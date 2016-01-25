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[Индекс номера 40 (20.03.2018)]

 Больной вопрос 
Жизнь за «лайк»

Собаке, которую нашли подвешенной в одном из норильских подвалов, ампутировали поврежденную лапу. К сожалению, количество случаев жестокого обращения с животными в Большом Норильске продолжает расти.

Два новых случая садизма по отношению к братьям нашим меньшим произошли в выходные. В субботу, 17 марта, в Талнахе на мусорке второго подъезда Бауманской, 4, была найдена собака, похожая на йоркширского терьера. Пес еле дышал, был весь в ранах, как будто в него тыкали острым предметом. Неравнодушные люди забрали его к себе и попытались помочь. Собаке около двух–трех лет, из–за долгого нахождения на улице она получила переохлаждение. К сожалению, после всего случившегося животное не выжило.
А в воскресенье, 18 марта, в Кайеркане во втором подъезде Надеждинской, 22, кто–то выбросил в мусоропровод четырех новорожденных щенков. Два погибли практически сразу, еще двух неравнодушные люди попытались выходить, но, увы, щенки умерли.
В начале прошлой недели два других случая вызвали большой общественный резонанс. 7 марта рабочие обнаружили в подвале дома № 2 на улице Орджоникидзе собаку, подвешенную за заднюю лапу, а 12 марта во втором подъезде на Советской, 1, был найден покалеченный пятимесячный котенок.
К счастью, здесь все закончились относительно хорошо. Оба животных находятся под кураторством благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». Котенок находится на попечении у волонтеров фонда и получает необходимое лечение. Собака, которая получила кличку Грета, нашла новую хозяйку и в минувшую пятницу была успешно прооперирована — ей ампутировали часть лапы до коленного сустава. Избежать ампутации не удалось: поскольку собака долгое время провисела вниз головой, у нее начался некроз тканей, что привело к развитию гангрены. В этой ситуации сохранение конечности привело бы к развитию сепсиса, заражению крови и долгой мучительной смерти.
– В данной ситуации ампутация — это спасение жизни животного, — говорит Валерия Мотуз, ветеринарный врач. — Учитывая, что собака молодая, у нее сильное сердце, нормальные анализы и хорошие показания к ранозаживлению, то она вполне сможет вести активную и счастливую жизнь и на трех лапах. На трех лапах животные свободно бегают и прыгают. Сложный период — первые дни после операции, когда животное беспокоят фантомные боли и ставится обезболивающее. Швы снимем через две недели. Практика показывает, что у подопечных благотворительного фонда «Даря надежду» заживление в большинстве случаев проходит успешно.
Учащение случаев жестокого обращения с животными врач связывает как с нестабильностью психического состояния у некоторых горожан весной, так и большим количеством во Всемирной паутине видео, содержащих сцены издевательств над животными. Такое видео пользуется популярностью у взрослых и у подростков. Для последних это возможность получить большее количество «лайков» и заработать популярность в интернете. Ролики с записью истязательств могут подтолкнуть подростка к повторению чего–то подобного без всякого злого умысла, а просто ради любопытства, чтобы просто посмотреть, что будет происходить с животным. В таких ситуациях подростки даже не осознают, что они причиняют боль и страдания живому существу. Пример тому — случай с покалеченным котенком, найденным на Советской, 1. Помимо ожогов от электрического тока у него имеются резаные раны, которые вполне могли быть нанесены, например, ножницами, и сделать это вполне могли дети.
После получения ветеринарного заключения о травмах, причиненных животным, председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным Марина Захарова собирается написать заявление в полицию. Таковы правила. Как поясняют полицейские, для инициации проверки факта жестокого обращения с животными необходимо заявление или сообщение в дежурную часть о таком прецеденте. В идеале если обращение будет подкреплено свидетельскими показаниями и дополнено видео, фиксирующим факт жестокого обращения с животным. В отдельных случаях доказательством может выступать фото. Также будет не лишним заключение ветеринаров. Наличия фото в соцсетях и эмоциональных высказываний о происшествии недостаточно для инициации проверки.
В настоящее время полицейские проводят проверку по факту гибели щенков в Кайеркане. Уже установлена личность жительницы района, собака которой предположительно могла родить этих щенков. Правда, женщина пояснила, что щенков, которых родила ее собака, она всех раздала. Заявлений по факту гибели собаки в Талнахе, а также по двум случаям в Норильске пока не поступало.

Наталья Черкашина
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