[Индекс номера 47 (03.04.2018)]



Мысли вслух

КЕМЕРОВСКИЙ РУБЕЖ

Каждый раз после подобного чудовищного происшествия мы вздрагиваем от шока, застываем в ужасе, а когда возвращается способность мыслить трезво, большинство выводов уже сделано. Начинаем надеяться, что именно это событие станет красной чертой, после которой все изменится. И не по волшебству, а по воле людей. Кажется, что уже вся страна высказалась, и каждый все понял, разве можно теперь заступить за красную черту? Сердце просит этой надежды, однако многоопытный разум прямо говорит: просто не будет, через полгода схлынут волны проверок и учений, вот тогда и посмотрим. Разум не верит. Почему?



Раз за разом, проходя круг вместе со следствием, общественным гневом и набором деклараций о благих намерениях, мы что–то упускаем? Думается, что неразрывность трагических цепей свидетельствует о существовании в жутком феномене некоего порочного базиса. Пусть следственный комитет, пожарные и архитекторы, администрации субъектов и законодатели делают свое дело, мы же попробуем найти сам базис этого кошмара. И начнем снизу — с собственно модели торгового центра вообще, огромного бизнес–предприятия, а одновременно и места повышенной опасности. Поражаясь впоследствии тому, как можно было оставить такое количество детей без присмотра взрослых, мы забываем, что всего вчера, заходя в торговый центр, сами же формально согласились с его правилами. С самим смыслом существования такого гиганта, где поток семейств должен быть разделен на три потока: взрослый — мужской и женский — и детский. Дети должны попасть в комнаты анимации и игровые, в кинотеатры с мультами, на катки с музыкой. Только так, как утверждают исследования маркетологов, освободившиеся от забот родители смогут на пару часов отвлечься и спокойно побродить в торговой зоне, где обязательно чего–нибудь да купят. А вот с детьми — не факт, утверждают исследования. И что, прочитав исследования, сделает коллективный продавец? Правильно, займется интенсификацией темы беззаботности. В этом огромном муравейники люди не должны быть организованы в технологические цепочки, здесь вам не завод. Надо сделать так, чтобы они никуда не спешили, а бродили расслабленно, ничего не делая. Для этого нужно освободить посетителя от всех забот, тогда он станет покупателем торгового центра, а не маленького магазина. Он вообще не должен думать о выходах. Пусть пребывает там как можно дольше — случайный соблазн сделает свое дело. С точки зрения маркетинга, выходы из здания не должны быть на виду, извольте неспешно обойти весь этаж. Поэтому в торговом центре все рассчитано на замедление движения и увеличение времени пребывания. Не волнуйтесь: дети в кинотеатре, а сеанс длинный... И только потом выяснится, что ответственные люди, от охранников до билетеров, поначалу расслабленные в коллективно беззаботной атмосфере, решат не допускать паники, а после испугаются и убегут. Красивая форма охранника торгового центра не гарантирует государева порядка, туда вообще редко идут самые решительные и умные люди, другая специализация. Ох уж эти входы–выходы, пути эвакуации... Интерес торговли требует создания входа–ниппеля. Зашел, как по ветру пролетел, а назад лучше бы вообще и не выходил, оставаясь идеальным «вечным покупателем». Противопожарные задачи, наоборот, требуют скорой эвакуации и максимального количества выходов. Антитеррористическая безопасность требует затруднения уже входа — с контролем у рамки каждого входящего. Однако проблемы местной охраны, борьбы с воровством требуют затруднения именно выхода, замедления с возможностью проверки. Лишние, с точки зрения заботы о сохранности товаров, входы–выходы охранники просто не могут не закрывать — у них работа такая! Парадоксы? Именно так. Огромный ТЦ — невероятно опасное устройство, он постоянно решает свои внутренние конфликты. А тут еще и толпы посетителей, которым эту опасность нужно продать как наилучшее место для расслабленного отдыха! Здесь годятся любые хитрости и приемы, и они отлично отработаны. По идее люди, находящиеся в местах повышенной опасности, должны быть подготовлены к правильному действию и внутренне сконцентрированы, как на опасном производстве, но мы уже рассмотрели выше методу продажи нам релакса, беззаботности, расслабленности и комфорта! Без этого мы торговле не нужны. ТРЦ — это не просто покупка товара. Это извращенный современным, самым передовым маркетингом городской отдых, поход для траты денег, шопинг. Идут целыми семьями, с детьми, и, пока супруги занимаются шопингом, дети скачут по батутам, затем — закусочная на выбор, поход в кино, парикмахерская для мамы... В добавок к бассейнам появились фитнес–залы. Современные торговые центры должны быть подальше от городских построек Можно ли сделать ТРЦ безопаснее? Конечно, грамотным проектированием с щедрым использованием площади при самом размещении центра. Для примера возьму красноярскую «Планету»: здание в основном одноэтажное. Второй этаж есть, но он невелик, и людей на нем в единицу времени не много. Там находятся кинотеатр и детская зона, однако выходят они на огромный атриум, где скоростное задымление невозможно. Причем детская зона расположена вообще вне помещений. А фуд–корт обустроен внизу, в самом центре, сразу же за дверями центрального входа, где и запланирована максимальная скученность, — рядом с путем максимально быстрой эвакуации. Казалось бы, это идет вразрез с правилами маркетинга, однако центр успешно функционирует. То есть специализированный проект решает много проблем, в отличие от идеи переделать старое промышленное здание. Очевидно, что такой проект, в котором сольются все идеи и требования, стоит очень дорого, и далеко не каждый бизнес хочет тратить огромные деньги уже на стадии проектирования... Проще сляпать из того, что есть. А знаете, сколько у нас крупных ТРЦ «кемеровского формата», с тесной из–за дороговизны городской площади многоэтажкой, где детская секция наверху? Шестьсот. Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» находится среди домов в черте города Хорошо, отличный проект появился, проблема решена? Нет, сама бизнес–фабрика отдыха по–прежнему осталась очень опасной, хотя продаваться она будет как место расслабления и отдыха. С непременным требованием разделения потоков, из–за чего и возникают фатальные задержки с криками «Куда делся папа?» и «Где мои дети?». И с этим ничего невозможно поделать, их не закрыть, это уже состоявшийся цивилизационный феномен, за которым стоят не только большие финансовые интересы, но и востребованность населением, эти центры нравятся людям. Мы привыкли к ним. Урбанисты утверждают, что само общество склонно к гигантомании и укрупнению. В этом есть правда, но есть и лукавство. Вспомните, какие магазины вы обожаете посещать, приезжая в Берлин или Прагу, в Милан или Париж. Не мегацентры. Вы идете по красивой улочке, с удовольствием ныряя в заинтересовавший вас магазинчик, которых бесчисленное множество. Все первые этажи им отданы. Представьте себе те же торговые и развлекательные площади в первых этажах вдоль улиц. Пожар не создал бы никакой опасности для людей — они бы просто выбили окна и вышли на улицу. Но у нас в Отечестве мегамоллы этой торговой культуре не дали даже на ноги толком встать, безжалостно уничтожая мелкий торговый бизнес, а вместе с ним и уйму рабочих мест. Выход есть. Если от метро в мегаполисе уйти сложно, то от запрета размножения мегаТРЦ никто не разорится, не сгорит в пожаре. Сами центры не нужно запрещать. Но в Германии, например, их строительство запрещено ближе чем в 10–15 км, в зависимости от размера города. В Италии то же самое — все моллы находятся вне городов, на пустырях. Это меры против чрезмерной концентрации людей. Бизнес зарабатывает с потока, однако общество его специально ограничивает, причем именно для безопасности. Давайте запретим новое строительство в городах — только в поле, подальше. И не надо располагать там детские центры–душегубки для привлечения дополнительного потока покупателей из числа родителей, используя детей для коммерческой эффективности. Укрупнение функций, будь то бизнес–центр (вспомните башни–близнецы) или ТРЦ, есть аккумуляция рисков в случае угрозы террора, техногенных катастроф, преступной халатности и сил природной стихии. Такое очень сложно признать, ведь тогда нам придется перекраивать всю политику строительства мегаполисов, а кроме того, ломать общепланетарную установку на жадность и бездумное потребление. Что является уже общественно–политической и морально–нравственной задачей. Вот в этом и есть главный базис проблемы.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Раз за разом, проходя круг вместе со следствием, общественным гневом и набором деклараций о благих намерениях, мы что–то упускаем? Думается, что неразрывность трагических цепей свидетельствует о существовании в жутком феномене некоего порочного базиса. Пусть следственный комитет, пожарные и архитекторы, администрации субъектов и законодатели делают свое дело, мы же попробуем найти сам базис этого кошмара.И начнем снизу — с собственно модели торгового центра вообще, огромного бизнес–предприятия, а одновременно и места повышенной опасности. Поражаясь впоследствии тому, как можно было оставить такое количество детей без присмотра взрослых, мы забываем, что всего вчера, заходя в торговый центр, сами же формально согласились с его правилами. С самим смыслом существования такого гиганта, где поток семейств должен быть разделен на три потока: взрослый — мужской и женский — и детский. Дети должны попасть в комнаты анимации и игровые, в кинотеатры с мультами, на катки с музыкой. Только так, как утверждают исследования маркетологов, освободившиеся от забот родители смогут на пару часов отвлечься и спокойно побродить в торговой зоне, где обязательно чего–нибудь да купят. А вот с детьми — не факт, утверждают исследования.И что, прочитав исследования, сделает коллективный продавец? Правильно, займется интенсификацией темы беззаботности. В этом огромном муравейники люди не должны быть организованы в технологические цепочки, здесь вам не завод. Надо сделать так, чтобы они никуда не спешили, а бродили расслабленно, ничего не делая. Для этого нужно освободить посетителя от всех забот, тогда он станет покупателем торгового центра, а не маленького магазина. Он вообще не должен думать о выходах. Пусть пребывает там как можно дольше — случайный соблазн сделает свое дело. С точки зрения маркетинга, выходы из здания не должны быть на виду, извольте неспешно обойти весь этаж. Поэтому в торговом центре все рассчитано на замедление движения и увеличение времени пребывания. Не волнуйтесь: дети в кинотеатре, а сеанс длинный... И только потом выяснится, что ответственные люди, от охранников до билетеров, поначалу расслабленные в коллективно беззаботной атмосфере, решат не допускать паники, а после испугаются и убегут. Красивая форма охранника торгового центра не гарантирует государева порядка, туда вообще редко идут самые решительные и умные люди, другая специализация.Ох уж эти входы–выходы, пути эвакуации... Интерес торговли требует создания входа–ниппеля. Зашел, как по ветру пролетел, а назад лучше бы вообще и не выходил, оставаясь идеальным «вечным покупателем». Противопожарные задачи, наоборот, требуют скорой эвакуации и максимального количества выходов. Антитеррористическая безопасность требует затруднения уже входа — с контролем у рамки каждого входящего. Однако проблемы местной охраны, борьбы с воровством требуют затруднения именно выхода, замедления с возможностью проверки. Лишние, с точки зрения заботы о сохранности товаров, входы–выходы охранники просто не могут не закрывать — у них работа такая! Парадоксы? Именно так. Огромный ТЦ — невероятно опасное устройство, он постоянно решает свои внутренние конфликты. А тут еще и толпы посетителей, которым эту опасность нужно продать как наилучшее место для расслабленного отдыха! Здесь годятся любые хитрости и приемы, и они отлично отработаны. По идее люди, находящиеся в местах повышенной опасности, должны быть подготовлены к правильному действию и внутренне сконцентрированы, как на опасном производстве, но мы уже рассмотрели выше методу продажи нам релакса, беззаботности, расслабленности и комфорта! Без этого мы торговле не нужны. ТРЦ — это не просто покупка товара. Это извращенный современным, самым передовым маркетингом городской отдых, поход для траты денег, шопинг. Идут целыми семьями, с детьми, и, пока супруги занимаются шопингом, дети скачут по батутам, затем — закусочная на выбор, поход в кино, парикмахерская для мамы... В добавок к бассейнам появились фитнес–залы.Можно ли сделать ТРЦ безопаснее? Конечно, грамотным проектированием с щедрым использованием площади при самом размещении центра. Для примера возьму красноярскую «Планету»: здание в основном одноэтажное. Второй этаж есть, но он невелик, и людей на нем в единицу времени не много. Там находятся кинотеатр и детская зона, однако выходят они на огромный атриум, где скоростное задымление невозможно. Причем детская зона расположена вообще вне помещений.А фуд–корт обустроен внизу, в самом центре, сразу же за дверями центрального входа, где и запланирована максимальная скученность, — рядом с путем максимально быстрой эвакуации. Казалось бы, это идет вразрез с правилами маркетинга, однако центр успешно функционирует. То есть специализированный проект решает много проблем, в отличие от идеи переделать старое промышленное здание. Очевидно, что такой проект, в котором сольются все идеи и требования, стоит очень дорого, и далеко не каждый бизнес хочет тратить огромные деньги уже на стадии проектирования... Проще сляпать из того, что есть. А знаете, сколько у нас крупных ТРЦ «кемеровского формата», с тесной из–за дороговизны городской площади многоэтажкой, где детская секция наверху? Шестьсот.Хорошо, отличный проект появился, проблема решена? Нет, сама бизнес–фабрика отдыха по–прежнему осталась очень опасной, хотя продаваться она будет как место расслабления и отдыха. С непременным требованием разделения потоков, из–за чего и возникают фатальные задержки с криками «Куда делся папа?» и «Где мои дети?». И с этим ничего невозможно поделать, их не закрыть, это уже состоявшийся цивилизационный феномен, за которым стоят не только большие финансовые интересы, но и востребованность населением, эти центры нравятся людям. Мы привыкли к ним.Урбанисты утверждают, что само общество склонно к гигантомании и укрупнению. В этом есть правда, но есть и лукавство. Вспомните, какие магазины вы обожаете посещать, приезжая в Берлин или Прагу, в Милан или Париж. Не мегацентры. Вы идете по красивой улочке, с удовольствием ныряя в заинтересовавший вас магазинчик, которых бесчисленное множество. Все первые этажи им отданы. Представьте себе те же торговые и развлекательные площади в первых этажах вдоль улиц. Пожар не создал бы никакой опасности для людей — они бы просто выбили окна и вышли на улицу. Но у нас в Отечестве мегамоллы этой торговой культуре не дали даже на ноги толком встать, безжалостно уничтожая мелкий торговый бизнес, а вместе с ним и уйму рабочих мест.Выход есть. Если от метро в мегаполисе уйти сложно, то от запрета размножения мегаТРЦ никто не разорится, не сгорит в пожаре. Сами центры не нужно запрещать. Но в Германии, например, их строительство запрещено ближе чем в 10–15 км, в зависимости от размера города. В Италии то же самое — все моллы находятся вне городов, на пустырях. Это меры против чрезмерной концентрации людей. Бизнес зарабатывает с потока, однако общество его специально ограничивает, причем именно для безопасности. Давайте запретим новое строительство в городах — только в поле, подальше. И не надо располагать там детские центры–душегубки для привлечения дополнительного потока покупателей из числа родителей, используя детей для коммерческой эффективности.Укрупнение функций, будь то бизнес–центр (вспомните башни–близнецы) или ТРЦ, есть аккумуляция рисков в случае угрозы террора, техногенных катастроф, преступной халатности и сил природной стихии. Такое очень сложно признать, ведь тогда нам придется перекраивать всю политику строительства мегаполисов, а кроме того, ломать общепланетарную установку на жадность и бездумное потребление. Что является уже общественно–политической и морально–нравственной задачей. Вот в этом и есть главный базис проблемы.

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