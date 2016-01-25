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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 47 (03.04.2018)]

 Чем занята власть 
Выход есть!

В Норильске прошел очередной день приема граждан. Для многих горожан — это единственный способ найти выход из ситуации, зашедшей в тупик и обычными путями не решающейся.

Такова, например, проблема норильчанки Светланы Хон, которая пришла в многофункциональный центр на прием к главе города Ринату Ахметчину. Семья Светланы приехала на Север десять лет назад: муж был военным, мотался по командировкам, а когда решили где–то осесть — выбрали Норильск, как спокойный город со стабильными зарплатами и работой. Светлана — индивидуальный предприниматель, она парикмахер. В их семье трое детей — 11, 10 лет и 3 года, младший родился уже в Норильске. С ними также живет и 75–летний дедушка–инвалид. Муж Светланы работал, но два года назад случилось несчастье: он получил травму позвоночника, врачи предрекали, что останется прикованным к постели. Сейчас муж передвигается с помощью костылей, получает пенсию как инвалид второй группы и ветеран боевых действий. Таким образом, из всей семьи работает только Светлана. Живут они в двухкомнатной квартире на пятом этаже без лифта, что существенно осложняет жизнь главы семейства. Квартира была приобретена за счет материнского капитала, а значит, по закону ее не продашь и не обменяешь с доплатой, потому что несовершеннолетним детям как собственникам надо сначала предоставить равноценную либо большую квартиру. Семья стоит в очереди на жилье по социальному найму, но до них она дойдет еще очень не скоро. Взять ипотеку зарплата Светланы не позволяет. Как увеличить жилплощадь, да еще чтоб она была на первом этаже? С этими вопросами Светлана Хон пришла на прием к главе Норильска:
— Никакого выхода из ситуации я не видела: дети растут, а живут в одной комнате с дедушкой, младший ребенок — с нами, в другой комнате. После нынешнего разговора с Ринатом Вячеславовичем вроде бы нашлось решение нашей проблемы: жилфонд постарается подобрать для нас четырехкомнатную квартиру на нижних этажах в коммерческий найм. А свою двушку мы будем сдавать, и как многодетной семье нам положены льготы по коммуналке — так что должны потянуть. А там, может, и наша очередь на соцнайм подойдет.
Немного цифр
Дни приема граждан в Норильске традиционно проходят ежеквартально с 2014 года. В этот раз помимо главы города Рината Ахметчина, который побеседовал с 19 норильчанами, прием вели шестеро его заместителей по различным направлениям, в общей сложности они приняли 36 горожан. Большинство вопросов касалось проблем ЖКХ, обеспечения жильем и благоустройства.
Также с норильчанами беседовали руководители управлений администрации Норильска, федеральных и краевых структур, депутаты горсовета. Всего в день приема граждан к властям обратились 134 горожанина со 165 вопросами.

Светлана Гунина
Фото Елены ХУДАНОВОЙ
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В Норильске прошел очередной день приема граждан. Для многих горожан — это единственный способ найти выход из ситуации, зашедшей в тупик и обычными путями не решающейся.

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