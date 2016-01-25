С конвейера консервного цеха мясоперерабатывающего комбината «Норильский» сошли первые пять тысяч банок мясных консервов и паштетов, которые попадут на прилавки норильских универсамов уже на этой неделе.
Новый виток в развитии МПК «Норильский» — линейка консервных продуктов из оленины, свинины, говядины, которые не содержат ни консервантов, ни каких–то добавок–аллергенов — стремительно набирает обороты.
– Мы собираемся выпускать оленину как первого, так и высшего сортов. В нашем ассортименте будет ассорти из субпродуктов, сердце и печень оленя в собственном соку. Норильчане смогут попробовать тушеную говядину и свинину, языки свиные, различные каши, а также — четыре наименования паштетов: «Куриный нежный», «Мясной из оленины», «Из оленьей печени» и «Террин с олениной и печенью», — рассказывает начальник цеха по производству консервной продукции МПК «Норильский» Павел Шефов.
Свинина и говядина для изготовления консервов поставляется из Белгородской области, оленина — из местных промысловых хозяйств. Рецептура тушенки, говорит начальник цеха, полностью соответствует ГОСТам, производство продукции осуществляется с соблюдением высочайших стандартов качества.
– Есть у нас такой продукт, как террин из оленины — очень популярный в модных ресторанах продукт, который до сих пор в виде консервов не выпускался. В его основе — оленья печень с вкраплениями кусочков мяса и сердца — очень вкусно и полезно. В кусковые консервы к мясу мы добавляем только специи растительного происхождения: лавровый лист, черный молотый перец, лук и соль, — делится Павел Шефов.
В цехе работают две линии. На одной из них предусмотрена фасовка в жестяные банки различных каш и тушенки; срок хранения этих консервов — три года. А на второй паштеты помещают в алюминиевую упаковку — привычные для потребителей небольшие круглые баночки. Срок хранения продукции в таких банках — два года.
Говоря о производительности консервного цеха, Павел Шефов уточняет, что в самое ближайшее время планируется выход на плановые показатели, а это семь тысяч банок мясных консервов и четыре тысячи паштетов в смену. Объемы, конечно, предварительные, они будут корректироваться в зависимости от потребности горожан и иногородних поставок.
Начнется продажа новинок уже на этой неделе — с универсамов «Жар.Птица». Чуть позже консервы поступят в продажу во все торговые точки города, с которыми сотрудничает производитель, а также дистрибьюторам в разных городах России. Стоит отметить, что МПК «Норильский» уже заключил контракт на поставку тушенки с Вооруженными силами РФ. Представленные для процедуры конкурсного отбора образцы получили высокую оценку по соответствию качества Госстандарту.Фото Владимира МакушкинаМарина Александроваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда