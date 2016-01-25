Каждый раз после подобного чудовищного происшествия мы вздрагиваем от шока, застываем в ужасе, а когда возвращается способность мыслить трезво, большинство выводов уже сделано. Начинаем надеяться, что именно это событие станет красной чертой, после которой все изменится. И не по волшебству, а по воле людей. Кажется, что уже вся страна высказалась, и каждый все понял, разве можно теперь заступить за красную черту? Сердце просит этой надежды, однако многоопытный разум прямо говорит: просто не будет, через полгода схлынут волны проверок и учений, вот тогда и посмотрим. Разум не верит. Почему?
Раз за разом, проходя круг вместе со следствием, общественным гневом и набором деклараций о благих намерениях, мы что–то упускаем? Думается, что неразрывность трагических цепей свидетельствует о существовании в жутком феномене некоего порочного базиса. Пусть следственный комитет, пожарные и архитекторы, администрации субъектов и законодатели делают свое дело, мы же попробуем найти сам базис этого кошмара.
И начнем снизу — с собственно модели торгового центра вообще, огромного бизнес–предприятия, а одновременно и места повышенной опасности. Поражаясь впоследствии тому, как можно было оставить такое количество детей без присмотра взрослых, мы забываем, что всего вчера, заходя в торговый центр, сами же формально согласились с его правилами. С самим смыслом существования такого гиганта, где поток семейств должен быть разделен на три потока: взрослый — мужской и женский — и детский. Дети должны попасть в комнаты анимации и игровые, в кинотеатры с мультами, на катки с музыкой. Только так, как утверждают исследования маркетологов, освободившиеся от забот родители смогут на пару часов отвлечься и спокойно побродить в торговой зоне, где обязательно чего–нибудь да купят. А вот с детьми — не факт, утверждают исследования.
И что, прочитав исследования, сделает коллективный продавец? Правильно, займется интенсификацией темы беззаботности. В этом огромном муравейники люди не должны быть организованы в технологические цепочки, здесь вам не завод. Надо сделать так, чтобы они никуда не спешили, а бродили расслабленно, ничего не делая. Для этого нужно освободить посетителя от всех забот, тогда он станет покупателем торгового центра, а не маленького магазина. Он вообще не должен думать о выходах. Пусть пребывает там как можно дольше — случайный соблазн сделает свое дело. С точки зрения маркетинга, выходы из здания не должны быть на виду, извольте неспешно обойти весь этаж. Поэтому в торговом центре все рассчитано на замедление движения и увеличение времени пребывания. Не волнуйтесь: дети в кинотеатре, а сеанс длинный... И только потом выяснится, что ответственные люди, от охранников до билетеров, поначалу расслабленные в коллективно беззаботной атмосфере, решат не допускать паники, а после испугаются и убегут. Красивая форма охранника торгового центра не гарантирует государева порядка, туда вообще редко идут самые решительные и умные люди, другая специализация.
Ох уж эти входы–выходы, пути эвакуации... Интерес торговли требует создания входа–ниппеля. Зашел, как по ветру пролетел, а назад лучше бы вообще и не выходил, оставаясь идеальным «вечным покупателем». Противопожарные задачи, наоборот, требуют скорой эвакуации и максимального количества выходов. Антитеррористическая безопасность требует затруднения уже входа — с контролем у рамки каждого входящего. Однако проблемы местной охраны, борьбы с воровством требуют затруднения именно выхода, замедления с возможностью проверки. Лишние, с точки зрения заботы о сохранности товаров, входы–выходы охранники просто не могут не закрывать — у них работа такая! Парадоксы? Именно так. Огромный ТЦ — невероятно опасное устройство, он постоянно решает свои внутренние конфликты. А тут еще и толпы посетителей, которым эту опасность нужно продать как наилучшее место для расслабленного отдыха! Здесь годятся любые хитрости и приемы, и они отлично отработаны. По идее люди, находящиеся в местах повышенной опасности, должны быть подготовлены к правильному действию и внутренне сконцентрированы, как на опасном производстве, но мы уже рассмотрели выше методу продажи нам релакса, беззаботности, расслабленности и комфорта! Без этого мы торговле не нужны. ТРЦ — это не просто покупка товара. Это извращенный современным, самым передовым маркетингом городской отдых, поход для траты денег, шопинг. Идут целыми семьями, с детьми, и, пока супруги занимаются шопингом, дети скачут по батутам, затем — закусочная на выбор, поход в кино, парикмахерская для мамы... В добавок к бассейнам появились фитнес–залы.
|Современные торговые центры должны быть подальше от городских построек
Можно ли сделать ТРЦ безопаснее? Конечно, грамотным проектированием с щедрым использованием площади при самом размещении центра. Для примера возьму красноярскую «Планету»: здание в основном одноэтажное. Второй этаж есть, но он невелик, и людей на нем в единицу времени не много. Там находятся кинотеатр и детская зона, однако выходят они на огромный атриум, где скоростное задымление невозможно. Причем детская зона расположена вообще вне помещений.
А фуд–корт обустроен внизу, в самом центре, сразу же за дверями центрального входа, где и запланирована максимальная скученность, — рядом с путем максимально быстрой эвакуации. Казалось бы, это идет вразрез с правилами маркетинга, однако центр успешно функционирует. То есть специализированный проект решает много проблем, в отличие от идеи переделать старое промышленное здание. Очевидно, что такой проект, в котором сольются все идеи и требования, стоит очень дорого, и далеко не каждый бизнес хочет тратить огромные деньги уже на стадии проектирования... Проще сляпать из того, что есть. А знаете, сколько у нас крупных ТРЦ «кемеровского формата», с тесной из–за дороговизны городской площади многоэтажкой, где детская секция наверху? Шестьсот.
|Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» находится среди домов в черте города
Хорошо, отличный проект появился, проблема решена? Нет, сама бизнес–фабрика отдыха по–прежнему осталась очень опасной, хотя продаваться она будет как место расслабления и отдыха. С непременным требованием разделения потоков, из–за чего и возникают фатальные задержки с криками «Куда делся папа?» и «Где мои дети?». И с этим ничего невозможно поделать, их не закрыть, это уже состоявшийся цивилизационный феномен, за которым стоят не только большие финансовые интересы, но и востребованность населением, эти центры нравятся людям. Мы привыкли к ним.
Урбанисты утверждают, что само общество склонно к гигантомании и укрупнению. В этом есть правда, но есть и лукавство. Вспомните, какие магазины вы обожаете посещать, приезжая в Берлин или Прагу, в Милан или Париж. Не мегацентры. Вы идете по красивой улочке, с удовольствием ныряя в заинтересовавший вас магазинчик, которых бесчисленное множество. Все первые этажи им отданы. Представьте себе те же торговые и развлекательные площади в первых этажах вдоль улиц. Пожар не создал бы никакой опасности для людей — они бы просто выбили окна и вышли на улицу. Но у нас в Отечестве мегамоллы этой торговой культуре не дали даже на ноги толком встать, безжалостно уничтожая мелкий торговый бизнес, а вместе с ним и уйму рабочих мест.
Выход есть. Если от метро в мегаполисе уйти сложно, то от запрета размножения мегаТРЦ никто не разорится, не сгорит в пожаре. Сами центры не нужно запрещать. Но в Германии, например, их строительство запрещено ближе чем в 10–15 км, в зависимости от размера города. В Италии то же самое — все моллы находятся вне городов, на пустырях. Это меры против чрезмерной концентрации людей. Бизнес зарабатывает с потока, однако общество его специально ограничивает, причем именно для безопасности. Давайте запретим новое строительство в городах — только в поле, подальше. И не надо располагать там детские центры–душегубки для привлечения дополнительного потока покупателей из числа родителей, используя детей для коммерческой эффективности.
Укрупнение функций, будь то бизнес–центр (вспомните башни–близнецы) или ТРЦ, есть аккумуляция рисков в случае угрозы террора, техногенных катастроф, преступной халатности и сил природной стихии. Такое очень сложно признать, ведь тогда нам придется перекраивать всю политику строительства мегаполисов, а кроме того, ломать общепланетарную установку на жадность и бездумное потребление. Что является уже общественно–политической и морально–нравственной задачей. Вот в этом и есть главный базис проблемы.Вадим Денисовwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда