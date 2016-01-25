[Индекс номера 42 (23.03.2018)]



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Линия защиты

Представители ведущих российских компаний обсудили вопросы кибербезопасности промышленных объектов. Диалог состоялся в ходе очередного заседания клуба «Безопасность информации в промышленности», созданного по инициативе «Норникеля».



Членами клуба являются руководители подразделений киберзащиты ведущих отечественных компаний индустриального сектора экономики — «Северсталь», «Энел Россия», НЛМК, компания «Полюс», ЛУКОЙЛ и других. Открывая заседание, директор департамента защиты информации и IT–инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев отметил, что тематика информационной безопасности предприятий, составляющих основу экономического потенциала страны, в 2018 году приобрела особое звучание: – С января 2018 года вступил в силу федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры России. Разработан проект международной хартией информационной безопасности критических объектов промышленности, поддержанный как экспертным сообществом, так и органами государственной власти. Тема, что называется, зажила полноценной жизнью. Как отметили участники, одной из основных задач подразделений информационной безопасности является имплементация законодательных норм применительно к конкретным предприятиям. Исходя из этого, одним из ключевых моментов заседания стала дискуссия по принципам бюджетирования подразделений информационной безопасности и определения бизнес– ориентированных KPI в данной области в рамках общекорпоративных политик в области ИТ. Особое внимание участники уделили перспективе межкорпоративного взаимодействия в случаях массированных кибератак. По словам начальника отдела информационной безопасности ПАО «МИКРОН» Александра Луганцева, в качестве первой стадии проекта предполагается обмен так называемыми индикаторами компрометации и признаками аномальной внутренней сетевой активности между компаниями — участниками клуба.

Норильские зарисовки Стартовал юбилейный конкурс «Добавь городу красок». Творчество норильчан станет частью культуры стрит–арт.

«Не город меняет нас, а мы меняем город». Жители Норильска уже пятый год доказывают эту теорему на практике. Дома, украшенные граффити, городские автобусы, разрисованные детскими рисунками, — это не фантастика, а яркая реальность, созданная силами горожан. Пятый, юбилейный конкурс «Добавь городу красок» стартовал 19 марта. В этом году стрит–арт-объект появится на здании Норильской детской художественной школы. Но это еще не все: в аэропорту откроется экспозиция с лучшими работами, а по городу будет курсировать яркий библиобус. Проект реализуется по трем направлениям. Первая тема конкурсного направления «Рисунок» — «Веселые картинки о Норильске». Работы принимаются от детей в возрасте от 4 до 9 лет. Лучшие рисунки будут использованы для оформления экспозиции в аэропорту Норильска. Вторая тема — «Любая книга — умный друг». К участию приглашаются ребята от 10 до 17 лет. Работы будут использованы для оформления библиобуса. Тема конкурсного направления «Граффити» — «Без фантазии нет искусства». Свои работы могут присылать все желающие от 10 до 35 лет включительно. В рамках конкурса предусмотрена и образовательная программа — мастер–классы от профессионалов стрит–арта. В этом году мастер–классы пройдут в новом формате. Прием заявок на конкурс осуществляется до 30 апреля. Заявки и работы необходимо направлять в оргкомитет по адресу: ул. Севастопольская, 2, каб. № 8, управление корпоративных проектов, телефон 25– 81–33. Объявление победителей конкурса и награждение состоится 11 мая. Учредитель конкурса — компания «Норникель». Организаторы — департамент социальной политики «Норникеля», управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля», управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска.

Прямая выгода «Норникель» принял участие в днях Забайкальского края в Совете Федерации.

Проект освоения Быстринского месторождения как наилучший за последние годы пример эффективного государственно–частного партнерства был представлен Совету Федерации. Совместно с государством в регионе создана внешняя инфраструктура — построены 234 километра ЛЭП и 227 километров железной дороги, что обеспечило компании строительство горно–обогатительного комбината. Общий объем инвестиций составил около 90 миллиардов рублей. В мероприятии приняла участие вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных, которая рассказала о вкладе компании в развитие региона. «Норникель» является главным партнером краевой власти по реализации социально–экономических проектов. В соответствии с соглашением о сотрудничестве компания намерена до 1 января 2027 года направить на финансирование социальных проектов правительства Забайкальского края и местных органов самоуправления не менее 3,29 миллиарда рублей.

Работа над образом Будущее северных городов обсудят на форуме социальных технологий «Город — это мы!».

Форум состоится в 31 марта в Норильске и 14 апреля в Мончегорске. Мероприятие проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района. Главная тема форума в этом году — поиск образа будущего северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, активных и инициативных горожан. Работа пройдет по трем траекториям: обсуждение общественных пространств, которые создают новые возможности для развития горожан; дискуссионные и креативные площадки о разработке новых и самобытных городских событий; диалоги с экспертами об управлении собственными талантами в своем городе. Участие в форуме примут представители ИД «Коммерсантъ» — заместитель шеф–редактора Глеб Черкасов и директор академии журналистики Елена Коровина, директор по маркетингу Amsterdam Museum Бьёрн Стенверс, советник ректора Московской государственной художественно–промышленной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин, доктор педагогических наук, профессор Сергей Тетерский, Юрий Муравицкий, основатель международного фестиваля уличных театров «Открытое небо», и другие приглашенные гости. Впервые встреча завершится постфорумной программой, во время которой можно будет пообщаться со спикерами форума. Накануне форума запланированы тематические встречи: от интеллектуальных игр и кулинарного мастер–класса до киноклуба и исторической дискуссии. Для визуального оформления мероприятия использованы мотивы городского фольклора. «За нами Тундра», «Здесь замерз Дед Мороз», «Просто тепло, когда холодно» и другие — колоритные и самобытные фразы из жизни северных регионов от ассоциации норильских дизайнеров (АНОД) и PolArt–резиденции.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Членами клуба являются руководители подразделений киберзащиты ведущих отечественных компаний индустриального сектора экономики — «Северсталь», «Энел Россия», НЛМК, компания «Полюс», ЛУКОЙЛ и других. Открывая заседание,отметил, что тематика информационной безопасности предприятий, составляющих основу экономического потенциала страны, в 2018 году приобрела особое звучание:– С января 2018 года вступил в силу федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры России. Разработан проект международной хартией информационной безопасности критических объектов промышленности, поддержанный как экспертным сообществом, так и органами государственной власти. Тема, что называется, зажила полноценной жизнью.Как отметили участники, одной из основных задач подразделений информационной безопасности является имплементация законодательных норм применительно к конкретным предприятиям. Исходя из этого, одним из ключевых моментов заседания стала дискуссия по принципам бюджетирования подразделений информационной безопасности и определения бизнес– ориентированных KPI в данной области в рамках общекорпоративных политик в области ИТ.Особое внимание участники уделили перспективе межкорпоративного взаимодействия в случаях массированных кибератак. По словам начальника отдела информационной безопасности ПАО «МИКРОН» Александра Луганцева, в качестве первой стадии проекта предполагается обмен так называемыми индикаторами компрометации и признаками аномальной внутренней сетевой активности между компаниями — участниками клуба.«Не город меняет нас, а мы меняем город». Жители Норильска уже пятый год доказывают эту теорему на практике. Дома, украшенные граффити, городские автобусы, разрисованные детскими рисунками, — это не фантастика, а яркая реальность, созданная силами горожан.Пятый, юбилейный конкурс «Добавь городу красок» стартовал 19 марта. В этом году стрит–арт-объект появится на здании Норильской детской художественной школы. Но это еще не все: в аэропорту откроется экспозиция с лучшими работами, а по городу будет курсировать яркий библиобус.Проект реализуется по трем направлениям. Первая тема конкурсного направления «Рисунок» — «Веселые картинки о Норильске». Работы принимаются от детей в возрасте от 4 до 9 лет. Лучшие рисунки будут использованы для оформления экспозиции в аэропорту Норильска. Вторая тема — «Любая книга — умный друг». К участию приглашаются ребята от 10 до 17 лет. Работы будут использованы для оформления библиобуса.Тема конкурсного направления «Граффити» — «Без фантазии нет искусства». Свои работы могут присылать все желающие от 10 до 35 лет включительно.В рамках конкурса предусмотрена и образовательная программа — мастер–классы от профессионалов стрит–арта. В этом году мастер–классы пройдут в новом формате.Прием заявок на конкурс осуществляется до 30 апреля. Заявки и работы необходимо направлять в оргкомитет по адресу: ул. Севастопольская, 2, каб. № 8, управление корпоративных проектов, телефонОбъявление победителей конкурса и награждение состоится 11 мая.Проект освоения Быстринского месторождения как наилучший за последние годы пример эффективного государственно–частного партнерства был представлен Совету Федерации. Совместно с государством в регионе создана внешняя инфраструктура — построены 234 километра ЛЭП и 227 километров железной дороги, что обеспечило компании строительство горно–обогатительного комбината. Общий объем инвестиций составил около 90 миллиардов рублей.В мероприятии приняла участие, которая рассказала о вкладе компании в развитие региона. «Норникель» является главным партнером краевой власти по реализации социально–экономических проектов. В соответствии с соглашением о сотрудничестве компания намерена до 1 января 2027 года направить на финансирование социальных проектов правительства Забайкальского края и местных органов самоуправления не менее 3,29 миллиарда рублей.Форум состоится в 31 марта в Норильске и 14 апреля в Мончегорске. Мероприятие проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района.Главная тема форума в этом году — поиск образа будущего северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, активных и инициативных горожан. Работа пройдет по трем траекториям:обсуждение общественных пространств, которые создают новые возможности для развития горожан;дискуссионные и креативные площадки о разработке новых и самобытных городских событий;диалоги с экспертами об управлении собственными талантами в своем городе.Участие в форуме примут представители ИД «Коммерсантъ» — заместитель шеф–редактора Глеб Черкасов и директор академии журналистики Елена Коровина, директор по маркетингу Amsterdam Museum Бьёрн Стенверс, советник ректора Московской государственной художественно–промышленной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин, доктор педагогических наук, профессор Сергей Тетерский, Юрий Муравицкий, основатель международного фестиваля уличных театров «Открытое небо», и другие приглашенные гости.Впервые встреча завершится постфорумной программой, во время которой можно будет пообщаться со спикерами форума. Накануне форума запланированы тематические встречи: от интеллектуальных игр и кулинарного мастер–класса до киноклуба и исторической дискуссии.Для визуального оформления мероприятия использованы мотивы городского фольклора. «За нами Тундра», «Здесь замерз Дед Мороз», «Просто тепло, когда холодно» и другие — колоритные и самобытные фразы из жизни северных регионов от ассоциации норильских дизайнеров (АНОД) и PolArt–резиденции.

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