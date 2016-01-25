[Индекс номера 43 (27.03.2018)]



Фестивали

Нежные ростки

Более пятисот юных норильчан от пяти до двенадцати лет в течение трех дней состязались в хореографическом мастерстве на сцене городского Центра культуры в рамках VIII регионального фестиваля–конкурса детских хореографических коллективов «Подснежник».



«Свет внутри меня». Театр танца «сНежный», ДТДМ Фестиваль проходил с 23 по 25 марта. В течение двух конкурсных дней жюри просмотрело выступления в номинациях «Дебют», «Малые формы», «Соло», «Народный танец», «Игровой танец», «Стилизованный танец» и «Эстрадный танец». Гала–концерт «Подснежника» и награждение лауреатов состоялись в воскресенье. В этом году в конкурсе приняли участие более 500 маленьких норильчан из 18 детских садов и 41 танцевального коллектива. Не смогли выступить только те ребята, которые находились за пределами Норильска: на конкурсы разных уровней выехали «Талнахский перепляс» и «Вдохновение». Оценивали выступления участников специально приглашенные специалисты: Вадим Романов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, балетмейстер–педагог Московской театральной школы при ГИТИСе, и Ольга Романова, балетмейстер–педагог Московской театральной школы при ГИТИСе, старший преподаватель кафедры культурологии и эстетического воспитания Московского института открытого образования, а также Елена Дружинина, главный специалист отдела развития отраслевых услуг управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска. Московские специалисты, судившие конкурс, комментируя свои решения, отметили: – Мы смотрим на композиции в целом — от выбора материала до постановки рук, ног, корпуса ребенка: это важная часть работы педагога с детьми, она очень видна, — говорит Вадим Романов. — Детский артистизм тоже зависит от наставника, от того, на что хореограф обращает внимание. В таком нежном возрасте нужно предлагать детям играть. Раньше был отдельный предмет, который назывался «Сюжетный танец», его преподавали будущим педагогам в институтах, училищах. Сейчас такой дисциплины нет, поэтому многие хореографы просто берут музыку и накладывают на нее движения. А подходят ли они друг другу, соответствует ли возраст ребенка музыкальному произведению — дело десятое. Согласитесь, если ребенок пяти лет извивается под Шакиру, выглядит это противоестественно. Он должен исполнять совершенно другие композиции. Не нужно его загонять в рамки «лилипут–шоу», чтобы поразить публику. Вальс – Когда мы говорим о детских садах, мы прекрасно понимаем, что в некоторых дошкольных учреждениях работают как профессиональные хореографы, так и обычные музыкальные работники, на которых возложили ответственность за организацию мероприятия. Другой вопрос, занимается ли человек этим для местных праздников или выносит свою работу на конкурс. Когда мы видим очевидную разницу в подготовке детей, то делаем определенные выводы, — отмечает Ольга Романова. — Оцениваем мы и внешний вид, то, насколько стилистически верно выдержаны костюмы, если речь идет о народном танце, — там очень жесткие каноны. – Детский макияж — это особая тема. На мой взгляд, его не должно быть вовсе, — воодушевившись, поддерживает коллегу Вадим Романов. — Дети самодостаточны, они и так красивы. А в силу того, что на сцене они выглядят старше, мы, накладывая маску на лицо девочки, превращаем ее в маленькую женщину. К счастью, все профессиональные коллективы давно отказались от синих теней, практикуют естественный макияж, но и этого для девочек пяти–шести лет много. Несмотря на жесткие критерии оценок, мало кто из участников остался без дипломов. Большинство коллективов были удостоены наград в своих номинациях, что наверняка даст детям хороший стимул к дальнейшему совершенствованию мастерства.

Марина Андриюк Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Фестиваль проходил с 23 по 25 марта. В течение двух конкурсных дней жюри просмотрело выступления в номинациях «Дебют», «Малые формы», «Соло», «Народный танец», «Игровой танец», «Стилизованный танец» и «Эстрадный танец». Гала–концерт «Подснежника» и награждение лауреатов состоялись в воскресенье. В этом году в конкурсе приняли участие более 500 маленьких норильчан из 18 детских садов и 41 танцевального коллектива. Не смогли выступить только те ребята, которые находились за пределами Норильска: на конкурсы разных уровней выехали «Талнахский перепляс» и «Вдохновение».Оценивали выступления участников специально приглашенные специалисты: Вадим Романов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, балетмейстер–педагог Московской театральной школы при ГИТИСе, и Ольга Романова, балетмейстер–педагог Московской театральной школы при ГИТИСе, старший преподаватель кафедры культурологии и эстетического воспитания Московского института открытого образования, а также Елена Дружинина, главный специалист отдела развития отраслевых услуг управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска.Московские специалисты, судившие конкурс, комментируя свои решения, отметили:– Мы смотрим на композиции в целом — от выбора материала до постановки рук, ног, корпуса ребенка: это важная часть работы педагога с детьми, она очень видна, — говорит Вадим Романов. — Детский артистизм тоже зависит от наставника, от того, на что хореограф обращает внимание. В таком нежном возрасте нужно предлагать детям играть. Раньше был отдельный предмет, который назывался «Сюжетный танец», его преподавали будущим педагогам в институтах, училищах. Сейчас такой дисциплины нет, поэтому многие хореографы просто берут музыку и накладывают на нее движения. А подходят ли они друг другу, соответствует ли возраст ребенка музыкальному произведению — дело десятое. Согласитесь, если ребенок пяти лет извивается под Шакиру, выглядит это противоестественно. Он должен исполнять совершенно другие композиции. Не нужно его загонять в рамки «лилипут–шоу», чтобы поразить публику.– Когда мы говорим о детских садах, мы прекрасно понимаем, что в некоторых дошкольных учреждениях работают как профессиональные хореографы, так и обычные музыкальные работники, на которых возложили ответственность за организацию мероприятия. Другой вопрос, занимается ли человек этим для местных праздников или выносит свою работу на конкурс. Когда мы видим очевидную разницу в подготовке детей, то делаем определенные выводы, — отмечает Ольга Романова. — Оцениваем мы и внешний вид, то, насколько стилистически верно выдержаны костюмы, если речь идет о народном танце, — там очень жесткие каноны.– Детский макияж — это особая тема. На мой взгляд, его не должно быть вовсе, — воодушевившись, поддерживает коллегу Вадим Романов. — Дети самодостаточны, они и так красивы. А в силу того, что на сцене они выглядят старше, мы, накладывая маску на лицо девочки, превращаем ее в маленькую женщину. К счастью, все профессиональные коллективы давно отказались от синих теней, практикуют естественный макияж, но и этого для девочек пяти–шести лет много.Несмотря на жесткие критерии оценок, мало кто из участников остался без дипломов. Большинство коллективов были удостоены наград в своих номинациях, что наверняка даст детям хороший стимул к дальнейшему совершенствованию мастерства.

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