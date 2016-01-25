Норильские газовики продолжают принимать поздравления со своим золотым юбилеем. Но это не мешает им вести повседневную важную работу. Например, уже к концу 2018 года их усилиями будет газифицирован аэропорт «Норильск».
|Восемь буровых машин работают одновременно
Газификация аэропорта — давний проект, который задумали и даже попытались осуществить в 1990–х годах. Но тогда экономические сложности не позволили воплотить его в жизнь, так что котельная Алыкеля и по сей день работает на дизельном топливе. С 2016 года к реализации проекта приступили в рамках государственно–частного партнерства по реконструкции аэропорта «Норильск». Проект строительства газопровода инвестиционный комитет «Норникеля» утвердил еще в мае 2016 года. С июля 2016-го по март 2017 года велись проектные работы, было получено положительное заключение независимой экспертной организации, и в ноябре 2017–го стартовал строительно–монтажный этап. До конца года были поставлены все материалы и оборудование, необходимые для реализации проекта.
Реализует проект АО «Норильсктрансгаз». Как рассказал генеральный директор компании Марк Шилыковский
, для строительства трассы газопровода по результатам открытого конкурса был выбран подрядчик — ООО «Спецтрубопроводстрой». Эта компания давно сотрудничает с норильскими газовиками.
|Марк Шилыковский
Общая протяженность газопровода - 14,5 километра, включая технологические воздушные переходы через автомобилную и железную дороги. Прокладка ведется наземным способом. Сейчас на буровых работах, монтаже опорно–ригельной и линейной части газопровода в две смены трудятся порядка 140 человек.
|Монтаж опорно-ригельной части газопровода
Марк Шилыковский, генеральный директор АО «Норильсктрансгаз»:
– Сегодня уже смонтировано более 60 процентов линейной части газопровода — пройдено свыше девяти километров. Также выполнена отсыпка площадки для монтажа будущей автоматической газораспределительной станции (АГРС).
Сложность площадки, где идут строительно–монтажные работы, в том, что здесь залегают сложнопрогнозируемые грунты. Аэропорт построен на скальном основании, что затрудняет бурение: оно здесь идет медленнее, чем, например, на левобережье Енисея, где грунты в основном песчаные. Но наш подрядчик мобилизовал дополнительную буровую технику, людей, и проблем со своевременным выполнением проекта не возникает.
|Линейная часть газопровода
Строительство линейной части газопровода планируется завершить не позднее апреля. Комплекс работ по испытаниям газопровода, пусконаладке АГРС и систем автоматизации, нанесению антикоррозийной защиты планируется завершить до конца июля. Полная сдача объекта и начало подачи газа по новому газопроводу ожидается в четвертом квартале 2018 года. Так будет достигнута основная задача — обеспечение работы котельной аэропорта на основном и самом экономичном в регионе виде топлива — природном газе, вследствие чего потребитель почувствует несомненный экономический эффект.После работы
|Генеральный директор «Норильскгазпрома» Андрей Чистов
В честь 50–летия газовой отрасли Таймыра 89 газовиков получили министерские, краевые, муниципальные и корпоративные награды и звания. Троим из них Министерством энергетики РФ присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности».
Участниками церемонии награждения стали сотрудники АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз», причем как ныне действующие специалисты, так и бывшие работники «Норильскгазпрома», специально прилетевшие на юбилей с материка.
Виновников торжества телеграммой поздравил министр энергетики РФ Александр Новак:
«Пятьдесят лет назад, 12 марта 1968 года, было создано управление строительства газопровода Мессояха–Норильск и газодобывающее предприятие «Заполярьегаз», которое впоследствии было переименовано в «Норильскгазпром». Благодаря своим работникам — профессионалам высочайшей квалификации «Норильскгазпром» занимает достойное место в отечественной газовой промышленности. Выражаю благодарность и поздравляю всех, кто сегодня несет трудовую вахту. Особые слова признательности и глубокого уважения ветеранам–первопроходцам газовой целины. Уверен, что молодежь, пришедшая на смену, продолжит традиции старшего поколения», — говорится в послании.
В ходе праздника для гостей состоялась презентация юбилейного корпоративного фильма
«Несущие свет. Норильским газовикам 50 лет».
«В дальнейшем фильм будет демонстрироваться на иных праздничных мероприятиях, а также может быть использован как профориентационный материал, поскольку довольно подробно рассказывает о технологическом процессе и буднях работы газовиков», — отметили организаторы праздника.Светлана ГунинаТатьяна Зачупейко