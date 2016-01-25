[Индекс номера 46 (30.03.2018)]



Пора в садик!

В Норильске приступили к массовому комплектованию групп в детских садах.



Процедура проходит ежегодно с 1 апреля по 1 сентября. Сегодня в списке претендентов на место в детском саду состоят более 6,6 тысячи детей. Из них реально нуждающихся, в возрасте от полутора до трех лет, половина: по Центральному району — 1602 малыша, по Талнаху — 1218, по Кайеркану — 482, по Оганеру — 117. Сейчас в управлении общего и дошкольного образования активно занимаются рассылкой родителям писем с приглашением на прием. Как только адресаты получат письма, им нужно будет обратиться в управление за направлением в конкретное дошкольное учреждение, а затем получить у заведующей детского сада направление на медкомиссию. За продвижением в очереди можно следить с помощью единой краевой автоматизированной системы на сайте krskstate.ru. По индивидуальному идентификационному номеру родители могут узнать статус, присвоенный их ребенку. Когда он изменится с записи «Очередник» на «Скомплектован», можно будет записаться на прием к специалисту УОиДО, не дожидаясь письма. Запись ведется по телефону 43–72–07. Если с момента отправки приглашения прошло две недели, а родитель не явился на прием, ребенок исключается из очередности. Для восстановления в списках требуется обратиться в управление снова. У направлений в садик, выданных в УОиДО, тоже есть свой «срок годности». Они также действительны в течение 14 дней с момента выдачи. Если за это время родитель не обратился в дошкольное учреждение, направление аннулируется, а на высвободившееся место приглашается следующий очередник. – Нецелесообразно было бы оставлять группы полупустыми до ноября, когда есть масса желающих хоть завтра занять свободное место в саду, — отмечает начальник отдела дошкольного образования Наталья Стеблева. — Учитывая приближение отпускного периода, я бы хотела посоветовать родителям не затягивать дело, и прежде чем отправиться на отдых, оформить все необходимые документы для зачисления ребенка в дошкольное учреждение. Предполагается, что в этом году малыши от полутора до трех лет, проживающие в Центральном районе Норильска, будут полностью обеспечены местами в детских садах. В Кайеркане и Талнахе сохранится дефицит мест для детей от полутора до двух лет. Тем не менее все дети, относящиеся к льготным категориям, будут приняты в сад. Следует отметить, что учреждения дошкольного образования распределены по городу неравномерно. В Центральном районе основная часть садиков сконцентрирована на Талнахской улице, в то время как на Ленинском проспекте, ул. Комсомольской и Нансена их не хватает. В связи с этим места в ближайшем к месту жительства садике достанутся не всем. Родителям будут предлагаться альтернативные варианты.

Ксения Пирогова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Процедура проходит ежегодно с 1 апреля по 1 сентября. Сегодня в списке претендентов на место в детском саду состоят более 6,6 тысячи детей. Из них реально нуждающихся, в возрасте от полутора до трех лет, половина: по Центральному району — 1602 малыша, по Талнаху — 1218, по Кайеркану — 482, по Оганеру — 117.Сейчас в управлении общего и дошкольного образования активно занимаются рассылкой родителям писем с приглашением на прием. Как только адресаты получат письма, им нужно будет обратиться в управление за направлением в конкретное дошкольное учреждение, а затем получить у заведующей детского сада направление на медкомиссию.За продвижением в очереди можно следить с помощью единой краевой автоматизированной системы на сайте. По индивидуальному идентификационному номеру родители могут узнать статус, присвоенный их ребенку. Когда он изменится с записи «Очередник» на «Скомплектован», можно будет записаться на прием к специалисту УОиДО, не дожидаясь письма. Запись ведется по телефонуЕсли с момента отправки приглашения прошло две недели, а родитель не явился на прием, ребенок исключается из очередности. Для восстановления в списках требуется обратиться в управление снова. У направлений в садик, выданных в УОиДО, тоже есть свой «срок годности». Они также действительны в течение 14 дней с момента выдачи. Если за это время родитель не обратился в дошкольное учреждение, направление аннулируется, а на высвободившееся место приглашается следующий очередник.– Нецелесообразно было бы оставлять группы полупустыми до ноября, когда есть масса желающих хоть завтра занять свободное место в саду, — отмечает— Учитывая приближение отпускного периода, я бы хотела посоветовать родителям не затягивать дело, и прежде чем отправиться на отдых, оформить все необходимые документы для зачисления ребенка в дошкольное учреждение.Предполагается, что в этом году малыши от полутора до трех лет, проживающие в Центральном районе Норильска, будут полностью обеспечены местами в детских садах. В Кайеркане и Талнахе сохранится дефицит мест для детей от полутора до двух лет. Тем не менее все дети, относящиеся к льготным категориям, будут приняты в сад.Следует отметить, что учреждения дошкольного образования распределены по городу неравномерно. В Центральном районе основная часть садиков сконцентрирована на Талнахской улице, в то время как на Ленинском проспекте, ул. Комсомольской и Нансена их не хватает. В связи с этим места в ближайшем к месту жительства садике достанутся не всем. Родителям будут предлагаться альтернативные варианты.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















