[Индекс номера 46 (30.03.2018)]



Норильские ценности

В новом ракурсе

Комсомольская улица все чаще попадает в объективы фотоаппаратов и телекамер. Поводов для этого хватает: здесь «поселилась» главная городская ёлка, планируется восстановить мозаичные панно и организовать новое музейное пространство. Какой была и какой станет Комсомольская? «Заполярка» пригласила к обсуждению специалистов.



Панно на улице Комсомольской Улице Комсомольской почему–то все время не везло. Несмотря на изначально интересный рельеф — рядом возвышенность и озеро, — красивой ее не назовешь. При этом ее градостроительная схема схожа с Ленинским проспектом: те же сталинки в первой части улицы, хрущевки во второй и ул. Советская в качестве разделительной полосы между ними. В историческом районе Комсомольской линии (так ее называли поначалу) дома не менее изящны, чем на проспекте, а в плане геометрии они вообще самые необычные в городе. Тем не менее все архитектурные идеи тут воплощались в жизнь с большими пробуксовками, основные усилия, видимо, уходили на центр города. Взять хотя бы Комсомольский парк на горе — вокруг бассейна и ниже к Долгому озеру — некогда он был популярным местом летнего отдыха и переходил в пляж. В 1980–х годах его место заняли девятиэтажки, но новая площадка под парк так и осталась пустырем, хотя планы были ого–го — вплоть до установки в парке аттракционов. Еще больше не везло другой части Комсомольской улицы — той, что архитекторы когда–то называли юго–западным районом — от главпочтамта до Солнечного проезда. Сначала в центре этой площадки было большое озеро Утиное, на его берегу должна была встать лодочная станция, а рядом — главный городской стадион на 15 тысяч мест, манеж, тир и много других спортсооружений. Не вышло. Затем озеро стали засыпать, а на его месте один за другим появлялись и пропадали миражи глобальных проектов застройки района: жилые массивы, плавательный бассейн, спортплощадки, кинотеатр, ресторан, универмаг с универсамом. Именно здесь должен был сформироваться новый культурно–общественный центр города, третий после Ленинского проспекта и площади Металлургов. Осколками одного из таких вариантов застройки стали на Комсомольской улице Дом быта, Дом торговли и Дом правосудия. Однако соорудить здесь единый архитектурный комплекс так и не вышло, а об общественном центре и говорить не приходится. От пустыря - к парку В 2012 году на эту территорию хотел зайти инвестор (тот же, что построил офисное здание на ул. Богдана Хмельницкого, 9). Он собирался возвести большой торгово–развлекательный центр, ведь «Арена» тогда еще не была открыта. И насыпные грунты на месте озера Утиного строителей застройщика поначалу не пугали: вместо традиционного свайного поля и привычного фундамента хотели положить многосекционную плиту. Но и эта задумка тоже не осуществилась. И вот теперь на Комсомольской снова появились строители, более того — за улицу взялись сразу с нескольких сторон. И на этот раз планы, похоже, перейдут–таки в стадию реализации. Давайте посмотрим, что именно будет сделано или уже делается здесь. Во–первых, обратим внимание на проект благоустройства набережной озера Долгое. Несмотря на название, его реализация началась именно со стороны Комсомольской улицы, с пространства между Домом торговли и центральным узлом связи. Как известно, здесь будет обустроена прогулочная зона с пешеходными дорожками, зелеными насаждениями и лавочками (зимой, соответственно, ёлка и снежный городок). Следующие этапы благоустройства также затронут Комсомольскую улицу. Например, Комсомольский парк по проекту красноярского филиала Государственного специализированного проектного института должен превратиться в череду террас, спускающихся с холма к Долгому. Во–вторых, на Комсомольской улице появится свое культурное пространство: здание бывшего Дома торговли уже передано Музею Норильска для реконструкции под новую художественную галерею. В–третьих, принято решение о восстановлении главного исторического украшения Комсомольской — мозаичных панно. Не забудем и о том, что к малоэтажному строительству на ростверках впервые приступили именно в этом районе. Все вышеперечисленное может действительно сделать Комсомольскую новым общественным центром. Но нужна немалая политическая воля и финансы — для решения таких проблем, как ремонт аварийных зданий и завершение недостроев. Схема благоустройства озеро Долгое Татьяна Никитина, и. о. начальника управления по градостроительству и землепользованию: – Действительно, сейчас наше внимание во многом сосредоточено на Комсомольской улице. Я уверена: если приложить силы, ее ансамбль заиграет новыми красками. Сразу хочу отметить, что в этом году мы продолжим благоустройство территории между Комсомольской и Долгим озером. Заявленная концепция не меняется. Как раз сейчас мы готовим контракт на озеленение, разбивку дорожек, укладку плитки, освещение — обустройство мест массового отдыха. Это назначение данной территории соответствует нынешнему генплану Норильска. Некоторое время назад на генплане улица была отмечена как зона делового, общественного и коммерческого назначения, и подрядчики заявляли о своем желании «зайти» на нее с разными строительными проектами. Но геологические изыскания выявили очень высокую льдистость грунтов на этом участке — свыше 30%. Это не удивительно, ведь когда–то засыпанное озеро до сих пор напоминает о себе. Прошлым летом при разбивке территории строители обнаружили выходящий на поверхность ручей, который пришлось засыпать крупнообломочным грунтом. Таким образом, инженерная геология препятствует капитальному строительству на этом месте — сваям просто не во что упираться. Соответственно назначение улицы было изменено, и сейчас здесь предусмотрена рекреационная зона. Но помимо благоустройства, нужно решать и накопившиеся проблемы. Одна из них — ситуация с недостроенным жилым домом на Солнечном проезде. Могу сказать, что сейчас у нас имеются коммерческие предложения, касающиеся этого дома и использования прилегающей к нему территории. Елена Арсеньева, руководитель направления «Девелопмент» Агентства развития Норильска: – Как раз сейчас в Норильске создается экспертный совет по реновации жилья. Его возглавит глава города Ринат Ахметчин, в его состав войдут депутаты горсовета, специалисты «Норникеля» и Агентства развития Норильска. Одна из первых наших задач — провести комплекс работ по обследованию состояния жилого фонда, грунтов, сбору данных. Только понимая общую ситуацию и учитывая перспективные планы основных работодателей на территории, мы будем знать, как именно нам нужно действовать: строить малоэтажные здания или высотки, реконструировать хрущевки или заполнять пустые ростверки. Так совпало, что на улице Комсомольской вместе сошлись сразу несколько новых проектов. Рядом с будущей прогулочной зеленой зоной возникнет новое музейное пространство. На мой взгляд, логично, если они будут иметь точки пересечения. Например, почему бы на стыке пространств не появиться чему–то вроде норвежского парка скульптур? Дворы–колодцы между улицами Комсомольской и Завенягина, через которые люди будут идти в новое музейное здание, тоже требуют внимания. Возможно, их можно сделать своеобразными площадками для стрит–арта. Еще меня как архитектора не может не радовать то, что наконец–то признаны культурным достоянием города и будут восстановлены мозаики улицы Комсомольской. Аварийные дома и недострои требуют самого тщательного подхода. Как мы видим, сейчас успешно воплощаются проекты по облегчению таких строительных конструкций, уменьшению их этажности. Например, еще в начале 2000–х годов рассматривался вариант переделки верхних этажей жилых домов под мансарды с квартирами–студиями. Это придало бы городу европейский колорит. Наконец–то принято решение и об облагораживании береговой линии Долгого озера. И здесь тоже все решаемо: убрать технологический мусор, сделать красивые переходы через нитку трубопровода. Даже сами эти трубы, аккуратно изолированные и окрашенные в яркие цвета, могут стать урбанистическим арт–объектом, частью промышленного дизайна города. Есть такой прием: не можешь спрятать — укрась и сделай изюминкой. В моем архитектурном прошлом уже был аналогичный успешный опыт: разрабатывая проект для офиса телекомпании «Северный город», мы никак не могли закрыть большие вентиляционные трубы. В результате, мы их выкрасили в оранжевый цвет и сделали частью интерьера в стиле техно. Так что эстетика — это задача дизайнеров, лишь бы им дали возможность улучшать городскую среду.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Улице Комсомольской почему–то все время не везло. Несмотря на изначально интересный рельеф — рядом возвышенность и озеро, — красивой ее не назовешь. При этом ее градостроительная схема схожа с Ленинским проспектом: те же сталинки в первой части улицы, хрущевки во второй и ул. Советская в качестве разделительной полосы между ними. В историческом районе Комсомольской линии (так ее называли поначалу) дома не менее изящны, чем на проспекте, а в плане геометрии они вообще самые необычные в городе. Тем не менее все архитектурные идеи тут воплощались в жизнь с большими пробуксовками, основные усилия, видимо, уходили на центр города. Взять хотя бы Комсомольский парк на горе — вокруг бассейна и ниже к Долгому озеру — некогда он был популярным местом летнего отдыха и переходил в пляж. В 1980–х годах его место заняли девятиэтажки, но новая площадка под парк так и осталась пустырем, хотя планы были ого–го — вплоть до установки в парке аттракционов.Еще больше не везло другой части Комсомольской улицы — той, что архитекторы когда–то называли юго–западным районом — от главпочтамта до Солнечного проезда. Сначала в центре этой площадки было большое озеро Утиное, на его берегу должна была встать лодочная станция, а рядом — главный городской стадион на 15 тысяч мест, манеж, тир и много других спортсооружений. Не вышло. Затем озеро стали засыпать, а на его месте один за другим появлялись и пропадали миражи глобальных проектов застройки района: жилые массивы, плавательный бассейн, спортплощадки, кинотеатр, ресторан, универмаг с универсамом. Именно здесь должен был сформироваться новый культурно–общественный центр города, третий после Ленинского проспекта и площади Металлургов. Осколками одного из таких вариантов застройки стали на Комсомольской улице Дом быта, Дом торговли и Дом правосудия. Однако соорудить здесь единый архитектурный комплекс так и не вышло, а об общественном центре и говорить не приходится.В 2012 году на эту территорию хотел зайти инвестор (тот же, что построил офисное здание на ул. Богдана Хмельницкого, 9). Он собирался возвести большой торгово–развлекательный центр, ведь «Арена» тогда еще не была открыта. И насыпные грунты на месте озера Утиного строителей застройщика поначалу не пугали: вместо традиционного свайного поля и привычного фундамента хотели положить многосекционную плиту. Но и эта задумка тоже не осуществилась.И вот теперь на Комсомольской снова появились строители, более того — за улицу взялись сразу с нескольких сторон. И на этот раз планы, похоже, перейдут–таки в стадию реализации. Давайте посмотрим, что именно будет сделано или уже делается здесь.Во–первых, обратим внимание на проект благоустройства набережной озера Долгое. Несмотря на название, его реализация началась именно со стороны Комсомольской улицы, с пространства между Домом торговли и центральным узлом связи. Как известно, здесь будет обустроена прогулочная зона с пешеходными дорожками, зелеными насаждениями и лавочками (зимой, соответственно, ёлка и снежный городок). Следующие этапы благоустройства также затронут Комсомольскую улицу. Например, Комсомольский парк по проекту красноярского филиала Государственного специализированного проектного института должен превратиться в череду террас, спускающихся с холма к Долгому.Во–вторых, на Комсомольской улице появится свое культурное пространство: здание бывшего Дома торговли уже передано Музею Норильска для реконструкции под новую художественную галерею. В–третьих, принято решение о восстановлении главного исторического украшения Комсомольской — мозаичных панно. Не забудем и о том, что к малоэтажному строительству на ростверках впервые приступили именно в этом районе.Все вышеперечисленное может действительно сделать Комсомольскую новым общественным центром. Но нужна немалая политическая воля и финансы — для решения таких проблем, как ремонт аварийных зданий и завершение недостроев.– Действительно, сейчас наше внимание во многом сосредоточено на Комсомольской улице. Я уверена: если приложить силы, ее ансамбль заиграет новыми красками. Сразу хочу отметить, что в этом году мы продолжим благоустройство территории между Комсомольской и Долгим озером. Заявленная концепция не меняется. Как раз сейчас мы готовим контракт на озеленение, разбивку дорожек, укладку плитки, освещение — обустройство мест массового отдыха. Это назначение данной территории соответствует нынешнему генплану Норильска.Некоторое время назад на генплане улица была отмечена как зона делового, общественного и коммерческого назначения, и подрядчики заявляли о своем желании «зайти» на нее с разными строительными проектами. Но геологические изыскания выявили очень высокую льдистость грунтов на этом участке — свыше 30%. Это не удивительно, ведь когда–то засыпанное озеро до сих пор напоминает о себе. Прошлым летом при разбивке территории строители обнаружили выходящий на поверхность ручей, который пришлось засыпать крупнообломочным грунтом. Таким образом, инженерная геология препятствует капитальному строительству на этом месте — сваям просто не во что упираться. Соответственно назначение улицы было изменено, и сейчас здесь предусмотрена рекреационная зона.Но помимо благоустройства, нужно решать и накопившиеся проблемы. Одна из них — ситуация с недостроенным жилым домом на Солнечном проезде. Могу сказать, что сейчас у нас имеются коммерческие предложения, касающиеся этого дома и использования прилегающей к нему территории.– Как раз сейчас в Норильске создается экспертный совет по реновации жилья. Его возглавит глава города Ринат Ахметчин, в его состав войдут депутаты горсовета, специалисты «Норникеля» и Агентства развития Норильска. Одна из первых наших задач — провести комплекс работ по обследованию состояния жилого фонда, грунтов, сбору данных. Только понимая общую ситуацию и учитывая перспективные планы основных работодателей на территории, мы будем знать, как именно нам нужно действовать: строить малоэтажные здания или высотки, реконструировать хрущевки или заполнять пустые ростверки.Так совпало, что на улице Комсомольской вместе сошлись сразу несколько новых проектов. Рядом с будущей прогулочной зеленой зоной возникнет новое музейное пространство. На мой взгляд, логично, если они будут иметь точки пересечения. Например, почему бы на стыке пространств не появиться чему–то вроде норвежского парка скульптур? Дворы–колодцы между улицами Комсомольской и Завенягина, через которые люди будут идти в новое музейное здание, тоже требуют внимания. Возможно, их можно сделать своеобразными площадками для стрит–арта. Еще меня как архитектора не может не радовать то, что наконец–то признаны культурным достоянием города и будут восстановлены мозаики улицы Комсомольской.Аварийные дома и недострои требуют самого тщательного подхода. Как мы видим, сейчас успешно воплощаются проекты по облегчению таких строительных конструкций, уменьшению их этажности. Например, еще в начале 2000–х годов рассматривался вариант переделки верхних этажей жилых домов под мансарды с квартирами–студиями. Это придало бы городу европейский колорит.Наконец–то принято решение и об облагораживании береговой линии Долгого озера. И здесь тоже все решаемо: убрать технологический мусор, сделать красивые переходы через нитку трубопровода. Даже сами эти трубы, аккуратно изолированные и окрашенные в яркие цвета, могут стать урбанистическим арт–объектом, частью промышленного дизайна города. Есть такой прием: не можешь спрятать — укрась и сделай изюминкой. В моем архитектурном прошлом уже был аналогичный успешный опыт: разрабатывая проект для офиса телекомпании «Северный город», мы никак не могли закрыть большие вентиляционные трубы. В результате, мы их выкрасили в оранжевый цвет и сделали частью интерьера в стиле техно. Так что эстетика — это задача дизайнеров, лишь бы им дали возможность улучшать городскую среду.

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