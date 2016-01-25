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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 46 (30.03.2018)]

 Анонс 
Экскурс в будущее

Главная тема форума социальных технологий «Город — это мы!», который состоится завтра во Дворце культуры, — поиск актуального образа северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, деятельности активных и инициативных горожан.

Мероприятие пройдет под девизом «В ритме города», поскольку каждое время, каждое десятилетие имеет свой ритм. Он напрямую может отражаться в звучании — например, музыке эпохи, а в переносном смысле — в проектах, событиях, людях, их желаниях и мечтах.
Ритм города — это единство места, времени и действия людей: именно по таким траекториям и будет построена работа форума. Направление «Ритм места» предполагает обсуждение общественных пространств; «Ритм событий» — это дискуссионные и креативные площадки, где обсуждается разработка новых и самобытных городских событий; «Ритм развития» — диалоги с экспертами о том, как грамотно распорядиться талантами, которые есть в городе.
Участие в форуме примут представители ИД «Коммерсантъ» — заместитель шеф–редактора Глеб Черкасов и директор академии журналистики Елена Коровина; директор по маркетингу Amsterdam Museum Бьёрн Стенверс; советник ректора Московской государственной художественно–промышленной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин; доктор педагогических наук, профессор Сергей Тетерский; Юрий Муравицкий, основатель Международного фестиваля уличных театров «Открытое небо» и другие. Норильск будут представлять Елена Дудченко, директор фонда поддержки молодежи «Возможность», Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра», Максим Трофимов, главный редактор телеканала «Северный город» и многие другие эксперты.
Впервые общение завершится постфорумной программой, на которой участники смогут пообщаться со спикерами. Накануне форума запланированы тематические встречи: от интеллектуальной игры с телезнатоком Борисом Левиным до исторической дискуссии с
Сергеем Каменским, директором Музея истории Екатеринбурга.
Мероприятие проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района.

Марина Андриюк
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В Норильске приступили к массовому комплектованию групп в детских садах.

Анонс 
Главная тема форума социальных технологий «Город — это мы!», который состоится завтра во Дворце культуры, — поиск актуального образа северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, деятельности активных и инициативных горожан.

Имейте в виду 
Сайт Avito снова стал предметом разочарований потребителей интернет–услуг. В полицию обратился очередной незадачливый покупатель.

Обратный отсчет 
Это был год, когда на смену заключенным бывшего лагеря в Норильск начала прибывать молодежь по оргнабору. И потому главный вопрос в этом и последующих годах стоял так: как быстро превратить Норильлаг с рабочим поселком при нем в молодой и свободный город. Комсомольцев надо было где–то расселять, а в распоряжении были только тюремные бараки с одной печкой на 250 человек. Их спешно перестраивали, но жилищная проблема стояла как никогда остро. Еще городу требовались кинотеатры, кафе, стадионы, парки и библиотеки.

Норильские ценности 
Комсомольская улица все чаще попадает в объективы фотоаппаратов и телекамер. Поводов для этого хватает: здесь «поселилась» главная городская ёлка, планируется восстановить мозаичные панно и организовать новое музейное пространство. Какой была и какой станет Комсомольская? «Заполярка» пригласила к обсуждению специалистов.

Мы вас предупредили 
О том, насколько опасным может быть употребление в пищу мяса и рыбы, не прошедших ветеринарно–санитарную экспертизу, не знает, наверное, разве что ребенок. Но это не влияет на размах браконьерства, в том числе на территории Таймыра, известной крупным поголовьем диких оленей. О том, какие секреты таят нехоженые миграционные тропы животных, «Заполярка» поговорила с Александром Самандасом, главным ветеринарным врачом норильского отдела ветеринарии, доктором ветеринарных наук.

Газета для детей, и их родителей 
Вот и позади первый весенний месяц. Впереди — веселый, солнечный апрель, море шуток, смеха и позитива. Не забудьте разыграть друзей, а сами не попадайтесь на удочку, ведь не зря говорится: «весь апрель никому не верь». Спешу напомнить, конкурс «Добрый врач» в честь юбилея норильского здравоохранения на сайте «Заполярной правды» gazetazp.ru в самом разгаре! Свои рисунки на медицинскую тематику в формате А3 ребята от 5 до 15 лет могут приносить в редакцию газеты «зпПЛЮС» в рабочие дни до 18 апреля. В списке наших участников уже более тридцати человек. Все подробности — на сайте.

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 30 марта 2018 
17:49 Более 1,2 млн. рублей взыскано с «алиментщиков» в пользу детей-сирот по инициативе прокуратуры г. Норильска
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16:27 В воскресенье геологи отметят профессиональный праздник
16:16 Одаренные дети из Красноярского края смогут бесплатно отдохнуть на юге России
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