Фото новости:

Выборы президента 2018

[Индекс номера 40 (20.03.2018)]

 Конкурс 
В семейном кругу

В Норильске большое внимание уделяется укреплению семейных ценностей. Таково мнение жюри всероссийского конкурса «Семья и город — растем вместе!», проводимого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России.

Наш город стал победителем в рамках акции «А у нас во дворе», являвшейся одним из конкурсных заданий.
Норильск во второй раз принимает участие в этом конкурсе, и число его участников растет в геометрической прогрессии: в 2017–м по сравнению с 2016–м оно увеличилось вдвое, а количество проводимых мероприятий и вовсе утроилось. В этом году в нашем городе к конкурсу подключились десятки учреждений — школы, комиссии по делам несовершеннолетних, благотворительные фонды, молодежные, детские и многие другие организации. Планировалось провести более 200 мероприятий по всем районам города, но фактически было реализовано 185. Это и разовые акции, и долговременные проекты и программы — всего и не перечесть, как верно отметила Елена Каушнян, директор центра социальной помощи семье и детям «Норильский»:
– Норильские учреждения–участники организовывали мероприятия для помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям–сиротам, маломобильным деткам и из малоимущих семей, занимались организацией их досуга. Работали с детьми из групп риска, их семьями, с теми, кто находится в социально опасном положении. Немало сделали в этом направлении некоммерческие организации. Спасибо всем за неравнодушие!
Победители конкурса награждаются в Совете Федерации, однако норильские представители прибыть на торжество не смогли, потому Норильску почетный знак был отправлен отдельно с приложением диплома участника конкурса и победителя в одной из номинаций. В пятницу копии диплома были вручены представителям всех учреждений–участников.
Как рассказала на награждении Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики Норильска, становится доброй традицией совместно придумывать и проводить мероприятия для помощи детям и семьям Норильска:
– Цель этого конкурса: чтобы все семьи в России были дружными и не попадали в социально опасное положение, и все наши усилия направлены на это.
На вручении дипломов всех присутствующих призвали не оставаться в стороне от конкурса 2018 года, который проходит под девизом «Город — территория детства», Норильск будет участвовать во всех его номинациях. Мероприятия в рамках конкурса пройдут во всех учреждениях с мая по октябрь. Сможем ли мы повторить успех, будет ясно под занавес года, в декабре.

Татьяна Сергеева
Фото Ирины Яринской
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Выборы президента Российской Федерации состоялись. Владимир Путин, набрав подавляющее число голосов избирателей, сохранил за собой пост главы государства. При этом явка по стране составила 67,4%, в Норильске — рекордные 67,13%.

Эхо праздника 
Никакая метель не смогла помешать встрече норильчан с Весной–красной, обещанной организаторами праздника. Народные гулянья прошли во всех районах города, даже в Снежногорск отправилась агитбригада из Норильской детской музыкальной школы. Только в Центральном районе горожане съели 3000 порций шурпы и три бака каши. Игровые площадки не пустовали ни минуты, в то время как на сцене Комсомольской площади выступали ведущие творческие коллективы.

Конкурс 
В Норильске большое внимание уделяется укреплению семейных ценностей. Таково мнение жюри всероссийского конкурса «Семья и город — растем вместе!», проводимого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России.

Больной вопрос 
Собаке, которую нашли подвешенной в одном из норильских подвалов, ампутировали поврежденную лапу. К сожалению, количество случаев жестокого обращения с животными в Большом Норильске продолжает расти.

Парк культуры 
В минувшую пятницу норильский драмтеатр погрузился в атмосферу солнечной Италии — с ее уютными улочками, танцами, изысканной едой и таинственной мафией. Театральную ночь посетили порядка восьмисот норильчан, для которых это событие стало незабываемым праздником.

Спорт-тайм 
В 16–м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде нанес разгромное поражение московской «Дине» — 16:1 и 10:2.

Новости:
 20 марта 2018 
17:08 Енисейское речное пароходство «Норникеля» повышает квалификацию плавсостава
17:01 Холод в палатах и плесень в санузлах в тубдиспансере и инфекционной больнице Норильска прокомментировал главврач поликлиники Сергей Сорокин
16:16 На основе видеозаписи, размещенной в социальной сети, норильские полицейские привлекли к ответственности нарушителя общественного порядка.
15:48 В день выборов из Кайеркана в больницы Норильска эвакуировали четверых человек. Еще одному пострадавшему помощь оказали на избирательном участке.
15:20 Метель, начавшаяся несколько часов назад в Норильске, будет усиливаться: метеорологи обещают порывы ветра до 22-27 м/с.
15:15 Из-за сильного ветра и нулевой видимости по решению ГИБДД на автодорогах из Норильска в Кайеркан и Талнах введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта.
14:35 Норильская «Маяковка» примет участие в «Ново-Сибирском транзите - 2018». Афиша театрального фестиваля уже сформирована.
14:09 Главный ветврач КГКУ «Норильский отдел ветеринарии» Александр Самандас: «Я не рекомендую употреблять в пищу блюда из сырого мяса или рыбы, велик риск заражения инфекционными или инвазионными заболеваниями».
13:51 «Ателье кота» приглашает норильчан на мастер-класс по пошиву Щедропса.
13:30 Военнослужащие Норильска могут рассчитывать на социальную поддержку.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх