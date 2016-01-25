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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 46 (30.03.2018)]

 Газета для детей, и их родителей 
Забавная полянка

Вот и позади первый весенний месяц. Впереди — веселый, солнечный апрель, море шуток, смеха и позитива. Не забудьте разыграть друзей, а сами не попадайтесь на удочку, ведь не зря говорится: «весь апрель никому не верь». Спешу напомнить, конкурс «Добрый врач» в честь юбилея норильского здравоохранения на сайте «Заполярной правды» gazetazp.ru в самом разгаре! Свои рисунки на медицинскую тематику в формате А3 ребята от 5 до 15 лет могут приносить в редакцию газеты «зпПЛЮС» в рабочие дни до 18 апреля. В списке наших участников уже более тридцати человек. Все подробности — на сайте.

Эх лук–лучок, золотая луковичка
Юные огородники из группы «Ягодка» детского сада № 84 «Голубок» собрали первый в этом году луковый урожай.

Дружно, весело трудились, поливали, не ленились. За выращиванием лука ребятишки заодно узнали о пользе этого растения и смогли обучиться простейшим трудовым навыкам. Каждую луковичку высадили в отдельную емкость с землей и бережно поливали теплой водицей из крохотной леечки. Плоды кропотливого труда порадовали детей отличным урожаем в виде сочных ярко–зеленых перьев лука. Первый опыт оказался удачным, так что у ребят большие планы на лето по посадке других овощей.

В гостях у Буренки
Под руководством воспитателя Ирины Ивановны Макаренко группа «Непоседы» из детского сада № 5 «Норильчонок» побывала на необычной экскурсии.

А пригласила ребят в гости Татьяна Аскерова, мама Тимура, воспитанника группы. Детишки вместе с родителями посетили новый завод по изготовлению молочных продуктов: молока, сметаны, йогурта, побывали и в мясоперерабатывающем цеху. Технолог рассказал им о процессе изготовления продукции, а затем показал, как йогурт разливают по бутылкам и упаковывают в коробки. По окончанию экскурсии всех ждал сюрприз. Ребят угостили йогуртами, сметанкой, но больше всего ребятам понравилась творожная масса с цукатами. Да и колбасные изделия, судя по довольным лицам ребят, пришлись им по вкусу. После экскурсии ребята дали обещание, что каждый день будут пить молоко — очень уж оно полезное.

Семейная сказка
В детском саду № 73 «Веселые человечки» благодаря творческим стараниям воспитателей, родителей и воспитанников открылась импровизированная библиотека с авторскими книжками–малышками.

«О чем мечтал Костя», «Цветочек», «Что такое семья», «Сказка–быль о радужной семье Хомчук», «В городе N...», «Про то, как гномик помог Лизоньке читать научиться» и другие замечательные мини–рассказы ждут своих читателей–почитателей. Желая поделиться частичкой тепла и доброты, воспитательница группы «Буратино» Елена Сакова принесла в редакцию «Заполярной правды» целую стопку самодельных книжек — с фотографиями из семейных архивов, авторскими стихами и чудесными историями. Специально для наших читателей публикуем часть цитат и теплых строк:
Стали они жить–поживать, да детей наживать...(семья Ильи Олейник)
По совету доброй феи мы рассказывали сыночку о Таймыре, традициях и обычаях северян, о природе и красоте тундры. (семья Андрея Голубчикова)
Так и живет дружная семья. Продолжение следует... (семья Насти Васильевой)
Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда. Настоящая семья– это много дружных «Я»! (семья Лизы Хомчук)
Теперь Костя точно знает, что мечты сбываются. (семья Евы Амбросовой)
Папа у меня очень добрый, он очень любит вкусно кушать, особенно курочку. (семья Маруси Скориковой)
Любимая наша семейная сказка, а в ней побеждают забота и ласка. (семья Алины Строевой).

Самые–самые!
По детскому саду № 86 «Брусничка» пронесся, пролетел, прошелестел замечательный семейный конкурс «Самые–самые!».

В конкурсе приняли участие семейные команды из семи групп. Главными, конечно, были самые сильные, ловкие и умелые — папы. Сначала они заметно нервничали, ведь им никак нельзя было упасть в грязь лицом. Проверяли, как хорошо они знают своего ребенка, какой мультфильм детишки любят, какую еду предпочитают, в какое время года хотели бы попасть и с какой игрушкой засыпать. Скажем так, ответы пап наполовину совпали с высказываниями детей. Да, тут есть над чем поработать. Второй конкурс был попроще: собрать мясорубку, забить гвоздь и нарисовать портрет мамы. Как же волновались мамы! Всем хотелось выглядеть самой–самой. Во время главного конкурса «Одень ребенка на прогулку» мамы перепутали все вещи в большой корзине, а папы пытались узнать вещи и одеть свое чадо как положено. Вот тут сразу было все видно: кто часто ходит за ребенком в детский сад, тот справился быстрее и правильнее. Папы так старались, что даже строгое жюри смягчилось и всем командам присудило первые места.

А теперь – стихи!
В детском саду № 66 «Радость» в преддверии городского конкурса чтецов прошел отборочный тур.
Воспитатели средних, старших и подготовительных групп подготовили с воспитанниками стихи российских поэтов на тему «Россия — моя бескрайняя страна». В ходе конкурса дети читали стихи, отгадывали загадки, вспомнили пословицы и поговорки о нашей бескрайней Родине. В число победителей вошли Дарья Сергеева, Вячеслав Чернов, Мария Урванцева, Кевсер Ягадинова.
Весенний поэтический вечер, на котором встретились ребята подготовительных групп «Сказка», «Радуга» и «Жарки», прошел и в детском саду № 9 «Зимушка».
За празднично накрытыми столами, под горячую кружку чая дошкольники делились своими знаниями о поэзии, поэтах и их биографиях. Поговорили о том, что стихами можно рассказать обо всем: о теплом солнышке, о весеннем дождике, о зеленой травке, о своей семье, о друзьях и еще о многом–многом другом, обо всем на свете. Ребята с удовольствием декламировали стихи о весне замечательных поэтов Плещеева, Есенина, Тютчева и многих других.

Ушки на макушке
Первый в этом году открытый урок для детей с нарушениями слуха прошел в комбинированной группе детского сада № 82 «Сказка».

Игра в «дружный паровозик», песенки, пляски, мастер–класс по изготовлению красочных пирожных — вот сколько всего интересного ждало ребят. На уроке вместе с педагогами и заведующей сада присутствовали гости из управления образования.
– В нашей группе занимаются несколько слабослышащих ребятишек, и они прекрасно контактируют с коллективом, — говорит воспитатель Елена Смирнова. — Для них в садике есть кабинет со специальным оборудованием, вибростоликами и микрофонами, где регулярно с малышами работает учитель–дефектолог Людмила Овод.

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко
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Статьи текущего номера:
 
В Норильске приступили к массовому комплектованию групп в детских садах.

Анонс 
Главная тема форума социальных технологий «Город — это мы!», который состоится завтра во Дворце культуры, — поиск актуального образа северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, деятельности активных и инициативных горожан.

Имейте в виду 
Сайт Avito снова стал предметом разочарований потребителей интернет–услуг. В полицию обратился очередной незадачливый покупатель.

Обратный отсчет 
Это был год, когда на смену заключенным бывшего лагеря в Норильск начала прибывать молодежь по оргнабору. И потому главный вопрос в этом и последующих годах стоял так: как быстро превратить Норильлаг с рабочим поселком при нем в молодой и свободный город. Комсомольцев надо было где–то расселять, а в распоряжении были только тюремные бараки с одной печкой на 250 человек. Их спешно перестраивали, но жилищная проблема стояла как никогда остро. Еще городу требовались кинотеатры, кафе, стадионы, парки и библиотеки.

Норильские ценности 
Комсомольская улица все чаще попадает в объективы фотоаппаратов и телекамер. Поводов для этого хватает: здесь «поселилась» главная городская ёлка, планируется восстановить мозаичные панно и организовать новое музейное пространство. Какой была и какой станет Комсомольская? «Заполярка» пригласила к обсуждению специалистов.

Мы вас предупредили 
О том, насколько опасным может быть употребление в пищу мяса и рыбы, не прошедших ветеринарно–санитарную экспертизу, не знает, наверное, разве что ребенок. Но это не влияет на размах браконьерства, в том числе на территории Таймыра, известной крупным поголовьем диких оленей. О том, какие секреты таят нехоженые миграционные тропы животных, «Заполярка» поговорила с Александром Самандасом, главным ветеринарным врачом норильского отдела ветеринарии, доктором ветеринарных наук.

Газета для детей, и их родителей 
Вот и позади первый весенний месяц. Впереди — веселый, солнечный апрель, море шуток, смеха и позитива. Не забудьте разыграть друзей, а сами не попадайтесь на удочку, ведь не зря говорится: «весь апрель никому не верь». Спешу напомнить, конкурс «Добрый врач» в честь юбилея норильского здравоохранения на сайте «Заполярной правды» gazetazp.ru в самом разгаре! Свои рисунки на медицинскую тематику в формате А3 ребята от 5 до 15 лет могут приносить в редакцию газеты «зпПЛЮС» в рабочие дни до 18 апреля. В списке наших участников уже более тридцати человек. Все подробности — на сайте.

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 30 марта 2018 
17:49 Более 1,2 млн. рублей взыскано с «алиментщиков» в пользу детей-сирот по инициативе прокуратуры г. Норильска
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17:48 В Норильске осужден похититель зубной пасты
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16:37 В Норильске начались комплексные проверки торговых центров и кинотеатров на предмет их безопасности. Первым делом комиссия посетила «Арену Норильск»
16:27 В воскресенье геологи отметят профессиональный праздник
16:16 Одаренные дети из Красноярского края смогут бесплатно отдохнуть на юге России
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