[Индекс номера 43 (27.03.2018)]



Спорт–тайм

Кубковый настрой

В финале Кубка России по мини–футболу «Норильский никель» по сумме двух встреч уступил «Газпром–Югре» — 3:2 и 2:5.



На пути к финалу «Норникель» обошел «Новую генерацию», «Дину» и «Синару». «Газпром–Югра», в свою очередь, вывела из борьбы команды «Алмаз– АЛРОСА», «Ухта» и «КПРФ». Для норильчан прошедший финал стал третьим за 26–летнюю историю розыгрыша второго по значимости трофея в отечественном мини–футболе. В 2000 году северяне уступили в овертайме московскому клубу «ГКИ–Газпром» — 2:3. В сезоне 2014–2015 годов оказались слабее подмосковного «Динамо»: 2:4 — счет дома, 2:6 — в гостях. К сожалению, и выступление в нынешнем финале оказалось для никельщиков неудачным. Несмотря на то что первый поединок, прошедший в Норильске, завершился в пользу заполярного клуба — 3:2, в ответной встрече югорчане смогли добиться нужного для себя результата — 5:2, что и позволило им в третий раз в истории поднять над головой заветный кубок.

Образцово–показательно Особый статус матча заставил игроков предельно сконцентрироваться. Ошибки, пусть даже минимальные, были недопустимы. Тем не менее счет был открыт как раз из–за грубейшей неразберихи в защитных рядах хозяев площадки. Получив мяч от партнера по команде, вратарь норильчан Алексей Попов, вместо того чтобы вынести снаряд в безопасную зону, сыграл вслепую и, по сути, вывел на ударную позицию Кайо, который из выгоднейшей позиции нанес точный удар — 0:1. Ошарашенные таким поворотом событий никельщики усилили натиск на ворота югорчан. Рвались вперед и гости. Однако, несмотря на все старания, мяч еще долго не мог пересечь линию ворот, в чем видна большая заслуга вратарей обеих команд. На 21–й минуте гости сбивают с ног Филиппова, судья назначает штрафной удар примерно в десяти метрах от ворот, к мячу подходит Гончаров и пушечным выстрелом поражает девятку — 1:1. После перерыва страсти на площадке усилились. На 27–й минуте «Югра» сооружает многоходовку, точку в которой дальним ударом ставит Шаяхметов — 1:2. На 34–й минуте Катата уступает в борьбе Чащину, мяч оказывается у Сучилина и девятый номер норильчан вновь сравнивает счет — 2:2. А на 44–й минуте хозяева и вовсе выходят вперед: Гончаров «выгрызает» мяч у защитников гостей, делает выверенную передачу на Сергеева, который уверенно использует свой шанс — 3:2. В концовке матча тренер «Газпрома» выводит пятого полевого игрока, но счет на табло не меняется. В «Арктике» такого накала страстей не наблюдалось давно. Домашняя площадка северян бурлила и кипела, а зрители, практически полностью заполнившие трибуны, купали своих любимцев в овациях. То были первые секунды после финальной сирены, возвестившей о победе заполярного клуба в финальном матче. Но абсолютно все понимали, что спустя пару дней состоится ответная встреча на площадке соперника — в Югорске, где, как известно, неприятный сюрприз может ожидать абсолютно любую команду, с каким бы настроем она туда не приехала.

Недотянули Ответная игра началась для норильчан очень даже неплохо. На пятой минуте гости сооружают контратаку: с передачи Гибадуллина Филиппов бьет по воротам Купатадзе, голкипер югорчан принимает мяч, но тут на добивании удачно играет Чащин, который и выводит команду вперед. На 20–й минуте Катата с аута делает верховую передачу на Кайо, который с острого угла слету вколачивает мяч в ворота Попова — 1:1. «Газпром–Югра» продолжает атаковать, но все попытки выйти вперед пресекаются обороной гостей во главе с неотразимым Поповым. В свою очередь и гости не оставляют попыток добиться своего. На 36–й минуте Попов делает дальнюю передачу во вратарскую зону соперника на Канивца, который ударом головы переправляет мяч в сетку мимо вышедшего из ворот голкипера. Не проходит и одной минуты, как счет вновь становится равным: вблизи вратарской зоны судья назначает штрафной, и Ромуло без особых проблем запускает мяч в сетку. Спустя две минуты «Газпром» выходит вперед благодаря досадному автоголу Гибадуллина. Проходит еще пара минут, и хозяевам засчитывают фол: это нарушение становится шестым за игру, и норильчане получают право на десятиметровый удар. К мячу подходит Сергеев, но выстрел никельщика парирует Слемзин, за мгновение до этого сменивший в воротах Купатадзе. На 47–й минуте Чишкала дальним ударом доводит счет до 4:2 в пользу газовиков. Понимая, что такой счет гарантирует «Югре» победу в Кубке, «Норникель» идет ва–банк и меняет вратаря на пятого полевого. Атаки гостей обостряются, но и хозяева делают все возможное, чтобы закрепить свое преимущество. Автором очередного гола становится Кайо, поразивший никем не прикрытые ворота никельщиков — 5:2. Кубок России достается «Газпром–Югре». Александр Соколов Александр Соколов, главный тренер МФК «Норильский никель»: – Финал Кубка — это два матча, и оба они получились разными. Нам сегодня не хватило эмоций, дополнительных сил. Но я все равно благодарен ребятам. Парни действительно хотели выиграть Кубок. Они сделали для этого все возможное, но, к сожалению, мы остановились в шаге от этого почетного трофея. Спасибо болельщикам, которые поверили в нас, мы чувствовали вашу поддержку, мы реально играли за Норильск. Считаю, что нам удалось выдать два очень качественных матча. Интрига сохранялась до последней секунды. Хотя многие говорили, что в этом противостоянии перевес будет на стороне «Газпрома», мы все же дали решительный бой. Старались показать все, на что способны. Но на сей раз удача отвернулась от нас. Будем работать дальше, этот Кубок — уже история, и я поздравляю «Газпром» с победой. В чемпионате мы намерены добиваться более высокого места. Следующую игру «Норильский никель» проведет 30 марта в рамках 17–го тура Суперлиги на выезде с одним из лидеров чемпионата — «Тюменью». А ближайшую домашнюю встречу норильчане проведут в 18–м туре, 6 апреля, их соперником станет «Прогресс».

Михаил Туаев Фото с официального сайта Ассоциации мини–футбола России www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На пути к финалу «Норникель» обошел «Новую генерацию», «Дину» и «Синару». «Газпром–Югра», в свою очередь, вывела из борьбы команды «Алмаз– АЛРОСА», «Ухта» и «КПРФ».Для норильчан прошедший финал стал третьим за 26–летнюю историю розыгрыша второго по значимости трофея в отечественном мини–футболе. В 2000 году северяне уступили в овертайме московскому клубу «ГКИ–Газпром» — 2:3. В сезоне 2014–2015 годов оказались слабее подмосковного «Динамо»: 2:4 — счет дома, 2:6 — в гостях. К сожалению, и выступление в нынешнем финале оказалось для никельщиков неудачным. Несмотря на то что первый поединок, прошедший в Норильске, завершился в пользу заполярного клуба — 3:2, в ответной встрече югорчане смогли добиться нужного для себя результата — 5:2, что и позволило им в третий раз в истории поднять над головой заветный кубок.Особый статус матча заставил игроков предельно сконцентрироваться. Ошибки, пусть даже минимальные, были недопустимы. Тем не менее счет был открыт как раз из–за грубейшей неразберихи в защитных рядах хозяев площадки. Получив мяч от партнера по команде, вратарь норильчан Алексей Попов, вместо того чтобы вынести снаряд в безопасную зону, сыграл вслепую и, по сути, вывел на ударную позицию Кайо, который из выгоднейшей позиции нанес точный удар — 0:1. Ошарашенные таким поворотом событий никельщики усилили натиск на ворота югорчан. Рвались вперед и гости. Однако, несмотря на все старания, мяч еще долго не мог пересечь линию ворот, в чем видна большая заслуга вратарей обеих команд. На 21–й минуте гости сбивают с ног Филиппова, судья назначает штрафной удар примерно в десяти метрах от ворот, к мячу подходит Гончаров и пушечным выстрелом поражает девятку — 1:1.После перерыва страсти на площадке усилились. На 27–й минуте «Югра» сооружает многоходовку, точку в которой дальним ударом ставит Шаяхметов — 1:2. На 34–й минуте Катата уступает в борьбе Чащину, мяч оказывается у Сучилина и девятый номер норильчан вновь сравнивает счет — 2:2. А на 44–й минуте хозяева и вовсе выходят вперед: Гончаров «выгрызает» мяч у защитников гостей, делает выверенную передачу на Сергеева, который уверенно использует свой шанс — 3:2. В концовке матча тренер «Газпрома» выводит пятого полевого игрока, но счет на табло не меняется.В «Арктике» такого накала страстей не наблюдалось давно. Домашняя площадка северян бурлила и кипела, а зрители, практически полностью заполнившие трибуны, купали своих любимцев в овациях. То были первые секунды после финальной сирены, возвестившей о победе заполярного клуба в финальном матче. Но абсолютно все понимали, что спустя пару дней состоится ответная встреча на площадке соперника — в Югорске, где, как известно, неприятный сюрприз может ожидать абсолютно любую команду, с каким бы настроем она туда не приехала.Ответная игра началась для норильчан очень даже неплохо. На пятой минуте гости сооружают контратаку: с передачи Гибадуллина Филиппов бьет по воротам Купатадзе, голкипер югорчан принимает мяч, но тут на добивании удачно играет Чащин, который и выводит команду вперед. На 20–й минуте Катата с аута делает верховую передачу на Кайо, который с острого угла слету вколачивает мяч в ворота Попова — 1:1. «Газпром–Югра» продолжает атаковать, но все попытки выйти вперед пресекаются обороной гостей во главе с неотразимым Поповым. В свою очередь и гости не оставляют попыток добиться своего.На 36–й минуте Попов делает дальнюю передачу во вратарскую зону соперника на Канивца, который ударом головы переправляет мяч в сетку мимо вышедшего из ворот голкипера. Не проходит и одной минуты, как счет вновь становится равным: вблизи вратарской зоны судья назначает штрафной, и Ромуло без особых проблем запускает мяч в сетку. Спустя две минуты «Газпром» выходит вперед благодаря досадному автоголу Гибадуллина. Проходит еще пара минут, и хозяевам засчитывают фол: это нарушение становится шестым за игру, и норильчане получают право на десятиметровый удар. К мячу подходит Сергеев, но выстрел никельщика парирует Слемзин, за мгновение до этого сменивший в воротах Купатадзе. На 47–й минуте Чишкала дальним ударом доводит счет до 4:2 в пользу газовиков. Понимая, что такой счет гарантирует «Югре» победу в Кубке, «Норникель» идет ва–банк и меняет вратаря на пятого полевого. Атаки гостей обостряются, но и хозяева делают все возможное, чтобы закрепить свое преимущество. Автором очередного гола становится Кайо, поразивший никем не прикрытые ворота никельщиков — 5:2. Кубок России достается «Газпром–Югре».– Финал Кубка — это два матча, и оба они получились разными. Нам сегодня не хватило эмоций, дополнительных сил. Но я все равно благодарен ребятам. Парни действительно хотели выиграть Кубок. Они сделали для этого все возможное, но, к сожалению, мы остановились в шаге от этого почетного трофея. Спасибо болельщикам, которые поверили в нас, мы чувствовали вашу поддержку, мы реально играли за Норильск. Считаю, что нам удалось выдать два очень качественных матча. Интрига сохранялась до последней секунды. Хотя многие говорили, что в этом противостоянии перевес будет на стороне «Газпрома», мы все же дали решительный бой. Старались показать все, на что способны. Но на сей раз удача отвернулась от нас. Будем работать дальше, этот Кубок — уже история, и я поздравляю «Газпром» с победой. В чемпионате мы намерены добиваться более высокого места.

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