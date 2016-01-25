[Индекс номера 40 (20.03.2018)]



Конкурс

В семейном кругу

В Норильске большое внимание уделяется укреплению семейных ценностей. Таково мнение жюри всероссийского конкурса «Семья и город — растем вместе!», проводимого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России.



Наш город стал победителем в рамках акции «А у нас во дворе», являвшейся одним из конкурсных заданий. Норильск во второй раз принимает участие в этом конкурсе, и число его участников растет в геометрической прогрессии: в 2017–м по сравнению с 2016–м оно увеличилось вдвое, а количество проводимых мероприятий и вовсе утроилось. В этом году в нашем городе к конкурсу подключились десятки учреждений — школы, комиссии по делам несовершеннолетних, благотворительные фонды, молодежные, детские и многие другие организации. Планировалось провести более 200 мероприятий по всем районам города, но фактически было реализовано 185. Это и разовые акции, и долговременные проекты и программы — всего и не перечесть, как верно отметила Елена Каушнян, директор центра социальной помощи семье и детям «Норильский»: – Норильские учреждения–участники организовывали мероприятия для помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям–сиротам, маломобильным деткам и из малоимущих семей, занимались организацией их досуга. Работали с детьми из групп риска, их семьями, с теми, кто находится в социально опасном положении. Немало сделали в этом направлении некоммерческие организации. Спасибо всем за неравнодушие! Победители конкурса награждаются в Совете Федерации, однако норильские представители прибыть на торжество не смогли, потому Норильску почетный знак был отправлен отдельно с приложением диплома участника конкурса и победителя в одной из номинаций. В пятницу копии диплома были вручены представителям всех учреждений–участников. Как рассказала на награждении Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики Норильска, становится доброй традицией совместно придумывать и проводить мероприятия для помощи детям и семьям Норильска: – Цель этого конкурса: чтобы все семьи в России были дружными и не попадали в социально опасное положение, и все наши усилия направлены на это. На вручении дипломов всех присутствующих призвали не оставаться в стороне от конкурса 2018 года, который проходит под девизом «Город — территория детства», Норильск будет участвовать во всех его номинациях. Мероприятия в рамках конкурса пройдут во всех учреждениях с мая по октябрь. Сможем ли мы повторить успех, будет ясно под занавес года, в декабре.

Татьяна Сергеева Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Наш город стал победителем в рамках акции «А у нас во дворе», являвшейся одним из конкурсных заданий.Норильск во второй раз принимает участие в этом конкурсе, и число его участников растет в геометрической прогрессии: в 2017–м по сравнению с 2016–м оно увеличилось вдвое, а количество проводимых мероприятий и вовсе утроилось. В этом году в нашем городе к конкурсу подключились десятки учреждений — школы, комиссии по делам несовершеннолетних, благотворительные фонды, молодежные, детские и многие другие организации. Планировалось провести более 200 мероприятий по всем районам города, но фактически было реализовано 185. Это и разовые акции, и долговременные проекты и программы — всего и не перечесть, как верно отметила Елена Каушнян, директор центра социальной помощи семье и детям «Норильский»:– Норильские учреждения–участники организовывали мероприятия для помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям–сиротам, маломобильным деткам и из малоимущих семей, занимались организацией их досуга. Работали с детьми из групп риска, их семьями, с теми, кто находится в социально опасном положении. Немало сделали в этом направлении некоммерческие организации. Спасибо всем за неравнодушие!Победители конкурса награждаются в Совете Федерации, однако норильские представители прибыть на торжество не смогли, потому Норильску почетный знак был отправлен отдельно с приложением диплома участника конкурса и победителя в одной из номинаций. В пятницу копии диплома были вручены представителям всех учреждений–участников.Как рассказала на награждениистановится доброй традицией совместно придумывать и проводить мероприятия для помощи детям и семьям Норильска:– Цель этого конкурса: чтобы все семьи в России были дружными и не попадали в социально опасное положение, и все наши усилия направлены на это.На вручении дипломов всех присутствующих призвали не оставаться в стороне от конкурса 2018 года, который проходит под девизом «Город — территория детства», Норильск будет участвовать во всех его номинациях. Мероприятия в рамках конкурса пройдут во всех учреждениях с мая по октябрь. Сможем ли мы повторить успех, будет ясно под занавес года, в декабре.

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