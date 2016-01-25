Как из безработного превратиться в успешного предпринимателя? Истории открытия в Норильске школы английского языка, агентства недвижимости и пекарни — из первых уст.
Английский – в массыМария Бокова
— преподаватель английского языка. В родной Норильск вернулась после окончания вуза в Красноярске и работы по специальности в Нижнем Новгороде. В надежде продолжать учительствовать подала документы в одну из школ. Потом случайно узнала, что Центр занятости населения предоставляет субсидию на организацию предпринимательской деятельности. Недолго думая, решила воспользоваться государственной поддержкой и открыть в Норильске частную школу английского языка.
– Ведь об этом можно только мечтать — и любимым делом заниматься, и при этом работать на себя, без посредников, — объяснила свой порыв «англичанка».
Обязательные условия для получения финансовой помощи — статус безработного и наличие бизнес–плана. Сотрудники отдела взаимодействия с работодателями ЦЗН снабдили Марию методичкой по составлению плана и проконсультировали по наиболее важным вопросам.
– Пришлось покорпеть, — призналась Мария, — особенно, определяя расходы и доходы будущего предприятия. Специалисты Центра посоветовали внести в план некоторые поправки, как выяснилось позже, очень нужные, и отправили документ на согласование в местную комиссию. Комиссия в составе директора ЦЗН, представителей УПРиУ и финансового управления изучила мой бизнес–план, одобрила его и отправила на экспертизу в Красноярск. В итоге было решено выделить мне субсидию.
Я сразу же пошла в налоговую, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и через две недели получила финансовую помощь: 105 тысяч 840 рублей на развитие бизнеса и 800 рублей компенсации за регистрацию ИП. После этого я арендовала подходящее помещение, закупила оборудование, мебель, учебники, дала рекламу и приступила к работе.
Мария Бокова пояснила, что 105 тысяч 840 рублей — это двенадцатикратный размер максимального пособия по безработице, и сверх этой суммы ничего получить не удастся, какими бы ни были затраты. Ей, чтобы осуществить свою задумку, пришлось добавить еще 50 тысяч рублей. Школа открылась в июне прошлого года, и к сегодняшнему дню предпринимательница окупила все вложения.Квартирный вопрос
Пока Александра Соловьева,
бухгалтер по образованию, находилась в декретном отпуске, фирма, в которой она работала, приказала долго жить. Узнав об этой печальной новости, молодая мама стала «мониторить» рынок труда в Норильске и заинтересовалась предложением Центра занятости организовать свое дело. Взвесив все за и против, решила открыть агентство недвижимости. Риелтерских контор в нашем городе, конечно, пруд пруди, но при этом их услуги у населения востребованы.
– Честно скажу, уверенность в успехе затеянного предприятия появилась не сразу, — говорит Александра Соловьева. — Хоть опыт у меня и был, полную ответственность я брать на себя боялась. Но когда начала писать бизнес–план, разложив свои «хотелки» по полочкам, оценив все риски и свои возможности, поняла, что справлюсь, уяснила, к чему конкретно стремлюсь и как могу этого добиться.
26 мая агентству недвижимости исполнится год. С его помощью не один десяток норильчан продал, купил, сдал или снял жилье, переселился на материк или приватизировал квартиру.
Предпринимательница очень довольна тем, как идут ее дела. Недавно она приобрела офис в собственность и затеяла там ремонт. Александра полна решимости успешно работать на территории долгие годы.
– Личный мой совет — доверить ведение отчетности специалистам, — поделилась опытом Александра Соколова. — Сначала я пыталась заниматься этим сама, но требования настолько часто меняются, что, не будучи докой именно в этой области, просто не поспеваешь за изменениями в законодательстве. А так я знаю, что все страховые взносы оплачены, проблем с налоговой и Пенсионным фондом нет, все четко и эффективно.
В общем, если кто–то не может «смотреть с начальником в одну сторону» и при этом не боится нести ответственность за себя и за тех, кто будет с ним работать, не бойтесь и открывайте свое дело! Центр занятости вам в помощь!
|Выделенная на организацию бизнеса субсидия должна быть израсходована в соответствии с бизнес–планом и не позднее чем через три месяца после получения. Документы о целевом использовании средств должны быть предоставлены в ЦЗН. По истечении полугода после этого, а затем и года служба занятости проверит деятельность ИП, и если предприятие продолжает работать и все условия соблюдены, деньги возвращать не придется. Если деятельность была прекращена, средства придется вернуть.
Как нам рассказали в Центре занятости, начиная с 2009 года, ежегодно пять–шесть норильчан открывают свое дело при поддержке ЦЗН. За это время возвратить средства пришлось лишь двоим незадачливым предпринимателям. Причем по объективным причинам: деятельность пришлось свернуть из–за расторжения договора аренды.Свободная касса Турал Ширалиев
давно мечтал открыть пекарню. О помощи, оказываемой будущим бизнесменам в Центре занятости, знал не понаслышке — четыре года назад его мама получила субсидию на открытие цеха восточных сладостей. Сегодня она — успешный предприниматель, продукцию ее кондитерской можно приобрести во многих магазинах и кафе Норильска.
Обратился в службу занятости и Турал. В августе 2017 года он открыл цех по производству хлебобулочных изделий. Теперь молодой человек мечтает о том, чтобы расширить производство и выпекать не только булки, но и торты, сладости и тому подобное и реализовывать все это в собственном магазинчике.
– Пока я не обратился в Центр занятости и не приступил к составлению бизнес–плана, я не представлял, что именно я буду выпускать, — отметил предприниматель. — Изучив рынок, понял, что в городе есть недостаток... булок для гамбургеров. Почти везде бургеры делаются из булок, доставленных из Москвы. И вот сегодня я поставляю основу для них в четыре ресторана города. В планах — обеспечить «булками, как в Макдональдсе» всех нуждающихся в этом норильских рестораторов.
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Наладив бизнес, Мария, Александр и Турал продолжают сотрудничать с Центром занятости. По приглашению сотрудников службы они охотно встречаются с нынешними безработными и делятся опытом. Так, на одной из встреч к Туралу подошел слушатель, поблагодарил его за откровенность и сказал, что, впечатленный его успехом, захотел сам изучить рынок труда, найти пустую нишу и попробовать занять ее. Кто знает, может быть, нас ждет еще одна история успеха.Надежда СидорФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда