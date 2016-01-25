[Индекс номера 43 (27.03.2018)]



Есть повод!

Город, в котором хочется творить

25 марта профессиональный праздник вместе со своими коллегами из других городов отметили и норильские работники культуры. Им есть чем гордиться: прошлый год был богат на культурные события, многие из которых состоялись у нас впервые.



Норильские учреждения культуры славятся умением организовывать яркие, незабываемые, уникальные события, равных которым на материке не сыскать. Поздравляя коллег, начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева особо отметила руководителей и режиссеров всех учреждений, которые порой творят настоящие чудеса, а также руководителей общественных организаций, оказывающих им неоценимую помощь. Фестиваль северной ягоды – Я уверена, что культура — это то, что объединяет жителей любого города, и ее уровень и качество становятся определяющими, когда мы говорим о жизни общества, его интересах, интеллектуальном развитии. Без сомнения, в этом смысле Норильску есть чем удивить других — у нас работают уникальные люди, которые вместе способны покорить самые высокие творческие вершины, — отметила Ирина Субочева. Большинство культурных событий, которые произошли в городе в прошлом году впервые, уходят корнями в более отдаленное прошлое. Например, запомнившийся всем норильчанам фестиваль северной ягоды еще в сентябре 2016 года был отмечен специальным дипломом за оригинальность замысла в финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2016. Кроме того, фестиваль стал победителем конкурса социальных проектов в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс возрождения», что позволило привлечь инвестиции для организации и проведения мероприятия. На самом мероприятии, которое прошло 29 июля 2017 года, побывало более четырех тысяч норильчан. Полярная «PolArt-резиденция» В октябре 2016 года в Норильске состоялся Всероссийский национальный конкурс–фестиваль «Илзе Лиепа». Гран–при конкурса и главный приз — участие в финальном смотре, который прошел в марте 2017 года в Москве на новой сцене Большого театра, получили заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народного танца «Оганер» и образцовый хореографический ансамбль «Созвездие». В 2017 году была разработана и утверждена концепция развития музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска». А еще в августе 2016 года на базе музея открылась Полярная «PolArt–резиденция», деятельность которой направлена на исследование городской среды средствами современного визуального искусства. С тех пор в Норильске в рамках работы «PolArt–резиденции» побывали десятки известных художников, фотографов и режиссеров. Сеть учреждений культуры и искусства Норильска состоит из 12 муниципальных бюджетных учреждений: три культурно–досуговых центра — городской Центр культуры, КДЦ им. В. Высоцкого и КДЦ «Юбилейный»; Музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска»; Централизованная библиотечная система, состоящая из публичной библиотеки и девяти отделов; детская музыкальная и художественная школы; четыре детские школы искусств и кинокомплекс «Родина». Также в Норильске работают Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, колледж искусств, Дворец культуры и киноконцертный зал «Арт–холл». Магические миры Бараксан В честь 80–летия Красноярья в рамках единого проекта «Наследие Красноярского края» в городе установили памятные знаки почетным гражданам Норильска Петру Трофимовичу Жмурко и Борису Ивановичу Колесникову. Кроме этого, в 2017 году память Колесникова и Анатолия Васильевича Филатова была увековечена в мемориальных досках. 6 июля 2017 года на территории музейного сквера к великой радости норильчан открыли долгожданный памятник Николаю Урванцеву. Установка памятника в непосредственной близости от музея и Первого дома Норильска дополнила и логично завершила комплекс, посвященный памяти знаменитого первооткрывателя норильского месторождения, путешественника, географа и геолога, доктора геолого–минералогических наук, заслуженного деятеля науки, исследователя Восточной Арктики. В Норильском Заполярном театре драмы активно шла проектная деятельность. Норильская «Маяковка» уже дважды стала победителем конкурса социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей»: в номинации «Полюс будущего» отмечены проекты «Театр на ощупь» и «Бэби–среда». Совместно с публичной библиотекой создан клуб театралов «15 вольных критиков». Совместно с волонтерской организацией «Комбинат добра» проведена акция «СоТворение сада». Для школьников предназначен проект «Играем в классику». Норильский колледж искусств отметил полувековой юбилей. Это событие отмечали широко — в НКИ прошло 17 ярких мероприятий — от выставок и мастер–классов до театрализованного представления «Магические миры Бараксан». Памятник Николаю Урванцеву В этом году планируется проведение капитального ремонта и реконструкции здания на ул. Ленинградской 7а, — там разместятся клубные формирования городского Центра культуры. На ул. Комсомольской, 37, планируется открыть выставочный центр Музея Норильска. В Оганере после реконструкции на новом месте отметит новоселье Оганерская детская школа искусств. Капитальный ремонт бывшего здания студии «Артистенок» на ул. Набережной, 29, станет подарком для театральных студий Норильской детской школы искусств. А в том, что норильчан ждет масса ответных презентов от наших талантов, можно не сомневаться.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильские учреждения культуры славятся умением организовывать яркие, незабываемые, уникальные события, равных которым на материке не сыскать. Поздравляя коллег,особо отметила руководителей и режиссеров всех учреждений, которые порой творят настоящие чудеса, а также руководителей общественных организаций, оказывающих им неоценимую помощь.– Я уверена, что культура — это то, что объединяет жителей любого города, и ее уровень и качество становятся определяющими, когда мы говорим о жизни общества, его интересах, интеллектуальном развитии. Без сомнения, в этом смысле Норильску есть чем удивить других — у нас работают уникальные люди, которые вместе способны покорить самые высокие творческие вершины, — отметила Ирина Субочева.Большинство культурных событий, которые произошли в городе в прошлом году впервые, уходят корнями в более отдаленное прошлое. Например, запомнившийся всем норильчанам фестиваль северной ягоды еще в сентябре 2016 года был отмечен специальным дипломом за оригинальность замысла в финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2016. Кроме того, фестиваль стал победителем конкурса социальных проектов в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс возрождения», что позволило привлечь инвестиции для организации и проведения мероприятия. На самом мероприятии, которое прошло 29 июля 2017 года, побывало более четырех тысяч норильчан.В октябре 2016 года в Норильске состоялся Всероссийский национальный конкурс–фестиваль «Илзе Лиепа». Гран–при конкурса и главный приз — участие в финальном смотре, который прошел в марте 2017 года в Москве на новой сцене Большого театра, получили заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народного танца «Оганер» и образцовый хореографический ансамбль «Созвездие».В 2017 году была разработана и утверждена концепция развития музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска». А еще в августе 2016 года на базе музея открылась Полярная «PolArt–резиденция», деятельность которой направлена на исследование городской среды средствами современного визуального искусства. С тех пор в Норильске в рамках работы «PolArt–резиденции» побывали десятки известных художников, фотографов и режиссеров.В честь 80–летия Красноярья в рамках единого проекта «Наследие Красноярского края» в городе установили памятные знаки почетным гражданам Норильска Петру Трофимовичу Жмурко и Борису Ивановичу Колесникову. Кроме этого, в 2017 году память Колесникова и Анатолия Васильевича Филатова была увековечена в мемориальных досках.6 июля 2017 года на территории музейного сквера к великой радости норильчан открыли долгожданный памятник Николаю Урванцеву. Установка памятника в непосредственной близости от музея и Первого дома Норильска дополнила и логично завершила комплекс, посвященный памяти знаменитого первооткрывателя норильского месторождения, путешественника, географа и геолога, доктора геолого–минералогических наук, заслуженного деятеля науки, исследователя Восточной Арктики.В Норильском Заполярном театре драмы активно шла проектная деятельность. Норильская «Маяковка» уже дважды стала победителем конкурса социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей»: в номинации «Полюс будущего» отмечены проекты «Театр на ощупь» и «Бэби–среда». Совместно с публичной библиотекой создан клуб театралов «15 вольных критиков». Совместно с волонтерской организацией «Комбинат добра» проведена акция «СоТворение сада». Для школьников предназначен проект «Играем в классику».Норильский колледж искусств отметил полувековой юбилей. Это событие отмечали широко — в НКИ прошло 17 ярких мероприятий — от выставок и мастер–классов до театрализованного представления «Магические миры Бараксан».В этом году планируется проведение капитального ремонта и реконструкции здания на ул. Ленинградской 7а, — там разместятся клубные формирования городского Центра культуры. На ул. Комсомольской, 37, планируется открыть выставочный центр Музея Норильска. В Оганере после реконструкции на новом месте отметит новоселье Оганерская детская школа искусств. Капитальный ремонт бывшего здания студии «Артистенок» на ул. Набережной, 29, станет подарком для театральных студий Норильской детской школы искусств. А в том, что норильчан ждет масса ответных презентов от наших талантов, можно не сомневаться.

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