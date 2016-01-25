[Индекс номера 40 (20.03.2018)]



Спорт-тайм

ДИНАмичное падение

В 16–м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде нанес разгромное поражение московской «Дине» — 16:1 и 10:2.



До отчетного тура команды провели между собой 57 матчей, в которых 15 раз побеждали норильчане и 25 раз — москвичи. Еще 17 игр закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 202:156 в пользу «Дины». В первом матче нынешнего сезона, который в декабре прошлого года прошел в Норильске, победу праздновал «Норникель» — 11:0. *** В рамках 16–го тура «Газпром–Югра» переиграл «Ухту» — 4:0 и 4:2, «Сибиряк» не без труда одолел «Новую генерацию» — 6:4 и 8:5, а «Автодор» и «Политех» поделили очки — 3:1 и 3:5. Матчи между «Прогрессом» и «Тюменью», а также «Синарой» и «КПРФ» состоятся на этой неделе. «Дина» уже не та, что раньше. Это видно как по турнирной таблице, в которой москвичи уверенно застолбили за собой последнее, 12–е место, так и по состоянию дел в клубе: кое–как набирается состав на две четверки, да и то — из молодых игроков. Наскребя всего четыре очка и проиграв уже 21 игру, когда–то наделавшие много шума в России и Европе «пушкари» сейчас пребывают в состоянии, приближенном к агонии. Сколько оно продлится, не знает никто. И даже «Ухта», предыдущие два сезона заканчивавшая на дне Суперлиги, на этом фоне смотрится куда здоровее. Именно поэтому минувший тур с участием «Норникеля» и «Дины» в общем–то особой интриги не предполагал: сомнений по поводу победителя ни у кого не было, вопрос был в другом — каким будет счет? И счет получился более чем убедительным: без того уже потрепанные нервы поклонников «Дины» подверглись очередному испытанию, ведь то, что творилось на площадке, — форменное преступление перед профессиональным спортом. «Избиение младенцев» Первыми отличились северяне: на второй минуте Сергеев удачно сыграл на добивание после розыгрыша штрафного. Однако меньше чем через минуту стараниями Ловича москвичам удалось сравнять счет — во многом это случилось из–за нерасторопности обороны гостей. Норильчанам такой расклад явно пришелся не по вкусу, и они усилили натиск на ворота соперника. На девятой минуте все тот же Сергеев оформляет дубль, и вновь после розыгрыша штрафного удара. Спустя три минуты гол забивает Филиппов, идеальную передачу на которого делает прорвавшийся с левого фланга Сучилин. На 19–й минуте Сергеев сооружает хет–трик, на замахе аккуратно уложив на паркет крайнего защитника и вратаря. На 22–й минуте Гончаров завершает голевую атаку, которую до этого сам же и организовал. Спустя пару минут он же помогает Сучилину еще больше увеличить разрыв. Завершился первый тайм точным выстрелом Канивца с передачи Сытина — 7:1. После перерыва на площадке мало что изменилось. На 30–й минуте Гончаров без особых усилий отправляет в ворота москвичей свой второй мяч в игре. Его примеру следуют Сучилин и Пономарев, каждый из которых с 36–й по 38–ю минуту проводит по два мяча. На 40–й минуте приходит очередь Костыгина, а на 45– й — Сытина, при этом последний забивает с шестиметровой отметки. В концовке матча еще дважды отличается Пономарев и таким образом доводит общее количество своих голов в этот вечер до четырех при окончательном счете 16:1. Продолжение банкета Во второй игре «Дину» также не ожидало ничего хорошего. И пускай счет встречи был уже не таким разгромным, как днем ранее, но все же горячая десятка мячей в воротах «пушкарей» побывала. Гончаров на 16–й и 24–й и Чащин на 17–й минутах, блеснув индивидуальным мастерством, закрепили преимущество норильчан в первом тайме — 3:0. На 31– й минуте гол записал в свой актив Сытин, легко и издевательски разобравшийся с защитными рядами хозяев. Две минуты спустя то же самое проделал Костыгин. На 33–й минуте в безобиднейшей ситуации Сергеев теряет мяч на своей половине поля, и Красюков, прорвавшись к воротам Белова, поражает девятку — 5:1. Минуту спустя никельщики получают право на угловой: Сучилин принимает передачу от Гончарова и слету вколачивает снаряд в сетку. Атака на позиции москвичей продолжается: свои имена в протокол вписывают Канивец на 37–й и Гончаров на 43–й минутах — 8:1. Но «Норникель» на этом успокаиваться не собирался. Видимо, желая проверить игру команды в пять полевых, рулевой северян Александр Соколов убирает вратаря. Тактика срабатывает: на 47–й минуте гол забивает Пономарев. За минуту до окончания игры «Дину» за нерасторопность наказывает Сытин — 10:1. Однако финальную точку в матче ставят все же хозяева: на 50–й минуте Есиков проводит в ворота норильчан второй, но, увы, абсолютно ничего не значащий мяч — 10:2 в пользу никельщиков. Спасибо за игру На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил, что ход первого матча ему анализировать сложно: – Сегодня за «Дину» выступают молодые ребята. Они стараются как могут, приобретают игровой опыт. Я уверен, что их ждет хорошее футбольное будущее. Мы же одержали победу, набрали нужные очки, и это главное. Говоря об ответной встрече, тренер «Норникеля» признался, что эта игра отличалась от предыдущей: – Соперник провел вторую встречу лучше. Мы же, наоборот, мыслями остались с предыдущим счетом. Думали, что нам предстоит легкая прогулка, но соперник продемонстрировал завидное упорство, довольно грамотно играл в обороне. В первом тайме нам пришлось нелегко. Реализуй «Дина» свои моменты — ребята поймали бы кураж, и нам точно не поздоровилось бы. Если в целом посмотреть на наше соперничество в туре, то, конечно же, здесь сказался класс футболистов и длина нашей скамейки запасных. Опыт и мастерство команды отражены на табло. И все же я благодарен «Дине», поскольку полноценная игра — всегда лучше тренировки. Даже такие встречи могут нам помочь в преддверии финального кубкового матча. В свою очередь игрок «Норникеля» Сергей Пономарев не пожалел лестных слов, вспоминая славные традиции «Дины», и выразил надежду на то, что легендарный клуб сможет–таки выкарабкаться из сложной ситуации: – Жаль, что такая команда, как «Дина», переживает тяжелые времена. Все мы понимаем, что у клуба есть способная молодежь. Какое–то время, пока у соперника еще оставались силы, играть нам было тяжеловато. «Пушкари» — молодцы, они продолжают биться, несмотря ни на что. Молодым ребятам, которые сегодня защищают цвета клуба, предстоит пройти сложную школу взрослого футбола, и если им это удастся, я уверен, что многие из них заиграют на высоком уровне. *** По итогам 16–го тура «Норильский никель» с 44 набранными очками закрепился на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, который состоится 30 марта, северяне на выезде встретятся с одним из лидеров нынешнего сезона — «Тюменью». А уже завтра, 21 марта, Дворец спорта «Арктика» примет первый финальный матч Кубка России, в котором «Норникель» поборется за почетный трофей с МФК «Газпром–Югра» (Югорск). Начало встречи в 19.00. Торжественное открытие — в 18.30. Вход свободный. Ответная финальная игра пройдет в Югорске 25 марта.

Михаил Туаев Фото с официального сайта Ассоциации мини–футбола России www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Дина» уже не та, что раньше. Это видно как по турнирной таблице, в которой москвичи уверенно застолбили за собой последнее, 12–е место, так и по состоянию дел в клубе: кое–как набирается состав на две четверки, да и то — из молодых игроков. Наскребя всего четыре очка и проиграв уже 21 игру, когда–то наделавшие много шума в России и Европе «пушкари» сейчас пребывают в состоянии, приближенном к агонии. Сколько оно продлится, не знает никто. И даже «Ухта», предыдущие два сезона заканчивавшая на дне Суперлиги, на этом фоне смотрится куда здоровее. Именно поэтому минувший тур с участием «Норникеля» и «Дины» в общем–то особой интриги не предполагал: сомнений по поводу победителя ни у кого не было, вопрос был в другом — каким будет счет? И счет получился более чем убедительным: без того уже потрепанные нервы поклонников «Дины» подверглись очередному испытанию, ведь то, что творилось на площадке, — форменное преступление перед профессиональным спортом.Первыми отличились северяне: на второй минуте Сергеев удачно сыграл на добивание после розыгрыша штрафного. Однако меньше чем через минуту стараниями Ловича москвичам удалось сравнять счет — во многом это случилось из–за нерасторопности обороны гостей. Норильчанам такой расклад явно пришелся не по вкусу, и они усилили натиск на ворота соперника. На девятой минуте все тот же Сергеев оформляет дубль, и вновь после розыгрыша штрафного удара. Спустя три минуты гол забивает Филиппов, идеальную передачу на которого делает прорвавшийся с левого фланга Сучилин. На 19–й минуте Сергеев сооружает хет–трик, на замахе аккуратно уложив на паркет крайнего защитника и вратаря. На 22–й минуте Гончаров завершает голевую атаку, которую до этого сам же и организовал. Спустя пару минут он же помогает Сучилину еще больше увеличить разрыв. Завершился первый тайм точным выстрелом Канивца с передачи Сытина — 7:1.После перерыва на площадке мало что изменилось. На 30–й минуте Гончаров без особых усилий отправляет в ворота москвичей свой второй мяч в игре. Его примеру следуют Сучилин и Пономарев, каждый из которых с 36–й по 38–ю минуту проводит по два мяча. На 40–й минуте приходит очередь Костыгина, а на 45– й — Сытина, при этом последний забивает с шестиметровой отметки. В концовке матча еще дважды отличается Пономарев и таким образом доводит общее количество своих голов в этот вечер до четырех при окончательном счете 16:1.Во второй игре «Дину» также не ожидало ничего хорошего. И пускай счет встречи был уже не таким разгромным, как днем ранее, но все же горячая десятка мячей в воротах «пушкарей» побывала.Гончаров на 16–й и 24–й и Чащин на 17–й минутах, блеснув индивидуальным мастерством, закрепили преимущество норильчан в первом тайме — 3:0. На 31– й минуте гол записал в свой актив Сытин, легко и издевательски разобравшийся с защитными рядами хозяев. Две минуты спустя то же самое проделал Костыгин. На 33–й минуте в безобиднейшей ситуации Сергеев теряет мяч на своей половине поля, и Красюков, прорвавшись к воротам Белова, поражает девятку — 5:1. Минуту спустя никельщики получают право на угловой: Сучилин принимает передачу от Гончарова и слету вколачивает снаряд в сетку. Атака на позиции москвичей продолжается: свои имена в протокол вписывают Канивец на 37–й и Гончаров на 43–й минутах — 8:1. Но «Норникель» на этом успокаиваться не собирался. Видимо, желая проверить игру команды в пять полевых, рулевой северян Александр Соколов убирает вратаря. Тактика срабатывает: на 47–й минуте гол забивает Пономарев. За минуту до окончания игры «Дину» за нерасторопность наказывает Сытин — 10:1. Однако финальную точку в матче ставят все же хозяева: на 50–й минуте Есиков проводит в ворота норильчан второй, но, увы, абсолютно ничего не значащий мяч — 10:2 в пользу никельщиков.отметил, что ход первого матча ему анализировать сложно:– Сегодня за «Дину» выступают молодые ребята. Они стараются как могут, приобретают игровой опыт. Я уверен, что их ждет хорошее футбольное будущее. Мы же одержали победу, набрали нужные очки, и это главное.Говоря об ответной встрече, тренер «Норникеля» признался, что эта игра отличалась от предыдущей:– Соперник провел вторую встречу лучше. Мы же, наоборот, мыслями остались с предыдущим счетом. Думали, что нам предстоит легкая прогулка, но соперник продемонстрировал завидное упорство, довольно грамотно играл в обороне. В первом тайме нам пришлось нелегко. Реализуй «Дина» свои моменты — ребята поймали бы кураж, и нам точно не поздоровилось бы. Если в целом посмотреть на наше соперничество в туре, то, конечно же, здесь сказался класс футболистов и длина нашей скамейки запасных. Опыт и мастерство команды отражены на табло. И все же я благодарен «Дине», поскольку полноценная игра — всегда лучше тренировки. Даже такие встречи могут нам помочь в преддверии финального кубкового матча.В свою очередьне пожалел лестных слов, вспоминая славные традиции «Дины», и выразил надежду на то, что легендарный клуб сможет–таки выкарабкаться из сложной ситуации:– Жаль, что такая команда, как «Дина», переживает тяжелые времена. Все мы понимаем, что у клуба есть способная молодежь. Какое–то время, пока у соперника еще оставались силы, играть нам было тяжеловато. «Пушкари» — молодцы, они продолжают биться, несмотря ни на что. Молодым ребятам, которые сегодня защищают цвета клуба, предстоит пройти сложную школу взрослого футбола, и если им это удастся, я уверен, что многие из них заиграют на высоком уровне.***По итогам 16–го тура «Норильский никель» с 44 набранными очками закрепился на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, который состоится 30 марта, северяне на выезде встретятся с одним из лидеров нынешнего сезона — «Тюменью».А уже завтра, 21 марта, Дворец спорта «Арктика» примет первый финальный матч Кубка России, в котором «Норникель» поборется за почетный трофей с МФК «Газпром–Югра» (Югорск). Начало встречи в 19.00. Торжественное открытие — в 18.30. Вход свободный.Ответная финальная игра пройдет в Югорске 25 марта.

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