[Индекс номера 46 (30.03.2018)]



Имейте в виду

Ловушка для простаков

Сайт Avito снова стал предметом разочарований потребителей интернет–услуг. В полицию обратился очередной незадачливый покупатель.



Как рассказал начальник отдела уголовного розыска норильского ОМВД Виталий Цауня, потерпевший обнаружил на популярном сайте объявление о продаже трэкола в Республике Татарстан, причем по цене, гораздо ниже обычной. Дельце показалось норильчанину выгодным, и потенциальный покупатель попросил выслать ему фото приглянувшейся машины. – Автор объявления в ответ на запрос предоставил копии документов на вездеход и собственного паспорта, стороны договорились о сделке. Норильчанин осуществил предоплату в размере 500 тысяч рублей, но едва деньги поступили на счет продавца, он тут же испарился. Я хочу подчеркнуть, что копии ПТС, на наличие которых позже ссылался потерпевший, никакой силы не имеют: эти документы успешно подделываются, в них можно внести любые данные. То же касается и копии паспорта: в этом году, например, к нам с материка поступил сигнал о паспорте, якобы выданном «УВД Норильска Норильской области». Возвращаясь к данному случаю, отмечу, что паспортные данные продавца оказались ложными, информация о транспортном средстве в базах отсутствует, — прояснил ситуацию Виталий Цауня. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Преступника разыскивают, однако Виталий Цауня в очередной раз обращает внимание на основную трудность в расследовании подобного рода дел: нахождение преступника в другом регионе. Раскрываемость таких преступлений норильскими полицейскими сегодня составляет чуть больше 40%. – Я еще раз хочу предупредить норильчан: данные своих банковских карт, а тем более пин–коды никому сообщать нельзя. Также не стоит совершать необдуманные переводы средств посторонним лицам. Вроде бы все об этом много раз слышали, но все равно попадаются на удочку мошенников. Кстати, принято думать, что пострадавшими становятся в основном люди старшего поколения, но это далеко не так. В данном случае пострадавший — молодой человек 28 лет, имеющий высшее образование и занимающий хорошую должность. Так что осторожность и разумную подозрительность при заключении сделок через интернет следует проявлять всем, — отметил начальник отдела уголовного розыска.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как рассказалпотерпевший обнаружил на популярном сайте объявление о продаже трэкола в Республике Татарстан, причем по цене, гораздо ниже обычной. Дельце показалось норильчанину выгодным, и потенциальный покупатель попросил выслать ему фото приглянувшейся машины.– Автор объявления в ответ на запрос предоставил копии документов на вездеход и собственного паспорта, стороны договорились о сделке. Норильчанин осуществил предоплату в размере 500 тысяч рублей, но едва деньги поступили на счет продавца, он тут же испарился. Я хочу подчеркнуть, что копии ПТС, на наличие которых позже ссылался потерпевший, никакой силы не имеют: эти документы успешно подделываются, в них можно внести любые данные. То же касается и копии паспорта: в этом году, например, к нам с материка поступил сигнал о паспорте, якобы выданном «УВД Норильска Норильской области». Возвращаясь к данному случаю, отмечу, что паспортные данные продавца оказались ложными, информация о транспортном средстве в базах отсутствует, — прояснил ситуацию Виталий Цауня.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Преступника разыскивают, однако Виталий Цауня в очередной раз обращает внимание на основную трудность в расследовании подобного рода дел: нахождение преступника в другом регионе. Раскрываемость таких преступлений норильскими полицейскими сегодня составляет чуть больше 40%.– Я еще раз хочу предупредить норильчан: данные своих банковских карт, а тем более пин–коды никому сообщать нельзя. Также не стоит совершать необдуманные переводы средств посторонним лицам. Вроде бы все об этом много раз слышали, но все равно попадаются на удочку мошенников. Кстати, принято думать, что пострадавшими становятся в основном люди старшего поколения, но это далеко не так. В данном случае пострадавший — молодой человек 28 лет, имеющий высшее образование и занимающий хорошую должность. Так что осторожность и разумную подозрительность при заключении сделок через интернет следует проявлять всем, — отметил начальник отдела уголовного розыска.

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