и они прекрасно понимают, что участие в выборах — это одна из основных обязанностей гражданина и его неотъемлемое право.родился и рос на Украине. С 1996 года он живет и работает в Норильске. Мужчина уверен, что правильно сделанный выбор, тем более в масштабах всей страны, способен повлиять на судьбы миллионов людей. Именно поэтому у Василия не возникло сомнений — на выборы идти надо.– Каждый раз мы выбираем надежду на самое лучшее. Мы надеемся, что наш выбор будет правильным. Учитывая нынешнее состояние дел в мире, то, с каким давлением сталкивается наша страна, хочется выбрать лидера, который сможет отстаивать наши интересы на мировой арене. Наш сегодняшний выбор — это будущее нашей страны, будущее наших детей. Учитывая горький опыт девяностых и то, что с нашего молчаливого согласия была разрушена такая великая страна, как Советский Союз, мы не должны допустить повторения ошибок прошлого, позволить, чтобы то же самое произошло и с Россией, — говорит Василий. — Я сравнивал предвыборные программы кандидатов в президенты, внимательно следил за теледебатами и пришел к выводу, что, по большому счету, претенденты на власть не скупились на популистские заявления. Некоторые из них откровенно играли на публику. Думаю, они рассчитывали на поддержку людей, которые живут сиюминутными интересами. То, что на данный момент в нашей стране наблюдается определенная стабильность, на мой взгляд, является большим плюсом. Мы живем без основательных потрясений, и можете мне поверить, насколько это важно. А то, что у нас еще не все так гладко в экономике и других сферах, я надеюсь, что это временное явление, и все у нас будет хорошо.На брифинге, который после голосования состоялся в администрации города, Ринат Ахметчин сообщил журналистам, что по состоянию на 23.00 местного времени выборы в Норильске можно считать состоявшимися. Он отметил, что все территориальные комиссии отработали качественно и профессионально. Кроме того, в день выборов 25 депутатов НГСД вели прием граждан по личным вопросам — в течение дня в их адрес поступило 141 обращение.В свою очередьзаверил, что, за исключением получения одной жалобы, которая была оперативно рассмотрена, голосование прошло спокойно, организованно и строго в рамках закона. Говоря о нововведениях, которые появились на нынешних выборах, он в качестве примера привел возможность голосования по месту нахождения — раньше это было возможно только по уважительной причине.– Раньше такая практика у нас никогда не применялась. Сейчас же любой избиратель, зная, что на момент выборов он будет находиться далеко от дома, мог прийти на любой избирательный участок в России и в странах, где при наших консульствах были организованы избирательные участки. Хочу отметить, что это действительно дало положительный эффект. Только в Норильске было обработано порядка восьми тысяч таких заявлений, что, безусловно, также повлияло на общее количество проголосовавших, — сказал Евгений Волик. — Как и раньше, члены избирательных комиссий приезжали на дом к гражданам, которые в силу состояния здоровья не смогли самостоятельно посетить избирательные участки.– Норильчане проявили высокую гражданскую сознательность на выборах президента России, и за это я им признателен, — резюмировал Ринат Ахметчин.

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