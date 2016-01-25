[Индекс номера 45 (29.03.2018)]



Дверь в детскую

Рисуем сказку

Благодаря волонтерам, расписавшим яркими красками стены игровой комнаты во фтизиатрическом отделении детской больницы, ребятишкам, находящимся на лечении, будет не так тягостно проводить здесь время.



Инициатором идеи выступила Надежда Краус, главный бухгалтер детской больницы, художественным руководителем проекта стала Людмила Карманова, дизайнер «Заполярной правды». Творческая группа в течение пяти недель по выходным и вечерами создавала сказку для малышей. Главными персонажами оформления игровой стали Смешарики. – Вначале мне казалось, что нарисовать Смешарика — очень просто. Но когда я наметила контуры зайчонка Кроша и начала его раскрашивать, выяснилось, что у нас есть плоское голубое пятно, а реального героя нет. И тогда везде появились блики, тени, переходы и полутона. Тому же Крошу я придавала объем четыре часа, — поделилась Людмила Карманова. В то время, как Людмила экспериментировала с обликом персонажей, ее помощники рисовали полянки, домики, ромашки, бабочек, яблоневый сад, словом, все то, что создает веселый, жизнерадостный мир. – Я работаю в больнице очень давно, знаю, как долго деткам приходится проходить лечение, и нам хотелось сделать для них что–то приятное. Конечно, не хватало опыта и рабочих рук, но я надеюсь, что в будущем такие проекты будут нам даваться легче, — говорит Надежда Краус. Работали волонтеры акриловыми красками: они не пахнут, не токсичны и дают интересный эффект. На всю работу ушло порядка 30 литров краски, общая площадь картины — 48 квадратных метров. Сейчас дело осталось за малым: приобрести мебель для игровой комнаты. А там можно задуматься и о других помещениях детской больницы – просторы для творчества здесь практически безграничны. Комфорт и уют создавали: Татьяна Радченко, Людмила Карманова, Игорь Зайчик, Надежда Краус и Марина Завьялова – Наша задача — постараться создать максимально комфортные условия для маленьких пациентов, которые недели и месяцы проводят в изоляции. Больница есть больница, в большинстве случаев дети испытывают стресс, дискомфорт, а знакомые мультяшные образы дают малышам возможность отвлечься от лечебных процедур, — поясняет Игорь Зайчик, главврач Норильской межрайонной детской больницы. — Хорошо было бы еще украсить зоны занятий лечебной физкультурой, приемный покой и другие помещения. На самом деле тут колоссальное поле для практики, например, для студентов школ искусств — участие в подобном проекте могло бы стать неплохим вкладом в портфолио, дать бесценный опыт. Сотрудники детской больницы благодарят волонтеров за работу и выражают надежду на дальнейшее сотрудничество.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Инициатором идеи выступила, художественным руководителем проекта стала. Творческая группа в течение пяти недель по выходным и вечерами создавала сказку для малышей. Главными персонажами оформления игровой стали Смешарики.– Вначале мне казалось, что нарисовать Смешарика — очень просто. Но когда я наметила контуры зайчонка Кроша и начала его раскрашивать, выяснилось, что у нас есть плоское голубое пятно, а реального героя нет. И тогда везде появились блики, тени, переходы и полутона. Тому же Крошу я придавала объем четыре часа, — поделилась Людмила Карманова.В то время, как Людмила экспериментировала с обликом персонажей, ее помощники рисовали полянки, домики, ромашки, бабочек, яблоневый сад, словом, все то, что создает веселый, жизнерадостный мир.– Я работаю в больнице очень давно, знаю, как долго деткам приходится проходить лечение, и нам хотелось сделать для них что–то приятное. Конечно, не хватало опыта и рабочих рук, но я надеюсь, что в будущем такие проекты будут нам даваться легче, — говорит Надежда Краус.Работали волонтеры акриловыми красками: они не пахнут, не токсичны и дают интересный эффект. На всю работу ушло порядка 30 литров краски, общая площадь картины — 48 квадратных метров. Сейчас дело осталось за малым: приобрести мебель для игровой комнаты. А там можно задуматься и о других помещениях детской больницы – просторы для творчества здесь практически безграничны.– Наша задача — постараться создать максимально комфортные условия для маленьких пациентов, которые недели и месяцы проводят в изоляции. Больница есть больница, в большинстве случаев дети испытывают стресс, дискомфорт, а знакомые мультяшные образы дают малышам возможность отвлечься от лечебных процедур, — поясняет Игорь Зайчик, главврач Норильской межрайонной детской больницы. — Хорошо было бы еще украсить зоны занятий лечебной физкультурой, приемный покой и другие помещения. На самом деле тут колоссальное поле для практики, например, для студентов школ искусств — участие в подобном проекте могло бы стать неплохим вкладом в портфолио, дать бесценный опыт.Сотрудники детской больницы благодарят волонтеров за работу и выражают надежду на дальнейшее сотрудничество.

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