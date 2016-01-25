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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 46 (30.03.2018)]

 Обратный отсчет 
Молодые и свободные. 1955

Это был год, когда на смену заключенным бывшего лагеря в Норильск начала прибывать молодежь по оргнабору. И потому главный вопрос в этом и последующих годах стоял так: как быстро превратить Норильлаг с рабочим поселком при нем в молодой и свободный город. Комсомольцев надо было где–то расселять, а в распоряжении были только тюремные бараки с одной печкой на 250 человек. Их спешно перестраивали, но жилищная проблема стояла как никогда остро. Еще городу требовались кинотеатры, кафе, стадионы, парки и библиотеки.

Цифра: 100 000
Население Норильска превысило сто тысяч жителей, причем за этот год в город приехали свыше 22 тысяч человек. Норильск превратился в один из символов освоения Крайнего Севера. Молодые люди ехали строить его со всех уголков страны в ответ на обращение Всесоюзного совещания строителей, по оргнабору, после демобилизации из армии.
Перед Домом физкультуры
Событие: культурные открытия
1955–й — год рождения норильской библиотечной сети. В мае в трех комнатах Дома техники на ул. Комсомольской, 12, открылась центральная городская библиотека. К концу года в нее записалось 1648 читателей, библиотечный фонд — 9842 экземпляра книг. Через два года при библиотеке открыли детское отделение. Как и многие другие очаги культуры, она располагалась в жилом доме — так строители убивали двух зайцев: строили и жилье, и объект соцкультбыта сразу. Также в 1955 году в Норильске открылась музыкальная школа, в 1957–м она переедет в собственное здание с уникальной акустикой на ул. Богдана Хмельницкого. В октябре в бывшем здании театра на улице Горной премьерой фильма «Случай с ефрейтором Кочетковым» открылся кинотеатр «Луч». А еще в городе были созданы отделение научно–технического общества цветной металлургии и научное общество врачей.
Профессия: работник сельского хозяйства
В марте советское правительство призвало промышленные предприятия для помощи сельскому хозяйству направлять в отстающие колхозы квалифицированных рабочих и специалистов. По аналогии с первыми годами советской коллективизации их называли «тридцатитысячниками», и сотни норильских горняков и металлургов стали сельхозработниками. Норильские металлурги–колхозники занимались не только уборкой урожая, но и заготавливали овощи для своих предприятий. А мастер никелевого завода Изосим Чалкин, направленный на работу в совхоз «Даурский», стал единственным, пожалуй, в стране металлургом, награжденным орденом за успехи в развитии сельского хозяйства. Помогали и своему совхозу «Норильский»: в 1955 году единственное в Норильске сельхозпредприятие впервые участвовало в сельскохозяйственной выставке в Москве, продемонстрировав, как за полярным кругом умеют добиваться надоев 3353 литра в год при общем поголовье коров в 795 голов. Впервые наши заполярные совхозники стали лауреатами самой престижной агровыставки страны.
Празднование 7 ноября
Купить: дефицит
Даже спустя десять лет после окончания войны СССР оставался страной тотального дефицита, и Норильск, куда все завозилось с материка (а завозились в первую очередь грузы для предприятий комбината), испытывал нужду практически во всем. Не хватало мастерских по ремонту одежды и обуви, так как в магазинах ни одежды, ни обуви не было. Не хватало детской и зимней одежды, мебели, книг, музыкальных инструментов, мотоциклов, радиоприемников, лекарств, посуды, спортивных снарядов, товаров первоочередной необходимости. В газете тогда не печатали рекламу, потому что любой товар на прилавке не залеживался. Фотографии середины 1950–х можно опознать безошибочно: люди на них одеты одновременно убого и стандартно — в то, что удалось купить. Самые модные вещи привозили из отпусков и устраивали своеобразные домашние дефиле, приглашая друзей порадоваться обновке.
Комсомольцы Норильска
Адрес: улица Пушкина
Осенью в сквере имени Пушкина, на месте будущего стадиона, открылся каток. У горожан появилось место для массовых встреч, свиданий и развлечений. Специально для проката комбинатом было приобретено 100 пар коньков самой модной модели — «английский спорт».
Строится проспект Сталинский
Точка на карте: город Сочи
В марте 1955 года Норильскому комбинату как стратегически важному предприятию был выделен участок на берегу Черного моря. На место будущего строительства немедленно выехали бригады проектировщиков и геодезистов. 10 сентября 1956–го первый корпус принял отдыхающих. А его официальное, «документальное» рождение состоялось 3 ноября 1956 года. На момент открытия это был пансионат с маленькими домиками для отдыхающих, куда Норильский комбинат отправлял своих лучших сотрудников. В 1958–м пансионат «Заполярье» был реорганизован в санаторий, а в 1959–м там начал работать семейный городок.
Первомай

Текст и фото из книги
«Норильск. Город в едином ритме»
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