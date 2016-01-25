[Индекс номера 47 (03.04.2018)]



Спорт-тайм

Игра на нервах

В выездном матче 17–го тура Суперлиги «Норильский никель» встречался с «Тюменью». Игра получилась боевой, с обилием острых моментов у ворот обеих команд. Несмотря на все усилия норильчан, победу праздновали хозяева площадки — 2:1.



До отчетного тура «Норникель» и «Тюмень» провели между собой 50 матчей, в которых норильчане одержали 16 побед, а тюменцы — 24. Разница забитых и пропущенных мячей — 194:177 в пользу «Тюмени». Примечательно и то, что последний раз никельщики обыгрывали команду с берегов Туры четыре года назад. Та встреча проходила в Норильске и завершилась победой северян — 6:4. Кроме того, в 17–м туре «Новая генерация» крупно уступила «Газпром–Югре» — 0:5, «Прогресс» оказался слабее «КПРФ» — 2:4, а «Политех» — «Синары» — 1:5. «Ухта» и «Автодор» победителя не выявили — 2:2. Трагикомедией завершился матч, когда «Дина» принимала у себя дома «Сибиряка». Вместо положенных пяти игроков (не считая запасных) по разным причинам в заявке москвичей оказались всего три футболиста. К третьей минуте встречи счет на табло был уже 4:0 в пользу гостей. И кто знает, сколько бы еще мячей побывало в воротах обескровленных «пушкарей», если бы к исходу той же третьей минуты один из их игроков не получил травму. В итоге судья был вынужден прервать матч, поскольку по регламенту встреча не может состояться, если в составе одной из команд меньше трех игроков. Теперь, вероятнее всего, «Дине», которая в прошлом была многократным чемпионом России, а сейчас испытывает серьезные финансовые, а вместе с тем и кадровые проблемы, грозит техническое поражение со счетом 0:5. Напомним, что в этом сезоне «Норникель» все три матча против «Дины» в Суперлиге завершил убедительной победой — 11:0, 16:1 и 10:2. После поражения в финале Кубка России от «Газпром–Югры» (3:2 дома и 2:5 в гостях) подопечные Александра Соколова были настроены на самые решительные действия против другого лидера чемпионата — «Тюмени». — Кубок России уже в прошлом, — заявил перед встречей игрок заполярного клуба Исмаил Гибадуллин. — Да, в том финале было потрачено много сил и эмоций. После этого у нас было два выходных дня, и я думаю, что ребята успели восстановиться. На матч с «Тюменью» мы вновь выйдем свежими и мотивированными. К сопернику, который играет в агрессивный и быстрый футбол, мы относимся с уважением. Видно, что они набрали ход, но результат встречи, прежде всего, зависит от нас. В стартовой четверке норильчан вышли Кутузов, Сергеев, Канивец и Сытин. Место в воротах занял Белов. До поры до времени у никельщиков все складывалось неплохо: оборонительные ряды действовали слаженно, а атака — остро. Именно гости создали первый по–настоящему опасный момент у ворот соперника, когда Сергеев на второй минуте, получив передачу с правого фланга, нанес дальний удар по владениям голкипера «Тюмени» — серба Аксентиевича. К счастью хозяев, мяч, миновавший защитников, приняла на себя штанга. На это тюменцы ответили не менее яркими выпадами, особенно выделялся Батырев. Именно его стараниями снаряд в конечном счете и оказался в сетке ворот. Это случилось на 9–й минуте. Получив пас на своей половине площадки, 12–й номер хозяев, сыграв «в стенку» с партнером, ворвался во вратарскую, убрал на замахе соперника и в районе десятиметровой выкатил мяч точно под удар Мишарина — Белов оказался бессилен. Озадаченные таким поворотом событий, никельщики принялись отыгрываться, но их ударам не хватало точности. Продолжали огрызаться и тюменцы. На 11–й минуте счет увеличился. Антошкин, воспользовавшись передачей из аута, метров с двадцати сходу направил мяч по центру. Снаряд, миновав защитников, просвистел между ног Белова. Счет явно не устраивал гостей, и те, после минутного тайм–аута, бросили в бой новые силы. В штангу попадает Канивец. Не хватает точности и Сергееву — его мощный удар приходится выше ворот. На 14–й минуте «Норникелю» наконец–то удается голевая атака: Сергеев переводит мяч на левый фланг, Сытин пасует на Канивца, который тут же делает обратную передачу на Сытина, и в окружении защитников Сергей точным ударом в нижний угол сокращает отставание — 1:2. В оставшееся до перерыва время каждая из команд имела несколько выгодных моментов. Но каждый раз на пути мяча вставал каркас ворот или атаки самоотверженно отражали вратари. Во втором тайме игра еще больше накалилась. В некоторых эпизодах, как, например, в случае с Абрамовичем, мяч каким–то невероятным образом не залетел в пустые ворота норильчан. Такую же оплошность совершил и его партнер по атаке — Соколов, после удара которого мяч, вместо того чтобы опуститься за линией ворот, угодил в штангу. В другом эпизоде уже Костыгин выбил мяч из пустых ворот. Как водится, в концовке матча гости заменили вратаря на пятого полевого игрока. Однако даже при таком раскладе до конца финальной сирены ни одна из сторон, несмотря на все усилия, так и не смогла забить. Итоговый счет встречи — 2:1 — принес «Тюмени» заслуженную, хотя и вымученную победу. На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил болельщиков соперников, которые гнали свою команду вперед, и признался, что в Тюмени, в том числе и из–за давления трибун, любому сопернику приходится нелегко: — Если говорить об игре, то у нас очень сложный график. Тем не менее это, конечно же, не оправдание. Мы прекрасно понимали, на что идем. Сегодня мы не наиграли на победу, поскольку моменты, которые были у соперника, могли ему позволить закончить игру в спокойном режиме. Нам же есть над чем работать. И все же у нас сильная команда и опытные игроки. Мы обязательно сделаем определенные выводы. Я верю, что победы придут. Сейчас нас ждет цикл домашних игр, в которых, я уверен, наши болельщики также придадут нам дополнительных сил. По итогам 17–го тура «Норильский никель», имея в своем активе 44 очка, остался на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, который стартует в пятницу, 6 апреля, северяне сыграют с ближайшим преследователем — глазовским «Прогрессом», на счету которого 36 очков. Встреча состоится на домашней для норильчан площадке Дворца спорта «Арктика» и начнется в 19.00.

Михаил Туаев Фото с официального сайта МФК «Тюмень» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда После поражения в финале Кубка России от «Газпром–Югры» (3:2 дома и 2:5 в гостях) подопечные Александра Соколова были настроены на самые решительные действия против другого лидера чемпионата — «Тюмени».— Кубок России уже в прошлом, — заявил перед встречей— Да, в том финале было потрачено много сил и эмоций. После этого у нас было два выходных дня, и я думаю, что ребята успели восстановиться. На матч с «Тюменью» мы вновь выйдем свежими и мотивированными. К сопернику, который играет в агрессивный и быстрый футбол, мы относимся с уважением. Видно, что они набрали ход, но результат встречи, прежде всего, зависит от нас.В стартовой четверке норильчан вышли Кутузов, Сергеев, Канивец и Сытин. Место в воротах занял Белов. До поры до времени у никельщиков все складывалось неплохо: оборонительные ряды действовали слаженно, а атака — остро. Именно гости создали первый по–настоящему опасный момент у ворот соперника, когда Сергеев на второй минуте, получив передачу с правого фланга, нанес дальний удар по владениям голкипера «Тюмени» — серба Аксентиевича. К счастью хозяев, мяч, миновавший защитников, приняла на себя штанга. На это тюменцы ответили не менее яркими выпадами, особенно выделялся Батырев. Именно его стараниями снаряд в конечном счете и оказался в сетке ворот. Это случилось на 9–й минуте. Получив пас на своей половине площадки, 12–й номер хозяев, сыграв «в стенку» с партнером, ворвался во вратарскую, убрал на замахе соперника и в районе десятиметровой выкатил мяч точно под удар Мишарина — Белов оказался бессилен. Озадаченные таким поворотом событий, никельщики принялись отыгрываться, но их ударам не хватало точности. Продолжали огрызаться и тюменцы.На 11–й минуте счет увеличился. Антошкин, воспользовавшись передачей из аута, метров с двадцати сходу направил мяч по центру. Снаряд, миновав защитников, просвистел между ног Белова.Счет явно не устраивал гостей, и те, после минутного тайм–аута, бросили в бой новые силы. В штангу попадает Канивец. Не хватает точности и Сергееву — его мощный удар приходится выше ворот.На 14–й минуте «Норникелю» наконец–то удается голевая атака: Сергеев переводит мяч на левый фланг, Сытин пасует на Канивца, который тут же делает обратную передачу на Сытина, и в окружении защитников Сергей точным ударом в нижний угол сокращает отставание — 1:2.В оставшееся до перерыва время каждая из команд имела несколько выгодных моментов. Но каждый раз на пути мяча вставал каркас ворот или атаки самоотверженно отражали вратари.Во втором тайме игра еще больше накалилась. В некоторых эпизодах, как, например, в случае с Абрамовичем, мяч каким–то невероятным образом не залетел в пустые ворота норильчан. Такую же оплошность совершил и его партнер по атаке — Соколов, после удара которого мяч, вместо того чтобы опуститься за линией ворот, угодил в штангу. В другом эпизоде уже Костыгин выбил мяч из пустых ворот.Как водится, в концовке матча гости заменили вратаря на пятого полевого игрока. Однако даже при таком раскладе до конца финальной сирены ни одна из сторон, несмотря на все усилия, так и не смогла забить. Итоговый счет встречи — 2:1 — принес «Тюмени» заслуженную, хотя и вымученную победу.На послематчевой пресс–конференцииотметил болельщиков соперников, которые гнали свою команду вперед, и признался, что в Тюмени, в том числе и из–за давления трибун, любому сопернику приходится нелегко:— Если говорить об игре, то у нас очень сложный график. Тем не менее это, конечно же, не оправдание. Мы прекрасно понимали, на что идем. Сегодня мы не наиграли на победу, поскольку моменты, которые были у соперника, могли ему позволить закончить игру в спокойном режиме. Нам же есть над чем работать. И все же у нас сильная команда и опытные игроки. Мы обязательно сделаем определенные выводы. Я верю, что победы придут. Сейчас нас ждет цикл домашних игр, в которых, я уверен, наши болельщики также придадут нам дополнительных сил.

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