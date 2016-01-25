«Заполярная правда» продолжает рассказ о детско–юношеских спортивных школах Норильска. На этот раз мы поговорим о ДЮСШ по зимним видам спорта.
|ДЮСШ по зимним видам спортаВиды спорта: хоккей с шайбой, фигурное катание, горные лыжи.Тренировочные базы: Дворец спорта «Арктика», крытые катки «Льдинка» и «Умка», кайерканский Ледовый дворец, горнолыжный комплекс «Гора Отдельная».Достижения: один мастер спорта, 39 кандидатов в мастера спорта, более 160 перворазрядников.Количество спортсменов: 635 воспитанников (440 хоккеистов, 160 фигуристов, 35 горных лыжников) и 16 тренеров–преподавателей.
Дворец спорта «Арктика» для этих ребят — дом родной, а лед — все равно что твердая почва под ногами для других. Именно с открытием ледовой арены «Арктики» в 1971 году норильский детско–юношеский хоккей и фигурное катание получили серьезный толчок к развитию, хотя, безусловно, еще задолго до этого имели тысячи приверженцев. Самые первые занятия проходили на окрестных озерах. В 1950–х годах основным местом для выступлений и игр стала открытая хоккейная площадка стадиона «Труд» в Старом городе, а с 1959–го — новенький стадион «Заполярник», на ледовом поле которого оттачивали свое мастерство фигуристы. Хоккейные коробки тоже никогда не пустовали.
Годом рождения ДЮСШ по зимним видам спорта в том виде, в котором она существует сегодня, можно считать 2003–й. Именно тогда отделения хоккея с шайбой и фигурного катания из комплексной ДЮСШ № 2 были переведены в ДЮСШ по горнолыжному спорту, которая в итоге и сменила название на нынешнее. До 2006 года спортшколой руководил Максим Пинаев, на смену которому пришел Александр Тимченко. С 2013 года в течение двух лет ДЮСШ поочередно возглавляли Светлана Суркова и Елена Сидоренко, а с 2015–го и по сей день ее директором является Андрей Савенков.Хоккейные баталии
Борис Рагулин, заместитель директора ДЮСШ по зимним видам спорта, тренер–преподаватель отделения хоккея,
|Борис Рагулин наставляет юных хоккеистов
с ностальгией вспоминает время, когда он, будучи еще мальчишкой, бегал на «Заполярник» в надежде увидеть игру взрослых команд. В то время практически каждое подразделение комбината имело свою хоккейную дружину. Встречи, как правило, получались яркими и запоминающимися. Параллельно с этим проходил и чемпионат НПР, который также отличался принципиальным соперничеством и привлекал на трибуны толпы болельщиков.
– В 1976 году, когда мне исполнилось десять лет, я пришел в «Арктику», где на тот момент уже вовсю занимались хоккеем. Тогда тренеров было всего два — Михаил Михайлович Меркулов и Владимир Васильевич Волокитин. Вдвоем они умудрялись тащить на себе все возрастные группы. Позже к ним присоединились другие тренеры, многие из которых были приглашены к нам с материка, — рассказывает Борис Рагулин. Примерно до конца 1980–х годов взрослый хоккей в Норильске оставался на высоте, чему способствовало как бурное развитие этого вида спорта, так и ступенчатая подготовка детей и юношества. Помимо спортивной школы огромной популярностью у детворы пользовались так называемые спортивные клубы по месту жительства, коих по всему НПР было огромное множество.
В то время норильчанам не было равных на краевом уровне. Удачно выступали они и на всесоюзных финалах «Золотой шайбы», оставив заметный след в этих престижных состязаниях. Становились они также победителями и призерами первенств РСФСР.
Благодаря стабильному финансированию и регулярному участию в выездных баталиях воспитанники норильского хоккея зачастую попадали в поле зрения специалистов, способных по достоинству оценить их закалку. Поэтому их нередко приглашали в профессиональные клубы Ленинграда, Риги, Минска, Киева, Горького, Красноярска... В Норильске начинали свою карьеру многие игроки молодежной сборной СССР — Эдуард Буланов, Валерий Ботвинко, Юрий Цепилов, Олег Туришев, Олег Иванов и другие.
Успехи на региональном уровне и идеально отлаженная система подготовки резерва рано или поздно должна была привести и к появлению профессионального хоккейного клуба, который мог бы выступать на самом высоком уровне. И вот, наконец, случилось то, чего многие так долго ждали. Команда «Заполярник», в основном состоявшая из норильчан и усиленная приглашенными игроками, в начале девяностых стартовала в розыгрыше первенства России. К концу десятилетия она имела реальную возможность для выхода в элитный дивизион. Среди игроков клуба можно выделить Александра Тимченко и Артема Волкова, которые после завершения игровой карьеры вернулись в родную спортшколу и по сей день продолжают тренерскую работу.
Удивительно, но с успехами ХК «Заполярник» дела у самой ДЮСШ ухудшились. В безденежные девяностые количество выездов резко сократилось, спортивный инвентарь устарел, а тренеры месяцами работали на голом энтузиазме. Тем не менее, вспоминает Борис Рагулин, детей в школе всегда было много: порой доводилось одновременно выпускать на лед по 60–70 человек.
Сегодня на отделении хоккея занимаются порядка 470 ребят, для которых доступны ледовые площадки как в Центральном районе, так и в Талнахе и Кайеркане. Однако в ДЮСШ говорят, что этого все равно недостаточно. Особенно сложно обстоят дела с «Арктикой», которую хоккеисты и фигуристы делят с МФК «Норильский никель».
– Когда на поле выходят футболисты, мы теряем лед на три дня. За месяц таких игр набирается две–три. А в апреле их будет целых шесть! С учетом того, что сейчас мы активно готовимся к предстоящему всероссийскому финалу «Золотой шайбы», наш тренировочный процесс подвергается серьезному испытанию. Именно поэтому мы не меньше мини–футбольного клуба ждем, когда они построят свою собственную игровую площадку, — признается Борис Рагулин.Трудолюбие и упорство
|Будущие звезды фигурного катания
– Я пришла в фигурное катание в семь лет, и мне сказали, что я уже слишком стара для этого вида спорта, — с улыбкой вспоминает Елена Рагулина, старший тренер отделения фигурного катания ДЮСШ по зимним видам спорта
. — Как и хоккеисты, мы начинали тренироваться на «Заполярнике». С открытием «Арктики» наше отделение нуждалось в тренерских кадрах, поэтому были приглашены специалисты из Москвы, в частности — Жанна Викторовна Громова. Именно ее воспитанница, Ирина Слуцкая, впоследствии становилась неоднократным призером Олимпиады. Другой наш воспитанник, Артур Дмитриев, которого на протяжении десяти лет тренировали Лидия Шпукова и Федор Шакирзянов, стал двукратным олимпийским чемпионом. Свою каръеру начинала у нас и участница Олимпиады Юлия Головина.
В 1982 году некоторые из этапов спартакиады народов СССР прошли в Норильске. По всей видимости, это также способствовало дополнительной популяризации ледовых видов спорта. Дети валом валили в спортшколу, и многим приходилось отказывать. Стоит заметить, что тогда в Норильске культивировались четыре вида фигурного катания, а сейчас — только спортивные танцы.
– Когда я тренировалась, выездных соревнований было столько, что в обычной школе приходилось учиться чуть ли не экстерном, — продолжает рассказ Елена Рагулина. — Каждый месяц у нас были соревнования, иногда мы выезжали на них два, а то и три раза в месяц. Сейчас же у нас от силы два старта — первенство и чемпионат края. Иногда, правда, удается выехать и на розыгрыш Кубка. Все остальное — за счет родителей и спонсоров. Это, естественно, сильно отражается на наших результатах...
Несмотря на все сложности, норильские фигуристы по–прежнему способны заявить о себе на краевом и региональном уровнях. Так, сегодня трое норильчанок — Светлана Щитаева, Виталина Кононенко и Полина Ансимова — являются членами сборной команды Красноярского края и кандидатами в мастера спорта.
Говоря о спортивных достижениях, старший тренер отделения фигурного катания особенно подчеркивает, что даже самым одаренным детям в конечном итоге надоедает фигурное катание, которое, по сути, является цикличным видом спорта. Именно поэтому для больших побед важен не столько талант, сколько трудолюбие и упорство.Не отступать и не сдаваться
Отделение горнолыжного спорта начало свою работу в 1970 году под руководством тренеров Веры Нестеренко и Екатерины Киселевой. Но еще задолго до этого — в начале 1950–х годов — первые норильские горнолыжники облюбовали местные трассы. Из воспоминаний норильского спортсмена Валерия Деревцова, которые «Заполярная правда» уже приводила на своих страницах, следует, что первые официальные соревнования в Норильске прошли аж в 1955 году на восточном склоне горы Шмидтихи.
С появлением новой горнолыжной базы в 1977 году (на склоне горы Отдельной был установлен стационарный бугельный подъемник) начиналось активное развитие детско–юношеского горнолыжного спорта. К сожалению, по словам директора ДЮСШ по зимним видам спорта Андрея Савенкова,
сегодня у этой, казалось бы, перспективной для нас дисциплины выдались непростые времена. Финансирования не хватает не только на участие в выездных состязаниях, но даже на обновление спортивного инвентаря, который не менялся с 2008 года. Тем не менее в отделении занимаются почти 40 спортсменов, которых тренирует Александр Редкозубов, брат паралимпийца Валерия Редкозубова.
– Александр Редкозубов — настоящий энтузиаст своего дела. Он работает с полной отдачей, не обращая внимания на трудности, и так же, как все мы, надеется, что у горнолыжного спорта в Норильске есть будущее, — говорит Андрей Савенков. — Я благодарен всем своим коллегам. Они большие молодцы, крепкие профессионалы, продолжающие славные традиции норильского спорта.Михаил ТуаевФото из архива ДЮСШ по зимним видам спортаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда