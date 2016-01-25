Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 45 (29.03.2018)]

И сердце болью отзовется...

28 марта стало в России днем траура по погибшим в кемеровской трагедии. По всей стране были приспущены государственные флаги, учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия, внесены изменения в вещание теле– и радиоканалов.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Глава государства Владимир Путин посетил Кемерово, где возложил цветы к стихийному мемориалу у здания сгоревшего торгового центра, выразил соболезнования семьям погибших, посетил в больнице пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Пострадавших — 76, в том числе 27 детей.
По данному делу уже задержали пять человек. Среди основных версий случившегося — поджог и замыкание электропроводки.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), доме престарелых в станице
Камышеватская Краснодарского края (2007 год, 63 жертвы) и в пермском клубе «Хромая лошадь» (2009 год, 153 жертвы).
В городах России масштабные траурные акции начались 27 марта. Люди несли к импровизированным мемориалам цветы, детские игрушки, лампады и записки со словами поддержки.
«Страшная трагедия произошла в Кемерово. Нет слов, чтобы выразить этот ужас и боль. Дай Бог сил родственникам погибших».
«Мы все потрясены случившимся, в наших сердцах боль и горечь утраты».
В Туле местом памяти стал Успенский собор. Там же прошла траурная панихида. Местом траура и скорби в Красноярске был выбран сквер у Архиерейского дома. Жители краевой столицы возложили цветы к памятнику архиепископу Красноярскому и Енисейскому святому Луке. А вечером траурная церемония прошла на набережной Енисея. Неравнодушные горожане собрались около «Синема–парка». Невозможно было подсчитать количество новосибирцев, принявших участие в траурной акции в Нарымском сквере. У стихийного мемориала постоянно находилось несколько сотен людей. В Хабаровске мемориалов было сразу два — у кинотеатра «Гигант» и у ТРЦ «Южный парк».
В Норильске власти города определили места встреч для минуты молчания в память о погибших во всех районах. В Центральном районе неравнодушные горожане пришли на площадь у Дворца культуры комбината, в Талнахе — на площадь Горняков, в Кайеркане — собрались у памятной стелы на центральной площади. И здесь люди несли к мемориалам цветы и игрушки, а в небо были выпущены воздушные шары и светящиеся фонари.
По примерным подсчетам в траурной акции в Большом Норильске приняли участие около тысячи горожан.

Алла Шуняева
Фото Ирины Яринской
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
28 марта стало в России днем траура по погибшим в кемеровской трагедии. По всей стране были приспущены государственные флаги, учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия, внесены изменения в вещание теле– и радиоканалов.

Коммунальная проза 
Госдума поддержала в третьем чтении законопроект о заключении прямых договоров на оплату услуг ЖКХ между потребителями и ресурсоснабжающими организациями (РСО). Жильцы от новой системы только выиграют, уверены местные управляющие компании. Эксперты же настроены не столь оптимистично.

Специальный репортаж 
Ужасная трагедия, произошедшая в Кемерово, унесла жизни 64 человек, среди которых оказалось много детей. Следствию еще предстоит выявить причины пожара и наказать тех, по чьей вине сотни людей оказались в огненной ловушке. Журналисты «Заполярной правды» решили пройти по нескольким торгово–развлекательным центрам и посмотреть, как у нас в городе обстоят дела с безопасностью посетителей. Сразу отметим, что мы не являемся специалистами в области противопожарной безопасности и всего лишь делимся своими впечатлениями. Обход был сделан во вторник, 27 марта.

Вопрос недели 
Жизнь зачастую преподносит нам страшные, жестокие уроки. А если мы оказываемся неспособны их усвоить, не стесняется раз за разом их повторять. Конечно, далеко не все зависит от нас самих, но все же стоит попытаться честно ответить на вопрос:

Поверь в мечту 
«Заполярная правда» продолжает спецпроект «Поверь в мечту» для детей из детского дома и школы–интерната. На этот раз нашим героем стал 14–летний Георгий Дорожкин — парень хозяйственный, основательный и очень скромный. Юноша захотел увидеть изнутри работу мясоперерабатывающего комбината «Норильский». Что ж, нет ничего невозможного.

Дверь в детскую 
Благодаря волонтерам, расписавшим яркими красками стены игровой комнаты во фтизиатрическом отделении детской больницы, ребятишкам, находящимся на лечении, будет не так тягостно проводить здесь время.

Человек родился 
На прошедшей неделе в Большом Норильске на свет появились 42 малыша: 16 девочек и 26 мальчиков. Среди них — Артем Гуревич.

Новости:
 29 марта 2018 
18:02 В Норильске прошла встреча руководителей медицинских учреждений города с населением.
17:57 Сегодня справляют день рождения сразу две улицы Норильска.
16:36 Гости из будущего. Станция юных техников с помощью наставников из МГУ им. Ломоносова проводит необычный конкурс для детей и подростков.
16:34 Очередной циклон пришел в Норильск, как обычно весной - с северо-запада. Штормовое предупреждение по городу объявлено с 17 часов.
16:30 Главный полицейский Красноярского края посетил сегодня в Норильске школу с юридическим уклоном и ответил на вопросы учащихся юрклассов.
15:33 Норильчан приглашает на фестиваль чирлидинга «WOW! Show».
14:17 В Норильске начинается массовое комплектование детских садиков.
13:32 Дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыли для движения легкового автотранспорта.
13:27 В Норильске на автодороге в районе медного завода образовалась пробка.
12:58 Норильчанин Георгий Хубаев стал серебряным призером чемпионата России по армрестлингу.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх