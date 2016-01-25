[Индекс номера 40 (20.03.2018)]



Парк культуры

Под небом Италии

В минувшую пятницу норильский драмтеатр погрузился в атмосферу солнечной Италии — с ее уютными улочками, танцами, изысканной едой и таинственной мафией. Театральную ночь посетили порядка восьмисот норильчан, для которых это событие стало незабываемым праздником.



Миро Перилло: «Жить в этом городе очень трудно, а люди для себя придумали, как надо легко жить. Люди здесь изумительные!» Вечер начался со спектакля «Филумена Мартурано» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, действие которого разворачивается на улицах Неаполя. А чуть позже, во время мастер–класса по приготовлению десертов, шеф–повар ресторана SANREMO Миро Перилло рассказал о том, как сами итальянцы воспринимают это произведение. – Я сам из Неаполя, и Эдуардо Де Филиппо у нас знают все. Филумена Мартурано — это женщина, которая смогла подняться с самого дна жизни. У нее не было мамы и папы, поэтому она не знала, как зарабатывать на жизнь иначе, кроме как торгуя своим телом. Потом она познакомилась с Доменико. Это был очень богатый кондитер, он полюбил ее, она полюбила его, но тот не мог жениться на ней, потому что все знали, чем занимается его избранница. Эту историю Эдуардо Де Филиппо написал о своей сестре Патриции. К концу истории Филумена обманула Доменико и стала самым богатым человеком в городе. Над ним смеялся весь Неаполь. А Эдуардо показал нам, что ум нельзя купить ни за какие деньги, — рассказывает Миро. Потом, возвращаясь к теме мастер–класса, поясняет: — Тирамису мы готовим, потому что это чисто итальянское блюдо, оно готовится быстро. Ни в одной другой стране мира вам не предложат тирамису, сделанное так, как готовят его в Италии. В этот десерт идет очень нежный крем и печенье «савоярди», какао — немножко горьковатое, так что в результате этого сочетания мы получаем идеальный вкус. Погружение в итальянскую культуру продолжилось мастер–классом по танцам, который провели в репетиционном зале Евгений Иванцов и Ольга Радунцева, руководители танцевально–спортивного клуба «Норд–данс». Подростки, дети, взрослые увлеченно осваивали зажигательные па. Семь групп, в каждой из которых было порядка двадцати человек, — сколько смог вместить небольшой зал. Готовый номер старательные ученики исполнили в театральном фойе, тем самым поставив красивую точку в празднике. Наталья Солодовник, участница мастер–класса: – Мне очень понравилось танцевать, и я всерьез задумалась, не заняться ли мне сальсой. Говорят, именно этот танец в Италии танцуют все. Это очень здорово! Ксения Попова приняла участие почти во всех конкурсах, играх, мастер–классах, которые предлагали в этот вечер театралам: – Мы с друзьями успели везде: играли в «Мафию», рисовали, танцевали, говорили на итальянском. Как студентам колледжа искусств — мы учимся на режиссерском отделении — сегодняшний культпоход был интересен еще и с профессиональной точки зрения. Режиссер Норильского Заполярного театра драмы Тимур Файрузов, он же — главный устроитель Театральной ночи: – Я думаю, что эта ночь получилась даже более театральной, чем предыдущая, которая была посвящена Кавказу. Здесь все локации были игровыми. И все, что было задумано, сработало: гости остались довольны, а это — самая высокая оценка наших усилий. Желающих выучить разговорный итальянский за 15 минут с Варварой Бабаянц набралось предостаточно. И Варвара публику не разочаровала: несмотря на то что в этот вечер актриса сыграла в двух спектаклях, она была свежа и полна сил. Вскоре зал наполнился жгучими эмоциями, пары десятка слов, повторяемых на все лады, хватило и для проклятий, и для мольбы, и для признаний в любви, и для песен. Не умолкали итальянские мотивы и в караоке–баре, где только знаменитая «Феличита» за вечер прозвучала бессчетное количество раз. В дамской комнате театра под предводительством Николая Каверина, облаченного в дивный белый костюм, играли в «Мафию». Из пяти туров мафия победила только в одном, в остальных победу одержали мирные жители. Привет от мафии В импровизированной художественной галерее ценители искусства эпохи Возрождения наслаждались полотнами Ботичелли, Да Винчи, Тициана и Микеланджело, а также скульптурами Бернини. Видеоподборка сопровождалась исчерпывающими комментариями сотрудников театра. А в зрительском фойе по эскизам Фемистокла Атматзаса создали галерею для селфи из достопримечательностей Италии. *** Малая сцена была отдана детям: сначала здесь показали сказку «Генерал Фанта–Геро», а потом развлекали зрителей диафильмами, «приправленными» актерскими комментариями. Малышей в столь поздний час в театре было немного, зато взрослые с удовольствием окунулись в воспоминания о собственном золотом детстве.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вечер начался со спектакля «Филумена Мартурано» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, действие которого разворачивается на улицах Неаполя. А чуть позже, во время мастер–класса по приготовлению десертов,рассказал о том, как сами итальянцы воспринимают это произведение.– Я сам из Неаполя, и Эдуардо Де Филиппо у нас знают все. Филумена Мартурано — это женщина, которая смогла подняться с самого дна жизни. У нее не было мамы и папы, поэтому она не знала, как зарабатывать на жизнь иначе, кроме как торгуя своим телом. Потом она познакомилась с Доменико. Это был очень богатый кондитер, он полюбил ее, она полюбила его, но тот не мог жениться на ней, потому что все знали, чем занимается его избранница. Эту историю Эдуардо Де Филиппо написал о своей сестре Патриции. К концу истории Филумена обманула Доменико и стала самым богатым человеком в городе. Над ним смеялся весь Неаполь. А Эдуардо показал нам, что ум нельзя купить ни за какие деньги, — рассказывает Миро. Потом, возвращаясь к теме мастер–класса, поясняет: — Тирамису мы готовим, потому что это чисто итальянское блюдо, оно готовится быстро. Ни в одной другой стране мира вам не предложат тирамису, сделанное так, как готовят его в Италии. В этот десерт идет очень нежный крем и печенье «савоярди», какао — немножко горьковатое, так что в результате этого сочетания мы получаем идеальный вкус.Погружение в итальянскую культуру продолжилось мастер–классом по танцам, который провели в репетиционном залеПодростки, дети, взрослые увлеченно осваивали зажигательные па. Семь групп, в каждой из которых было порядка двадцати человек, — сколько смог вместить небольшой зал. Готовый номер старательные ученики исполнили в театральном фойе, тем самым поставив красивую точку в празднике.участница мастер–класса:– Мне очень понравилось танцевать, и я всерьез задумалась, не заняться ли мне сальсой. Говорят, именно этот танец в Италии танцуют все. Это очень здорово!Ксения Попова приняла участие почти во всех конкурсах, играх, мастер–классах, которые предлагали в этот вечер театралам:– Мы с друзьями успели везде: играли в «Мафию», рисовали, танцевали, говорили на итальянском. Как студентам колледжа искусств — мы учимся на режиссерском отделении — сегодняшний культпоход был интересен еще и с профессиональной точки зрения.он же — главный устроитель Театральной ночи:– Я думаю, что эта ночь получилась даже более театральной, чем предыдущая, которая была посвящена Кавказу. Здесь все локации были игровыми. И все, что было задумано, сработало: гости остались довольны, а это — самая высокая оценка наших усилий.Желающих выучить разговорный итальянский за 15 минут снабралось предостаточно. И Варвара публику не разочаровала: несмотря на то что в этот вечер актриса сыграла в двух спектаклях, она была свежа и полна сил. Вскоре зал наполнился жгучими эмоциями, пары десятка слов, повторяемых на все лады, хватило и для проклятий, и для мольбы, и для признаний в любви, и для песен. Не умолкали итальянские мотивы и в караоке–баре, где только знаменитая «Феличита» за вечер прозвучала бессчетное количество раз.В дамской комнате театра под предводительствомоблаченного в дивный белый костюм, играли в «Мафию». Из пяти туров мафия победила только в одном, в остальных победу одержали мирные жители.В импровизированной художественной галерее ценители искусства эпохи Возрождения наслаждались полотнами Ботичелли, Да Винчи, Тициана и Микеланджело, а также скульптурами Бернини. Видеоподборка сопровождалась исчерпывающими комментариями сотрудников театра.А в зрительском фойе по эскизам Фемистокла Атматзаса создали галерею для селфи из достопримечательностей Италии.***Малая сцена была отдана детям: сначала здесь показали сказку «Генерал Фанта–Геро», а потом развлекали зрителей диафильмами, «приправленными» актерскими комментариями. Малышей в столь поздний час в театре было немного, зато взрослые с удовольствием окунулись в воспоминания о собственном золотом детстве.

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