[Индекс номера 47 (03.04.2018)]



Проверят всех

В Норильске начались тотальные проверки торговых центров и кинотеатров. Они проводятся согласно распоряжению Генеральной прокуратуры РФ. В зоне внимания — соблюдение правил пожарной безопасности. До конца апреля должны быть обследованы абсолютно все подобные учреждения.



Первым проверяющих принял самый крупный в нашем городе спортивно–развлекательный комплекс «Арена–Норильск». Представительной делегации, в которую вошли и. о. прокурора Хаваж Гутаев, главный пожарный дознаватель Вячеслав Иващенко, сотрудники пожарной части и журналисты, продемонстрировали, как защищены посетители центра от пожара. Линейный извещатель, незадымляемая лестница, система подпора воздуха, противодымные шторы, уплотнитель притвора на противопожарных дверях, автоматическая система пожаротушения, система оповещения — здание «Арены» технически оснащено хорошо. — Видно, что денег для этого не пожалели, — говорит и. о. прокурора Хаваж Гутаев. —Но нужно посмотреть, как это все работает. Главный пожарный дознаватель Вячеслав Иващенко, который и будет ставить свою подпись под итоговым документом проверки, добавляет: — В самой современной системе нет никакого смысла, если люди не умеют ею пользоваться. Проверку начинают с третьего этажа — там находятся детская игровая и спортивная зоны, заведения общепита. Время 11 часов, детский центр был еще закрыт. И. о. прокурора волнуется: надо бы вызвать сотрудников центра, чтобы обязательно посмотреть, как там внутри. Пока дозваниваются до персонала детского центра, начинаем проверку фитнес–зоны. Здесь Хаваж Гутаев знает все плюсы и минусы — сам регулярно занимается в этом зале. Поэтому сразу замечает: — Тут часто громко играет музыка и не всегда можно услышать звук пожарной сигнализации. На третьем этаже вообще много музыки, надо следить, чтобы этот фон не перебивал звук пожарного оповещения. Спускаемся в аквапарк. Куда бежать в случае ЧС? На двери светится надпись «Выход». Попадаем на лестницу. Она — незадымляемая. Таких здесь 12. Главное во время пожара — попасть именно сюда. По ней — вниз и на улицу. Вверху каждой такой лестницы — огромные вентиляторы. Это система подпора воздуха. Ее задача сводится к тому, чтобы в зонах, являющихся путями эвакуации, давление воздуха было больше. Благодаря этой системе задымленный воздух сюда не проникнет и не помешает людям покинуть горящее здание. Нам сообщают, что детский игровой центр открыт, и мы спешим туда. Пожарный дознаватель обращает внимание на недостаточную информативность о направлении к путям эвакуации. Над дверью есть надпись «Выход», но дальше непонятно, в каком направлении двигаться. Вячеслав Иващенко вспоминает, что во время предыдущих тренировок персонал сам не всегда понимал, как добраться до лестницы, поэтому спускался вниз по эскалаторам, чего во время пожара категорически делать нельзя. Госдума в этом году планирует принять закон, согласно которому размещать кинотеатры и детские комплексы можно будет только на нижних этажах торговых центров. Соответствующие законодательные инициативы будут вынесены уже на весеннюю сессию. Фитнес–зона «Арены»: система пожаротушения в потолке — Это все должно быть отражено в акте, — замечает Хаваж Гутаев, — все до мельчайших деталей. Есть вопросы и к расположению детского центра. По нормам СанПиН он должен быть не выше второго этажа и не дальше 20 метров от выхода. Здесь выход на незадымляемую лестницу находится рядом с центром, но его надо найти и добраться к нему через все преграды в виде каруселей и мягких матрасов. Госпожнадзор проверит материал напольного покрытия. Что касается поролоновых шариков, конструкторов, на них нет норм пожарной безопасности. Для оценки безопасности используемых здесь материалов придется привлечь и другие структуры: Роспотребнадзор и Энергонадзор. На пути эвакуации в детском центре находится карусель — Должны быть привлечены все необходимые службы,– комментирует Хаваж Гутаев. — Причем здесь надо проверять чаще всего. Дальше идем в расположившийся на третьем этаже ресторан «Чайхона». Осмотр начинаем с кухни. Выясняется, что огнетушитель тут давно просрочен. Его срок эксплуатации закончился в 2016 году. Это уже недосмотр собственников ресторана. Проверка огнетушителей. Их в «Арене» – 103 Спускаемся на первый этаж. В атриумную зону. Это новый термин в строительстве, и к таким пространствам тоже предъявляется ряд противопожарных требований. В СРК «Арена–Норильск» установлена система защиты атриумного этажа от дыма. В верхней части находится система дымоудаления, где дым выкачивается, а в нижней части — клапаны приточной вентиляции, которая, наоборот, закачивает чистый воздух для вытеснения продуктов горения, чтобы у людей было достаточно времени для эвакуации. Кроме того, вся атриумная зона окутана противодымными шторами. Вентилятор подпора воздуха вытесняет дым с лестничной клетки — А из–за воздуха не будет разгораться сильнее? — спрашивают журналисты. — Атриумный этаж должен быть лишен горючей нагрузки, — поясняет пожарный дознаватель Вячеслав Иващенко. — Все остальные помещения, которые выходят непосредственно на атриумную территорию, отделены стеклянными витринами, над их дверями с обеих сторон установлены спринкерные оросители, т. е. если произойдет пожар в каком–то из этих помещений, сработает система пожаротушения, и огонь не сможет перекинуться в основную часть здания — он будет отсекаться струями воды. Дополнительная система орошения должна быть во всех помещениях, которые выходят в атриумный этаж, но при прошлой проверке было установлено, что несколько помещений не имеют такой системы. Результаты полной проверки мы узнаем из акта комиссии. Документ подпишет главный дознаватель Вячеслав Иващенко. Ну а прокурор, уже исходя из выявленных нарушений, назначит меры прокурорского реагирования: либо представление об устранении нарушений, либо постановление об административной ответственности, либо исковое заявление в суд. Узнает ли об этом общественность? Хаваж Гутаев обещал проинформировать СМИ о выводах и результатах проверки. Значит, мы обязательно расскажем об ее итогах нашим читателям.

Татьяна Глебова Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Первым проверяющих принял самый крупный в нашем городе спортивно–развлекательный комплекс «Арена–Норильск». Представительной делегации, в которую вошли и. о. прокурора Хаваж Гутаев, главный пожарный дознаватель Вячеслав Иващенко, сотрудники пожарной части и журналисты, продемонстрировали, как защищены посетители центра от пожара.Линейный извещатель, незадымляемая лестница, система подпора воздуха, противодымные шторы, уплотнитель притвора на противопожарных дверях, автоматическая система пожаротушения, система оповещения — здание «Арены» технически оснащено хорошо.— Видно, что денег для этого не пожалели, — говорит—Но нужно посмотреть, как это все работает.который и будет ставить свою подпись под итоговым документом проверки, добавляет:— В самой современной системе нет никакого смысла, если люди не умеют ею пользоваться.Проверку начинают с третьего этажа — там находятся детская игровая и спортивная зоны, заведения общепита. Время 11 часов, детский центр был еще закрыт. И. о. прокурора волнуется: надо бы вызвать сотрудников центра, чтобы обязательно посмотреть, как там внутри. Пока дозваниваются до персонала детского центра, начинаем проверку фитнес–зоны. Здесь Хаваж Гутаев знает все плюсы и минусы — сам регулярно занимается в этом зале. Поэтому сразу замечает:— Тут часто громко играет музыка и не всегда можно услышать звук пожарной сигнализации. На третьем этаже вообще много музыки, надо следить, чтобы этот фон не перебивал звук пожарного оповещения.Спускаемся в аквапарк. Куда бежать в случае ЧС? На двери светится надпись «Выход». Попадаем на лестницу. Она — незадымляемая. Таких здесь 12. Главное во время пожара — попасть именно сюда. По ней — вниз и на улицу. Вверху каждой такой лестницы — огромные вентиляторы. Это система подпора воздуха. Ее задача сводится к тому, чтобы в зонах, являющихся путями эвакуации, давление воздуха было больше. Благодаря этой системе задымленный воздух сюда не проникнет и не помешает людям покинуть горящее здание.Нам сообщают, что детский игровой центр открыт, и мы спешим туда. Пожарный дознаватель обращает внимание на недостаточную информативность о направлении к путям эвакуации. Над дверью есть надпись «Выход», но дальше непонятно, в каком направлении двигаться. Вячеслав Иващенко вспоминает, что во время предыдущих тренировок персонал сам не всегда понимал, как добраться до лестницы, поэтому спускался вниз по эскалаторам, чего во время пожара категорически делать нельзя.— Это все должно быть отражено в акте, — замечает Хаваж Гутаев, — все до мельчайших деталей.Есть вопросы и к расположению детского центра. По нормам СанПиН он должен быть не выше второго этажа и не дальше 20 метров от выхода. Здесь выход на незадымляемую лестницу находится рядом с центром, но его надо найти и добраться к нему через все преграды в виде каруселей и мягких матрасов. Госпожнадзор проверит материал напольного покрытия. Что касается поролоновых шариков, конструкторов, на них нет норм пожарной безопасности. Для оценки безопасности используемых здесь материалов придется привлечь и другие структуры: Роспотребнадзор и Энергонадзор.— Должны быть привлечены все необходимые службы,– комментирует Хаваж Гутаев. — Причем здесь надо проверять чаще всего.Дальше идем в расположившийся на третьем этаже ресторан «Чайхона». Осмотр начинаем с кухни. Выясняется, что огнетушитель тут давно просрочен. Его срок эксплуатации закончился в 2016 году. Это уже недосмотр собственников ресторана.Спускаемся на первый этаж. В атриумную зону. Это новый термин в строительстве, и к таким пространствам тоже предъявляется ряд противопожарных требований. В СРК «Арена–Норильск» установлена система защиты атриумного этажа от дыма. В верхней части находится система дымоудаления, где дым выкачивается, а в нижней части — клапаны приточной вентиляции, которая, наоборот, закачивает чистый воздух для вытеснения продуктов горения, чтобы у людей было достаточно времени для эвакуации. Кроме того, вся атриумная зона окутана противодымными шторами.— А из–за воздуха не будет разгораться сильнее? — спрашивают журналисты.— Атриумный этаж должен быть лишен горючей нагрузки, — поясняет пожарный дознаватель Вячеслав Иващенко. — Все остальные помещения, которые выходят непосредственно на атриумную территорию, отделены стеклянными витринами, над их дверями с обеих сторон установлены спринкерные оросители, т. е. если произойдет пожар в каком–то из этих помещений, сработает система пожаротушения, и огонь не сможет перекинуться в основную часть здания — он будет отсекаться струями воды. Дополнительная система орошения должна быть во всех помещениях, которые выходят в атриумный этаж, но при прошлой проверке было установлено, что несколько помещений не имеют такой системы.Результаты полной проверки мы узнаем из акта комиссии. Документ подпишет главный дознаватель Вячеслав Иващенко. Ну а прокурор, уже исходя из выявленных нарушений, назначит меры прокурорского реагирования: либо представление об устранении нарушений, либо постановление об административной ответственности, либо исковое заявление в суд.Узнает ли об этом общественность? Хаваж Гутаев обещал проинформировать СМИ о выводах и результатах проверки. Значит, мы обязательно расскажем об ее итогах нашим читателям.

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