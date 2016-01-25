О том, насколько опасным может быть употребление в пищу мяса и рыбы, не прошедших ветеринарно–санитарную экспертизу, не знает, наверное, разве что ребенок. Но это не влияет на размах браконьерства, в том числе на территории Таймыра, известной крупным поголовьем диких оленей. О том, какие секреты таят нехоженые миграционные тропы животных, «Заполярка» поговорила с Александром Самандасом, главным ветеринарным врачом норильского отдела ветеринарии, доктором ветеринарных наук.
– Александр Михайлович, чем потенциально опасен бесконтрольный отстрел дикого оленя?
– В районах Крайнего Севера по–прежнему регистрируются опасные инфекционные и инвазионные заболевания, которые способны осложнить эпидемиологическую напряженность в регионе. Среди инфекционных следует бруцеллез, некробактериоз, грипп птиц типа А; среди инвазионных наибольшую опасность представляют оводовые инвазии, саркоптоз, финноз, эхинококкоз. В одной среде у рыб распространены дифиллоботриоз, описторхоз. Причем по отдельным болезням (бруцеллез, бешенство, оводовые инвазии, саркоптоз) сформировались природные очаги.
Но особое место среди острозаразных болезней занимает сибирская язва, к которой восприимчивы все виды сельскохозяйственных животных и сам человек.
|Первый массовый падеж оленей от сибирской язвы на Таймыре был официально зарегистрирован в 1899 году. Позднее вспышки заболевания повторились в 1920 и 1931 гг. Масштабные случаи падежа наблюдались в 1930–1931 годах на территории нынешних Дудинского и Усть–Енисейского районов, а также в бассейне рек Пясина, Дудыпта и их притоков.Также вспышка сибирской язвы была зарегистрирована в районе совхоза «Попигайский» в 1969 году. А в начале августа 1977–го она проявилась на левобережье Енисея, в одном из стад совхоза «Октябрьский».
Сегодня по официальной ветеринарной статистике на территории Таймыра отмечено 39 очагов сибиреязвенной болезни, и площадь их велика: к примеру, очаг № 3, возникший в 1911 году, составляет 500 км2. Более того, некоторые из очагов расположены непосредственно вблизи поселений. Например, очаг № 17 (25 км2) находится на верховье рек Ямная и Болгочан, это в 12–15 километрах от дороги Норильск–Дудинка. А очаг № 18 (80 км2) — на реке Валек и правобережье реки Норильской. Общая территория очагов составляет свыше 4,5 тысячи км2.– Сколько лет может сохраняться в почве возбудитель инфекции?
– Исследования прошлых лет устанавливали, что, находясь в почве в споровой форме, возбудитель сибирской язвы сохраняет жизнеспособность и патогенность в течение 100 и более лет. Но последние исследования увеличили этот срок до 200 и более лет! А значит, многие старые очаги сибиреязвенной инфекции (оленеводы их называют «падежными местами») потенциально опасны и сегодня. Есть и «живой» пример: падеж домашних оленей в совхозах «Попигайский» и «Октябрьский», стада которых выпасались на старых «падежных местах».– Каким образом распространяется инфекция?
– В большинстве случаев вспышки и быстрое распространение болезни наблюдаются в жаркую погоду, по течению рек, а выживаемость спор зависит от химического состава почвы.
Основную опасность представляют дикие мигрирующие животные, которые могут разносить возбудителя болезни на большие расстояния. А это большое число животных: сегодня поголовье диких оленей на Таймыре составляет 400–420 тысяч голов. Причем в последние годы отдельные группы диких северных оленей изменили маршруты миграций и начали осваивать опасные по наличию сибирской язвы территории.
Свой «вклад» в развитие ситуации вносят и дикие хищники, коих из–за прекращения массового отстрела для контроля их численности стало значительно больше. Они поедают останки погибших животных, а сибирская язва тем и опасна, что труп, будучи вскрытым, моментально становится источником заражения.
Кроме того, сегодня в связи с добычей газа и многочисленными изыскательскими работами в тундрах проводятся буровзрывные работы. Это усиливает опасность «выноса» инфекции из глубинных слоев почвы.– Применяются ли какие–то ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания?
– Пока, к счастью, у нас дела обстоят благополучно благодаря проведению ветеринарно–профилактических мероприятий среди домашних северных оленей. Специалисты Таймырского отдела ветеринарии ежегодно выезжают в тундру, проводят обработку всего поголовья (а это около 112 тысяч голов) против оводовой инвазии и вакцинацию против сибирской язвы. Сотрудники НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, а также норильского отдела ветеринарии оказывают им помощь в этой работе.
Интересный, кстати, факт: в 2007 году на конференции, посвященной столетию Ямальской ветеринарной службы, один из выступавших там специалистов сказал, что в северных условиях нет необходимости прививать поголовье домашних северных оленей: мол, возбудитель в вечной мерзлоте неактивен. Но не был учтен процесс оттаивания почвы. Вакцинацию против сибирской язвы на Ямале прекратили, и за этим последовала вспышка заболевания.
|В 2016 году в Ямальском районе от вспышки сибирской язвы начался массовый падеж оленей, погибло более двух с половиной тысяч животных. Кроме того, были госпитализированы 97 человек.Специалисты говорят, что риск таяния в Арктике и Сибири скотомогильников с сибирской язвой очень велик — именно это и произошло на Ямале. Всего в России зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, в том числе около 400 в арктическом регионе. В ряде случаев отмечается не просто плавное протаивание мерзлоты вниз, а быстрое вытаивание термокарста — подземного ледяного слоя. Кроме того, увеличивается объем весеннего паводка, и реки подмывают берега вместе с кладбищами и могильниками.
Возвращаясь к нашей территории, замечу: в последний раз пробы почвы в нескольких очагах сибиреязвенной инфекции мы брали в начале 2000–х, возбудители обнаружены не были. Но за процессом необходимо тщательно следить. Это заболевание проще и в разы дешевле предупредить, чем ликвидировать его последствия. Приведу такой пример: в 1977 году на ликвидацию сибиреязвенного очага, когда заболело всего–то 16 оленей и две собаки, было затрачено 100 000 рублей по ценам того времени! Теперь переведите эти деньги на нынешний курс...
К тому же если домашних оленей мы подвергаем вакцинации, то среди дикой популяции ни одно ветеринарно–профилактическое мероприятие не проводится. Мясо оленя обследуется на паразитарную чистоту и сибирскую язву лишь в случае, если оно привозится на реализацию через торговые точки. Но в случаях браконьерства такие исследования никто не проводит. Люди самовольно отстреливают оленей, даже не задумываясь о том, какими серьезными инфекционными заболеваниями они могут быть заражены.– Как в таком случае избежать неприятностей?
– Задача ветслужбы — провести анализ ситуации по сибирской язве, определить зоны максимального эпизоотического и эпидемического риска, провести лабораторные исследования материалов, взятых от потенциальных переносчиков возбудителя и спрогнозировать вероятность возникновения сибирской язвы среди животных и людей. Все это требует целой программы по предупреждению возникновения сибиреязвенной инфекции, которая у нас, кстати, существует, но явно требует актуализации. Однако пока мы не получили соответствующего финансирования.
Скажу, что сами жители не должны пренебрегать простейшими мерами безопасности: тут поможет длительная термическая обработка мяса или рыбы. К примеру, возбудитель бруцеллеза погибает при температуре от 60 градусов. Никакие иные способы не станут защитой от возбудителя инфекции: копчение или вяление результата не дадут. При употреблении в пищу сырой рыбы, используемой в сагудае или роллах, тоже требуется термическая обработка или глубокая заморозка. Так что главный совет: будьте осторожны, заботьтесь о своем здоровье.Татьяна Зачупейкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда