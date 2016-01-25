Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 46 (30.03.2018)]

 Имейте в виду 
Ловушка для простаков

Сайт Avito снова стал предметом разочарований потребителей интернет–услуг. В полицию обратился очередной незадачливый покупатель.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска норильского ОМВД Виталий Цауня, потерпевший обнаружил на популярном сайте объявление о продаже трэкола в Республике Татарстан, причем по цене, гораздо ниже обычной. Дельце показалось норильчанину выгодным, и потенциальный покупатель попросил выслать ему фото приглянувшейся машины.
– Автор объявления в ответ на запрос предоставил копии документов на вездеход и собственного паспорта, стороны договорились о сделке. Норильчанин осуществил предоплату в размере 500 тысяч рублей, но едва деньги поступили на счет продавца, он тут же испарился. Я хочу подчеркнуть, что копии ПТС, на наличие которых позже ссылался потерпевший, никакой силы не имеют: эти документы успешно подделываются, в них можно внести любые данные. То же касается и копии паспорта: в этом году, например, к нам с материка поступил сигнал о паспорте, якобы выданном «УВД Норильска Норильской области». Возвращаясь к данному случаю, отмечу, что паспортные данные продавца оказались ложными, информация о транспортном средстве в базах отсутствует, — прояснил ситуацию Виталий Цауня.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Преступника разыскивают, однако Виталий Цауня в очередной раз обращает внимание на основную трудность в расследовании подобного рода дел: нахождение преступника в другом регионе. Раскрываемость таких преступлений норильскими полицейскими сегодня составляет чуть больше 40%.
– Я еще раз хочу предупредить норильчан: данные своих банковских карт, а тем более пин–коды никому сообщать нельзя. Также не стоит совершать необдуманные переводы средств посторонним лицам. Вроде бы все об этом много раз слышали, но все равно попадаются на удочку мошенников. Кстати, принято думать, что пострадавшими становятся в основном люди старшего поколения, но это далеко не так. В данном случае пострадавший — молодой человек 28 лет, имеющий высшее образование и занимающий хорошую должность. Так что осторожность и разумную подозрительность при заключении сделок через интернет следует проявлять всем, — отметил начальник отдела уголовного розыска.

Татьяна Зачупейко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В Норильске приступили к массовому комплектованию групп в детских садах.

Анонс 
Главная тема форума социальных технологий «Город — это мы!», который состоится завтра во Дворце культуры, — поиск актуального образа северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, деятельности активных и инициативных горожан.

Имейте в виду 
Сайт Avito снова стал предметом разочарований потребителей интернет–услуг. В полицию обратился очередной незадачливый покупатель.

Обратный отсчет 
Это был год, когда на смену заключенным бывшего лагеря в Норильск начала прибывать молодежь по оргнабору. И потому главный вопрос в этом и последующих годах стоял так: как быстро превратить Норильлаг с рабочим поселком при нем в молодой и свободный город. Комсомольцев надо было где–то расселять, а в распоряжении были только тюремные бараки с одной печкой на 250 человек. Их спешно перестраивали, но жилищная проблема стояла как никогда остро. Еще городу требовались кинотеатры, кафе, стадионы, парки и библиотеки.

Норильские ценности 
Комсомольская улица все чаще попадает в объективы фотоаппаратов и телекамер. Поводов для этого хватает: здесь «поселилась» главная городская ёлка, планируется восстановить мозаичные панно и организовать новое музейное пространство. Какой была и какой станет Комсомольская? «Заполярка» пригласила к обсуждению специалистов.

Мы вас предупредили 
О том, насколько опасным может быть употребление в пищу мяса и рыбы, не прошедших ветеринарно–санитарную экспертизу, не знает, наверное, разве что ребенок. Но это не влияет на размах браконьерства, в том числе на территории Таймыра, известной крупным поголовьем диких оленей. О том, какие секреты таят нехоженые миграционные тропы животных, «Заполярка» поговорила с Александром Самандасом, главным ветеринарным врачом норильского отдела ветеринарии, доктором ветеринарных наук.

Газета для детей, и их родителей 
Вот и позади первый весенний месяц. Впереди — веселый, солнечный апрель, море шуток, смеха и позитива. Не забудьте разыграть друзей, а сами не попадайтесь на удочку, ведь не зря говорится: «весь апрель никому не верь». Спешу напомнить, конкурс «Добрый врач» в честь юбилея норильского здравоохранения на сайте «Заполярной правды» gazetazp.ru в самом разгаре! Свои рисунки на медицинскую тематику в формате А3 ребята от 5 до 15 лет могут приносить в редакцию газеты «зпПЛЮС» в рабочие дни до 18 апреля. В списке наших участников уже более тридцати человек. Все подробности — на сайте.

Новости:
 30 марта 2018 
17:49 Более 1,2 млн. рублей взыскано с «алиментщиков» в пользу детей-сирот по инициативе прокуратуры г. Норильска
17:49 Более 2,3 млн рублей невыплаченной зарплаты вернули работникам норильской фирмы после прокурорской проверки
17:48 В Норильске осужден похититель зубной пасты
17:45 Житель Норильска осужден на три года лишения свободы за развратные действия в отношении 12-летней девочки
16:37 В Норильске начались комплексные проверки торговых центров и кинотеатров на предмет их безопасности. Первым делом комиссия посетила «Арену Норильск»
16:27 В воскресенье геологи отметят профессиональный праздник
16:16 Одаренные дети из Красноярского края смогут бесплатно отдохнуть на юге России
16:12 1 апреля в талнахской библиотеке пройдет День открытых дверей
16:05 В Норильске состоялось открытие Недели детской и юношеской книги
15:48 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий на 2,9%. Повышение коснется почти трех тысяч норильчан
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх