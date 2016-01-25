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[Индекс номера 43 (27.03.2018)]

 Эхо праздника 
День дружбы и весны

В Норильске отметили «Заполярный Навруз».

Навруз (или Новруз) — праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Его происхождение уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества.
В нашем городе праздник прошел в национально–культурном центре «Заполярье», более известном как Дом дружбы. Его гостями стали более ста человек и 15 национально–культурных организаций (сегодня в Норильске зарегистрировано 17 национально–культурных объединений). Организатором выступило кыргызское национальное объединение «Эне–Сай» при поддержке управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска, а также азербайджанской диаспоры под председательством Али Керимова. К слову, силами последней сейчас проводятся ремонтно– восстановительные работы в национально–культурном центре. Впервые на мероприятии присутствовали представители ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Участники представили зрителям национальные костюмы и кухню, выступили с творческими номерами, а также провели фотовыставку, посвященную Наврузу.
Основной идеей праздника стало сплочение людей разных национальностей и культур. Часть средств на его проведение была получена благодаря государственной программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».
– Прекрасный праздник встречи весны может называться по–разному, но вступать в новое время нужно только со светлыми мыслями и душой. Наши предки верили в это и сегодня людям стоит у них поучиться. От народа к народу ритуалы могут меняться, однако все, кто празднует Навруз, в эти дни веселятся и поздравляют друг друга с началом нового года. От лица главы Норильска Рината Ахметчина и себя лично хочу поздравить вас с этим замечательным событием, — отметила Лидия Леу, начальник управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями.

Михаил Туаев
Фото Владимира Макушкина
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