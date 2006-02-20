[Индекс номера 43 (27.03.2018)]



Больной вопрос

Инвалидность - не приговор

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более одного миллиарда людей в мире имеют какую–либо форму инвалидности. Это почти 15% населения земного шара. В России число зарегистрированных инвалидов на 1 июня 2017 года составляет 11,5 миллиона человек. «Заполярка» задалась вопросами: «Сколько из них проживает в Красноярском крае и в частности в Норильске? Как в нашем городе обстоят дела с медико–социальной экспертизой и реабилитацией лиц с ограничениями здоровья?» За ответами мы обратились к руководителю бюро медико–санитарной экспертизы № 41 Антону Белякову.



Всего в 2017 году в структурных подразделениях (филиалах или бюро) федерального казенного учреждения «Главное бюро медико–социальной экспертизы по Красноярскому краю» Минтруда России освидетельствовано 58 424 человека (50 271 — взрослые, 8153 — дети). Признано инвалидами 48 984 человека. В Норильске в 2017 году в бюро № 40 и № 41 освидетельствование прошли 3233 человека. Инвалидность установлена 3124 гражданам. Из них 892 норильчанам статус инвалида присвоен впервые. В настоящее время в Красноярском крае насчитывается около 191 тысячи инвалидов (уровень инвалидности составил 664 человека на 10 тысяч населения), в том числе детей–инвалидов — 12 200 (интенсивный показатель 198 на 10 тысяч детского населения). В структуре первичной инвалидности взрослого населения Красноярского края в 2017 году преобладали, впрочем, как и всегда, злокачественные новообразования. Болезни системы кровообращения на втором месте. Психические расстройства — на третьем, болезни костно–мышечной системы — на четвертом. Инвалидность вследствие заболевания туберкулезом заняла пятое место. В структуре детской инвалидности в течение последних лет первое место стабильно занимают психические расстройства и расстройства поведения. Второе место — болезни нервной системы. На третьем — врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения. Работа с детьми–инвалидами в реабилитационном центре «Виктория» Уровень первичной инвалидности среди взрослого населения Красноярского края вырос и составил 59,5 на 10 тысяч человек. В Российской Федерации и Сибирском федеральном округе данный показатель ниже — 56,7 и 59,0 соответственно. Справка «ЗП» В 2016 году Центром изучения Пенсионной реформы был составлен рейтинг регионов России с повышенной социальной нагрузкой — по численности людей с ограниченными возможностями. За основу подсчетов взяты статистические данные Росстата за 2015 год. Учитывалось количество инвалидов от общей численности населения региона. В первую пятерку по количеству инвалидов вошли Белгородская область (16,2% от общего числа населения), Санкт–Петербург (15,9%), Рязанская область (13,5%), Москва (12,9%) и Чеченская Республика (12,8%). Самый низкий процент инвалидности зафиксирован в Ханты–Мансийском автономном округе — 3,5%. Красноярский край в рейтинге занимает 42–е место — людей с ограниченными возможностями здоровья у нас 6,8 процента. Всего в таблице представлен 51 регион. — Какие факторы могут повлиять на снижение первичной инвалидности? – Это, прежде всего, раннее выявление и лечение заболеваний, приводящих к инвалидности; развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи; широкое использование профилактических программ; совершенствование систем реабилитационной помощи и санаторно–курортного лечения. Так, в последние годы на территории Красноярского края открылись современные медицинские центры, где внедряются передовые технологии. Повышение качества диагностики позволяет своевременно выявлять опасные заболевания и эффективно с ними бороться, тем самым предотвращая инвалидность. — Расскажите о методах реабилитации инвалидов и, в частности, об ИПРА. – Полное или частичное восстановление способностей инвалида к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, достижение им материальной независимости и социальной адаптации возможны как раз благодаря работе системы реабилитации инвалидов. Так, в бюро МСЭ разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации — ИПРА. Этот документ содержит оптимальный комплекс мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалида (для детей в возрасте до 18 лет — психолого–педагогической). С ИПРА гражданин обращается в соответствующие учреждения для проведения указанных в ней мероприятий. Также МСЭ направляет выписки из ИПРА (в трехдневный срок после ее разработки) в ведомства, которые эти реабилитационные мероприятия должны исполнять (органы исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, содействия занятости населения, физической культуры и спорта, региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации). Они, в свою очередь, разрабатывают перечни, конкретизирующие реабилитационные мероприятия в соответствующей сфере деятельности и передают в подведомственные им структуры, которые будут непосредственно работать с инвалидом. Предусмотрена и система «обратной связи» — органом исполнительной власти в учреждение медико–социальной экспертизы должны предоставляться сведения о выполнении необходимых мероприятий. Важно понимать динамический характер инвалидности, наблюдающийся в случаях, когда у человека имеется высокий реабилитационный потенциал — ввиду специфики заболевания, молодого возраста, возможности проведения результативных лечебно–реабилитационных мероприятий. — Но ведь бывают случаи, когда устранение ограничений здоровья невозможно, скажем, при ампутации конечностей или при тяжелых необратимых заболеваниях... – Конечно, и все это обязательно учитывается в каждом конкретном случае — ведь при проведении медико–социальной экспертизы члены комиссии проводят анализ клинико–функциональных, социально–бытовых, профессионально–трудовых, психологических данных освидетельствуемого, оценивают реабилитационный потенциал и эффективность проводимых ранее реабилитационных мероприятий. — Чем при этом руководствуются члены комиссии? – В настоящее время при проведении экспертизы с целью установления инвалидности учреждения медико–социальной экспертизы руководствуются классификациями и критериями, утвержденными Приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н. В этом документе четко расписан перечень основных видов стойких расстройств функций организма человека. Приведена классификация нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами с использованием количественной системы оценки степени выраженности указанных нарушений, устанавливаемых в процентах в диапазоне от 10% до 100% с шагом в 10%. Это позволяет точно определить, насколько выражены функциональные нарушения организма у конкретного освидетельствуемого с учетом всех особенностей патологического процесса — тяжести течения, частоты и продолжительности обострений. В Норильске, по данным Пенсионного фонда на 1 января 2018 года, зарегистрировано 5867 инвалидов (в том числе и дети–инвалиды). Это примерно 3,3% населения. — В каких случаях инвалидность устанавливается бессрочно? – Постановлением правительства РФ от 07.04.2008 № 247 утвержден перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно, и внесены соответствующие изменения в п. 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением правительства РФ от 20.02.2006 № 95. Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, — категория «ребенок–инвалид» до достижения совершеннолетия: – не позднее двух лет после первичного признания инвалидом (установления категории «ребенок–инвалид») гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма по перечню (списку) заболеваний, приведенному в приложении к Правилам; – не позднее четырех лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления категории «ребенок–инвалид») в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и систем организма (за исключением указанных в приложении к настоящим Правилам); – не позднее шести лет после первичного установления категории «ребенок–инвалид» в случае рецидивирующего или осложненного течения злокачественного новообразования у детей, в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза, а также в случае присоединения других заболеваний, осложняющих течение злокачественного новообразования. — Куда можно обратиться за консультацией или помощью, если при прохождении медико–социальной экспертизы возникли вопросы? – Телефон горячей линии в нашем регионе — 8(391)227–86–16. Также на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда России (mse24.ru) размещена и регулярно пополняется информация о деятельности учреждения, о порядке оказания государственной услуги по проведению медико–социальной экспертизы. В свободном доступе имеются нормативно– правовые документы по МСЭ и реабилитации инвалидов, публикуются разъяснения по вопросам, которые задают граждане нашим специалистам.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Всего в 2017 году в структурных подразделениях (филиалах или бюро) федерального казенного учреждения «Главное бюро медико–социальной экспертизы по Красноярскому краю» Минтруда России освидетельствовано 58 424 человека(50 271 — взрослые, 8153 — дети). Признано инвалидами 48 984 человека.В Норильске в 2017 году в бюро № 40 и № 41 освидетельствование прошли 3233 человека. Инвалидность установлена 3124 гражданам. Из них 892 норильчанам статус инвалида присвоен впервые.В настоящее время в Красноярском крае насчитывается около 191 тысячи инвалидов (уровень инвалидности составил 664 человека на 10 тысяч населения), в том числе детей–инвалидов — 12 200 (интенсивный показатель 198 на 10 тысяч детского населения).В структуре первичной инвалидности взрослого населения Красноярского края в 2017 году преобладали, впрочем, как и всегда, злокачественные новообразования. Болезни системы кровообращения на втором месте. Психические расстройства — на третьем, болезни костно–мышечной системы — на четвертом. Инвалидность вследствие заболевания туберкулезом заняла пятое место.В структуре детской инвалидности в течение последних лет первое место стабильно занимают психические расстройства и расстройства поведения. Второе место — болезни нервной системы. На третьем — врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.Уровень первичной инвалидности среди взрослого населения Красноярского края вырос и составил 59,5 на 10 тысяч человек. В Российской Федерации и Сибирском федеральном округе данный показатель ниже — 56,7 и 59,0 соответственно.– Это, прежде всего, раннее выявление и лечение заболеваний, приводящих к инвалидности; развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи; широкое использование профилактических программ; совершенствование систем реабилитационной помощи и санаторно–курортного лечения.Так, в последние годы на территории Красноярского края открылись современные медицинские центры, где внедряются передовые технологии. Повышение качества диагностики позволяет своевременно выявлять опасные заболевания и эффективно с ними бороться, тем самым предотвращая инвалидность.– Полное или частичное восстановление способностей инвалида к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, достижение им материальной независимости и социальной адаптации возможны как раз благодаря работе системы реабилитации инвалидов. Так, в бюро МСЭ разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации — ИПРА. Этот документ содержит оптимальный комплекс мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалида (для детей в возрасте до 18 лет — психолого–педагогической).С ИПРА гражданин обращается в соответствующие учреждения для проведения указанных в ней мероприятий. Также МСЭ направляет выписки из ИПРА (в трехдневный срок после ее разработки) в ведомства, которые эти реабилитационные мероприятия должны исполнять (органы исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, содействия занятости населения, физической культуры и спорта, региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации). Они, в свою очередь, разрабатывают перечни, конкретизирующие реабилитационные мероприятия в соответствующей сфере деятельности и передают в подведомственные им структуры, которые будут непосредственно работать с инвалидом.Предусмотрена и система «обратной связи» — органом исполнительной власти в учреждение медико–социальной экспертизы должны предоставляться сведения о выполнении необходимых мероприятий.Важно понимать динамический характер инвалидности, наблюдающийся в случаях, когда у человека имеется высокий реабилитационный потенциал — ввиду специфики заболевания, молодого возраста, возможности проведения результативных лечебно–реабилитационных мероприятий.– Конечно, и все это обязательно учитывается в каждом конкретном случае — ведь при проведении медико–социальной экспертизы члены комиссии проводят анализ клинико–функциональных, социально–бытовых, профессионально–трудовых, психологических данных освидетельствуемого, оценивают реабилитационный потенциал и эффективность проводимых ранее реабилитационных мероприятий.– В настоящее время при проведении экспертизы с целью установления инвалидности учреждения медико–социальной экспертизы руководствуются классификациями и критериями, утвержденными Приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н. В этом документе четко расписан перечень основных видов стойких расстройств функций организма человека. Приведена классификация нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами с использованием количественной системы оценки степени выраженности указанных нарушений, устанавливаемых в процентах в диапазоне от 10% до 100% с шагом в 10%. Это позволяет точно определить, насколько выражены функциональные нарушения организма у конкретного освидетельствуемого с учетом всех особенностей патологического процесса — тяжести течения, частоты и продолжительности обострений.– Постановлением правительства РФ от 07.04.2008 № 247 утвержден перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно, и внесены соответствующие изменения в п. 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением правительства РФ от 20.02.2006 № 95.Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, — категория «ребенок–инвалид» до достижения совершеннолетия:– не позднее двух лет после первичного признания инвалидом (установления категории «ребенок–инвалид») гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма по перечню (списку) заболеваний, приведенному в приложении к Правилам;– не позднее четырех лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления категории «ребенок–инвалид») в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и систем организма (за исключением указанных в приложении к настоящим Правилам);– не позднее шести лет после первичного установления категории «ребенок–инвалид» в случае рецидивирующего или осложненного течения злокачественного новообразования у детей, в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза, а также в случае присоединения других заболеваний, осложняющих течение злокачественного новообразования.– Телефон горячей линии в нашем регионе — 8(391)227–86–16. Также на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда России (mse24.ru) размещена и регулярно пополняется информация о деятельности учреждения, о порядке оказания государственной услуги по проведению медико–социальной экспертизы. В свободном доступе имеются нормативно– правовые документы по МСЭ и реабилитации инвалидов, публикуются разъяснения по вопросам, которые задают граждане нашим специалистам.

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