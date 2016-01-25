[Индекс номера 46 (30.03.2018)]



Газета для детей, и их родителей

Забавная полянка

Вот и позади первый весенний месяц. Впереди — веселый, солнечный апрель, море шуток, смеха и позитива. Не забудьте разыграть друзей, а сами не попадайтесь на удочку, ведь не зря говорится: «весь апрель никому не верь». Спешу напомнить, конкурс «Добрый врач» в честь юбилея норильского здравоохранения на сайте «Заполярной правды» gazetazp.ru в самом разгаре! Свои рисунки на медицинскую тематику в формате А3 ребята от 5 до 15 лет могут приносить в редакцию газеты «зпПЛЮС» в рабочие дни до 18 апреля. В списке наших участников уже более тридцати человек. Все подробности — на сайте.



Эх лук–лучок, золотая луковичка Юные огородники из группы «Ягодка» детского сада № 84 «Голубок» собрали первый в этом году луковый урожай.

Дружно, весело трудились, поливали, не ленились. За выращиванием лука ребятишки заодно узнали о пользе этого растения и смогли обучиться простейшим трудовым навыкам. Каждую луковичку высадили в отдельную емкость с землей и бережно поливали теплой водицей из крохотной леечки. Плоды кропотливого труда порадовали детей отличным урожаем в виде сочных ярко–зеленых перьев лука. Первый опыт оказался удачным, так что у ребят большие планы на лето по посадке других овощей.

В гостях у Буренки Под руководством воспитателя Ирины Ивановны Макаренко группа «Непоседы» из детского сада № 5 «Норильчонок» побывала на необычной экскурсии.

А пригласила ребят в гости Татьяна Аскерова, мама Тимура, воспитанника группы. Детишки вместе с родителями посетили новый завод по изготовлению молочных продуктов: молока, сметаны, йогурта, побывали и в мясоперерабатывающем цеху. Технолог рассказал им о процессе изготовления продукции, а затем показал, как йогурт разливают по бутылкам и упаковывают в коробки. По окончанию экскурсии всех ждал сюрприз. Ребят угостили йогуртами, сметанкой, но больше всего ребятам понравилась творожная масса с цукатами. Да и колбасные изделия, судя по довольным лицам ребят, пришлись им по вкусу. После экскурсии ребята дали обещание, что каждый день будут пить молоко — очень уж оно полезное.

Семейная сказка В детском саду № 73 «Веселые человечки» благодаря творческим стараниям воспитателей, родителей и воспитанников открылась импровизированная библиотека с авторскими книжками–малышками.

«О чем мечтал Костя», «Цветочек», «Что такое семья», «Сказка–быль о радужной семье Хомчук», «В городе N...», «Про то, как гномик помог Лизоньке читать научиться» и другие замечательные мини–рассказы ждут своих читателей–почитателей. Желая поделиться частичкой тепла и доброты, воспитательница группы «Буратино» Елена Сакова принесла в редакцию «Заполярной правды» целую стопку самодельных книжек — с фотографиями из семейных архивов, авторскими стихами и чудесными историями. Специально для наших читателей публикуем часть цитат и теплых строк:  Стали они жить–поживать, да детей наживать...(семья Ильи Олейник)  По совету доброй феи мы рассказывали сыночку о Таймыре, традициях и обычаях северян, о природе и красоте тундры. (семья Андрея Голубчикова)  Так и живет дружная семья. Продолжение следует... (семья Насти Васильевой)  Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда. Настоящая семья– это много дружных «Я»! (семья Лизы Хомчук)  Теперь Костя точно знает, что мечты сбываются. (семья Евы Амбросовой)  Папа у меня очень добрый, он очень любит вкусно кушать, особенно курочку. (семья Маруси Скориковой)  Любимая наша семейная сказка, а в ней побеждают забота и ласка. (семья Алины Строевой).

Самые–самые! По детскому саду № 86 «Брусничка» пронесся, пролетел, прошелестел замечательный семейный конкурс «Самые–самые!».

В конкурсе приняли участие семейные команды из семи групп. Главными, конечно, были самые сильные, ловкие и умелые — папы. Сначала они заметно нервничали, ведь им никак нельзя было упасть в грязь лицом. Проверяли, как хорошо они знают своего ребенка, какой мультфильм детишки любят, какую еду предпочитают, в какое время года хотели бы попасть и с какой игрушкой засыпать. Скажем так, ответы пап наполовину совпали с высказываниями детей. Да, тут есть над чем поработать. Второй конкурс был попроще: собрать мясорубку, забить гвоздь и нарисовать портрет мамы. Как же волновались мамы! Всем хотелось выглядеть самой–самой. Во время главного конкурса «Одень ребенка на прогулку» мамы перепутали все вещи в большой корзине, а папы пытались узнать вещи и одеть свое чадо как положено. Вот тут сразу было все видно: кто часто ходит за ребенком в детский сад, тот справился быстрее и правильнее. Папы так старались, что даже строгое жюри смягчилось и всем командам присудило первые места.

А теперь – стихи! В детском саду № 66 «Радость» в преддверии городского конкурса чтецов прошел отборочный тур. Воспитатели средних, старших и подготовительных групп подготовили с воспитанниками стихи российских поэтов на тему «Россия — моя бескрайняя страна». В ходе конкурса дети читали стихи, отгадывали загадки, вспомнили пословицы и поговорки о нашей бескрайней Родине. В число победителей вошли Дарья Сергеева, Вячеслав Чернов, Мария Урванцева, Кевсер Ягадинова. Весенний поэтический вечер, на котором встретились ребята подготовительных групп «Сказка», «Радуга» и «Жарки», прошел и в детском саду № 9 «Зимушка». За празднично накрытыми столами, под горячую кружку чая дошкольники делились своими знаниями о поэзии, поэтах и их биографиях. Поговорили о том, что стихами можно рассказать обо всем: о теплом солнышке, о весеннем дождике, о зеленой травке, о своей семье, о друзьях и еще о многом–многом другом, обо всем на свете. Ребята с удовольствием декламировали стихи о весне замечательных поэтов Плещеева, Есенина, Тютчева и многих других.

Ушки на макушке Первый в этом году открытый урок для детей с нарушениями слуха прошел в комбинированной группе детского сада № 82 «Сказка».

Игра в «дружный паровозик», песенки, пляски, мастер–класс по изготовлению красочных пирожных — вот сколько всего интересного ждало ребят. На уроке вместе с педагогами и заведующей сада присутствовали гости из управления образования. – В нашей группе занимаются несколько слабослышащих ребятишек, и они прекрасно контактируют с коллективом, — говорит воспитатель Елена Смирнова. — Для них в садике есть кабинет со специальным оборудованием, вибростоликами и микрофонами, где регулярно с малышами работает учитель–дефектолог Людмила Овод.

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Дружно, весело трудились, поливали, не ленились. За выращиванием лука ребятишки заодно узнали о пользе этого растения и смогли обучиться простейшим трудовым навыкам. Каждую луковичку высадили в отдельную емкость с землей и бережно поливали теплой водицей из крохотной леечки. Плоды кропотливого труда порадовали детей отличным урожаем в виде сочных ярко–зеленых перьев лука. Первый опыт оказался удачным, так что у ребят большие планы на лето по посадке других овощей.А пригласила ребят в гости Татьяна Аскерова, мама Тимура, воспитанника группы. Детишки вместе с родителями посетили новый завод по изготовлению молочных продуктов: молока, сметаны, йогурта, побывали и в мясоперерабатывающем цеху. Технолог рассказал им о процессе изготовления продукции, а затем показал, как йогурт разливают по бутылкам и упаковывают в коробки. По окончанию экскурсии всех ждал сюрприз. Ребят угостили йогуртами, сметанкой, но больше всего ребятам понравилась творожная масса с цукатами. Да и колбасные изделия, судя по довольным лицам ребят, пришлись им по вкусу. После экскурсии ребята дали обещание, что каждый день будут пить молоко — очень уж оно полезное.«О чем мечтал Костя», «Цветочек», «Что такое семья», «Сказка–быль о радужной семье Хомчук», «В городе N...», «Про то, как гномик помог Лизоньке читать научиться» и другие замечательные мини–рассказы ждут своих читателей–почитателей. Желая поделиться частичкой тепла и доброты, воспитательница группы «Буратино» Елена Сакова принесла в редакцию «Заполярной правды» целую стопку самодельных книжек — с фотографиями из семейных архивов, авторскими стихами и чудесными историями. Специально для наших читателей публикуем часть цитат и теплых строк:(семья Ильи Олейник)(семья Андрея Голубчикова)(семья Насти Васильевой)(семья Лизы Хомчук)(семья Евы Амбросовой)(семья Маруси Скориковой)(семья Алины Строевой).В конкурсе приняли участие семейные команды из семи групп. Главными, конечно, были самые сильные, ловкие и умелые — папы. Сначала они заметно нервничали, ведь им никак нельзя было упасть в грязь лицом. Проверяли, как хорошо они знают своего ребенка, какой мультфильм детишки любят, какую еду предпочитают, в какое время года хотели бы попасть и с какой игрушкой засыпать. Скажем так, ответы пап наполовину совпали с высказываниями детей. Да, тут есть над чем поработать. Второй конкурс был попроще: собрать мясорубку, забить гвоздь и нарисовать портрет мамы. Как же волновались мамы! Всем хотелось выглядеть самой–самой. Во время главного конкурса «Одень ребенка на прогулку» мамы перепутали все вещи в большой корзине, а папы пытались узнать вещи и одеть свое чадо как положено. Вот тут сразу было все видно: кто часто ходит за ребенком в детский сад, тот справился быстрее и правильнее. Папы так старались, что даже строгое жюри смягчилось и всем командам присудило первые места.Воспитатели средних, старших и подготовительных групп подготовили с воспитанниками стихи российских поэтов на тему «Россия — моя бескрайняя страна». В ходе конкурса дети читали стихи, отгадывали загадки, вспомнили пословицы и поговорки о нашей бескрайней Родине. В число победителей вошли Дарья Сергеева, Вячеслав Чернов, Мария Урванцева, Кевсер Ягадинова.Весенний поэтический вечер, на котором встретились ребята подготовительных групп «Сказка», «Радуга» и «Жарки», прошел и в детском саду № 9 «Зимушка».За празднично накрытыми столами, под горячую кружку чая дошкольники делились своими знаниями о поэзии, поэтах и их биографиях. Поговорили о том, что стихами можно рассказать обо всем: о теплом солнышке, о весеннем дождике, о зеленой травке, о своей семье, о друзьях и еще о многом–многом другом, обо всем на свете. Ребята с удовольствием декламировали стихи о весне замечательных поэтов Плещеева, Есенина, Тютчева и многих других.Игра в «дружный паровозик», песенки, пляски, мастер–класс по изготовлению красочных пирожных — вот сколько всего интересного ждало ребят. На уроке вместе с педагогами и заведующей сада присутствовали гости из управления образования.– В нашей группе занимаются несколько слабослышащих ребятишек, и они прекрасно контактируют с коллективом, — говорит воспитатель Елена Смирнова. — Для них в садике есть кабинет со специальным оборудованием, вибростоликами и микрофонами, где регулярно с малышами работает учитель–дефектолог Людмила Овод.

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