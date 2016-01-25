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[Индекс номера 46 (30.03.2018)]

Пора в садик!

В Норильске приступили к массовому комплектованию групп в детских садах.

Процедура проходит ежегодно с 1 апреля по 1 сентября. Сегодня в списке претендентов на место в детском саду состоят более 6,6 тысячи детей. Из них реально нуждающихся, в возрасте от полутора до трех лет, половина: по Центральному району — 1602 малыша, по Талнаху — 1218, по Кайеркану — 482, по Оганеру — 117.
Сейчас в управлении общего и дошкольного образования активно занимаются рассылкой родителям писем с приглашением на прием. Как только адресаты получат письма, им нужно будет обратиться в управление за направлением в конкретное дошкольное учреждение, а затем получить у заведующей детского сада направление на медкомиссию.
За продвижением в очереди можно следить с помощью единой краевой автоматизированной системы на сайте krskstate.ru. По индивидуальному идентификационному номеру родители могут узнать статус, присвоенный их ребенку. Когда он изменится с записи «Очередник» на «Скомплектован», можно будет записаться на прием к специалисту УОиДО, не дожидаясь письма. Запись ведется по телефону 43–72–07.
Если с момента отправки приглашения прошло две недели, а родитель не явился на прием, ребенок исключается из очередности. Для восстановления в списках требуется обратиться в управление снова. У направлений в садик, выданных в УОиДО, тоже есть свой «срок годности». Они также действительны в течение 14 дней с момента выдачи. Если за это время родитель не обратился в дошкольное учреждение, направление аннулируется, а на высвободившееся место приглашается следующий очередник.
– Нецелесообразно было бы оставлять группы полупустыми до ноября, когда есть масса желающих хоть завтра занять свободное место в саду, — отмечает
начальник отдела дошкольного образования Наталья Стеблева. — Учитывая приближение отпускного периода, я бы хотела посоветовать родителям не затягивать дело, и прежде чем отправиться на отдых, оформить все необходимые документы для зачисления ребенка в дошкольное учреждение.
Предполагается, что в этом году малыши от полутора до трех лет, проживающие в Центральном районе Норильска, будут полностью обеспечены местами в детских садах. В Кайеркане и Талнахе сохранится дефицит мест для детей от полутора до двух лет. Тем не менее все дети, относящиеся к льготным категориям, будут приняты в сад.
Следует отметить, что учреждения дошкольного образования распределены по городу неравномерно. В Центральном районе основная часть садиков сконцентрирована на Талнахской улице, в то время как на Ленинском проспекте, ул. Комсомольской и Нансена их не хватает. В связи с этим места в ближайшем к месту жительства садике достанутся не всем. Родителям будут предлагаться альтернативные варианты.

Ксения Пирогова
Фото Владимира МАКУШКИНА
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В Норильске приступили к массовому комплектованию групп в детских садах.

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