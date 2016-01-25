28 марта стало в России днем траура по погибшим в кемеровской трагедии. По всей стране были приспущены государственные флаги, учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия, внесены изменения в вещание теле– и радиоканалов.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Глава государства Владимир Путин посетил Кемерово, где возложил цветы к стихийному мемориалу у здания сгоревшего торгового центра, выразил соболезнования семьям погибших, посетил в больнице пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Пострадавших — 76, в том числе 27 детей.
По данному делу уже задержали пять человек. Среди основных версий случившегося — поджог и замыкание электропроводки.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), доме престарелых в станице
Камышеватская Краснодарского края (2007 год, 63 жертвы) и в пермском клубе «Хромая лошадь» (2009 год, 153 жертвы).
В городах России масштабные траурные акции начались 27 марта. Люди несли к импровизированным мемориалам цветы, детские игрушки, лампады и записки со словами поддержки.
«Страшная трагедия произошла в Кемерово. Нет слов, чтобы выразить этот ужас и боль. Дай Бог сил родственникам погибших».
«Мы все потрясены случившимся, в наших сердцах боль и горечь утраты».
В Туле местом памяти стал Успенский собор. Там же прошла траурная панихида. Местом траура и скорби в Красноярске был выбран сквер у Архиерейского дома. Жители краевой столицы возложили цветы к памятнику архиепископу Красноярскому и Енисейскому святому Луке. А вечером траурная церемония прошла на набережной Енисея. Неравнодушные горожане собрались около «Синема–парка». Невозможно было подсчитать количество новосибирцев, принявших участие в траурной акции в Нарымском сквере. У стихийного мемориала постоянно находилось несколько сотен людей. В Хабаровске мемориалов было сразу два — у кинотеатра «Гигант» и у ТРЦ «Южный парк».
В Норильске власти города определили места встреч для минуты молчания в память о погибших во всех районах. В Центральном районе неравнодушные горожане пришли на площадь у Дворца культуры комбината, в Талнахе — на площадь Горняков, в Кайеркане — собрались у памятной стелы на центральной площади. И здесь люди несли к мемориалам цветы и игрушки, а в небо были выпущены воздушные шары и светящиеся фонари.
По примерным подсчетам в траурной акции в Большом Норильске приняли участие около тысячи горожан.Алла ШуняеваФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда