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[Индекс номера 42 (23.03.2018)]

Полетели!

Со вчерашнего дня в Норильске официально открылась продажа билетов по специальным тарифам в рамках госпрограммы субсидирования авиаперевозок.

Для норильчан это было долгожданное событие, и многие сразу же поспешили в авиакассы, дабы заполучить заветный билет в отпуск на желаемую дату.
Приобрести авиабилеты по выгодной цене можно на период с 23 марта по 30 ноября. На полеты летом, во время реконструкции взлетно–посадочной полосы с июня по 23 сентября включительно, льготные тарифы не распространяются.
Пока в продажу поступили авиабилеты на рейсы авиакомпании NordStar по направлениям Москва, Санкт–Петербург, Сочи, Минеральные Воды и обратно. В ближайшее время ожидается открытие продажи билетов на рейсы авиакомпании S7 из Норильска в столицу и обратно.
Базовые тарифы на билеты в Москву и Санкт–Петербург составляют 4300 рублей, в Минеральные Воды — 6700 рублей, в Сочи — 6800 рублей. К этим тарифам добавляются сборы агентства. Их размер устанавливается агентствами самостоятельно. На билеты для детей в возрасте от 2 до 12 лет действует 25–процентная скидка от указанных тарифов.
Напомним, Норильск включили в программу субсидирования авиаперевозок в 2010 году. Поддержка оказывается детям и молодежи до 23 лет, пенсионерам (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет), а также инвалидам первой группы и сопровождающим их лицам, гражданам, сопровождающим детей–инвалидов, и инвалидам с детства второй и третьей групп.
Нововведением этого года, которое, вероятно, многих огорчит, стало то, что по данным тарифам авиакомпания ограничила норму бесплатного провоза багажа до десяти килограммов.

Ксения Пирогова
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Со вчерашнего дня в Норильске официально открылась продажа билетов по специальным тарифам в рамках госпрограммы субсидирования авиаперевозок.

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