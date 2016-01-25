[Индекс номера 45 (29.03.2018)]



И сердце болью отзовется...

28 марта стало в России днем траура по погибшим в кемеровской трагедии. По всей стране были приспущены государственные флаги, учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия, внесены изменения в вещание теле– и радиоканалов.



В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Глава государства Владимир Путин посетил Кемерово, где возложил цветы к стихийному мемориалу у здания сгоревшего торгового центра, выразил соболезнования семьям погибших, посетил в больнице пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Пострадавших — 76, в том числе 27 детей. По данному делу уже задержали пять человек. Среди основных версий случившегося — поджог и замыкание электропроводки. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007 год, 63 жертвы) и в пермском клубе «Хромая лошадь» (2009 год, 153 жертвы). В городах России масштабные траурные акции начались 27 марта. Люди несли к импровизированным мемориалам цветы, детские игрушки, лампады и записки со словами поддержки. «Страшная трагедия произошла в Кемерово. Нет слов, чтобы выразить этот ужас и боль. Дай Бог сил родственникам погибших». «Мы все потрясены случившимся, в наших сердцах боль и горечь утраты». В Туле местом памяти стал Успенский собор. Там же прошла траурная панихида. Местом траура и скорби в Красноярске был выбран сквер у Архиерейского дома. Жители краевой столицы возложили цветы к памятнику архиепископу Красноярскому и Енисейскому святому Луке. А вечером траурная церемония прошла на набережной Енисея. Неравнодушные горожане собрались около «Синема–парка». Невозможно было подсчитать количество новосибирцев, принявших участие в траурной акции в Нарымском сквере. У стихийного мемориала постоянно находилось несколько сотен людей. В Хабаровске мемориалов было сразу два — у кинотеатра «Гигант» и у ТРЦ «Южный парк». В Норильске власти города определили места встреч для минуты молчания в память о погибших во всех районах. В Центральном районе неравнодушные горожане пришли на площадь у Дворца культуры комбината, в Талнахе — на площадь Горняков, в Кайеркане — собрались у памятной стелы на центральной площади. И здесь люди несли к мемориалам цветы и игрушки, а в небо были выпущены воздушные шары и светящиеся фонари. По примерным подсчетам в траурной акции в Большом Норильске приняли участие около тысячи горожан.

Алла Шуняева Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Глава государства Владимир Путин посетил Кемерово, где возложил цветы к стихийному мемориалу у здания сгоревшего торгового центра, выразил соболезнования семьям погибших, посетил в больнице пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Пострадавших — 76, в том числе 27 детей.По данному делу уже задержали пять человек. Среди основных версий случившегося — поджог и замыкание электропроводки.По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), доме престарелых в станицеКамышеватская Краснодарского края (2007 год, 63 жертвы) и в пермском клубе «Хромая лошадь» (2009 год, 153 жертвы).В городах России масштабные траурные акции начались 27 марта. Люди несли к импровизированным мемориалам цветы, детские игрушки, лампады и записки со словами поддержки.«Страшная трагедия произошла в Кемерово. Нет слов, чтобы выразить этот ужас и боль. Дай Бог сил родственникам погибших».«Мы все потрясены случившимся, в наших сердцах боль и горечь утраты».В Туле местом памяти стал Успенский собор. Там же прошла траурная панихида. Местом траура и скорби в Красноярске был выбран сквер у Архиерейского дома. Жители краевой столицы возложили цветы к памятнику архиепископу Красноярскому и Енисейскому святому Луке. А вечером траурная церемония прошла на набережной Енисея. Неравнодушные горожане собрались около «Синема–парка». Невозможно было подсчитать количество новосибирцев, принявших участие в траурной акции в Нарымском сквере. У стихийного мемориала постоянно находилось несколько сотен людей. В Хабаровске мемориалов было сразу два — у кинотеатра «Гигант» и у ТРЦ «Южный парк».В Норильске власти города определили места встреч для минуты молчания в память о погибших во всех районах. В Центральном районе неравнодушные горожане пришли на площадь у Дворца культуры комбината, в Талнахе — на площадь Горняков, в Кайеркане — собрались у памятной стелы на центральной площади. И здесь люди несли к мемориалам цветы и игрушки, а в небо были выпущены воздушные шары и светящиеся фонари.По примерным подсчетам в траурной акции в Большом Норильске приняли участие около тысячи горожан.

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