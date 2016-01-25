[Индекс номера 50 (06.04.2018)]



Рискуя жизнью

«Бардак полный!» — в сердцах воскликнул и. о. прокурора города Хаваж Гутаев, проводя проверку соблюдения правил пожарной безопасности в талнахском торговом центре «Галактика». И было от чего возмутиться: главный государственный инспектор Норильска по пожарному надзору Вячеслав Иващенко, обследуя одну из стен, получил удар током. «Изоляция нарушена, вот и коротнуло, — предположил Вячеслав Валерьевич и добавил: — Рискуя жизнью, сегодня проверку проводим».



Например, в «Чайхоне», расположенной в «Галактике», не сразу нашли запасный выход: оглядевшись, табличку с указателем нигде не обнаружили. «А вон в ту дверь нужно войти», — подсказали сотрудники. «Ну на ней же написано «Туалет», — удивились проверяющие. «Да, в эту дверь входите и увидите, что запасной выход — прямо, а сама туалетная комната — направо», — пояснили работники центра. Последовав их совету, нужную дверь действительно обнаружили, но она оказалась закрытой на ключ, который найти так и не удалось. «Начался бы пожар, все бы тут и погорели», — подытожили специалисты. Неизвестно, куда бежать в случае пожара и посетителям студии детской красоты. Хоть лестница, предназначенная для спасения, находится неподалеку, путь к ней не указан. А дверь, расположенная напротив основного входа в детский игровой комплекс, ведет вообще непонятно куда — воспользовавшись этим вроде как запасным выходом, мы оказались в каком–то подсобном помещении, заставленном коробками. Чтобы узнать, как в «Галактике» работает пожарная сигнализация, подожгли газету и поднесли ее, дымящуюся, к устройству под потолком — сработало оно не сразу. Кстати, и не всеми огнетушителями в центре можно воспользоваться — так, к одному из них привязан манекен. «А что это у вас с потолка капает?» — интересуется пожарный дознаватель, в очередной раз натыкаясь на ведра, расставленные по всему центру. «Так это из пожарной трубы», — объяснил сотрудник. Как говорится, и смех и грех... «Что ж у вас так много нарушений?» — спрашиваю у сопровождающего. Он признается: «Так здание было построено неправильно». Например, одна из стен по документам должна быть кирпичной и глухой — чтобы пламя не перекинулось на соседнее здание, так как нарушен противопожарный разрыв, по факту же эта стена — не глухая и не кирпичная. И много еще чего на бумаге — правильно, а на деле — с вопиющими нарушениями. Взять хотя бы лифт: когда срабатывает пожарный оповещатель, кабина автоматически должна опуститься на нижний этаж, а двери — открыться. Сегодня же, хоть пожарная тревога и была объявлена, подъемное устройство продолжало функционировать. Этот факт, по мнению Иващенко, говорит о том, что лифт не подключен к системе пожарной сигнализации, а значит, люди, оказавшиеся при пожаре запертыми в этой «клетке», погибнут. Как пояснил главный инспектор Вячеслав Иващенко, последняя подобная проверка проводилась в 2013 году. И по ее результатам суд вынес решение: деятельность «Галактики» приостановить. Почему торговый центр работает до сих пор — непонятно. И. о. прокурора Хаваж Гутаев отметил, что с тем судебным решением он не знаком. «Если оценивать противопожарную безопасность по десятибалльной шкале, где десять — это хорошо, а ноль — плохо, «Галактике» можно поставить два. Будем ждать акт, который нам представит пожарный дознаватель, разберемся, почему не исполнено судебное решение, если оно было вынесено, и примем меры», — заключил Гутаев. «С момента последней проверки здание было существенно перестроено, — отметил Иващенко, — и к тем нарушениям, которые так и не устранили, добавились еще и новые, конструктивные. Сегодня мы все осмотрели, измерили, затем детально изучим документы, сделаем выводы и все материалы проверки до 12 апреля передадим в прокуратуру».

Надежда Сидор Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Например, в «Чайхоне», расположенной в «Галактике», не сразу нашли запасный выход: оглядевшись, табличку с указателем нигде не обнаружили. «А вон в ту дверь нужно войти», — подсказали сотрудники. «Ну на ней же написано «Туалет», — удивились проверяющие. «Да, в эту дверь входите и увидите, что запасной выход — прямо, а сама туалетная комната — направо», — пояснили работники центра. Последовав их совету, нужную дверь действительно обнаружили, но она оказалась закрытой на ключ, который найти так и не удалось. «Начался бы пожар, все бы тут и погорели», — подытожили специалисты.Неизвестно, куда бежать в случае пожара и посетителям студии детской красоты. Хоть лестница, предназначенная для спасения, находится неподалеку, путь к ней не указан. А дверь, расположенная напротив основного входа в детский игровой комплекс, ведет вообще непонятно куда — воспользовавшись этим вроде как запасным выходом, мы оказались в каком–то подсобном помещении, заставленном коробками.Чтобы узнать, как в «Галактике» работает пожарная сигнализация, подожгли газету и поднесли ее, дымящуюся, к устройству под потолком — сработало оно не сразу. Кстати, и не всеми огнетушителями в центре можно воспользоваться — так, к одному из них привязан манекен.«А что это у вас с потолка капает?» — интересуется пожарный дознаватель, в очередной раз натыкаясь на ведра, расставленные по всему центру. «Так это из пожарной трубы», — объяснил сотрудник. Как говорится, и смех и грех...«Что ж у вас так много нарушений?» — спрашиваю у сопровождающего. Он признается: «Так здание было построено неправильно». Например, одна из стен по документам должна быть кирпичной и глухой — чтобы пламя не перекинулось на соседнее здание, так как нарушен противопожарный разрыв, по факту же эта стена — не глухая и не кирпичная. И много еще чего на бумаге — правильно, а на деле — с вопиющими нарушениями.Взять хотя бы лифт: когда срабатывает пожарный оповещатель, кабина автоматически должна опуститься на нижний этаж, а двери — открыться. Сегодня же, хоть пожарная тревога и была объявлена, подъемное устройство продолжало функционировать. Этот факт, по мнению Иващенко, говорит о том, что лифт не подключен к системе пожарной сигнализации, а значит, люди, оказавшиеся при пожаре запертыми в этой «клетке»,погибнут.Как пояснил главный инспектор Вячеслав Иващенко, последняя подобная проверка проводилась в 2013 году. И по ее результатам суд вынес решение: деятельность «Галактики» приостановить. Почему торговый центр работает до сих пор — непонятно. И. о. прокурора Хаваж Гутаев отметил, что с тем судебным решением он не знаком.«Если оценивать противопожарную безопасность по десятибалльной шкале, где десять — это хорошо, а ноль — плохо, «Галактике» можно поставить два. Будем ждать акт, который нам представит пожарный дознаватель, разберемся, почему не исполнено судебное решение, если оно было вынесено, и примем меры», — заключил Гутаев.«С момента последней проверки здание было существенно перестроено, — отметил Иващенко, — и к тем нарушениям, которые так и не устранили, добавились еще и новые, конструктивные. Сегодня мы все осмотрели, измерили, затем детально изучим документы, сделаем выводы и все материалы проверки до 12 апреля передадим в прокуратуру».

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