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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 45 (29.03.2018)]

 Человек родился 
Артем Гуревич

На прошедшей неделе в Большом Норильске на свет появились 42 малыша: 16 девочек и 26 мальчиков. Среди них — Артем Гуревич.

Артем, второй мальчик в семье Ильиных–Гуревич, не подвел родителей, обещая родиться точно к поставленному сроку. 20 марта Юля должна была поступить в акушерское отделение роддома, но уже утром 19–го стало ясно: Артему не терпится. Тут, как назло, задуло, дорогу Норильск–Кайеркан закрыли, а в скорой Юлю «успокоили» — будете, мама, рожать в Кайеркане.
– К счастью, вскоре слегка развиднелось, появилось небольшое погодное «окно», сквозь которое мы и вырвались в Норильск. Так что родился Артем в роддоме, как и его старший братишка четыре с половиной года назад, — вспоминает о пережитых волнениях теперь уже двукратная мама.
Старший сын Саша братика у родителей требовал давно: мол, уж не знаю, где брать будете, но чтобы был! И когда в мамином животике затеплилась новая жизнь, Саша изнывал от нетерпения: разговаривал с животом, желал ему спокойной ночи, иногда даже целовал перед сном. Сейчас уже сделал «заказ» на будущее — сестренку. Родители, Юля и Денис, теоретически не против, но «не прямо сейчас».
А вообще, если в семье не появится дочки, семья плавно превратится в мальчишечье царство. Хотя маме как единственной представительнице прекрасного пола в такой ситуации остается только радоваться, уверена Юля — при хорошем–то муже. А Денис у нее, говорит, хороший.
– Он не из тех мужей, кто, возвращаясь с работы, ложится на диван «в обнимку» с телевизором (Денис работает киповцем на «Надежде»). Он идет с коляской на прогулку, купает сына, укладывает спать. Так было с нашим старшим, думаю, так будет и с младшим. Вот и за первое домашнее купание Артема ответственность на себя взял папа. Он считает, что в воспитании мальчиков главную роль должен играть именно отец. Так что они с Сашей часто вместе гуляют, ходят в гараж, в бассейн, словом, везде вместе. Мне же сын говорит: «Мама, ты не мешай, ты — девочка». А я и не мешаю. Моя задача — дать им ласку, домашний уют, и пусть они покоряют свои мужские вершины, — по–женски мудро рассуждает Юля.
В следующем году Гуревичи–Ильины отметят десятую годовщину первой встречи. Их познакомили друзья на общих посиделках с шашлыками. Причем оба супруга считают, что шансов встретиться раньше у них было много: учились они в одной школе, правда, в разных классах, оба — коренные норильчане, с рождения живут в Кайеркане. Поженились в 2012–м, а годом позже родился Саша. К рождению детей ребята точно понимали, какими родителями хотят быть: демократичными, но умеющими указать детям границы разумного.
– И все же главное — любить ребенка. Знаете, я работаю инспектором по делам несовершеннолетних, такого во время рейдов по неблагополучным семьям порой насмотришься... Жалко деток, нельзя так с ними, — уверена молодая мама.
Сейчас на помощь семье приехала мама Дениса, Раиса Семеновна. А летом внуки с родителями поедут к Юлиной родне. Маленький Артемка пока об этих планах не догадывается: его задача — кушать, прибавлять в весе и скорее подрасти, чтобы стать хорошим напарником по играм для брата.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира Макушкина
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