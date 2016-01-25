Фактически «младенческая» пора Норильска–города. Именно отсюда ведут отсчет своего существования первые городские управления и органы власти, первый ресторан и пассажирская автотранспортная контора (будущий НПОПАТ). А еще в этом году был сдан в эксплуатацию кузнечно–термический цех ремонтно–механического завода. Этим завершалась первая очередь строительства комбината по проекту 1945 года.
Профессия: официант, работник предприятий общественного питания
Не прошло и года после присвоения Норильску статуса города, как здесь появился первый настоящий ресторан — «Таймыр». В то время вопросы питания, достаточного рациона, качества и количества потребляемой жителем Заполярья еды обсуждались очень широко. Норильчане жаловались на то, что в буфетах учреждений и организаций кормят одним и тем же: на первое — борщ из консервов, на второе — картошка–пюре с тушенкой, десерта не предполагалось вообще. К тому же по решению городских властей все свежие овощи и цельное молоко направлялись в детские сады, школы и больницы. Обычная яичница с колбасой была для большинства норильчан недостижимой мечтой. Да и где б им ее приготовили: больше всего жалоб поступало на то, что в городе нет мест, где можно было бы вкусно и сытно поесть. Однако теперь такое место появилось, и знакомство с официантками «Таймыра» на много лет стало критерием жизненного успеха.
Имя: Богдан Хмельницкий
|«Летучка» в универмаге
Первое в истории Норильска официальное переименование улицы: улица Пионерская, названная в свое время в честь первооткрывателей Севера, стала носить (и носит до сих пор) имя Богдана Хмельницкого, гетмана Украины, подписавшего договор о вечной дружбе с Россией. Из истории, как и из песни, слова не выкинешь...Адрес: исторический центр
В этом году продолжилась застройка проспекта и соседних улиц сталинскими домами: были сданы дома № 12 и 16 на проспекте — дома «Таймыра» и «Ламы», дом № 21 на улице Б. Хмельницкого, а также дома № 12 и 18 на улице Комсомольской. А 21 января 1954 года состоялось торжественное открытие памятника Ленину. Несмотря на сильный мороз, на церемонии открытия играл духовой оркестр, а все выступающие читали речи с непокрытыми головами, сняв шапки в знак уважения к памяти великого человека.
Событие: отъезд
|Школа № 6 на демонстрации
После смерти Сталина началось серьезное смягчение режима содержания заключенных в лагерях, а во второй половине года — и массовый пересмотр дел людей, сидевших в Норильлаге. Заключенные, многие из которых провели в Норильске не один десяток лет, получили свободу и возможность уехать на материк. После выписки «вольной» большинство уезжало сразу же, хотя и оставшихся в Заполярье насчитывалось немало. Именно на 1954 год приходится самый высокий за всю историю показатель миграции на материк — на тысячу норильчан регистрировалось сто отъездов в год, то есть с Норильском расстался каждый десятый его житель (другое дело, что свои норильские годы эти люди не забудут уже никогда). Впервые комбинат и город столкнулся с тем, что из–за убыли наиболее квалифицированных и профессиональных кадров возник дефицит рабочей силы. Это, в свою очередь, вызвало рост производственного травматизма, выросло количество прогулов и нарушений дисциплины. Руководству комбината приходилось искать выход из ситуации и учиться работать в новых условиях, управляя не лагерным контингентом, а свободными гражданами.Цифра: 406 работников...
...Норильского комбината и учреждений города указом президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и медалями за трудовые успехи. Это было самое массовое награждение норильчан за послевоенное время.Точки на карте: два полуострова
В 1954 году новый первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев подписал несколько указов по изменению административно–территориального деления страны. Самые известные из них — это передача полуострова Крым Украине и Надтеречного района Ставропольского края Чечне. Изменил «прописку» и Норильск: хотя в указе о присвоении ему городского статуса говорилось о том, что он является городом краевого подчинения, окончательно этот статус был закреплен в 1954 году. Так Норильск, который географически находится на полуострове Таймыр, «через голову» Дудинки попал под юрисдикцию Красноярска.
Текст и фото из книги «Норильск. Город в едином ритме» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Макет сцены драмтеатра