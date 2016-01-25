[Индекс номера 45 (29.03.2018)]



Вопрос недели

Какой урок мы получили?

Жизнь зачастую преподносит нам страшные, жестокие уроки. А если мы оказываемся неспособны их усвоить, не стесняется раз за разом их повторять. Конечно, далеко не все зависит от нас самих, но все же стоит попытаться честно ответить на вопрос:



Илья Зима, студент: – Я бываю в СРК «Арена» и часто забредаю на третий этаж, где работает фуд–корт. Многие приходят сюда целыми семьями, кругом бегают дети. Я всегда понимал, что при пожаре подобные места представляют особую опасность, а после событий в Кемерово стало еще тревожней. Единственный вывод, который стоит для себя сделать, — не отпускать далеко от себя маленьких детей и не поддаваться панике, если случится ЧП. В остальном же остается уповать на надзорные органы и добросовестность проверяющих.

Юрий Сайкин, старший тренер по лыжным гонкам ДЮСШ № 6: – Это огромная трагедия, особенно если учесть, сколько детей погибло в этом проклятом торговом центре. Я всю жизнь работаю с детьми, у меня самого маленькие внук и внучка — я просто боюсь теперь водить их в какие–нибудь места массового скопления людей. Причина произошедшего, я считаю, в глобальном разгильдяйстве и безнаказанности. Если суммировать факты, то весь этот центр был одним большим нарушением правил безопасности: запертые двери, неработающая сигнализация, необученный персонал. Конечно, тут нужен тщательный «разбор полетов». А еще меня покоробили пояснения маркетологов о том, почему кинотеатры и детский развлекательный центр были на самом верху: дескать, пока родители идут за детьми, они проходят по другим этажам и тратят деньги в магазинах. Все ради наживы! Я вообще считаю, что бассейны, тренажерные залы и кинотеатры надо строить пусть рядом, но в отдельно стоящих зданиях.

Юлия Лосева, молодая мама: – Если раньше я не придавала особого значения расположению запасных выходов, то сейчас, естественно, первым делом стараюсь прикинуть, куда лучше бежать в случае ЧП. И почему детские комнаты размещают на верхних этажах? Чистый маркетинг. На мой взгляд, помимо тотальной и тщательной проверки торгово–развлекательных центров на самом высоком уровне нужно поднять и вопрос безопасности детей на таких объектах. Ведь когда–то и в школах младшие классы располагались на верхних этажах, а сейчас самых маленьких спустили на нижние этажи — это правильно, ведь они менее мобильны и совсем беззащитны.

Мария, собирается переезжать в большой город: – Первый урок: каждая семья должна сама уделять больше внимания правилам выживания в экстремальных ситуациях, учить детей оказанию первой помощи, поведению в случае различных ЧП. И для взрослых важно знать, как правильно действовать, ведь именно за ними идут дети в случае чего. Второй урок: оставаться людьми всегда. Большие трагедии возвращают нас к сочувствию и состраданию, тому, что в обычной жизни мы часто игнорируем. Но мы не должны объединяться только в горе, мы — жители одной страны, да вообще все — люди. Что до тех, кто делает бизнес, заботясь лишь о деньгах, и тех, кто этому бизнесу позволяет быть: проблема обнажила равнодушие ответственных структур. Словно никто не знал, что огромный центр был зарегистрирован как малый бизнес, что он находился на надзорных «каникулах», что там небезопасно. Третий урок для них: нельзя идти на сделку со своей совестью, по знакомству или за деньги закрывая глаза на нарушения. И обязательно должен быть четвертый урок: нужно реально наказывать всех, абсолютно каждого, кто в той или иной степени виноват в случившемся.

Мария Григорьева, молодая мама: – Мы сами в ответе за себя и своих детей. В наше время нужно быть всегда начеку. Заходя в здание, смотреть, где находятся выходы, окна, лестницы, эскалаторы. Прислушиваться, принюхиваться. Когда начался пожар в кемеровском торговом центре, наверняка многие сначала почувствовали запах, но реагировать начали только на крики. Одна девушка в интервью рассказала, что, почувствовав запах гари, она решила, что горит мусорный бак в туалете. А ведь надо было обеспокоиться, выяснить, существует ли реальная опасность. После этой трагедии вообще не хочется заходить в торговые центры. Очень надеюсь, что виновных накажут. Помните, что коммерсанты чаще всего думают только о прибыли. Не стесняйтесь делать замечания, если видите нарушения в таких заведениях.

Андрей, отец двоих детей: – Какие уроки, о чем вы? Никто никаких выводов не сделает. Ни люди, ни должностные лица. Все уже забыли затонувшую «Булгарию», сгоревший клуб «Хромая лошадь», рухнувший самолет в Сочи. Через неделю СМИ перестанут шуметь, все уберут со своих страничек в соцсетях аватарки со свечками. А проверяющие покивают сокрушенно головами, и многие продолжат взятки брать — проходили это не раз и не два, еще пройдем. Только близкие и будут помнить погибших. А вообще, людям надо знать простые вещи, которые спасут им жизнь в случае чего: как быстро найти выход в большом здании, как открыть дверь. Детей надо учить ОБЖ, но не абстрактным знаниям, вроде «как уберечься от ядерного взрыва», а житейским вещам: как в речке не утонуть, как защититься от дыма в закрытом помещении, как правильно прыгать с большой высоты и так далее. У меня двое сыновей, и я учу их тому, что умею сам. Дай бог, им это никогда не пригодится, но знать — нелишне.

Мария, мама двоих сыновей: – Сейчас надо не поддаваться истерии, а определить для себя: что должно измениться. Для бизнесменов, госаппарата, надзорных организаций — пора действовать по совести. Каждый, кто занимает какое–то высокое кресло, должен понимать, что его решение может обернуться катастрофой. В сфере строительства и отделки зданий нужно разработать актуальные сегодня ГОСТы, СНИПы. Потому что действующие, как показывает практика, неэффективны. Профильные учреждения должны давать экспертную оценку горючести и уровню токсичности материалов. В СССР это было, почему сейчас мы от этого отказались? Сами ГОСТы должны регулярно обновляться. Далее нужно отменить надзорные каникулы. Работа контролирующих органов должна быть реальной. Если предприниматель не выполнил все предписания, надо лишать его права на осуществление деятельности — до устранения замечаний. А проверки должны быть не только регулярными, но и внеплановыми. Скажу и об инструктаже сотрудников. Сейчас это выглядит смешно: раз в полгода обошли всех, поставили подписи и работаем дальше, ждем трагедии. А по факту не знаем, ни где огнетушитель висит, ни где эвакуационные выходы находятся. Предлагаю создать сайт или мобильное приложение, где можно было бы сообщать о нарушениях, чтобы надзорные органы оперативно реагировали на сигналы. Ну, и заключительный пункт — следует в обязательном порядке проводить с детьми беседы на темы безопасности. Школы, сады и так работают над этим, давайте и в семьях не гнушаться ликбезом.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я бываю в СРК «Арена» и часто забредаю на третий этаж, где работает фуд–корт. Многие приходят сюда целыми семьями, кругом бегают дети. Я всегда понимал, что при пожаре подобные места представляют особую опасность, а после событий в Кемерово стало еще тревожней. Единственный вывод, который стоит для себя сделать, — не отпускать далеко от себя маленьких детей и не поддаваться панике, если случится ЧП. В остальном же остается уповать на надзорные органы и добросовестность проверяющих.– Это огромная трагедия, особенно если учесть, сколько детей погибло в этом проклятом торговом центре. Я всю жизнь работаю с детьми, у меня самого маленькие внук и внучка — я просто боюсь теперь водить их в какие–нибудь места массового скопления людей. Причина произошедшего, я считаю, в глобальном разгильдяйстве и безнаказанности. Если суммировать факты, то весь этот центр был одним большим нарушением правил безопасности: запертые двери, неработающая сигнализация, необученный персонал. Конечно, тут нужен тщательный «разбор полетов».А еще меня покоробили пояснения маркетологов о том, почему кинотеатры и детский развлекательный центр были на самом верху: дескать, пока родители идут за детьми, они проходят по другим этажам и тратят деньги в магазинах. Все ради наживы! Я вообще считаю, что бассейны, тренажерные залы и кинотеатры надо строить пусть рядом, но в отдельно стоящих зданиях.– Если раньше я не придавала особого значения расположению запасных выходов, то сейчас, естественно, первым делом стараюсь прикинуть, куда лучше бежать в случае ЧП. И почему детские комнаты размещают на верхних этажах? Чистый маркетинг. На мой взгляд, помимо тотальной и тщательной проверки торгово–развлекательных центров на самом высоком уровне нужно поднять и вопрос безопасности детей на таких объектах. Ведь когда–то и в школах младшие классы располагались на верхних этажах, а сейчас самых маленьких спустили на нижние этажи — это правильно, ведь они менее мобильны и совсем беззащитны.– Первый урок: каждая семья должна сама уделять больше внимания правилам выживания в экстремальных ситуациях, учить детей оказанию первой помощи, поведению в случае различных ЧП. И для взрослых важно знать, как правильно действовать, ведь именно за ними идут дети в случае чего. Второй урок: оставаться людьми всегда. Большие трагедии возвращают нас к сочувствию и состраданию, тому, что в обычной жизни мы часто игнорируем. Но мы не должны объединяться только в горе, мы — жители одной страны, да вообще все — люди.Что до тех, кто делает бизнес, заботясь лишь о деньгах, и тех, кто этому бизнесу позволяет быть: проблема обнажила равнодушие ответственных структур. Словно никто не знал, что огромный центр был зарегистрирован как малый бизнес, что он находился на надзорных «каникулах», что там небезопасно. Третий урок для них: нельзя идти на сделку со своей совестью, по знакомству или за деньги закрывая глаза на нарушения. И обязательно должен быть четвертый урок: нужно реально наказывать всех, абсолютно каждого, кто в той или иной степени виноват в случившемся.– Мы сами в ответе за себя и своих детей. В наше время нужно быть всегда начеку. Заходя в здание, смотреть, где находятся выходы, окна, лестницы, эскалаторы. Прислушиваться, принюхиваться. Когда начался пожар в кемеровском торговом центре, наверняка многие сначала почувствовали запах, но реагировать начали только на крики. Одна девушка в интервью рассказала, что, почувствовав запах гари, она решила, что горит мусорный бак в туалете. А ведь надо было обеспокоиться, выяснить, существует ли реальная опасность.После этой трагедии вообще не хочется заходить в торговые центры. Очень надеюсь, что виновных накажут. Помните, что коммерсанты чаще всего думают только о прибыли. Не стесняйтесь делать замечания, если видите нарушения в таких заведениях.– Какие уроки, о чем вы? Никто никаких выводов не сделает. Ни люди, ни должностные лица. Все уже забыли затонувшую «Булгарию», сгоревший клуб «Хромая лошадь», рухнувший самолет в Сочи. Через неделю СМИ перестанут шуметь, все уберут со своих страничек в соцсетях аватарки со свечками. А проверяющие покивают сокрушенно головами, и многие продолжат взятки брать — проходили это не раз и не два, еще пройдем. Только близкие и будут помнить погибших. А вообще, людям надо знать простые вещи, которые спасут им жизнь в случае чего: как быстро найти выход в большом здании, как открыть дверь. Детей надо учить ОБЖ, но не абстрактным знаниям, вроде «как уберечься от ядерного взрыва», а житейским вещам: как в речке не утонуть, как защититься от дыма в закрытом помещении, как правильно прыгать с большой высоты и так далее. У меня двое сыновей, и я учу их тому, что умею сам. Дай бог, им это никогда не пригодится, но знать — нелишне.– Сейчас надо не поддаваться истерии, а определить для себя: что должно измениться. Для бизнесменов, госаппарата, надзорных организаций — пора действовать по совести. Каждый, кто занимает какое–то высокое кресло, должен понимать, что его решение может обернуться катастрофой. В сфере строительства и отделки зданий нужно разработать актуальные сегодня ГОСТы, СНИПы. Потому что действующие, как показывает практика, неэффективны. Профильные учреждения должны давать экспертную оценку горючести и уровню токсичности материалов. В СССР это было, почему сейчас мы от этого отказались? Сами ГОСТы должны регулярно обновляться.Далее нужно отменить надзорные каникулы. Работа контролирующих органов должна быть реальной. Если предприниматель не выполнил все предписания, надо лишать его права на осуществление деятельности — до устранения замечаний. А проверки должны быть не только регулярными, но и внеплановыми. Скажу и об инструктаже сотрудников. Сейчас это выглядит смешно: раз в полгода обошли всех, поставили подписи и работаем дальше, ждем трагедии. А по факту не знаем, ни где огнетушитель висит, ни где эвакуационные выходы находятся.Предлагаю создать сайт или мобильное приложение, где можно было бы сообщать о нарушениях, чтобы надзорные органы оперативно реагировали на сигналы. Ну, и заключительный пункт — следует в обязательном порядке проводить с детьми беседы на темы безопасности. Школы, сады и так работают над этим, давайте и в семьях не гнушаться ликбезом.

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