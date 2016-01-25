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 Закон и порядок 
Военная хитрость

Военком Норильска и Таймыра Валерий Нестеров предупреждает: злостные уклонисты вместо военного билета могут получить «волчий».

В последнее время в Красноярском крае участились случаи уклонения от службы в армии. В соцсетях развернулась активная рекламная кампания нескольких юридических фирм, обещающих помочь желающим «откосить». Проблема обсуждалась на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан, сообщает НИА–Красноярск.
На данный момент комиссариатом края выявлено девять юридических организаций, активно занимающихся вопросами получения военного билета и отсрочки от призыва на военную службу. По Красноярску развешаны баннеры, соблазняющие молодежь «законной, реальной и стопроцентной возможностью получения военного билета без прохождения военной службы». В соцсетях созданы группы, где рассказывается об успешных судебных тяжбах с военным комиссариатом, количестве «счастливых клиентов» — все это с подтверждающими фотоотчетами.
Схема предельно проста. Юристы помогают призывнику оформить заявление в суд с жалобой на призывную комиссию. С момента подачи заявления все действия призывного характера в отношении молодого человека приостанавливаются до вынесения решения суда. Тем временем призывная кампания заканчивается, уклонист остается дома. С момента начала очередного призыва жалобщик вновь обращается в судебные инстанции и тем самым избегает очередного призыва.
Отметим, что по итогам 2017 года в суд было подано 349 заявлений с жалобами на решения призывных комиссий. На 342 из них получены отказы, то есть действия военкомата в отношении призывников признаны законными. Примечательно также, что помощь юристов не носит индивидуального характера. «Все заявления пишутся как под копирку, только ФИО меняется. Причем юристы даже не являются сотрудниками фирм, они оформлены по договору», — пояснил военком Красноярского края Андрей Лысенко.
Военком направил обращение депутатам Законодательного собрания. В нем говорится «об активизации деятельности юридических фирм, направленных на подрыв обороноспособности страны, оказывающих платные услуги призывникам с целью избежать призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации».
Андрей Лысенко просит депутатов вмешаться в ситуацию и повысить эффективность уголовного преследования граждан, уклоняющихся от военной службы. Для этого необходимо обратиться в Государственную Думу с целью внесения изменений в соответствующее федеральное законодательство, в частности, в Закон «О воинской обязанности и военной службе», принятый еще в 1998 году.
Народные избранники согласились с тем, что проблему необходимо решать, причем делать это нужно общими усилиями. Военному комиссариату было предложено составить аргументированное письмо с кратким и по существу изложением ситуации, с упоминанием конкретных организаций и прочими сведениями. Документ необходимо будет адресовать на имя председателя Законодательного собрания края. После этого законодательная инициатива будет рассмотрена в рамках правового поля в установленном порядке, сообщили в пресс–службе Законодательного собрания Красноярского края.
Стоит добавить, в Норильске подобной судебной активности не наблюдается, хотя уклонисты есть. По словам военкома Норильска и Таймырского района Валерия Нестерова, в год через призывную комиссию проходит в среднем 4200 человек. Число уклонистов невелико — около двух процентов. Так, по состоянию на 1 января 2018 года среди уклонистов числятся 93 человека. По 21 из них направлены документы на возбуждение уголовных дел.
Валерий Нестеров подчеркнул, что схема, разработанная недобросовестными юристами, хотя и дает результат, но положительным его назвать нельзя.
– Если молодой человек подает в суд на призывную комиссию и проигрывает его, второго раза мы можем и не дожидаться. Я тут же могу подать заявление о том, что молодой человек использует судебные органы в своих личных целях для уклонения от службы в армии. В итоге вместо ожидаемого военного билета на руки уклонист может получить справку, так называемый «волчий билет», — пояснил военком.

Алла Шуняева
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