[Индекс номера 42 (23.03.2018)]



Обратный отсчет

Время первых. 1954

Фактически «младенческая» пора Норильска–города. Именно отсюда ведут отсчет своего существования первые городские управления и органы власти, первый ресторан и пассажирская автотранспортная контора (будущий НПОПАТ). А еще в этом году был сдан в эксплуатацию кузнечно–термический цех ремонтно–механического завода. Этим завершалась первая очередь строительства комбината по проекту 1945 года.



Профессия: официант, работник предприятий общественного питания Не прошло и года после присвоения Норильску статуса города, как здесь появился первый настоящий ресторан — «Таймыр». В то время вопросы питания, достаточного рациона, качества и количества потребляемой жителем Заполярья еды обсуждались очень широко. Норильчане жаловались на то, что в буфетах учреждений и организаций кормят одним и тем же: на первое — борщ из консервов, на второе — картошка–пюре с тушенкой, десерта не предполагалось вообще. К тому же по решению городских властей все свежие овощи и цельное молоко направлялись в детские сады, школы и больницы. Обычная яичница с колбасой была для большинства норильчан недостижимой мечтой. Да и где б им ее приготовили: больше всего жалоб поступало на то, что в городе нет мест, где можно было бы вкусно и сытно поесть. Однако теперь такое место появилось, и знакомство с официантками «Таймыра» на много лет стало критерием жизненного успеха. «Летучка» в универмаге Имя: Богдан Хмельницкий Первое в истории Норильска официальное переименование улицы: улица Пионерская, названная в свое время в честь первооткрывателей Севера, стала носить (и носит до сих пор) имя Богдана Хмельницкого, гетмана Украины, подписавшего договор о вечной дружбе с Россией. Из истории, как и из песни, слова не выкинешь... Адрес: исторический центр В этом году продолжилась застройка проспекта и соседних улиц сталинскими домами: были сданы дома № 12 и 16 на проспекте — дома «Таймыра» и «Ламы», дом № 21 на улице Б. Хмельницкого, а также дома № 12 и 18 на улице Комсомольской. А 21 января 1954 года состоялось торжественное открытие памятника Ленину. Несмотря на сильный мороз, на церемонии открытия играл духовой оркестр, а все выступающие читали речи с непокрытыми головами, сняв шапки в знак уважения к памяти великого человека. Школа № 6 на демонстрации Событие: отъезд После смерти Сталина началось серьезное смягчение режима содержания заключенных в лагерях, а во второй половине года — и массовый пересмотр дел людей, сидевших в Норильлаге. Заключенные, многие из которых провели в Норильске не один десяток лет, получили свободу и возможность уехать на материк. После выписки «вольной» большинство уезжало сразу же, хотя и оставшихся в Заполярье насчитывалось немало. Именно на 1954 год приходится самый высокий за всю историю показатель миграции на материк — на тысячу норильчан регистрировалось сто отъездов в год, то есть с Норильском расстался каждый десятый его житель (другое дело, что свои норильские годы эти люди не забудут уже никогда). Впервые комбинат и город столкнулся с тем, что из–за убыли наиболее квалифицированных и профессиональных кадров возник дефицит рабочей силы. Это, в свою очередь, вызвало рост производственного травматизма, выросло количество прогулов и нарушений дисциплины. Руководству комбината приходилось искать выход из ситуации и учиться работать в новых условиях, управляя не лагерным контингентом, а свободными гражданами. Цифра: 406 работников... ...Норильского комбината и учреждений города указом президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и медалями за трудовые успехи. Это было самое массовое награждение норильчан за послевоенное время. Точки на карте: два полуострова В 1954 году новый первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев подписал несколько указов по изменению административно–территориального деления страны. Самые известные из них — это передача полуострова Крым Украине и Надтеречного района Ставропольского края Чечне. Изменил «прописку» и Норильск: хотя в указе о присвоении ему городского статуса говорилось о том, что он является городом краевого подчинения, окончательно этот статус был закреплен в 1954 году. Так Норильск, который географически находится на полуострове Таймыр, «через голову» Дудинки попал под юрисдикцию Красноярска. Макет сцены драмтеатра

Текст и фото из книги «Норильск. Город в едином ритме» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Не прошло и года после присвоения Норильску статуса города, как здесь появился первый настоящий ресторан — «Таймыр». В то время вопросы питания, достаточного рациона, качества и количества потребляемой жителем Заполярья еды обсуждались очень широко. Норильчане жаловались на то, что в буфетах учреждений и организаций кормят одним и тем же: на первое — борщ из консервов, на второе — картошка–пюре с тушенкой, десерта не предполагалось вообще. К тому же по решению городских властей все свежие овощи и цельное молоко направлялись в детские сады, школы и больницы. Обычная яичница с колбасой была для большинства норильчан недостижимой мечтой. Да и где б им ее приготовили: больше всего жалоб поступало на то, что в городе нет мест, где можно было бы вкусно и сытно поесть. Однако теперь такое место появилось, и знакомство с официантками «Таймыра» на много лет стало критерием жизненного успеха.Первое в истории Норильска официальное переименование улицы: улица Пионерская, названная в свое время в честь первооткрывателей Севера, стала носить (и носит до сих пор) имя Богдана Хмельницкого, гетмана Украины, подписавшего договор о вечной дружбе с Россией. Из истории, как и из песни, слова не выкинешь...В этом году продолжилась застройка проспекта и соседних улиц сталинскими домами: были сданы дома № 12 и 16 на проспекте — дома «Таймыра» и «Ламы», дом № 21 на улице Б. Хмельницкого, а также дома № 12 и 18 на улице Комсомольской. А 21 января 1954 года состоялось торжественное открытие памятника Ленину. Несмотря на сильный мороз, на церемонии открытия играл духовой оркестр, а все выступающие читали речи с непокрытыми головами, сняв шапки в знак уважения к памяти великого человека.После смерти Сталина началось серьезное смягчение режима содержания заключенных в лагерях, а во второй половине года — и массовый пересмотр дел людей, сидевших в Норильлаге. Заключенные, многие из которых провели в Норильске не один десяток лет, получили свободу и возможность уехать на материк. После выписки «вольной» большинство уезжало сразу же, хотя и оставшихся в Заполярье насчитывалось немало. Именно на 1954 год приходится самый высокий за всю историю показатель миграции на материк — на тысячу норильчан регистрировалось сто отъездов в год, то есть с Норильском расстался каждый десятый его житель (другое дело, что свои норильские годы эти люди не забудут уже никогда). Впервые комбинат и город столкнулся с тем, что из–за убыли наиболее квалифицированных и профессиональных кадров возник дефицит рабочей силы. Это, в свою очередь, вызвало рост производственного травматизма, выросло количество прогулов и нарушений дисциплины. Руководству комбината приходилось искать выход из ситуации и учиться работать в новых условиях, управляя не лагерным контингентом, а свободными гражданами....Норильского комбината и учреждений города указом президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и медалями за трудовые успехи. Это было самое массовое награждение норильчан за послевоенное время.В 1954 году новый первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев подписал несколько указов по изменению административно–территориального деления страны. Самые известные из них — это передача полуострова Крым Украине и Надтеречного района Ставропольского края Чечне. Изменил «прописку» и Норильск: хотя в указе о присвоении ему городского статуса говорилось о том, что он является городом краевого подчинения, окончательно этот статус был закреплен в 1954 году. Так Норильск, который географически находится на полуострове Таймыр, «через голову» Дудинки попал под юрисдикцию Красноярска.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















