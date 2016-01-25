[Индекс номера 45 (29.03.2018)]



Человек родился

Артем Гуревич

На прошедшей неделе в Большом Норильске на свет появились 42 малыша: 16 девочек и 26 мальчиков. Среди них — Артем Гуревич.



Артем, второй мальчик в семье Ильиных–Гуревич, не подвел родителей, обещая родиться точно к поставленному сроку. 20 марта Юля должна была поступить в акушерское отделение роддома, но уже утром 19–го стало ясно: Артему не терпится. Тут, как назло, задуло, дорогу Норильск–Кайеркан закрыли, а в скорой Юлю «успокоили» — будете, мама, рожать в Кайеркане. – К счастью, вскоре слегка развиднелось, появилось небольшое погодное «окно», сквозь которое мы и вырвались в Норильск. Так что родился Артем в роддоме, как и его старший братишка четыре с половиной года назад, — вспоминает о пережитых волнениях теперь уже двукратная мама. Старший сын Саша братика у родителей требовал давно: мол, уж не знаю, где брать будете, но чтобы был! И когда в мамином животике затеплилась новая жизнь, Саша изнывал от нетерпения: разговаривал с животом, желал ему спокойной ночи, иногда даже целовал перед сном. Сейчас уже сделал «заказ» на будущее — сестренку. Родители, Юля и Денис, теоретически не против, но «не прямо сейчас». А вообще, если в семье не появится дочки, семья плавно превратится в мальчишечье царство. Хотя маме как единственной представительнице прекрасного пола в такой ситуации остается только радоваться, уверена Юля — при хорошем–то муже. А Денис у нее, говорит, хороший. – Он не из тех мужей, кто, возвращаясь с работы, ложится на диван «в обнимку» с телевизором (Денис работает киповцем на «Надежде»). Он идет с коляской на прогулку, купает сына, укладывает спать. Так было с нашим старшим, думаю, так будет и с младшим. Вот и за первое домашнее купание Артема ответственность на себя взял папа. Он считает, что в воспитании мальчиков главную роль должен играть именно отец. Так что они с Сашей часто вместе гуляют, ходят в гараж, в бассейн, словом, везде вместе. Мне же сын говорит: «Мама, ты не мешай, ты — девочка». А я и не мешаю. Моя задача — дать им ласку, домашний уют, и пусть они покоряют свои мужские вершины, — по–женски мудро рассуждает Юля. В следующем году Гуревичи–Ильины отметят десятую годовщину первой встречи. Их познакомили друзья на общих посиделках с шашлыками. Причем оба супруга считают, что шансов встретиться раньше у них было много: учились они в одной школе, правда, в разных классах, оба — коренные норильчане, с рождения живут в Кайеркане. Поженились в 2012–м, а годом позже родился Саша. К рождению детей ребята точно понимали, какими родителями хотят быть: демократичными, но умеющими указать детям границы разумного. – И все же главное — любить ребенка. Знаете, я работаю инспектором по делам несовершеннолетних, такого во время рейдов по неблагополучным семьям порой насмотришься... Жалко деток, нельзя так с ними, — уверена молодая мама. Сейчас на помощь семье приехала мама Дениса, Раиса Семеновна. А летом внуки с родителями поедут к Юлиной родне. Маленький Артемка пока об этих планах не догадывается: его задача — кушать, прибавлять в весе и скорее подрасти, чтобы стать хорошим напарником по играм для брата.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Артем, второй мальчик в семье Ильиных–Гуревич, не подвел родителей, обещая родиться точно к поставленному сроку. 20 марта Юля должна была поступить в акушерское отделение роддома, но уже утром 19–го стало ясно: Артему не терпится. Тут, как назло, задуло, дорогу Норильск–Кайеркан закрыли, а в скорой Юлю «успокоили» — будете, мама, рожать в Кайеркане.– К счастью, вскоре слегка развиднелось, появилось небольшое погодное «окно», сквозь которое мы и вырвались в Норильск. Так что родился Артем в роддоме, как и его старший братишка четыре с половиной года назад, — вспоминает о пережитых волнениях теперь уже двукратная мама.Старший сын Саша братика у родителей требовал давно: мол, уж не знаю, где брать будете, но чтобы был! И когда в мамином животике затеплилась новая жизнь, Саша изнывал от нетерпения: разговаривал с животом, желал ему спокойной ночи, иногда даже целовал перед сном. Сейчас уже сделал «заказ» на будущее — сестренку. Родители, Юля и Денис, теоретически не против, но «не прямо сейчас».А вообще, если в семье не появится дочки, семья плавно превратится в мальчишечье царство. Хотя маме как единственной представительнице прекрасного пола в такой ситуации остается только радоваться, уверена Юля — при хорошем–то муже. А Денис у нее, говорит, хороший.– Он не из тех мужей, кто, возвращаясь с работы, ложится на диван «в обнимку» с телевизором (Денис работает киповцем на «Надежде»). Он идет с коляской на прогулку, купает сына, укладывает спать. Так было с нашим старшим, думаю, так будет и с младшим. Вот и за первое домашнее купание Артема ответственность на себя взял папа. Он считает, что в воспитании мальчиков главную роль должен играть именно отец. Так что они с Сашей часто вместе гуляют, ходят в гараж, в бассейн, словом, везде вместе. Мне же сын говорит: «Мама, ты не мешай, ты — девочка». А я и не мешаю. Моя задача — дать им ласку, домашний уют, и пусть они покоряют свои мужские вершины, — по–женски мудро рассуждает Юля.В следующем году Гуревичи–Ильины отметят десятую годовщину первой встречи. Их познакомили друзья на общих посиделках с шашлыками. Причем оба супруга считают, что шансов встретиться раньше у них было много: учились они в одной школе, правда, в разных классах, оба — коренные норильчане, с рождения живут в Кайеркане. Поженились в 2012–м, а годом позже родился Саша. К рождению детей ребята точно понимали, какими родителями хотят быть: демократичными, но умеющими указать детям границы разумного.– И все же главное — любить ребенка. Знаете, я работаю инспектором по делам несовершеннолетних, такого во время рейдов по неблагополучным семьям порой насмотришься... Жалко деток, нельзя так с ними, — уверена молодая мама.Сейчас на помощь семье приехала мама Дениса, Раиса Семеновна. А летом внуки с родителями поедут к Юлиной родне. Маленький Артемка пока об этих планах не догадывается: его задача — кушать, прибавлять в весе и скорее подрасти, чтобы стать хорошим напарником по играм для брата.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















