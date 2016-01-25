[Индекс номера 46 (30.03.2018)]



Анонс

Экскурс в будущее

Главная тема форума социальных технологий «Город — это мы!», который состоится завтра во Дворце культуры, — поиск актуального образа северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, деятельности активных и инициативных горожан.



Мероприятие пройдет под девизом «В ритме города», поскольку каждое время, каждое десятилетие имеет свой ритм. Он напрямую может отражаться в звучании — например, музыке эпохи, а в переносном смысле — в проектах, событиях, людях, их желаниях и мечтах. Ритм города — это единство места, времени и действия людей: именно по таким траекториям и будет построена работа форума. Направление «Ритм места» предполагает обсуждение общественных пространств; «Ритм событий» — это дискуссионные и креативные площадки, где обсуждается разработка новых и самобытных городских событий; «Ритм развития» — диалоги с экспертами о том, как грамотно распорядиться талантами, которые есть в городе. Участие в форуме примут представители ИД «Коммерсантъ» — заместитель шеф–редактора Глеб Черкасов и директор академии журналистики Елена Коровина; директор по маркетингу Amsterdam Museum Бьёрн Стенверс; советник ректора Московской государственной художественно–промышленной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин; доктор педагогических наук, профессор Сергей Тетерский; Юрий Муравицкий, основатель Международного фестиваля уличных театров «Открытое небо» и другие. Норильск будут представлять Елена Дудченко, директор фонда поддержки молодежи «Возможность», Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра», Максим Трофимов, главный редактор телеканала «Северный город» и многие другие эксперты. Впервые общение завершится постфорумной программой, на которой участники смогут пообщаться со спикерами. Накануне форума запланированы тематические встречи: от интеллектуальной игры с телезнатоком Борисом Левиным до исторической дискуссии с Сергеем Каменским, директором Музея истории Екатеринбурга. Мероприятие проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мероприятие пройдет под девизом «В ритме города», поскольку каждое время, каждое десятилетие имеет свой ритм. Он напрямую может отражаться в звучании — например, музыке эпохи, а в переносном смысле — в проектах, событиях, людях, их желаниях и мечтах.Ритм города — это единство места, времени и действия людей: именно по таким траекториям и будет построена работа форума. Направление «Ритм места» предполагает обсуждение общественных пространств; «Ритм событий» — это дискуссионные и креативные площадки, где обсуждается разработка новых и самобытных городских событий; «Ритм развития» — диалоги с экспертами о том, как грамотно распорядиться талантами, которые есть в городе.Участие в форуме примут представители ИД «Коммерсантъ» — заместитель шеф–редактора Глеб Черкасов и директор академии журналистики Елена Коровина; директор по маркетингу Amsterdam Museum Бьёрн Стенверс; советник ректора Московской государственной художественно–промышленной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин; доктор педагогических наук, профессор Сергей Тетерский; Юрий Муравицкий, основатель Международного фестиваля уличных театров «Открытое небо» и другие. Норильск будут представлять Елена Дудченко, директор фонда поддержки молодежи «Возможность», Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра», Максим Трофимов, главный редактор телеканала «Северный город» и многие другие эксперты.Впервые общение завершится постфорумной программой, на которой участники смогут пообщаться со спикерами. Накануне форума запланированы тематические встречи: от интеллектуальной игры с телезнатоком Борисом Левиным до исторической дискуссии сСергеем Каменским, директором Музея истории Екатеринбурга.Мероприятие проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района.

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