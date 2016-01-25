[Индекс номера 45 (29.03.2018)]



Коммунальная проза

Денежки — врозь

Госдума поддержала в третьем чтении законопроект о заключении прямых договоров на оплату услуг ЖКХ между потребителями и ресурсоснабжающими организациями (РСО). Жильцы от новой системы только выиграют, уверены местные управляющие компании. Эксперты же настроены не столь оптимистично.



За и против «Управляющие компании разорятся!», «Вырастет квартплата» — заголовками в таком духе пестрит интернет. Суть готовящихся изменений в Жилищный кодекс проста: теперь жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям по так называемым прямым договорам. Для этого нужно провести общее собрание собственников — получать согласие «ресурсников» не придется. Это автоматически лишит управляющие компании функции посредника между гражданами и РСО. Напомним, сегодня в большинстве регионов расчет за электричество, воду, газ и тепло производится через управляющие компании (в том числе ТСЖ), которые затем перечисляют полученные средства в РСО. Если поправки будут приняты, УК смогут собирать с граждан деньги только за содержание и текущий ремонт дома. плюсы Это, по мнению авторов проекта, сулит выгоды как жильцам — в частности, возрастет прозрачность расчетов, так и управляющим компаниям, которые нередко покрывают долги, накопленные жильцами, из средств на содержание общего имущества в многоквартирном доме, что в конечном итоге может привести к их банкротству. Теоретически выиграют и РСО: вопрос с должниками они будут решать самостоятельно, плюс исключается возможность «оседания» денег на счетах недобросовестных УК. минусы У будущего закона есть как ярые сторонники (в их числе как управляющие компании, так и поставщики ресурсов), так и противники. Так, ряд экспертов отмечает, что опасаться увеличения квартплаты основания есть. Причина проста: произвести ресурс и продать его — задачи разные. Для продажи поставщикам надо либо заключать договоры с посредниками, которым эта работа хорошо знакома и которых придется содержать, либо расширять свои отделы, которые будут заниматься новым для них делом — начислением и сбором платежей, оформлением документации. Прибавьте к этому издержки на печать квитанций и прочие, казалось бы, не слишком затратные мелочи, которые в итоге выльются в серьезную сумму. И поскольку тарифы на поставку ресурсов останутся неизменными — их утверждает орган тарифного регулирования — некоторые специалисты полагают, что покрыть свои издержки РСО не сумеют. Более того: не до конца ясно, как РСО будут бороться с неплатежами. Сегодня долги жильцов либо копятся, либо УК доплачивает недостающую часть платежей из фонда содержания дома. У РСО таких фондов нет, так что им придется восполнять расходы каким–то другим образом. Что из этого выйдет — покажет время. Причем ближайшее.

А как у нас? Представители местных управляющих компаний едины во мнении: когда закон вступит в силу, УК, ввиду своей крайней заинтересованности, постараются претворить его в жизнь как можно скорее. Галина Дроздова, юрист УК «Город»: – Я предвижу только положительные изменения от принятия законопроекта: в частности, я надеюсь, что в нем будет прописана ответственность УК и РСО за предоставление услуг ненадлежащего качества. Сейчас такие нормы, конечно, есть, но не слишком четкие. В результате УК часто «достается» за недоработки РСО. Но главное, чего мы ждем от нового закона, — это передачи ресурсникам решения вопросов с неплательщиками. Потому что на данный момент ситуация выглядит так: мы приобретаем ресурсы на определенную сумму, но жильцы не доплачивают нам за них, скажем, 10%. И эту сумму мы не можем возместить из собственных средств — их у УК просто нет. И нам приходится экономить на сокращении программы содержания жилого фонда. Так что снижение финансовой нагрузки позволит нам более качественно и в расширенном формате обслуживать жилой фонд. Что же до организации претензионной работы РСО с должниками, выскажу личное мнение: они вполне могут привлечь к ней УК в качестве подрядчиков, ведь мы много лет занимаемся этим направлением. Кроме того, чаще всего должник по коммунальным ресурсам имеет долг и за общедомовое обслуживание, так что нам все равно придется собирать документы на взыскание с него задолженности, равно как и РСО. Так почему бы не оставить эти функции в одних руках, наняв УК? Надежда Оробинская, гендиректор УК «СеверныйБыт»: – Соглашусь: поскольку управляющая компания с момента вступления закона в силу будет освобождена от бремени долгов неплательщиков, это даст ей возможность более качественно оказывать услуги по содержанию и ремонту жилого фонда, что в конечном итоге выгодно самим же жильцам. И для самой УК прямой договор – несомненное благо. А РСО теперь сами будут разбираться с должниками, для чего им, вероятно, придется искать собственный подход к решению этой проблемы.

Ресурсы есть Норильские ресурсоснабжающие организации, по их словам, готовы к новой схеме работы, но предвидят, что гладким процесс перехода на нее по всей стране не будет. Источник в НТЭК отмечает, что законодательная инициатива о переходе на прямые договоры на протяжении долгого времени неоднократно рассматривалась в законодательных органах, но по разным причинам до настоящего времени изменения в законодательстве не приняты. В случае если это все же случится, расчеты с населением будут так же, как и сейчас, проводиться через РКЦ. Евгений Борисевич, директор МУП «КОС», считает, что жильцы, в большинстве своем, изменений не почувствуют, труднее будет РСО, которым предстоит освоить новый вид деятельности. Управляющим компаниям, в свою очередь, придется оптимизировать свои штаты, поскольку они лишатся большого блока работы. – Возможно, произойдет перетекание штатов из одной структуры в другую. Лично мне удобнее иметь дело с опытными сотрудниками, расширив при этом отдел по работе с потребителями — он действует у нас еще с 2014 года, когда мы пробовали перейти на прямые договоры на территории УК «Оганер–Сервис», — чем работать с УК на основе подряда. Однако мы планируем заключить контракт с норильским РКЦ по представлению наших интересов по начислению и сбору средств с населения. Для граждан при этом не изменится ничего. Увеличения квартплаты я не предвижу — расширение штата у РСО планируется не настолько крупным, чтобы это всерьез ударило по предприятию. Я могу допустить, что такая проблема актуальна для небольших компаний, имеющих небольшой объем выручки, и то маловероятно. Плюс законодатель ограничивает рост тарифов и, как бы нам ни хотелось компенсировать свои затраты, мы не можем прыгнуть выше планки, установленной органом тарифного регулирования. Так что зависимости между переходом на прямые договоры обслуживания и величиной тарифов нет. Я считаю, что переход на прямые договоры в целом по стране — решение правильное, поскольку в идеале закон исключает возможность недобросовестных управляющих компаний распоряжаться деньгами РСО. Единственный открытый вопрос: насколько хорошо прописано разделение зоны ответственности в обслуживании домов между УК и РСО? Будет ли людям понятно, к кому и с какими претензиями обращаться? Всем участникам процесса, полагаю, надо подготовиться к нестабильному периоду, когда система будет проходить отладку, после чего все должно нормализоваться.    Итак, нас ждет «старая новая» система расчетов, теперь подкрепленная законодательной базой. Как она себя покажет? Сбудутся ли прогнозы, обещающие рост квартплаты, или останутся лишь «страшилками»? Увеличится ли эффективность работы УК по обслуживанию? Ответы на все эти вопросы можно будет понять уже к осени, после нескольких месяцев апробации новой схемы.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Управляющие компании разорятся!», «Вырастет квартплата» — заголовками в таком духе пестрит интернет. Суть готовящихся изменений в Жилищный кодекс проста: теперь жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям по так называемым прямым договорам. Для этого нужно провести общее собрание собственников — получать согласие «ресурсников» не придется. Это автоматически лишит управляющие компании функции посредника между гражданами и РСО. Напомним, сегодня в большинстве регионов расчет за электричество, воду, газ и тепло производится через управляющие компании (в том числе ТСЖ), которые затем перечисляют полученные средства в РСО. Если поправки будут приняты, УК смогут собирать с граждан деньги только за содержание и текущий ремонт дома.Представители местных управляющих компаний едины во мнении: когда закон вступит в силу, УК, ввиду своей крайней заинтересованности, постараются претворить его в жизнь как можно скорее.– Я предвижу только положительные изменения от принятия законопроекта: в частности, я надеюсь, что в нем будет прописана ответственность УК и РСО за предоставление услуг ненадлежащего качества. Сейчас такие нормы, конечно, есть, но не слишком четкие. В результате УК часто «достается» за недоработки РСО. Но главное, чего мы ждем от нового закона, — это передачи ресурсникам решения вопросов с неплательщиками. Потому что на данный момент ситуация выглядит так: мы приобретаем ресурсы на определенную сумму, но жильцы не доплачивают нам за них, скажем, 10%. И эту сумму мы не можем возместить из собственных средств — их у УК просто нет. И нам приходится экономить на сокращении программы содержания жилого фонда. Так что снижение финансовой нагрузки позволит нам более качественно и в расширенном формате обслуживать жилой фонд. Что же до организации претензионной работы РСО с должниками, выскажу личное мнение: они вполне могут привлечь к ней УК в качестве подрядчиков, ведь мы много лет занимаемся этим направлением. Кроме того, чаще всего должник по коммунальным ресурсам имеет долг и за общедомовое обслуживание, так что нам все равно придется собирать документы на взыскание с него задолженности, равно как и РСО. Так почему бы не оставить эти функции в одних руках, наняв УК?– Соглашусь: поскольку управляющая компания с момента вступления закона в силу будет освобождена от бремени долгов неплательщиков, это даст ей возможность более качественно оказывать услуги по содержанию и ремонту жилого фонда, что в конечном итоге выгодно самим же жильцам. И для самой УК прямой договор – несомненное благо. А РСО теперь сами будут разбираться с должниками, для чего им, вероятно, придется искать собственный подход к решению этой проблемы.Норильские ресурсоснабжающие организации, по их словам, готовы к новой схеме работы, но предвидят, что гладким процесс перехода на нее по всей стране не будет.Источник в НТЭК отмечает, что законодательная инициатива о переходе на прямые договоры на протяжении долгого времени неоднократно рассматривалась в законодательных органах, но по разным причинам до настоящего времени изменения в законодательстве не приняты. В случае если это все же случится, расчеты с населением будут так же, как и сейчас, проводиться через РКЦ.считает, что жильцы, в большинстве своем, изменений не почувствуют, труднее будет РСО, которым предстоит освоить новый вид деятельности. Управляющим компаниям, в свою очередь, придется оптимизировать свои штаты, поскольку они лишатся большого блока работы.– Возможно, произойдет перетекание штатов из одной структуры в другую. Лично мне удобнее иметь дело с опытными сотрудниками, расширив при этом отдел по работе с потребителями — он действует у нас еще с 2014 года, когда мы пробовали перейти на прямые договоры на территории УК «Оганер–Сервис», — чем работать с УК на основе подряда. Однако мы планируем заключить контракт с норильским РКЦ по представлению наших интересов по начислению и сбору средств с населения.Для граждан при этом не изменится ничего. Увеличения квартплаты я не предвижу — расширение штата у РСО планируется не настолько крупным, чтобы это всерьез ударило по предприятию. Я могу допустить, что такая проблема актуальна для небольших компаний, имеющих небольшой объем выручки, и то маловероятно. Плюс законодатель ограничивает рост тарифов и, как бы нам ни хотелось компенсировать свои затраты, мы не можем прыгнуть выше планки, установленной органом тарифного регулирования. Так что зависимости между переходом на прямые договоры обслуживания и величиной тарифов нет.Я считаю, что переход на прямые договоры в целом по стране — решение правильное, поскольку в идеале закон исключает возможность недобросовестных управляющих компаний распоряжаться деньгами РСО. Единственный открытый вопрос: насколько хорошо прописано разделение зоны ответственности в обслуживании домов между УК и РСО? Будет ли людям понятно, к кому и с какими претензиями обращаться? Всем участникам процесса, полагаю, надо подготовиться к нестабильному периоду, когда система будет проходить отладку, после чего все должно нормализоваться.  Итак, нас ждет «старая новая» система расчетов, теперь подкрепленная законодательной базой. Как она себя покажет? Сбудутся ли прогнозы, обещающие рост квартплаты, или останутся лишь «страшилками»? Увеличится ли эффективность работы УК по обслуживанию? Ответы на все эти вопросы можно будет понять уже к осени, после нескольких месяцев апробации новой схемы.

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