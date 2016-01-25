[Индекс номера 45 (29.03.2018)]



Специальный репортаж

Путь к спасению

Ужасная трагедия, произошедшая в Кемерово, унесла жизни 64 человек, среди которых оказалось много детей. Следствию еще предстоит выявить причины пожара и наказать тех, по чьей вине сотни людей оказались в огненной ловушке. Журналисты «Заполярной правды» решили пройти по нескольким торгово–развлекательным центрам и посмотреть, как у нас в городе обстоят дела с безопасностью посетителей. Сразу отметим, что мы не являемся специалистами в области противопожарной безопасности и всего лишь делимся своими впечатлениями. Обход был сделан во вторник, 27 марта.



СРК «Арена» Спортивно–развлекательный комплекс «Арена» — не только самый современный в Норильске, но и наиболее популярный. Ежедневно его посещают сотни, а в выходные — и тысячи горожан. Преимуществом «Арены» в случае экстренной эвакуации могут стать довольно широкие проходы и лестничные спуски. С другой стороны, из–за большой площади здания в критической ситуации может произойти его быстрое задымление. По всему сооружению висят таблички, которые в случае ЧП должны указать посетителям дорогу к выходу. Без труда можно найти и подробный план эвакуации. Запасных выходов в «Арене» тоже хватает, однако когда мы попытались открыть тяжелые двери, они оказались запертыми на электронный замок. Некоторые заставлены декоративными деревьями, что теоретически может усложнить их поиск. Как объяснила администрация «Арены», в случае срабатывания системы противопожарной безопасности двери откроются автоматически. Но сработает ли эта система вовремя и распахнутся ли двери – в этом «Заполярной правде» еще предстоит убедиться. На третьем этаже СРК располагаются детские игровые комнаты с лабиринтами, ресторанный дворик, аквапарк и тренажерный зал. В игровой комнате мы увидели лишь несколько детей в сопровождении взрослых, но в выходные дни здесь намного многолюднее. Аниматоров или других сотрудников площадки мы так и не смогли застать. Зато «Арену» исправно патрулируют многочисленные сотрудники ЧОПа.

ТЦ «Империал» ТЦ «Империал» располагается в здании бывшего детского сада. Первое, что бросается в глаза, — отсутствие манекенов, которыми по традиции принято украшать большинство торговых павильонов. По словам одного из продавцов, после событий в Кемерово было решено «убрать их от греха подальше». Поскольку этажей в «Империале» всего два, это сильно облегчает эвакуацию людей. Плюсом является и большое количество запасных и, что самое важное, — открытых выходов. В какой бы части здания посетитель ни находился, он легко сориентируется по указателям и сможет быстро покинуть строение. Некоторые коридоры «Империала», по всей видимости, в результате расширения торговых площадей стали довольно узкими. Но в то же время, если в чрезвычайной ситуации вы оказались на втором этаже, вы сможете открыть окно в коридоре и выбраться на козырек первого этажа.

ТЦ «Гостиный двор» В отличие от предыдущих осмотренных нами заведений «Гостиный двор», открытый в середине 1980–х, кажется менее безопасным. Нам как простым посетителям было сложно понять, как в случае пожара быстро и без вреда для здоровья покинуть семиэтажное здание. Тем не менее повсюду в ТЦ размещено все необходимое: указатели направления к запасным выходам, план эвакуации, пожарные щитки. Как и в «Арене», большинство запасных выходов оказались заперты, а те, которые все же удалось открыть, вели в какие–то подсобные помещения. Как известно, лифтом во время пожара пользоваться нельзя. В случае с высотным заданием «Гостиного двора» единственным спасением могут стать две основных лестницы. Освещение между некоторыми этажами довольно тусклое, где–то его и вовсе нет. Нет и ручек на окнах, расположенных на лестничных пролетах — они попросту сняты. По идее, здесь также можно выбраться с торца здания на козырек первого этажа — лишь бы было чем открыть окна. Покидая «Гостиный двор», мы спросили у одного из посетителей, представляет ли он, как в случае пожара можно быстро покинуть здание. Мужчина посмотрел на нас с удивлением и спустя несколько секунд предложил вместе найти ближайший выход. Мы преодолеваем лабиринты павильонов, натыкаемся на закрытый запасной выход, поворачиваем обратно и через какое–то время выходим снова к основному залу. Могло показаться, что времени на «эвакуацию» ушло не так уж много. Но по факту — больше всего мне не хотелось бы попасть в огненный плен именно в этом здании.

Михаил Туаев Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Спортивно–развлекательный комплекс «Арена» — не только самый современный в Норильске, но и наиболее популярный. Ежедневно его посещают сотни, а в выходные — и тысячи горожан.Преимуществом «Арены» в случае экстренной эвакуации могут стать довольно широкие проходы и лестничные спуски. С другой стороны, из–за большой площади здания в критической ситуации может произойти его быстрое задымление.По всему сооружению висят таблички, которые в случае ЧП должны указать посетителям дорогу к выходу. Без труда можно найти и подробный план эвакуации. Запасных выходов в «Арене» тоже хватает, однако когда мы попытались открыть тяжелые двери, они оказались запертыми на электронный замок. Некоторые заставлены декоративными деревьями, что теоретически может усложнить их поиск. Как объяснила администрация «Арены», в случае срабатывания системы противопожарной безопасности двери откроются автоматически. Но сработает ли эта система вовремя и распахнутся ли двери – в этом «Заполярной правде» еще предстоит убедиться.На третьем этаже СРК располагаются детские игровые комнаты с лабиринтами, ресторанный дворик, аквапарк и тренажерный зал. В игровой комнате мы увидели лишь несколько детей в сопровождении взрослых, но в выходные дни здесь намного многолюднее. Аниматоров или других сотрудников площадки мы так и не смогли застать. Зато «Арену» исправно патрулируют многочисленные сотрудники ЧОПа.ТЦ «Империал» располагается в здании бывшего детского сада. Первое, что бросается в глаза, — отсутствие манекенов, которыми по традиции принято украшать большинство торговых павильонов. По словам одного из продавцов, после событий в Кемерово было решено «убрать их от греха подальше».Поскольку этажей в «Империале» всего два, это сильно облегчает эвакуацию людей. Плюсом является и большое количество запасных и, что самое важное, — открытых выходов. В какой бы части здания посетитель ни находился, он легко сориентируется по указателям и сможет быстро покинуть строение.Некоторые коридоры «Империала», по всей видимости, в результате расширения торговых площадей стали довольно узкими. Но в то же время, если в чрезвычайной ситуации вы оказались на втором этаже, вы сможете открыть окно в коридоре и выбраться на козырек первого этажа.В отличие от предыдущих осмотренных нами заведений «Гостиный двор», открытый в середине 1980–х, кажется менее безопасным. Нам как простым посетителям было сложно понять, как в случае пожара быстро и без вреда для здоровья покинуть семиэтажное здание. Тем не менее повсюду в ТЦ размещено все необходимое: указатели направления к запасным выходам, план эвакуации, пожарные щитки. Как и в «Арене», большинство запасных выходов оказались заперты, а те, которые все же удалось открыть, вели в какие–то подсобные помещения.Как известно, лифтом во время пожара пользоваться нельзя. В случае с высотным заданием «Гостиного двора» единственным спасением могут стать две основных лестницы. Освещение между некоторыми этажами довольно тусклое, где–то его и вовсе нет. Нет и ручек на окнах, расположенных на лестничных пролетах — они попросту сняты. По идее, здесь также можно выбраться с торца здания на козырек первого этажа — лишь бы было чем открыть окна.

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