[Индекс номера 40 (20.03.2018)]



Больной вопрос

Жизнь за «лайк»

Собаке, которую нашли подвешенной в одном из норильских подвалов, ампутировали поврежденную лапу. К сожалению, количество случаев жестокого обращения с животными в Большом Норильске продолжает расти.



Два новых случая садизма по отношению к братьям нашим меньшим произошли в выходные. В субботу, 17 марта, в Талнахе на мусорке второго подъезда Бауманской, 4, была найдена собака, похожая на йоркширского терьера. Пес еле дышал, был весь в ранах, как будто в него тыкали острым предметом. Неравнодушные люди забрали его к себе и попытались помочь. Собаке около двух–трех лет, из–за долгого нахождения на улице она получила переохлаждение. К сожалению, после всего случившегося животное не выжило. А в воскресенье, 18 марта, в Кайеркане во втором подъезде Надеждинской, 22, кто–то выбросил в мусоропровод четырех новорожденных щенков. Два погибли практически сразу, еще двух неравнодушные люди попытались выходить, но, увы, щенки умерли. В начале прошлой недели два других случая вызвали большой общественный резонанс. 7 марта рабочие обнаружили в подвале дома № 2 на улице Орджоникидзе собаку, подвешенную за заднюю лапу, а 12 марта во втором подъезде на Советской, 1, был найден покалеченный пятимесячный котенок. К счастью, здесь все закончились относительно хорошо. Оба животных находятся под кураторством благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». Котенок находится на попечении у волонтеров фонда и получает необходимое лечение. Собака, которая получила кличку Грета, нашла новую хозяйку и в минувшую пятницу была успешно прооперирована — ей ампутировали часть лапы до коленного сустава. Избежать ампутации не удалось: поскольку собака долгое время провисела вниз головой, у нее начался некроз тканей, что привело к развитию гангрены. В этой ситуации сохранение конечности привело бы к развитию сепсиса, заражению крови и долгой мучительной смерти. – В данной ситуации ампутация — это спасение жизни животного, — говорит Валерия Мотуз, ветеринарный врач. — Учитывая, что собака молодая, у нее сильное сердце, нормальные анализы и хорошие показания к ранозаживлению, то она вполне сможет вести активную и счастливую жизнь и на трех лапах. На трех лапах животные свободно бегают и прыгают. Сложный период — первые дни после операции, когда животное беспокоят фантомные боли и ставится обезболивающее. Швы снимем через две недели. Практика показывает, что у подопечных благотворительного фонда «Даря надежду» заживление в большинстве случаев проходит успешно. Учащение случаев жестокого обращения с животными врач связывает как с нестабильностью психического состояния у некоторых горожан весной, так и большим количеством во Всемирной паутине видео, содержащих сцены издевательств над животными. Такое видео пользуется популярностью у взрослых и у подростков. Для последних это возможность получить большее количество «лайков» и заработать популярность в интернете. Ролики с записью истязательств могут подтолкнуть подростка к повторению чего–то подобного без всякого злого умысла, а просто ради любопытства, чтобы просто посмотреть, что будет происходить с животным. В таких ситуациях подростки даже не осознают, что они причиняют боль и страдания живому существу. Пример тому — случай с покалеченным котенком, найденным на Советской, 1. Помимо ожогов от электрического тока у него имеются резаные раны, которые вполне могли быть нанесены, например, ножницами, и сделать это вполне могли дети. После получения ветеринарного заключения о травмах, причиненных животным, председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным Марина Захарова собирается написать заявление в полицию. Таковы правила. Как поясняют полицейские, для инициации проверки факта жестокого обращения с животными необходимо заявление или сообщение в дежурную часть о таком прецеденте. В идеале если обращение будет подкреплено свидетельскими показаниями и дополнено видео, фиксирующим факт жестокого обращения с животным. В отдельных случаях доказательством может выступать фото. Также будет не лишним заключение ветеринаров. Наличия фото в соцсетях и эмоциональных высказываний о происшествии недостаточно для инициации проверки. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту гибели щенков в Кайеркане. Уже установлена личность жительницы района, собака которой предположительно могла родить этих щенков. Правда, женщина пояснила, что щенков, которых родила ее собака, она всех раздала. Заявлений по факту гибели собаки в Талнахе, а также по двум случаям в Норильске пока не поступало.

Наталья Черкашина Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Два новых случая садизма по отношению к братьям нашим меньшим произошли в выходные. В субботу, 17 марта, в Талнахе на мусорке второго подъезда Бауманской, 4, была найдена собака, похожая на йоркширского терьера. Пес еле дышал, был весь в ранах, как будто в него тыкали острым предметом. Неравнодушные люди забрали его к себе и попытались помочь. Собаке около двух–трех лет, из–за долгого нахождения на улице она получила переохлаждение. К сожалению, после всего случившегося животное не выжило.А в воскресенье, 18 марта, в Кайеркане во втором подъезде Надеждинской, 22, кто–то выбросил в мусоропровод четырех новорожденных щенков. Два погибли практически сразу, еще двух неравнодушные люди попытались выходить, но, увы, щенки умерли.В начале прошлой недели два других случая вызвали большой общественный резонанс. 7 марта рабочие обнаружили в подвале дома № 2 на улице Орджоникидзе собаку, подвешенную за заднюю лапу, а 12 марта во втором подъезде на Советской, 1, был найден покалеченный пятимесячный котенок.К счастью, здесь все закончились относительно хорошо. Оба животных находятся под кураторством благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». Котенок находится на попечении у волонтеров фонда и получает необходимое лечение. Собака, которая получила кличку Грета, нашла новую хозяйку и в минувшую пятницу была успешно прооперирована — ей ампутировали часть лапы до коленного сустава. Избежать ампутации не удалось: поскольку собака долгое время провисела вниз головой, у нее начался некроз тканей, что привело к развитию гангрены. В этой ситуации сохранение конечности привело бы к развитию сепсиса, заражению крови и долгой мучительной смерти.– В данной ситуации ампутация — это спасение жизни животного, — говорит Валерия Мотуз, ветеринарный врач. — Учитывая, что собака молодая, у нее сильное сердце, нормальные анализы и хорошие показания к ранозаживлению, то она вполне сможет вести активную и счастливую жизнь и на трех лапах. На трех лапах животные свободно бегают и прыгают. Сложный период — первые дни после операции, когда животное беспокоят фантомные боли и ставится обезболивающее. Швы снимем через две недели. Практика показывает, что у подопечных благотворительного фонда «Даря надежду» заживление в большинстве случаев проходит успешно.Учащение случаев жестокого обращения с животными врач связывает как с нестабильностью психического состояния у некоторых горожан весной, так и большим количеством во Всемирной паутине видео, содержащих сцены издевательств над животными. Такое видео пользуется популярностью у взрослых и у подростков. Для последних это возможность получить большее количество «лайков» и заработать популярность в интернете. Ролики с записью истязательств могут подтолкнуть подростка к повторению чего–то подобного без всякого злого умысла, а просто ради любопытства, чтобы просто посмотреть, что будет происходить с животным. В таких ситуациях подростки даже не осознают, что они причиняют боль и страдания живому существу. Пример тому — случай с покалеченным котенком, найденным на Советской, 1. Помимо ожогов от электрического тока у него имеются резаные раны, которые вполне могли быть нанесены, например, ножницами, и сделать это вполне могли дети.После получения ветеринарного заключения о травмах, причиненных животным, председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным Марина Захарова собирается написать заявление в полицию. Таковы правила. Как поясняют полицейские, для инициации проверки факта жестокого обращения с животными необходимо заявление или сообщение в дежурную часть о таком прецеденте. В идеале если обращение будет подкреплено свидетельскими показаниями и дополнено видео, фиксирующим факт жестокого обращения с животным. В отдельных случаях доказательством может выступать фото. Также будет не лишним заключение ветеринаров. Наличия фото в соцсетях и эмоциональных высказываний о происшествии недостаточно для инициации проверки.В настоящее время полицейские проводят проверку по факту гибели щенков в Кайеркане. Уже установлена личность жительницы района, собака которой предположительно могла родить этих щенков. Правда, женщина пояснила, что щенков, которых родила ее собака, она всех раздала. Заявлений по факту гибели собаки в Талнахе, а также по двум случаям в Норильске пока не поступало.

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