[Индекс номера 43 (27.03.2018)]



В едином ритме

Что самое главное в празднике? Атмосфера! Если ты ее не прочувствовал, то и само торжество особой радости не принесет. Помня об этом, Музей Норильска решил помочь норильчанам, привнеся в рабочие будни частичку грядущего юбилея города.



Слоган 2018–го, юбилейного для Норильска года, — «Город в едином ритме». Под схожим лозунгом 31 марта во Дворце культуры пройдет форум социальных технологий «Город — это мы!». Такое созвучие породило новый выставочный проект, который вчера представили норильчанам музейщики. По задумке, «звучащая» выставка «Город в едином ритме» — это своеобразный квест. На улицах города появились сразу восемь «экспонатов». На рекламных стойках размещены и характерные фотографии Норильска разных годов, и специально подобранные строчки из песен, что в то время слушал народ. А если считать и распечатанный тут же QR–код, то в смартфоне заиграет музыка. Так необычный выставочный проект задает городу особый, юбилейный настрой. Снимки и ритмы иллюстрируют атмосферу разных десятилетий — с 1950 по 1980 год. А найти стенды можно в середине Ленинского проспекта: от дома № 20 до дома № 41. Наталья Федянина, автор проекта, директор Музея Норильска: – Ритм — это очень важное понятие. Ведь самые сильные «якоря», передающие память детства или молодости, — это запахи и звуки. И потому ритмы музыки, которую когда–то слушали в городе, в стране, «включают» в нас забытые ощущения, напоминают о давних традициях. Именно в связи с этим у нас появилась идея сделать «звучащую» выставку, чтобы ее ритмы «вылились» на улицы города к общему удовольствию. Мы постарались, чтобы они были веселыми, яркими, иногда даже ироничными. Например, снимок пурги в Норильске 1950–х годов иллюстрируется известной песней со словами «Когда весна придет, не знаю...». Ознакомиться с экспонатами «звучащей» выставки горожане смогут течение месяца. А в расширенном формате эта экспозиция найдет свое отражение в самом Музее.

Светлана Гунина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Слоган 2018–го, юбилейного для Норильска года, — «Город в едином ритме». Под схожим лозунгом 31 марта во Дворце культуры пройдет форум социальных технологий «Город — это мы!». Такое созвучие породило новый выставочный проект, который вчера представили норильчанам музейщики.По задумке, «звучащая» выставка «Город в едином ритме» — это своеобразный квест. На улицах города появились сразу восемь «экспонатов». На рекламных стойках размещены и характерные фотографии Норильска разных годов, и специально подобранные строчки из песен, что в то время слушал народ. А если считать и распечатанный тут же QR–код, то в смартфоне заиграет музыка. Так необычный выставочный проект задает городу особый, юбилейный настрой. Снимки и ритмы иллюстрируют атмосферу разных десятилетий — с 1950 по 1980 год. А найти стенды можно в середине Ленинского проспекта: от дома № 20 до дома № 41.– Ритм — это очень важное понятие. Ведь самые сильные «якоря», передающие память детства или молодости, — это запахи и звуки. И потому ритмы музыки, которую когда–то слушали в городе, в стране, «включают» в нас забытые ощущения, напоминают о давних традициях. Именно в связи с этим у нас появилась идея сделать «звучащую» выставку, чтобы ее ритмы «вылились» на улицы города к общему удовольствию. Мы постарались, чтобы они были веселыми, яркими, иногда даже ироничными. Например, снимок пурги в Норильске 1950–х годов иллюстрируется известной песней со словами «Когда весна придет, не знаю...».Ознакомиться с экспонатами «звучащей» выставки горожане смогут течение месяца. А в расширенном формате эта экспозиция найдет свое отражение в самом Музее.

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