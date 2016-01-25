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[Индекс номера 45 (29.03.2018)]

 Поверь в мечту 
Фирменное блюдо

«Заполярная правда» продолжает спецпроект «Поверь в мечту» для детей из детского дома и школы–интерната. На этот раз нашим героем стал 14–летний Георгий Дорожкин — парень хозяйственный, основательный и очень скромный. Юноша захотел увидеть изнутри работу мясоперерабатывающего комбината «Норильский». Что ж, нет ничего невозможного.

Георгий Дорожкин
Прежде чем ступить в святая святых — производственный цех, небольшая подготовка. Главный технолог Наталья Романькова помогает Георгию надеть белоснежный халат и фирменную кепку. Затем наша компания отправляется на экскурсию. Знакомство с работой предприятия Наталья посоветовала начать с дегустации продукции и, соответственно, со столовой, где обедают сотрудники. Пока шли по коридорам–лабиринтам, разговаривали с Георгием. Оказалось, что Гоша заядлый футбольный болельщик, болеет за «Спартак» и старается не пропускать ни одного матча. Любимые предметы — русский язык и литература, читать мальчику очень нравится. В людях он ценит готовность прийти на помощь ближнему.
– Если понимаешь, что не можешь помочь человеку делом, то хотя бы не лезь к нему со своими советами, — замечает Георгий. — Иногда просто достаточно посидеть с человеком и молча его послушать.
За беседой мы подходим к столовой. Здесь все уже готово к встрече дорогого гостя. На столе — любимые многими мальчишками и девчонками (да и взрослыми тоже) молочные сосиски. Пока Георгий угощается, Наталья Романькова рассказывает об этом диетическом продукте.
Наталья Романькова делится секретами приготовления молочных сосисок
– Сосиски не просто так называют молочными, — говорит наш гид. — Для их изготовления используется сухое молоко, мясо птицы, говядина, а также специи. Вся наша продукция производится по ГОСТу. Сосиски — это идеальный завтрак, который минимум на полдня дает ощущение сытости. Рабочая смена сотрудников МПК начинается в семь утра с подготовки сырья. Завершается день с выполнением техзадания. Если объемы большие, то смена может закончиться около пяти часов вечера или даже в шесть. В среднем в день производится полторы–две тонны молочных сосисок. Основные потребители этой продукции — школы и детские сады, 300–500 килограммов поступает на прилавки магазинов.
Продукция МПК известна не только в Норильске, но и за его пределами. Георгий внимательно слушает главного технолога, а потом негромко спрашивает: «А сами работники едят колбасу, которую делают?». «Ну, конечно!» — отвечает Наталья. Позднее она поясняет, что часто слышит этот вопрос. Бытует мнение, что работники тех или иных пищевых производств без энтузиазма относятся к продукции собственного предприятия, так как в курсе того, как она готовится.
– Не в нашем случае, — решительно возражает главный технолог. — Как раз своей продукции мы и отдаем предпочтение, потому что знаем, из какого сырья и как мы ее делаем и какие требования предъявляются к качеству.
– Очень вкусно!
Дегустация завершена, и нас провожают в цех. Самым сложным оказалось пройти через специальный дезинфектор. Чистота на предприятии — превыше всего. В цехе мы видим массу хитроумных агрегатов, все производство автоматизировано, человек на подхвате: необходимо лишь нажать нужные кнопки, проследить за процессом. Готовый фарш поступает на конвейер, сосиски фасует и упаковывает умная машина, а вот сардельки вяжут вручную — при этом быстрота рук сотрудниц просто завораживает. Мальчику интересно все. Он спрашивает, какое образование нужно получить, чтобы работать в МПК, где можно выучиться на технолога, какие социальные гарантии и льготы предлагает предприятие, есть ли перспективы карьерного роста. Оказалось, что многие специальности можно освоить здесь же, на производстве, а вот для того, чтобы освоить профессию технолога, придется получить высшее образование в технологическом институте. Кроме того, у сотрудников есть возможность повышать свою квалификацию за границей, например, в Италии.
Для копчения используют буковые опилки
Экскурсия продолжается на складе колбасного цеха, откуда продукцию развозят по магазинам и предприятиям города. От изобилия глаза разбегаются, моментально возвращается аппетит. Поскорее перемещаемся в цех термической обработки, где проходит заключительная стадия производства сосисок и сарделек. Она включает осадку, обжарку, варку, копчение, охлаждение и сушку продукции. Сосиски коптятся около полутора часов, сардельки — примерно 1 час 50 минут, колбасы — порядка двух–трех часов. Для копчения используется экопродукт — буковые опилки, которые дают вкус, цвет и запах. После копчения продукция охлаждается. Аромат стоит невероятный. Главный технолог разрешает Георгию и компании попробовать сосиски с пылу с жару и просит дать свою оценку.
Готовая продукция
– Вкусно! — говорит Гоша. — Язык можно проглотить. Вообще классная экскурсия. Я не ожидал, что приготовление колбас — такое непростое дело. Думал, что почти все делается вручную, а тут — автоматика, технологии, тонкости всякие. Я еще не определился с профессией, но, наверное, здесь работать интересно. Надо подумать.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
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