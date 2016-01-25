[Индекс номера 47 (03.04.2018)]



Событие

Второе рождение Норильска

В минувшие выходные норильчане заглянули в прошлое нашего города, прочувствовали его сегодняшний ритм и задумались о будущем, предложив свои идеи по его развитию и благоустройству. В Норильске в четвертый раз прошел форум социальных технологий «Город — это мы!».



Форум открывает глава города Ринат Ахметчин Мероприятие проводится по инициативе компании «Норникель» и при поддержке администраций Норильска и Таймыра. Этот форум — одна из составляющих благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля», компания организует его на территориях своего присутствия. В ближайшее время он пройдет и в Мурманской области. Каждый год в нем участвуют более полутора тысяч человек. В этот раз девиз форума: «В ритме города». И работа его тоже строилась в ритме: места, событий, развития и диалога. А сам форум стал неким путешествием во времени. Тема «Путешествие во времени» была выбрана не случайно. В фойе на втором этаже Дворца культуры, где проходил форум, были размещены постеры с фотографиями Норильска разных лет. Их подготовили сотрудники городского музея. Прошлое рождает настоящее, настоящее определяет будущее, или будущее исходит из прошлого? На эти вопросы и предстояло искать ответ участникам форума, чтобы понять, как и куда Норильску двигаться дальше. Всё решают люди Как отметил глава города Ринат Ахметчин, открывая форум, Норильск сейчас переживает второе рождение, его ждет вторая молодость, но ему нужен толчок, свежий взгляд и новые идеи: – Все это городу могут дать люди неравнодушные, которые и пришли на этот форум, чтобы искать креативные решения, делиться своим опытом и энергией. Все это и станет новой вехой в истории Норильска. Такого же мнения и Павел Семизоров, депутат Законодательного собрания Красноярского края: – У Норильска будущее есть! Но без поддержки и помощи жителей ему не обойтись. Владимир Шишов, председатель Таймырского Долгано–Ненецкого районного Совета депутатов, считает, что северянам повезло, поскольку они живут на уникальной территории, и в наших силах сделать проживание здесь еще более комфортным. А Андрей Кирпичников, директор департамента общественных связей ПАО «ГМК «Норильский никель», уверен, что Норильск в силу своего географического положения обязан быть впереди планеты всей, чтобы сохранить свою уникальность. И это можно сделать только с помощью перемен, и начинать перемены нужно с себя и своего отношения к городу, а задача форума — помочь людям найти единомышленников и овладеть необходимыми базовыми технологиями для создания этого будущего. – И подобные форумы — как раз та дискуссионная площадка, на которой можно озвучить любую идею или инициативу, посмотреть на нее со всех сторон и найти способы ее воплощения в жизнь, — отметила Ирина Субочева, начальник управления культуры. Приятное с полезным Цель блока «Ритм событий» — показать, что городское событие должно быть не просто красивым шоу, но и местом, где горожане могут встретиться, объединиться и придумать общую мечту. Одна из затронутых здесь тем — городские события в новом формате. Таковым является фестиваль северной ягоды, который позволил творчески самовыразиться его участникам и превратить пассивных зрителей в активную развивающую силу. Он впервые прошел в прошлом году на лыжной базе «Оль–Гуль» и сразу стал неким брендом территории и символом короткого, но яркого северного лета. После победоносной презентации фестиваль был включен в общероссийский электронный сборник «#ПораПутешествоватьПо России»–2018». В этом году фестиваль запланирован на период с 27 по 29 июля. Мария Гальперина, генеральный директор компании Bright people Спикер москвичка Мария Гальперина, генеральный директор компании Bright people, организатор международного семейного театрального фестиваля «Яркие люди»,считает, что горожане не должны быть пассивными наблюдателями, их необходимо вовлекать в творческий процесс, чтобы они становились его активными участниками и зрителями. Они должны быть вовлечены в процесс и становиться активными и яркими участниками. И в данной ситуации это будет не развлечение, а вовлечение. – Такие мероприятия — уникальный рабочий инструмент, который позволяет привлекать большое количество людей и решать те или иные вопросы. Уличные театральные постановки дают возможность соприкоснуться с этим видом искусства, пообщаться с артистом, и это запомнится на всю жизнь. И это отличный вариант городского события в новом формате, он дает возможность привлечь к участию в проекте большое количество людей: дизайнеров, мастеров декоративно–прикладного искусства, танцоров, спортсменов, цирковые студии и творить в рамках одного пространства. Они и сделают из события яркое и незабываемое шоу, которое одновременно поможет решить какой–то социальный вопрос. Единственное, что такое событие не должно быть разовым, а стать частью жизни города, — поясняет Мария. Юрий Муравицкий — российский режиссер, драматург, лауреат национальной премии «Золотая маска» и основатель и арт–директор Международного фестиваля уличных театров «Открытое небо», фестиваля городской культуры «Арт–Овраг» и ряда других культурных проектов. Его идея уличных театров для Норильска нова, но, по заверениям автора, вполне реализуема в Норильске. – Уличные спектакли и представления вносят некую гармонию в пространство города и помогают его инфраструктуру менять к лучшему, — говорит Юрий. — Театральной площадкой может стать любое место: заброшенный двор или дом и, например, у вас — индустриальный пейзаж. Более того, всевозможные исследования показывают, что там, где выступают уличные артисты, снижается уровень преступности, и отчасти это благодаря привлечению внимания к этим пространствам. Они как бы переходят с уровня трущоб в категорию некоего арт–объекта. Если вы посмотрите на свой город несколько под другим углом, то вы увидите массу пространств, которые можно заполнять. Мозговой штурм от Эльдара Джафарова Дмитрий Рафальский и Эльдар Джафаров, кураторы и преподаватели Школы ИКРА. Дмитрий — основатель агентства Branding Lab, а Эльдар — арт–директор этой компании. Используя метод латерального мышления, они заставили форумчан взглянуть на процесс придумывания мероприятия под другим углом. Латеральное мышление также называют нестандартным, нешаблонным. – Когда человек начинает действовать от противного, появляются провокационные идеи, которые могут в дальнейшем лечь в основу творческого мероприятия. Например, провокационная идея об открытии Дня города не главой этого города, а главным дворником в дальнейшей доработке привносит новый смысл в привычное событие и превращает День города в неформальный субботник, — поясняет Эльдар. — Из предложенных командами идей мне очень понравилась идея тихого часа города, которая вполне может стать альтернативой таким проектам, как «Час земли». Интересно было бы услышать город в этот час полной тишины. Отличная мысль о городе как пространстве для квеста с уже готовыми улицами–лабиринтами, пройдя которые, ты подходишь к сцене, где развивается какое–либо праздничное действие. Может стать неким брендом города концепция фестиваля полезных ископаемых и многое другое. СМИ — это не смирно! Интересная дискуссия о коммуникации средств массовой информации и власти, независимости журналистики, будущем бумажных СМИ, а также направлениях развития телекомпаний, газет и интернет–изданий разгорелась в паркетном зале. Спикерами этой дискуссии стали Елена Коровина, директор Академии журналистики ИД «Коммерсантъ», Глеб Черкасов, заместитель шеф–редактора ИД «Коммерсантъ», и Андрей Кирпичников, директор департамента общественных связей «Норникеля». В дискуссии приняли участие представители норильских СМИ, депутаты местных органов самоуправления, а также Законодательного собрания края, издатели, писатели и так далее. – Хотелось бы, чтобы больше было таких встреч, и именно в таком формате общения, — делится Татьяна Глебова, главный редактор газеты «Заполярная правда». — Меня как редактора муниципальной газеты в первую очередь волнует будущее печатных СМИ. Как должна меняться газета, чтобы оставаться на плаву? Еще меня заинтересовала тема использования различных форм донесения информации до горожан. Третье — это коммуникации СМИ и власти. Мне немного не хватило времени, чтобы более детально обсудить этот вопрос. Тем более что он актуален для всех представителей СМИ. Как сделать так, чтобы мы друг друга слышали, понимали? Чтобы власть и СМИ стали партнерами в решении проблем, а не боролись друг с другом? Иногда случается так, что власти обращаются к СМИ тогда, когда им нужно, да и журналисты обращаются к власти, преследуя какую–то свою цель. В общем, мне понравилась встреча, она интересна еще и тем, что мы получили обратную связь от людей, которые находятся вне нашей территории и имеют свежую точку зрения на привычные нам вещи. Хотелось бы чаще встречаться с такими ньюсмейкерами, чтобы не только чему–то поучиться, но и обсудить какие–то локальные проблемы. Может быть, нашей территории нужен какой–то специальный форум для СМИ. Точки роста Тема «Общественные пространства для будущего Норильска» собрала около сотни норильчан. Евгений Герисименко (лаборатория Фаблаб–Норильск), Елена Дудченко (фонд «Возможность») и другие спикеры развернули дискуссию о том, как те или иные места, где собираются горожане, могут стать точками роста. Во время обмена идеями прозвучали предложения вроде: «Нам нужна еще одна «Арена», только без магазинов», «Давайте преобразуем никелевый в новую площадку для отдыха, я готов за это взяться». Прозвучали идеи касательно новации старых зданий, по сути, футурологические проекты, которые несложно реализовать. Люди поразмышляли о городских достопримечательностях, вплоть до аттракционов, которые привлекают народ даже в те места, где до этого был абсолютно, как говорится, «замылен глаз». В направлении «Центр современного искусства в Норильске — каким ему быть?» особенно запомнилось остроумное выступление господина Стенверса, которого норильчане любовно–фамильярно называли просто Бьерн. Гость из Амстердама сравнил Норильск с маленьким курортным островком Барбадос, где 20 лет назад не было никаких достопримечательностей и культурных объектов, но при умелом маркетинге островок стал почти туристической Меккой. Бьерн объяснил, как должен выглядеть современный музей, предложил внедрить простые вещи, которые работают: единый билет для сетевого посещения культурных объектов, длинный стол вместо привычной кассы с окошками и прочее. Суперинтересным оказался опыт Перми с ее сверхмодерновым Музеем современного искусства: об арт–объекте как зоне социального конфликта подробную презентацию представила арт–директор ПЕРММ Наиля Аллахвердиева. Любопытным показалось мнение о философии современных выставок от представителя Екатеринбурга Алисы Прудниковой, подчеркнувшей, что музей отвечает на три главные по сути вопроса: кто мы, откуда и куда мы идем. Норильские амбиции Кирилл Гаврилин, зав. кафедрой истории искусств и гуманитарных наук в МГХПА им. Строганова Однако Норильск и Таймыр — это не Барбадос и не Пермь, и у него есть свои законы развития и точки притяжения. Это совершенно уникальная территория, не похожая ни на что, и примерять какой–то опыт к ней практически невозможно, считает один из постоянных экспертов форума Кирилл Гаврилин, профессор художественной академии имени Строганова: – У вас своя социология, климат, особенная история и свое лицо. Поэтому из мечтателя я превращусь в скептика, натуралиста и реалиста. Гаврилин поднял тему того, что только профессионалам можно доверять изменение или возобновление лица города, а также рассказал о проектах, которые с помощью его академии в Норильске удалось реализовать, в частности, о восстановлении мозаичных панно на фасадах зданий улицы Комсомольской. – Мозаика — удачное послесловие к форуму–2017. Родится ли что–либо после форума–2018? – Парк. Он возникнет вокруг музея современного искусства, о котором прекрасно рассказала директор норильского музея Наталья Федянина. В северном городе на вечной мерзлоте трудно создать парковое пространство, и тем не менее... Есть ведь идеи, технологии! Есть даже питомники в Сибири, где выращивают деревья и кустарники, адаптированные к вечной мерзлоте, их стоит интегрировать в ваш ландшафт. Кроме того, там будут павильоны, кафе, объекты для развлечений и спорта, в том числе зимнего — каток и другие. Предполагаются площадки для инсталляций и светового декора, которые будут носить внесезонный характер и много чего еще. Иными словами, парк в городе на вечной мерзлоте — это настоящая амбиция. Это амбициозный проект и следующей реализуемой идеей будут все мысли вокруг этого парка. – Музей современного искусства — по–вашему, это смелая идея? – Абсолютно. Мы должны будем связать парк с музеем и придать этому тандему современное молодое звучание. К слову, уборка снега в Норильске хорошо отработана: если построим новое общественное пространство, придется чистить его, блюсти как следует. Я уверен, У Норильска все получится. Между прошлым и будущим Спикеры направления «Ритм места» – о том, каким быть новому музею в Норильске О том, как развивается концепция создания в нашем городе музея современного искусства и о его миссии рассказала директор Музея Норильска Наталья Федянина: – Хочется создать музей города с новой энергией, собирающий молодежь, дающий представление не только о прошлом и дне сегодняшнем. Стоит комплексно показать место, где мы живем, рассказать об особенностях города, обсудить сценарий будущего Норильска. Человеческая коммуникация сейчас ушла в медиаресурсы — медиа непременно станет частью концептуально нового музея, ведь иначе «современность» не соберешь... Получение нового здания под музей на Комсомольской было фантастически нереальным, однако мы везде нашли поддержку. Уверена, нам требуется мобильное, изменяемое пространство. Норильск достоин нового музея и нового социально–культурного объекта, он будет называться Арктический музей современного искусства. Многих пугает слово современный, но модерн — это 20–й век, в это понятие укладывается в основном наша норильская коллекция, а пополнять фонды можно будет работами арт–резидентов, которые приезжают в наш город.    Завершился форум социальных технологий ток–шоу «Норильск–2020», где глава Норильска Ринат Ахметчин, руководитель департамента общественных связей компании «Норникель» Андрей Кирпичников и руководитель «Фаблаб–Норильск» Евгений Герасименко рассуждали о том, как могут люди развивать город, каким он будет через несколько лет, как правильно расставлять приоритеты. – Если мы будем застраивать город современными и порой безликими домами, то он станет одним из многих, — считает Ринат Ахметчин. — Нужно сохранять наши сталинки, пятиэтажки, ленинградскую планировку, возрождать набережные и парки, какими они были в 50–60–е годы. Будущее города строится через его историю, и я думаю, что идеи, которые родились сегодня на форуме, помогут нам в сохранении его самобытности.

Наталья Черкашина Марина Хорошевская Фото Ирины Яринской и Натальи Черкашиной www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мероприятие проводится по инициативе компании «Норникель» и при поддержке администраций Норильска и Таймыра. Этот форум — одна из составляющих благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля», компания организует его на территориях своего присутствия. В ближайшее время он пройдет и в Мурманской области. Каждый год в нем участвуют более полутора тысяч человек. В этот раз девиз форума: «В ритме города». И работа его тоже строилась в ритме: места, событий, развития и диалога. А сам форум стал неким путешествием во времени.Тема «Путешествие во времени» была выбрана не случайно. В фойе на втором этаже Дворца культуры, где проходил форум, были размещены постеры с фотографиями Норильска разных лет. Их подготовили сотрудники городского музея. Прошлое рождает настоящее, настоящее определяет будущее, или будущее исходит из прошлого? На эти вопросы и предстояло искать ответ участникам форума, чтобы понять, как и куда Норильску двигаться дальше.Как отметил, открывая форум, Норильск сейчас переживает второе рождение, его ждет вторая молодость, но ему нужен толчок, свежий взгляд и новые идеи:– Все это городу могут дать люди неравнодушные, которые и пришли на этот форум, чтобы искать креативные решения, делиться своим опытом и энергией. Все это и станет новой вехой в истории Норильска.Такого же мнения и– У Норильска будущее есть! Но без поддержки и помощи жителей ему не обойтись.считает, что северянам повезло, поскольку они живут на уникальной территории, и в наших силах сделать проживание здесь еще более комфортным.уверен, что Норильск в силу своего географического положения обязан быть впереди планеты всей, чтобы сохранить свою уникальность. И это можно сделать только с помощью перемен, и начинать перемены нужно с себя и своего отношения к городу, а задача форума — помочь людям найти единомышленников и овладеть необходимыми базовыми технологиями для создания этого будущего.– И подобные форумы — как раз та дискуссионная площадка, на которой можно озвучить любую идею или инициативу, посмотреть на нее со всех сторон и найти способы ее воплощения в жизнь, — отметилаЦель блока «Ритм событий» — показать, что городское событие должно быть не просто красивым шоу, но и местом, где горожане могут встретиться, объединиться и придумать общую мечту. Одна из затронутых здесь тем — городские события в новом формате. Таковым является фестиваль северной ягоды, который позволил творчески самовыразиться его участникам и превратить пассивных зрителей в активную развивающую силу. Он впервые прошел в прошлом году на лыжной базе «Оль–Гуль» и сразу стал неким брендом территории и символом короткого, но яркого северного лета. После победоносной презентации фестиваль был включен в общероссийский электронный сборник «#ПораПутешествоватьПо России»–2018». В этом году фестиваль запланирован на период с 27 по 29 июля.,считает, что горожане не должны быть пассивными наблюдателями, их необходимо вовлекать в творческий процесс, чтобы они становились его активными участниками и зрителями. Они должны быть вовлечены в процесс и становиться активными и яркими участниками. И в данной ситуации это будет не развлечение, а вовлечение.– Такие мероприятия — уникальный рабочий инструмент, который позволяет привлекать большое количество людей и решать те или иные вопросы. Уличные театральные постановки дают возможность соприкоснуться с этим видом искусства, пообщаться с артистом, и это запомнится на всю жизнь. И это отличный вариант городского события в новом формате, он дает возможность привлечь к участию в проекте большое количество людей: дизайнеров, мастеров декоративно–прикладного искусства, танцоров, спортсменов, цирковые студии и творить в рамках одного пространства. Они и сделают из события яркое и незабываемое шоу, которое одновременно поможет решить какой–то социальный вопрос. Единственное, что такое событие не должно быть разовым, а стать частью жизни города, — поясняет Мария.Его идея уличных театров для Норильска нова, но, по заверениям автора, вполне реализуема в Норильске.– Уличные спектакли и представления вносят некую гармонию в пространство города и помогают его инфраструктуру менять к лучшему, — говорит Юрий. — Театральной площадкой может стать любое место: заброшенный двор или дом и, например, у вас — индустриальный пейзаж. Более того, всевозможные исследования показывают, что там, где выступают уличные артисты, снижается уровень преступности, и отчасти это благодаря привлечению внимания к этим пространствам. Они как бы переходят с уровня трущоб в категорию некоего арт–объекта. Если вы посмотрите на свой город несколько под другим углом, то вы увидите массу пространств, которые можно заполнять.Дмитрий — основатель агентства Branding Lab, а Эльдар — арт–директор этой компании. Используя метод латерального мышления, они заставили форумчан взглянуть на процесс придумывания мероприятия под другим углом. Латеральное мышление также называют нестандартным, нешаблонным.– Когда человек начинает действовать от противного, появляются провокационные идеи, которые могут в дальнейшем лечь в основу творческого мероприятия. Например, провокационная идея об открытии Дня города не главой этого города, а главным дворником в дальнейшей доработке привносит новый смысл в привычное событие и превращает День города в неформальный субботник, — поясняет Эльдар. — Из предложенных командами идей мне очень понравилась идея тихого часа города, которая вполне может стать альтернативой таким проектам, как «Час земли». Интересно было бы услышать город в этот час полной тишины. Отличная мысль о городе как пространстве для квеста с уже готовыми улицами–лабиринтами, пройдя которые, ты подходишь к сцене, где развивается какое–либо праздничное действие. Может стать неким брендом города концепция фестиваля полезных ископаемых и многое другое.Интересная дискуссия о коммуникации средств массовой информации и власти, независимости журналистики, будущем бумажных СМИ, а также направлениях развития телекомпаний, газет и интернет–изданий разгорелась в паркетном зале. Спикерами этой дискуссии сталиВ дискуссии приняли участие представители норильских СМИ, депутаты местных органов самоуправления, а также Законодательного собрания края, издатели, писатели и так далее.– Хотелось бы, чтобы больше было таких встреч, и именно в таком формате общения, — делится. — Меня как редактора муниципальной газеты в первую очередь волнует будущее печатных СМИ. Как должна меняться газета, чтобы оставаться на плаву? Еще меня заинтересовала тема использования различных форм донесения информации до горожан. Третье — это коммуникации СМИ и власти. Мне немного не хватило времени, чтобы более детально обсудить этот вопрос. Тем более что он актуален для всех представителей СМИ. Как сделать так, чтобы мы друг друга слышали, понимали? Чтобы власть и СМИ стали партнерами в решении проблем, а не боролись друг с другом? Иногда случается так, что власти обращаются к СМИ тогда, когда им нужно, да и журналисты обращаются к власти, преследуя какую–то свою цель. В общем, мне понравилась встреча, она интересна еще и тем, что мы получили обратную связь от людей, которые находятся вне нашей территории и имеют свежую точку зрения на привычные нам вещи. Хотелось бы чаще встречаться с такими ньюсмейкерами, чтобы не только чему–то поучиться, но и обсудить какие–то локальные проблемы. Может быть, нашей территории нужен какой–то специальный форум для СМИ.Тема «Общественные пространства для будущего Норильска» собрала около сотни норильчан.и другие спикеры развернули дискуссию о том, как те или иные места, где собираются горожане, могут стать точками роста. Во время обмена идеями прозвучали предложения вроде: «Нам нужна еще одна «Арена», только без магазинов», «Давайте преобразуем никелевый в новую площадку для отдыха, я готов за это взяться».Прозвучали идеи касательно новации старых зданий, по сути, футурологические проекты, которые несложно реализовать. Люди поразмышляли о городских достопримечательностях, вплоть до аттракционов, которые привлекают народ даже в те места, где до этого был абсолютно, как говорится, «замылен глаз».В направлении «Центр современного искусства в Норильске — каким ему быть?» особенно запомнилось остроумное выступление господина Стенверса, которого норильчане любовно–фамильярно называли просто Бьерн. Гость из Амстердама сравнил Норильск с маленьким курортным островком Барбадос, где 20 лет назад не было никаких достопримечательностей и культурных объектов, но при умелом маркетинге островок стал почти туристической Меккой. Бьерн объяснил, как должен выглядеть современный музей, предложил внедрить простые вещи, которые работают: единый билет для сетевого посещения культурных объектов, длинный стол вместо привычной кассы с окошками и прочее.Суперинтересным оказался опыт Перми с ее сверхмодерновым Музеем современного искусства: об арт–объекте как зоне социального конфликта подробную презентацию представила арт–директор ПЕРММ Наиля Аллахвердиева. Любопытным показалось мнение о философии современных выставок от представителя Екатеринбурга Алисы Прудниковой, подчеркнувшей, что музей отвечает на три главные по сути вопроса: кто мы, откуда и куда мы идем.Однако Норильск и Таймыр — это не Барбадос и не Пермь, и у него есть свои законы развития и точки притяжения. Это совершенно уникальная территория, не похожая ни на что, и примерять какой–то опыт к ней практически невозможно, считает один из постоянных экспертов форума– У вас своя социология, климат, особенная история и свое лицо. Поэтому из мечтателя я превращусь в скептика, натуралиста и реалиста. Гаврилин поднял тему того, что только профессионалам можно доверять изменение или возобновление лица города, а также рассказал о проектах, которые с помощью его академии в Норильске удалось реализовать, в частности, о восстановлении мозаичных панно на фасадах зданий улицы Комсомольской.– Парк. Он возникнет вокруг музея современного искусства, о котором прекрасно рассказала директор норильского музея Наталья Федянина. В северном городе на вечной мерзлоте трудно создать парковое пространство, и тем не менее... Есть ведь идеи, технологии! Есть даже питомники в Сибири, где выращивают деревья и кустарники, адаптированные к вечной мерзлоте, их стоит интегрировать в ваш ландшафт. Кроме того, там будут павильоны, кафе, объекты для развлечений и спорта, в том числе зимнего — каток и другие. Предполагаются площадки для инсталляций и светового декора, которые будут носить внесезонный характер и много чего еще.Иными словами, парк в городе на вечной мерзлоте — это настоящая амбиция. Это амбициозный проект и следующей реализуемой идеей будут все мысли вокруг этого парка.– Абсолютно. Мы должны будем связать парк с музеем и придать этому тандему современное молодое звучание.К слову, уборка снега в Норильске хорошо отработана: если построим новое общественное пространство, придется чистить его, блюсти как следует. Я уверен, У Норильска все получится.О том, как развивается концепция создания в нашем городе музея современного искусства и о его миссии рассказала– Хочется создать музей города с новой энергией, собирающий молодежь, дающий представление не только о прошлом и дне сегодняшнем. Стоит комплексно показать место, где мы живем, рассказать об особенностях города, обсудить сценарий будущего Норильска.Человеческая коммуникация сейчас ушла в медиаресурсы — медиа непременно станет частью концептуально нового музея, ведь иначе «современность» не соберешь...Получение нового здания под музей на Комсомольской было фантастически нереальным, однако мы везде нашли поддержку. Уверена, нам требуется мобильное, изменяемое пространство. Норильск достоин нового музея и нового социально–культурного объекта, он будет называться Арктический музей современного искусства. Многих пугает слово современный, но модерн — это 20–й век, в это понятие укладывается в основном наша норильская коллекция, а пополнять фонды можно будет работами арт–резидентов, которые приезжают в наш город.  Завершился форум социальных технологий ток–шоу «Норильск–2020», где глава Норильска Ринат Ахметчин, руководитель департамента общественных связей компании «Норникель» Андрей Кирпичников и руководитель «Фаблаб–Норильск» Евгений Герасименко рассуждали о том, как могут люди развивать город, каким он будет через несколько лет, как правильно расставлять приоритеты.– Если мы будем застраивать город современными и порой безликими домами, то он станет одним из многих, — считает Ринат Ахметчин. — Нужно сохранять наши сталинки, пятиэтажки, ленинградскую планировку, возрождать набережные и парки, какими они были в 50–60–е годы. Будущее города строится через его историю, и я думаю, что идеи, которые родились сегодня на форуме, помогут нам в сохранении его самобытности.

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