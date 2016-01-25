[Индекс номера 46 (30.03.2018)]



Мы вас предупредили

Скрытая угроза

О том, насколько опасным может быть употребление в пищу мяса и рыбы, не прошедших ветеринарно–санитарную экспертизу, не знает, наверное, разве что ребенок. Но это не влияет на размах браконьерства, в том числе на территории Таймыра, известной крупным поголовьем диких оленей. О том, какие секреты таят нехоженые миграционные тропы животных, «Заполярка» поговорила с Александром Самандасом, главным ветеринарным врачом норильского отдела ветеринарии, доктором ветеринарных наук.



– Александр Михайлович, чем потенциально опасен бесконтрольный отстрел дикого оленя? – В районах Крайнего Севера по–прежнему регистрируются опасные инфекционные и инвазионные заболевания, которые способны осложнить эпидемиологическую напряженность в регионе. Среди инфекционных следует бруцеллез, некробактериоз, грипп птиц типа А; среди инвазионных наибольшую опасность представляют оводовые инвазии, саркоптоз, финноз, эхинококкоз. В одной среде у рыб распространены дифиллоботриоз, описторхоз. Причем по отдельным болезням (бруцеллез, бешенство, оводовые инвазии, саркоптоз) сформировались природные очаги. Но особое место среди острозаразных болезней занимает сибирская язва, к которой восприимчивы все виды сельскохозяйственных животных и сам человек. Первый массовый падеж оленей от сибирской язвы на Таймыре был официально зарегистрирован в 1899 году. Позднее вспышки заболевания повторились в 1920 и 1931 гг. Масштабные случаи падежа наблюдались в 1930–1931 годах на территории нынешних Дудинского и Усть–Енисейского районов, а также в бассейне рек Пясина, Дудыпта и их притоков. Также вспышка сибирской язвы была зарегистрирована в районе совхоза «Попигайский» в 1969 году. А в начале августа 1977–го она проявилась на левобережье Енисея, в одном из стад совхоза «Октябрьский». Сегодня по официальной ветеринарной статистике на территории Таймыра отмечено 39 очагов сибиреязвенной болезни, и площадь их велика: к примеру, очаг № 3, возникший в 1911 году, составляет 500 км2. Более того, некоторые из очагов расположены непосредственно вблизи поселений. Например, очаг № 17 (25 км2) находится на верховье рек Ямная и Болгочан, это в 12–15 километрах от дороги Норильск–Дудинка. А очаг № 18 (80 км2) — на реке Валек и правобережье реки Норильской. Общая территория очагов составляет свыше 4,5 тысячи км2. – Сколько лет может сохраняться в почве возбудитель инфекции? – Исследования прошлых лет устанавливали, что, находясь в почве в споровой форме, возбудитель сибирской язвы сохраняет жизнеспособность и патогенность в течение 100 и более лет. Но последние исследования увеличили этот срок до 200 и более лет! А значит, многие старые очаги сибиреязвенной инфекции (оленеводы их называют «падежными местами») потенциально опасны и сегодня. Есть и «живой» пример: падеж домашних оленей в совхозах «Попигайский» и «Октябрьский», стада которых выпасались на старых «падежных местах». – Каким образом распространяется инфекция? – В большинстве случаев вспышки и быстрое распространение болезни наблюдаются в жаркую погоду, по течению рек, а выживаемость спор зависит от химического состава почвы. Основную опасность представляют дикие мигрирующие животные, которые могут разносить возбудителя болезни на большие расстояния. А это большое число животных: сегодня поголовье диких оленей на Таймыре составляет 400–420 тысяч голов. Причем в последние годы отдельные группы диких северных оленей изменили маршруты миграций и начали осваивать опасные по наличию сибирской язвы территории. Свой «вклад» в развитие ситуации вносят и дикие хищники, коих из–за прекращения массового отстрела для контроля их численности стало значительно больше. Они поедают останки погибших животных, а сибирская язва тем и опасна, что труп, будучи вскрытым, моментально становится источником заражения. Кроме того, сегодня в связи с добычей газа и многочисленными изыскательскими работами в тундрах проводятся буровзрывные работы. Это усиливает опасность «выноса» инфекции из глубинных слоев почвы. – Применяются ли какие–то ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания? – Пока, к счастью, у нас дела обстоят благополучно благодаря проведению ветеринарно–профилактических мероприятий среди домашних северных оленей. Специалисты Таймырского отдела ветеринарии ежегодно выезжают в тундру, проводят обработку всего поголовья (а это около 112 тысяч голов) против оводовой инвазии и вакцинацию против сибирской язвы. Сотрудники НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, а также норильского отдела ветеринарии оказывают им помощь в этой работе. Интересный, кстати, факт: в 2007 году на конференции, посвященной столетию Ямальской ветеринарной службы, один из выступавших там специалистов сказал, что в северных условиях нет необходимости прививать поголовье домашних северных оленей: мол, возбудитель в вечной мерзлоте неактивен. Но не был учтен процесс оттаивания почвы. Вакцинацию против сибирской язвы на Ямале прекратили, и за этим последовала вспышка заболевания. В 2016 году в Ямальском районе от вспышки сибирской язвы начался массовый падеж оленей, погибло более двух с половиной тысяч животных. Кроме того, были госпитализированы 97 человек. Специалисты говорят, что риск таяния в Арктике и Сибири скотомогильников с сибирской язвой очень велик — именно это и произошло на Ямале. Всего в России зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, в том числе около 400 в арктическом регионе. В ряде случаев отмечается не просто плавное протаивание мерзлоты вниз, а быстрое вытаивание термокарста — подземного ледяного слоя. Кроме того, увеличивается объем весеннего паводка, и реки подмывают берега вместе с кладбищами и могильниками. Возвращаясь к нашей территории, замечу: в последний раз пробы почвы в нескольких очагах сибиреязвенной инфекции мы брали в начале 2000–х, возбудители обнаружены не были. Но за процессом необходимо тщательно следить. Это заболевание проще и в разы дешевле предупредить, чем ликвидировать его последствия. Приведу такой пример: в 1977 году на ликвидацию сибиреязвенного очага, когда заболело всего–то 16 оленей и две собаки, было затрачено 100 000 рублей по ценам того времени! Теперь переведите эти деньги на нынешний курс... К тому же если домашних оленей мы подвергаем вакцинации, то среди дикой популяции ни одно ветеринарно–профилактическое мероприятие не проводится. Мясо оленя обследуется на паразитарную чистоту и сибирскую язву лишь в случае, если оно привозится на реализацию через торговые точки. Но в случаях браконьерства такие исследования никто не проводит. Люди самовольно отстреливают оленей, даже не задумываясь о том, какими серьезными инфекционными заболеваниями они могут быть заражены. – Как в таком случае избежать неприятностей? – Задача ветслужбы — провести анализ ситуации по сибирской язве, определить зоны максимального эпизоотического и эпидемического риска, провести лабораторные исследования материалов, взятых от потенциальных переносчиков возбудителя и спрогнозировать вероятность возникновения сибирской язвы среди животных и людей. Все это требует целой программы по предупреждению возникновения сибиреязвенной инфекции, которая у нас, кстати, существует, но явно требует актуализации. Однако пока мы не получили соответствующего финансирования. Скажу, что сами жители не должны пренебрегать простейшими мерами безопасности: тут поможет длительная термическая обработка мяса или рыбы. К примеру, возбудитель бруцеллеза погибает при температуре от 60 градусов. Никакие иные способы не станут защитой от возбудителя инфекции: копчение или вяление результата не дадут. При употреблении в пищу сырой рыбы, используемой в сагудае или роллах, тоже требуется термическая обработка или глубокая заморозка. Так что главный совет: будьте осторожны, заботьтесь о своем здоровье.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В районах Крайнего Севера по–прежнему регистрируются опасные инфекционные и инвазионные заболевания, которые способны осложнить эпидемиологическую напряженность в регионе. Среди инфекционных следует бруцеллез, некробактериоз, грипп птиц типа А; среди инвазионных наибольшую опасность представляют оводовые инвазии, саркоптоз, финноз, эхинококкоз. В одной среде у рыб распространены дифиллоботриоз, описторхоз. Причем по отдельным болезням (бруцеллез, бешенство, оводовые инвазии, саркоптоз) сформировались природные очаги.Но особое место среди острозаразных болезней занимает сибирская язва, к которой восприимчивы все виды сельскохозяйственных животных и сам человек.Сегодня по официальной ветеринарной статистике на территории Таймыра отмечено 39 очагов сибиреязвенной болезни, и площадь их велика: к примеру, очаг № 3, возникший в 1911 году, составляет 500 км2. Более того, некоторые из очагов расположены непосредственно вблизи поселений. Например, очаг № 17 (25 км2) находится на верховье рек Ямная и Болгочан, это в 12–15 километрах от дороги Норильск–Дудинка. А очаг № 18 (80 км2) — на реке Валек и правобережье реки Норильской. Общая территория очагов составляет свыше 4,5 тысячи км2.– Исследования прошлых лет устанавливали, что, находясь в почве в споровой форме, возбудитель сибирской язвы сохраняет жизнеспособность и патогенность в течение 100 и более лет. Но последние исследования увеличили этот срок до 200 и более лет! А значит, многие старые очаги сибиреязвенной инфекции (оленеводы их называют «падежными местами») потенциально опасны и сегодня. Есть и «живой» пример: падеж домашних оленей в совхозах «Попигайский» и «Октябрьский», стада которых выпасались на старых «падежных местах».– В большинстве случаев вспышки и быстрое распространение болезни наблюдаются в жаркую погоду, по течению рек, а выживаемость спор зависит от химического состава почвы.Основную опасность представляют дикие мигрирующие животные, которые могут разносить возбудителя болезни на большие расстояния. А это большое число животных: сегодня поголовье диких оленей на Таймыре составляет 400–420 тысяч голов. Причем в последние годы отдельные группы диких северных оленей изменили маршруты миграций и начали осваивать опасные по наличию сибирской язвы территории.Свой «вклад» в развитие ситуации вносят и дикие хищники, коих из–за прекращения массового отстрела для контроля их численности стало значительно больше. Они поедают останки погибших животных, а сибирская язва тем и опасна, что труп, будучи вскрытым, моментально становится источником заражения.Кроме того, сегодня в связи с добычей газа и многочисленными изыскательскими работами в тундрах проводятся буровзрывные работы. Это усиливает опасность «выноса» инфекции из глубинных слоев почвы.– Пока, к счастью, у нас дела обстоят благополучно благодаря проведению ветеринарно–профилактических мероприятий среди домашних северных оленей. Специалисты Таймырского отдела ветеринарии ежегодно выезжают в тундру, проводят обработку всего поголовья (а это около 112 тысяч голов) против оводовой инвазии и вакцинацию против сибирской язвы. Сотрудники НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, а также норильского отдела ветеринарии оказывают им помощь в этой работе.Интересный, кстати, факт: в 2007 году на конференции, посвященной столетию Ямальской ветеринарной службы, один из выступавших там специалистов сказал, что в северных условиях нет необходимости прививать поголовье домашних северных оленей: мол, возбудитель в вечной мерзлоте неактивен. Но не был учтен процесс оттаивания почвы. Вакцинацию против сибирской язвы на Ямале прекратили, и за этим последовала вспышка заболевания.Возвращаясь к нашей территории, замечу: в последний раз пробы почвы в нескольких очагах сибиреязвенной инфекции мы брали в начале 2000–х, возбудители обнаружены не были. Но за процессом необходимо тщательно следить. Это заболевание проще и в разы дешевле предупредить, чем ликвидировать его последствия. Приведу такой пример: в 1977 году на ликвидацию сибиреязвенного очага, когда заболело всего–то 16 оленей и две собаки, было затрачено 100 000 рублей по ценам того времени! Теперь переведите эти деньги на нынешний курс...К тому же если домашних оленей мы подвергаем вакцинации, то среди дикой популяции ни одно ветеринарно–профилактическое мероприятие не проводится. Мясо оленя обследуется на паразитарную чистоту и сибирскую язву лишь в случае, если оно привозится на реализацию через торговые точки. Но в случаях браконьерства такие исследования никто не проводит. Люди самовольно отстреливают оленей, даже не задумываясь о том, какими серьезными инфекционными заболеваниями они могут быть заражены.– Задача ветслужбы — провести анализ ситуации по сибирской язве, определить зоны максимального эпизоотического и эпидемического риска, провести лабораторные исследования материалов, взятых от потенциальных переносчиков возбудителя и спрогнозировать вероятность возникновения сибирской язвы среди животных и людей. Все это требует целой программы по предупреждению возникновения сибиреязвенной инфекции, которая у нас, кстати, существует, но явно требует актуализации. Однако пока мы не получили соответствующего финансирования.Скажу, что сами жители не должны пренебрегать простейшими мерами безопасности: тут поможет длительная термическая обработка мяса или рыбы. К примеру, возбудитель бруцеллеза погибает при температуре от 60 градусов. Никакие иные способы не станут защитой от возбудителя инфекции: копчение или вяление результата не дадут. При употреблении в пищу сырой рыбы, используемой в сагудае или роллах, тоже требуется термическая обработка или глубокая заморозка. Так что главный совет: будьте осторожны, заботьтесь о своем здоровье.

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