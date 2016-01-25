[Индекс номера 40 (20.03.2018)]



Эхо праздника

Весне навстречу

Никакая метель не смогла помешать встрече норильчан с Весной–красной, обещанной организаторами праздника. Народные гулянья прошли во всех районах города, даже в Снежногорск отправилась агитбригада из Норильской детской музыкальной школы. Только в Центральном районе горожане съели 3000 порций шурпы и три бака каши. Игровые площадки не пустовали ни минуты, в то время как на сцене Комсомольской площади выступали ведущие творческие коллективы.



Ринат Ахметчин после голосования на выборах принимает участие в народных гуляньях Олени успели «прорваться» в Норильск из Дудинки до метели к восторгу юных норильчан Умчи меня, олень, в свою страну оленью!.. Угощение от семейной общины: попробуйте-ка шурпу и горячий чай! А чтобы гуляющие не замерзли, волонтеры закружат в хороводе Ну и какой же праздник без «Оганера»? горожан развлекали ведущие коллективы города

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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