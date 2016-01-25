[Индекс номера 42 (23.03.2018)]



Мысли вслух

Вижу цель

Главное для России политическое событие состоялось: мы выбрали президента. Если для подавляющего числа граждан итог был очевидным, то для соседей по планете итоги выборов отозвались натуральным взрывом.

Волны от него еще долго будут расходиться во все стороны. Многих окатит с головой, отрезвляя одних или озлобляя тех, кто не смог помешать выбору россиян. На этот раз фактор внешнего давления оказался предельно значимым. Утеря политической культуры и деградация западного экспертного сообщества привели к тому, что наши заклятые партнеры окончательно забыли, что унижать Россию нельзя. Ибо память у нас хорошая, терпим долго, но прорыв барьера всегда влечет жесткий ответ. Так и случилось. Наивно–провокационные действия британского премьера стали кумулятивным фактором и вызвали эффект, обратный ожидаемому, — Тереза Мэй, как сейчас говорят, окончательно разбудила в наших гражданах имперский дух, как и стремление Империю возродить. Копившееся раздражение терпеливых россиян вырвалось наружу, и на выборы пошли многие из тех, кто изначально не собирался участвовать в процессе. И тут есть важнейшее обстоятельство: свои голоса люди отдали победителю далеко не только потому, что он способен противостоять внешнему давлению. Именно в Путине избиратель увидел прораба строителей Империи. То есть сам запрос нашей ответной претензии, ее замах и стратегический замысел оказались качественно иными. Теперь нам не до дипломатических реверансов, мы хотим быть сильными во всех сферах и смыслах. Эта недооценка реакции России — самая большая ошибка Запада за все последние годы. Разбудили, что называется, на свою голову. Что и как будет происходить на внешнем поле, покажет время, нам же необходимо сделать выводы относительно самого главного: каковы позиции на нашей шахматной доске, как сыграли политические игроки, и что мы имеем в плане конкуренции политических сил на сегодняшний день. Получив такой мандат доверия, безграничные возможности и наивысшую власть, Владимир Путин стал не просто лидером, а вождем. Однако это звание обязывает четко видеть главный мотиватор нации, и, похоже, он его разглядел. Приняв страну в стадии освоения дикого капитализма, Путин быстро увидел, что такового не существует в природе и приступил к моделированию «капитализма с человеческим лицом» североевропейского типа. Однако и тут стало ясно, что издержки адаптации способны уничтожить главные маркеры национальной идентичности. В итоге все чаще и чаще объявляется о необходимости развития важных социалистических достижений. Похоже, что мы будем строить нечто свое, с опорой как на рыночные блага, так и на наработки в области социализма. То общество, где нам не будут предлагать «догнать развитые страны». Русский, российский человек не хочет догонять. Он хочет быть первым, это единственно достойная сверхзадача. Нужны прорывные идеи и проекты — ради такого мы готовы напрячь силы, работая с азартом, гордостью и полной самоотдачей, что как раз и понял Путин. Отсюда и заявленный набор грандиозных проектов, от перечисления которых захватывает дух. Чего стоит одна директива повышения продолжительности жизни, которая к концу следующего десятилетия должна вырасти с 73 лет до 80 и выше, что позволит России уверенно войти в клуб стран «80+», встав рядом с Японией, Францией и Германией... Именно такие итоги люди понимают, как повышение качества жизни, в этом видят просвет и прорыв. В целом же проект Путина есть долгожданный поворот к стимулированию экономического роста через масштабные государственные инвестиции в инфраструктуру: дороги и мосты, школы, новое жилье и коммуникации — через осязаемое, видимое. Это вам не абстрактные рассуждения Кудрина о цифровой экономике без уточнений, для каких именно кошельков она окажется благом. Ясно, что столь масштабные инвестиции по определению не могут быть коммерческими. Они в принципе не имеют задачи извлечения прибыли — сто рублей вложил, вдвое получил через год. А ведь именно к этому нас так долго приучали либеральные теоретики, предлагая поинтересоваться, когда окупится Крымский мост. Этот подход остался в прошлом. Масштабный проект Путина равен знаменитому «Новому курсу» Рузвельта с обеспечением надежного и высокого экономического роста. Думается, что масштабность плана и его стратегическую значимость на Западе оценили и вряд ли полученному результату рады. Таким образом, курс Путина — это устремление пройти точно по стремнине, сочетая достоинства двух общественно–политических устройств, в этом и есть его политическая идея и линия. Какие другие идеологии участвовали в соревновании? Основным соперником Путина стали сторонники ревизионизма от КПРФ, давно отказавшиеся от коммунистического догмата и стремящиеся пройти левым берегом, рассуждая о развитом социализме с кокетливыми поклонами в пользу бизнеса. Это рождает парадоксы, а выдвижение коммунистами видного предпринимателя–миллионера их только усиливает: словосочетания «коммунистическая партия» и «долларовый миллионер» в массовом сознании уживаются с трудом. Кто–то видит в выдвижении Павла Грудинина тот самый ревизионизм, мне же кажется, что это некий посыл: КПРФ готова взять курс на сближение с курсом президента, тем более что и сам он, вставая на стремнину, все более удаляется от правого берега. Выдвинув новое лицо, КПРФ поступила стратегически правильно, отвечая на общественный запрос на обновление элит, а сам результат представляется вполне успешным, если учесть то, сколько грязи лилось на Грудинина на протяжении всей кампании. Можно предположить, что роль КПРФ в госуправлении постепенно будет возрастать. Либеральную идеологию представлял Григорий Явлинский, получивший поистине унизительный результат. И дело здесь не столько в непривлекательности самой теории либерализма, сколько в фатальном просчете — «яблочники» упрямо не желают выдвигать вперед молодых, а сам Явлинский, выступая пораженчески по вопросу Крыма, к собственной надоедливости добавил и понятное отторжение. В результате возможные голоса «Яблока» размазались по шахматной доске тончайшим слоем. Последняя явленная нам идеология — некий полувоенный коммунизм в исполнении «товарища Максима», качество работы которого мне обсуждать не хочется. Больше никаких идеологий представлено не было. ЛДПР и Бабурин так и не смогли уверенно встать на единственно возможные для них националистические позиции, вследствие чего выступали без стержня. ЛДПР, также не собирающаяся выдвигать молодых и рьяных, — в привычной роли партии одной личности, Бабурин же напротив — словно некое частное лицо, случайно заглянувшее на мероприятие и решившее надеть маску целой партии. Интересен феномен Ксении Собчак, изначально запутавшейся в векторах движения от «против всех» до «давайте вернем Крым и все вокруг как–нибудь поменяем», но в конце концов адресатом выбравшей Запад, с удовольствием за ней наблюдавший. Именно туда оказалась направлена вся ее энергия, что бы она сама ни говорила. Вокруг Собчак сплотились социально активные западники, прошу не путать с либералами. Это люди, которым досталась не та страна. Они, ничего не желая делать сами, ждут внешнего «сталина», который придет со стороны заката и сделает им хорошо. А что Титов? Выглядел душкой и гениально раскрутил свое хозяйство «Абрау–Дюрсо», доказав, что он действительно успешный предприниматель. Немного о силах противодействия. Западные политтехнологи еще в самом начале кампании осознали, что рассчитывать на внутреннюю политическую оппозицию не приходится, взрастить ее извне им так и не удалось. Ставка было сделана на протестное движение без идеологии, на протест майданного типа. Главным лицом должен был стать не допущенный к выборам Алексей Навальный с последующими спекуляции относительного того, как круто могла бы измениться картина, участвуй тот в голосовании. Коротко укажу причину несбыточности сюжета: дело в том, что граждане России уже усвоили, что лидером должен быть человек с понятной идеологией. Потому что именно идеологии нам и не хватало все эти годы. А на майданные методы стараниями соседям у страны идиосинкразия. Вторым рычагом воздействия стала идея непризнания итогов голосования. С этой целью была активизирована организация «Голос», оплачиваемая из средств Европейской платформы за демократические выборы, МИД ФРГ и Норвегии, Еврокомиссии, Европарламента, «Фонда Маршалла» (США) и Фонда «Открытая Россия» (Великобритания). «Голосу» поручили набрать массив шокирующего материала о нарушениях. Однако нанятые напрочь отказались от работы на земле и незатейливо позаимствовали видеоматериал у ЦИК! То есть у тех, кого должны были скомпрометировать. Ролики с участков начали истошно вбрасывать в Сеть, на что следовал один ответ: «Спасибо, но мы и без вас умеем использовать собственные средства контроля». «Голосисты» успешно распилили бюджет, результата нет, а нам вновь придется вспомнить о падении уровня политической аналитики англосаксов. Напоследок давайте скажем о тех, кто даже при впечатляющей явке не пришел голосовать. Среди них есть обиженные люди с понимаемой нами реакцией, асоциальные личности, однако главная страта — это объявившие себя «внутренними эмигрантами», гражданами, не желающими участвовать в общественной жизни. Кто–то в порядке молодежной фронды и дистанцирования от скучной политики. Но есть и те, кто не нашел своего кандидата, не почувствовал отклика на личный запрос. И это сигнал тем, кто уже готовится к выборам предстоящим... Подводя итоги: давно наша страна не была настолько едина. У нее есть все для ускоренного поступательного движения: от глобальных задач до всплеска пассионарности. Вера в том, что нам удастся все это сложить в результат, и заставляет меня быть оптимистом.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Волны от него еще долго будут расходиться во все стороны. Многих окатит с головой, отрезвляя одних или озлобляя тех, кто не смог помешать выбору россиян. На этот раз фактор внешнего давления оказался предельно значимым. Утеря политической культуры и деградация западного экспертного сообщества привели к тому, что наши заклятые партнеры окончательно забыли, что унижать Россию нельзя. Ибо память у нас хорошая, терпим долго, но прорыв барьера всегда влечет жесткий ответ. Так и случилось. Наивно–провокационные действия британского премьера стали кумулятивным фактором и вызвали эффект, обратный ожидаемому, — Тереза Мэй, как сейчас говорят, окончательно разбудила в наших гражданах имперский дух, как и стремление Империю возродить. Копившееся раздражение терпеливых россиян вырвалось наружу, и на выборы пошли многие из тех, кто изначально не собирался участвовать в процессе.И тут есть важнейшее обстоятельство: свои голоса люди отдали победителю далеко не только потому, что он способен противостоять внешнему давлению. Именно в Путине избиратель увидел прораба строителей Империи. То есть сам запрос нашей ответной претензии, ее замах и стратегический замысел оказались качественно иными. Теперь нам не до дипломатических реверансов, мы хотим быть сильными во всех сферах и смыслах. Эта недооценка реакции России — самая большая ошибка Запада за все последние годы. Разбудили, что называется, на свою голову.Что и как будет происходить на внешнем поле, покажет время, нам же необходимо сделать выводы относительно самого главного: каковы позиции на нашей шахматной доске, как сыграли политические игроки, и что мы имеем в плане конкуренции политических сил на сегодняшний день.Получив такой мандат доверия, безграничные возможности и наивысшую власть, Владимир Путин стал не просто лидером, а вождем. Однако это звание обязывает четко видеть главный мотиватор нации, и, похоже, он его разглядел. Приняв страну в стадии освоения дикого капитализма, Путин быстро увидел, что такового не существует в природе и приступил к моделированию «капитализма с человеческим лицом» североевропейского типа. Однако и тут стало ясно, что издержки адаптации способны уничтожить главные маркеры национальной идентичности. В итоге все чаще и чаще объявляется о необходимости развития важных социалистических достижений.Похоже, что мы будем строить нечто свое, с опорой как на рыночные блага, так и на наработки в области социализма. То общество, где нам не будут предлагать «догнать развитые страны». Русский, российский человек не хочет догонять. Он хочет быть первым, это единственно достойная сверхзадача. Нужны прорывные идеи и проекты — ради такого мы готовы напрячь силы, работая с азартом, гордостью и полной самоотдачей, что как раз и понял Путин. Отсюда и заявленный набор грандиозных проектов, от перечисления которых захватывает дух. Чего стоит одна директива повышения продолжительности жизни, которая к концу следующего десятилетия должна вырасти с 73 лет до 80 и выше, что позволит России уверенно войти в клуб стран «80+», встав рядом с Японией, Францией и Германией... Именно такие итоги люди понимают, как повышение качества жизни, в этом видят просвет и прорыв.В целом же проект Путина есть долгожданный поворот к стимулированию экономического роста через масштабные государственные инвестиции в инфраструктуру: дороги и мосты, школы, новое жилье и коммуникации — через осязаемое, видимое. Это вам не абстрактные рассуждения Кудрина о цифровой экономике без уточнений, для каких именно кошельков она окажется благом.Ясно, что столь масштабные инвестиции по определению не могут быть коммерческими. Они в принципе не имеют задачи извлечения прибыли — сто рублей вложил, вдвое получил через год. А ведь именно к этому нас так долго приучали либеральные теоретики, предлагая поинтересоваться, когда окупится Крымский мост. Этот подход остался в прошлом. Масштабный проект Путина равен знаменитому «Новому курсу» Рузвельта с обеспечением надежного и высокого экономического роста. Думается, что масштабность плана и его стратегическую значимость на Западе оценили и вряд ли полученному результату рады. Таким образом, курс Путина — это устремление пройти точно по стремнине, сочетая достоинства двух общественно–политических устройств, в этом и есть его политическая идея и линия.Какие другие идеологии участвовали в соревновании? Основным соперником Путина стали сторонники ревизионизма от КПРФ, давно отказавшиеся от коммунистического догмата и стремящиеся пройти левым берегом, рассуждая о развитом социализме с кокетливыми поклонами в пользу бизнеса. Это рождает парадоксы, а выдвижение коммунистами видного предпринимателя–миллионера их только усиливает: словосочетания «коммунистическая партия» и «долларовый миллионер» в массовом сознании уживаются с трудом. Кто–то видит в выдвижении Павла Грудинина тот самый ревизионизм, мне же кажется, что это некий посыл: КПРФ готова взять курс на сближение с курсом президента, тем более что и сам он, вставая на стремнину, все более удаляется от правого берега.Выдвинув новое лицо, КПРФ поступила стратегически правильно, отвечая на общественный запрос на обновление элит, а сам результат представляется вполне успешным, если учесть то, сколько грязи лилось на Грудинина на протяжении всей кампании. Можно предположить, что роль КПРФ в госуправлении постепенно будет возрастать.Либеральную идеологию представлял Григорий Явлинский, получивший поистине унизительный результат. И дело здесь не столько в непривлекательности самой теории либерализма, сколько в фатальном просчете — «яблочники» упрямо не желают выдвигать вперед молодых, а сам Явлинский, выступая пораженчески по вопросу Крыма, к собственной надоедливости добавил и понятное отторжение. В результате возможные голоса «Яблока» размазались по шахматной доске тончайшим слоем.Последняя явленная нам идеология — некий полувоенный коммунизм в исполнении «товарища Максима», качество работы которого мне обсуждать не хочется. Больше никаких идеологий представлено не было. ЛДПР и Бабурин так и не смогли уверенно встать на единственно возможные для них националистические позиции, вследствие чего выступали без стержня. ЛДПР, также не собирающаяся выдвигать молодых и рьяных, — в привычной роли партии одной личности, Бабурин же напротив — словно некое частное лицо, случайно заглянувшее на мероприятие и решившее надеть маску целой партии.Интересен феномен Ксении Собчак, изначально запутавшейся в векторах движения от «против всех» до «давайте вернем Крым и все вокруг как–нибудь поменяем», но в конце концов адресатом выбравшей Запад, с удовольствием за ней наблюдавший. Именно туда оказалась направлена вся ее энергия, что бы она сама ни говорила. Вокруг Собчак сплотились социально активные западники, прошу не путать с либералами. Это люди, которым досталась не та страна. Они, ничего не желая делать сами, ждут внешнего «сталина», который придет со стороны заката и сделает им хорошо.А что Титов? Выглядел душкой и гениально раскрутил свое хозяйство «Абрау–Дюрсо», доказав, что он действительно успешный предприниматель.Немного о силах противодействия. Западные политтехнологи еще в самом начале кампании осознали, что рассчитывать на внутреннюю политическую оппозицию не приходится, взрастить ее извне им так и не удалось. Ставка было сделана на протестное движение без идеологии, на протест майданного типа. Главным лицом должен был стать не допущенный к выборам Алексей Навальный с последующими спекуляции относительного того, как круто могла бы измениться картина, участвуй тот в голосовании. Коротко укажу причину несбыточности сюжета: дело в том, что граждане России уже усвоили, что лидером должен быть человек с понятной идеологией. Потому что именно идеологии нам и не хватало все эти годы. А на майданные методы стараниями соседям у страны идиосинкразия.Вторым рычагом воздействия стала идея непризнания итогов голосования. С этой целью была активизирована организация «Голос», оплачиваемая из средств Европейской платформы за демократические выборы, МИД ФРГ и Норвегии, Еврокомиссии, Европарламента, «Фонда Маршалла» (США) и Фонда «Открытая Россия» (Великобритания). «Голосу» поручили набрать массив шокирующего материала о нарушениях. Однако нанятые напрочь отказались от работы на земле и незатейливо позаимствовали видеоматериал у ЦИК! То есть у тех, кого должны были скомпрометировать. Ролики с участков начали истошно вбрасывать в Сеть, на что следовал один ответ: «Спасибо, но мы и без вас умеем использовать собственные средства контроля». «Голосисты» успешно распилили бюджет, результата нет, а нам вновь придется вспомнить о падении уровня политической аналитики англосаксов.Напоследок давайте скажем о тех, кто даже при впечатляющей явке не пришел голосовать. Среди них есть обиженные люди с понимаемой нами реакцией, асоциальные личности, однако главная страта — это объявившие себя «внутренними эмигрантами», гражданами, не желающими участвовать в общественной жизни. Кто–то в порядке молодежной фронды и дистанцирования от скучной политики. Но есть и те, кто не нашел своего кандидата, не почувствовал отклика на личный запрос. И это сигнал тем, кто уже готовится к выборам предстоящим...Подводя итоги: давно наша страна не была настолько едина. У нее есть все для ускоренного поступательного движения: от глобальных задач до всплеска пассионарности. Вера в том, что нам удастся все это сложить в результат, и заставляет меня быть оптимистом.

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